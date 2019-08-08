DHA YURT BÜLTENİ-5

1)İZMİR VE ÇEVRESİ 4,8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SALLANDI EGE Denizi’nde merkez üssü Kuşadası Körfezi olan Richter ölçeğine göre 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir merkez ve ilçelerinde de hissedilen deprem, paniğe neden oldu. Depremin can ve mal kaybına yol açıp açmadığının belirlenmesi için araştırma başlatıldı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Ege Denizi’nde Seferihisar’ın 8, 17 kilometre açığı olarak saptadığı deprem saat 11.39’da meydana geldi. Yerin 18,47 kilometre derinliğinde olan deprem, Seferihasır’ın yanı sıra çevre ilçeler ve İzmir kent merkezinden de yoğun şekilde hissedildi. Paniğe neden olan sarsıntıyla birlikte vatandaşlar, evlerinden ve iş yerlerinden sokağa çıktı.

Depremin can ve mal kaybına yol açıp açmadığının belirlenmesi için araştırma başlatıldı. İZMİR, (DHA)- ============================================== 2)TRABZON’DA 217 KİŞİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI TRABZON’un Maçka ilçesinde 217 kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. İlçede içme suyu kaynaklarından numune alınırken, olayın nedeni araştırılıyor.

Maçka ilçesinde dünden itibaren birçok kişi, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede tedaviye alınanların sayısı 217’ye yükseldi. Tedavileri tamamlananlar taburcu edilirken, durumu ağır olan hasta bulunmadığı belirtildi. Sağlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin inceleme başlattığı ilçede su kaynaklarından incelenmek üzere numuneler alındı.

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, hastanelere mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetle başvuranlar olduğunu belirterek tedavileri tamamlanan hastaların çoğunun taburcu edildiğini söyledi. Usta, başvuruların nedenlerinin araştırıldığını söyledi.

Eşini hastaneye getirdiğini anlatan Fahri Kalkan, "Serum tedavisi uygulandı.Şikayeti henüz geçmedi. Neden olduğu konusunda henüz net bilgi verilmedi. Su veya havalardan dolayı olabileceği söylendi" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

Hastane acil detayları

Hasta detayları

Hasta yakını ile röp. Haber-Kamera: Tolğa SAĞLAM-Aleyna KESKİN TRABZON-DHA ============================================== 3)İSVİÇRELİ ÇİFT, BİSİKLETLE 4 AYDA 8 BİN KİLOMETREYİ AŞIP TÜRKİYE'YE GELDİ İSVİÇRE'nin Bern şehrinde yaşayan finansçı Christoph Bigler (31) ile fizyoterapist arkadaşı Maria Tabea Eggimann (27) farklı kültürleri keşfetmek için bisikletle ülke ülke dolaşıyor. Portekiz'den yola çıkan ikili, 4 ayda 8 bin kilometre yol katederek Türkiye'ye ulaştı.

İsviçre’nin Bern şehrinde yaşayan Christoph Bigler ile Maria Tabea Eggimann farklı kültürleri keşfetmek için bisiklet turuna çıkmaya karar verdi. 4 ay önce Portekiz'da Atlas Okyanusu kıyısındaki Faro şehrinden yola çıkan iki arkadaş, bisikletle 8 ülkeyi geçip Türkiye'ye geldi. İspanya, Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Arnavutluk ve Yunanistan’ı bisiklet sürerek geçen Bigler ve Eggimann şehir şehir dolaşarak 4 ayda 8 bin kilometre yol yaptı. Dubai'de sona erdirmeyi planladıkları yolculukları için Türkiye'ye gelen ikili, Tokat'ın Erbaa ilçesine ulaştı. Bir gün ilçede kaldıktan sonra yolculuğa devam eden Bilgler ve Eggimann Türkiye'den sonra Gürcistan, Ermenistan ve İran üzeinden Dubai'ye gideceklerini söyledi. Yolculuklarını Gürcistan, Ermenistan, İran ve ardından Dubai'ye ulaşarak tamamlamak istediklerini kaydeden Christoph Bigler,Türkiye’de iniş ve çıkışlar sebebiyle bisiklet sürerken bazen zorlandıklarını, yolculuklarının ise çok iyi geçtiğini ifade etti.