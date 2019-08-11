DHA YURT BÜLTENİ-5

1)RİZE'DE KAÇAN KURBANLIKLAR ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI: 2 YARALI RİZE'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğalar vatandaşları kovaladı, kaçmaya çalışırken düşen 2 gazeteci ise yaralandı.

Merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde kesileceği sırada kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Çay tarlasına giren boğa kendisini yakalamaya çalışanları kovaladı. İhbar üzerine gelen Rize Belediyesi veteriner ekiplerinin uyuşturucu iğne ile sakinleştirmeye çalıştığı boğa ip ile yakalamaya çalışan kasaba saldırdı. Boğa vatandaşları kovaladı, kaçmaya çalışırken düşen 2 gazeteci ise yaralandı. Uyuşturucu iğne atılan boğa, sakinleşince yakalanabildi. Çevredeki evlerin balkonlarında toplanan vatandaşlar da boğanın yakalanmasını ilgiyle izledi. Kurbanın kesimi sırasında annesi küçük kızının gözlerini eliyle kapattı. Boğanın sahibi Havva Öksüz, kesim için dışarı çıkardıkları sırada boğanın bahçeye doğru fırlayarak kaçtığını belirterek "Çok korktuk. Herkese saldırdı. Korkutan yaşadıklarımı anlatacak gibi değilim. Büyük şok yaşadık. Böyle bir hayvan görmedik. Çok değişik bir hayvan. Yakalamayacağımızı anlayınca belediyeye haber verdik. onlarda geldi, yakaladı" dedi.

GAZETECİLERİ KOVALADI Gündoğdu Mahallesi'nde ise kaçan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı. Karayoluna çıkan boğa sahiplerini peşinden koşturdu. Gazetecileri kovalayan boğa, ara sokaklara girdi. Boğadan kaçan gazeteciler de kamyon kasalarına tırmandı. Veteriner ekiplerinin uyuşturucu iğne attığı boğa, sakinleşince yakalandı. Rize Belediyesi Veteriner Hekimliği görevlisi Mümin Topçu,"Sabah saat 09:00 olmasına rağmen şuana kadar 15 kaçan kurbanlığa müdahale ettik. Uyuşturucu iğne atarak sakinleştirmeye çalıştık" dedi. Görüntü Dökümü

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Kaçan boğalar

Veterinerin müdahale etmesi

Uyuşturucu iğne atılması

Kaçışanlar

Boğanın sahiplerini peşinden koşturması

Boğa sahipleri ile röp.

Detaylar Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER -Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA ================================================== 2)ACEMİ KASAP BU BAYRAM DA SOL ELİNİ KESTİ Kahramanmaaş'ta birçok kişi kurban keserken kendini kesti. Acemi kasaplar hastanede tedavi edildi.

Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda Kahramanmaraş'taki hastanelerin acil servisi acemi kasaplarla doldu. Kimisi kurbanı keserken, kimisi de eti pay ederken yanlışlıkla ellerini ve kollarını kesti. Kesilen yerlerini bezle saran acemi kasaplar hemen hastaneye giderek dikiş attırdı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin Yörük Selim ek hizmet binasına gelerek tedavilerini yaptıran acemi kasaplardan Kadir Ceyhan, geçen bayramda sağ elini, bu bayramda da sol elini kestiğini belirterek, "İnsan 2 defa keser mi, kesermiş. Kendi kurbanımızı keserken bıçağı elime soktum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Acemi kasapların hastaneye gelmesi

- Hastaneden çıkmaları

- Kadir Ceyhan'ın (gri tişörtlü) gelişi

- Ceyhan'ın hastaneden çıkması

- Ceyhan ile röp.

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) ============================================== 3)ADIYAMAN'DA ACEMİ KASAPLAR KENDİLERİNİ YARALADI Adıyaman'da, kurban kesimi sırasında yanlışlıkla kendisini yaralayan çok sayıda kişi hastanelik oldu.

Bayramın ilk günü sabah erken saatlerde merkez ve ilçelerde kurban kesimi sırasında kazara bıçaklarla kendisini yaralayan, aralarında kadınların da olduğu çok sayıda kişi, yakınları tarafından hastanelere götürüldü. El, kol ve bacaklarında kesik oluşan yaralılar, ayakta müdahaleleri yapılarak evlerine gönderildi. Görüntü Dökümü:

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Acemi kasaplar acil servise gelmesi

- Yaralılar ile röp.

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA ===============================================

4)GAZİANTEP'TE ACEMİ KASAPLAR KENDİLERİNİ YARALADI Gaziantep'te, kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini yaralayan onlarca kişi hastanelik oldu.

Gaziantep'te, namazın kılınmasının ardından çok sayıda kişi sokakta veya evlerinin çatısında kurbanlıklarını kesti. Kesim sırasında vatandaşların büyük kısmı yanlışlıkla bıçak ve satır ile el, kol veya bacaklarını yaraladı. Çoğunluğu hafif şekilde yaralananlar, yakınları tarafından ya da çağırılan ambulanslar ile hastanelere götürüldü. Acemi kasaplar, acil serviste ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Görüntü Dökümü:

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- Acil servise gelenler

- El ve ayaklarından yaralananlar

- Yaralı kasaplar ile röp.

