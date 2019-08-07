DHA YURT BÜLTENİ - 5

Konya'da DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu 12 kişi hakkında gözaltı kararı Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu önü sürülen Suriye uyruklu 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu 12 kişi hakkında yakalama kararı çıktı. Bunun üzerine Terörle Mücadele ekipleri tarafından bugün sabah saatlerinde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Operasyonun sürdüğü belirtildi. Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)) ===================== Abant'taki oteller bayramda yüzde 100 doluluk bekliyor

Bolu'nun doğa harikası Abant'taki otellerin bayram tatili rezervasyonları yüzde 80 doluluk oranına ulaşılırken, bayram tatilinde 100 olması bekleniyor.

Doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile dört mevsim ilgi çeken Bolu, Kurban Bayramı tatilinde de doğa tutkunlarının uğrak yeri olacak. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin, büyük şehirlerin gürültülü ve havasından kaçarak, dinlenmek için tercih ettiği yerlerin başında gelen Abant, her mevsimin güzelliğini ziyaretçilerine sunuyor. Özellikle doğa tutkunlarının tercih ettiği Abant'ta, bayram tatili için bölgedeki otellerde rezervasyonlar alınmaya başlandı. Abant Tabiat Parkı çevresindeki otellerde rezervasyon oranları yüzde 80'i bulurken, bayram tatilinde yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

Abant Tabiat Parkı'nda bulunan Abant Palace Oteli Müdürü Murat Acar rezervasyonları doldurmak üzere olduklarını belirterek, "Abant, Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından bir tanesi. Dolayısıyla bayramlarda, özel günlerde tüm misafirlerimiz tarafından çok iyi bir şekilde tercih edilen bir bölge. Şu andaki mevcut rezervasyonlarımız iyi gidiyor. Fakat yaz sezonuna gelmesinden dolayı güney ve Ege bölgeleri daha çok tercih edilmekte. Ama bu anlamda yine de bizim doluluklarımız yüzde 80'i buldu. Bu kalan odaları da çok rahat bir şekilde bayrama kadar satacağımızı düşünüyoruz. Hedefimiz yüzde 100 doluluk. İnşallah bunu yakalayacağız. Serinlik isteyen doğa ile iç içe olmak isteyen misafirler de bizim Abant bölgesini tercih edeceklerdir diye düşünüyoruz. Ayrıca burası geçiş güzergahında tatil de var. Misafirlerimiz kurbanını kesip tek gece, 2 gece, 3 gece tekrar bizlerde konaklamak isteyeceklerdir. Biz dolayısıyla yüzde 100 doluluğu sağlayacağız." dedi.

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-Abant manzaraları

-Ziyaretçiler

-Otel müdürü Murat Acar ile röportaj

-Detaylar Süre: 03.14-Boyut: 362 MB Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ==================== Müşteri gibi girdiler, iş yerindekilerin ellerindeki telefonu alıp kaçtılar KONYA'da çocuk kıyafetleri satan iş yerine müşteri gibi girip, kendi aralarında tartışırken iş yeri sahibi ve çalışanının elindeki telefonları alıp kaçan Suriye uyruklu İyd El Şedda (22) ve Hüseyin Emiri (19) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 kişinin yakalanması izin çalışmalar sürüyor. Olay anı da güvenlik kameralarına kaydedildi.

Olay, 4 Ağustos pazar günü saat 13.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Başarılı Caddesinde çocuk kıyafetleri satan iş yerinde meydana geldi. Suriye uyruklu 4 kişi müşteri gibi iş yerine gelip, kıyafetleri baktığı sırada kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş yeri çalışanı Büşra Öz (21), polisi aramak için cep telefonunu eline aldı. Tartışmayı görüp içeri giren iş yeri sahibi Abdullah Teke de, polisi aramak için cep telefonunu elinde tuttuğu sırada şüpheliler, Öz ve Teke'nin elindeki telefonları alıp kaçtı. Abdullah Teke'nin yardım istemesi üzerine çevredeki esnaflar da, şüphelileri kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında şüpheliler, aldıkları telefonları yere atıp, kırarak kaçmayı başardı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü araştırma bürosu ekipleri de şikayet üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyip, şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, şüphelilerden İyd El Şedda ve Hüseyin Emiri dün gözaltına aldı. Olayı kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf eden şüpheliler, telefonları ise yanlarındaki diğer arkadaşlarının aldıklarını söyledi. Her 2 şüphelinin de işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi. Diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Olay anı güvenlik görüntüleri Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)) ========================= 'Üniversite mezunu koyuncu' tabelasıyla kurbanlık satıyor Adana'da, askerden döndükten iş bulamayan, eski bankacı Halil Özdadak (26), 'Üniversite mezunu koyuncu' yazılı tabelayı astığı çadırda kurbanlık koyun satmaya başladı. Kurban pazarındaki çadır ve koyunlar aynı olunca aklına bu fikrin geldiğini belirten Özdadak, müşterilerin çadırına ilgi gösterdiğini söyledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nden 2017 yılında mezun olan Halil Özdadak, bankada 1 yıl çalıştıktan sonra kısa dönem askerlik yaptı. Askerden döndükten sonra iş bulamayan Özdadak, Kurban Bayramı'nda satmak üzere ailesiyle birlikte 60 koyun aldı. Koyunlarını kurban pazarında satışa çıkaran Özdadak, ilgi çekebilmek için çadırının önüne 'Üniversite mezunu koyuncu' yazılı tabelayı astı.

Halil Özdadak, kurban pazarındaki bütün çadır ve koyunların neredeyse aynı olması nedeniyle tabela astığını ve müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaştığını söyledi. Farklı olmaya çalıştığını dile getiren Özdadak, "İnsanların ilgilerini içeri çekmek istedim. Bu, satış- pazarlama tekniklerinden biri. Tabela yokken çok az insan geliyordu. Şimdi ise insanlar gelip fotoğraf çekiyor, sohbet ediyor. Çektikleri fotoğrafları sosyal medyaya yüklüyorlar, bilmeyen insanların da ilgisini çekiyor. Sohbet sırasında koyunları pazarlama şansım oluyor. Satışlarım da arttı çok şükür" dedi.