- Hastane

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA) 5)ADANA'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelere akın etti. Kent merkezinde kendini yaralayan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlıklarını kendisi kesmek için evlerine getiren bazı vatandaşlar, kendilerini yaraladı. Çoğu elinden yaralı vatandaşlar, özel ve devlet hastanelerine akın etti. Bazı acemi kasaplar ise ellerindeki yaraları gizlemeye çalıştı.

Görüntü Dökümü:

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- Acemi kasapların hastaneye girmesi

- Kendisini kesen bir kasabın konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, (DHA) ============================================== 6)DÜZCE'DE ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU DÜZCE'de acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerini kesip, hayvanların boynuz darbeleriyle hastanelik oldu. Düzce'de her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da bilindik görüntüler ortaya çıktı. Kurban kesimi sırasında acemi kasaplar kazayla kendilerini kesip, hayvanların boynuz darbeleriyle yaralandı. Kendini kesen ve yaralananlar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne akın etti. Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne de çok sayıda vatandaş aynı şikayet ile geldi. Acemi kasaplar hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Mesleği kasaplık olan bir kişi de yaralanırken, kasapların dahi yaralandığını söyleyerek, "Kaza oldu, bıçak elimden düştü diğer elime geldi, kesildi. Önemli bir durum yok, dikiş attırdık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kasaplar bile elini kesebiliyor. Diğer arkadaşlar, işi bilmeyen arkadaşlar daha çok dikkat etsinler kendilerine, daha kötü sonuçlar çıkabilir meydana." dedi.

Görüntü Dökümü:

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Acil servise gelen acemi kasapların görüntüsü

Acil servisten elleri ve yaralı yerleri sarılı çıkanların görüntüsü

Bir kasap ile röp ve detaylar

Dosya adı dzcacemikasap HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ================================================== 7)OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI Adıyaman'a bayram ziyaretine gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gölbaşı-Adıyaman karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Bayram ziyareti için Mersin'den kente gelen ailenin içinde bulunduğu Murat Şahin yönetimindeki 01 SP 027 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Murat Şahin ile yanındaki Muhammed, Mustafa ve Kadriye Şahin yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Görüntü Dökümü:

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansların gelişi

- Yaralılar acile götürülmesi

- Yaralıların yakınları

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA ================================================== 8)İSTANBUL'A GÖTÜRMEDİĞİ 27 TON ŞEKERLE MERSİN'DE YAKALANDI Afyon'daki bir şeker fabrikasından İstanbul'a götürülmek üzere TIR'a yüklenen 120 bin TL değerindeki 27 ton şeker, Mersin'de ele geçirildi. TIR sürücüsü tutuklandı.

Afyon'daki bir şeker fabrikasının nakliye işini yapan A.Ş. jandarmayı telefonla arayarak, İstanbul'a sevk edilmek üzere 5 Ağustos'ta 63 YH 020 plakalı çekici ve 63 N 2052 plakalı dorseye yüklenen şekerin İstanbul'a götürülmediğini bildirip, M.Ç. isimli sürücüden şikayetçi oldu. TIR'ın Gaziantep'e giriş yaptığını belirleyen Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adresi tespit edilen sürücüyü yakalayıp gözaltına aldı. Ancak TIR'ın başka bir sürücü tarafından alınıp, şehirden götürüldüğü ortaya çıktı.

M.Ç., Gaziantap'te tutuklanıp cezaevine gönderilirken Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, TIR'ın Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'ne dolu geldiğini, ancak boş çıktığını belirledi. Bölgedeki depoları tek tek kontrol eden polis, camları gazete kağıdı ile kapatılan bir depoya baskın yaptı. Toplam 540 çuval şekerin içeride istiflendiğini gören polis, piyasa değeri 120 bin TL olan şekeri mal sahibi A.Ş.'ye teslim etti.

Depoyu kiraladıktan sonra Şanlıurfa'ya gittikleri tespit edilen N.K. ve A.K.'yi arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- TIR'ın MOBESE görüntüleri

- İl Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüleri

- Ele geçirilen şeker çuvallarının fotoğrafları Haber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: MERSİN, (DHA) ====================== 9)HAYVANSEVERLER, KİMSESİZ ÇOCUKLARI BİSİKLETLE SEVİNDİRDİ Aydın'da sokak hayvanları için yaptığı farklı projeler ile bilinen hayvansever Fırat Sert, bu kez de kimsesiz çocuklar için sosyal medyadan bisiklet kampanyası başlattı. Hayvanseverlerden yoğun ilgi gören kampanyada ülkenin çeşitli illerinden gelen toplam 20 bisiklet, Aydın Valiliği Çocuk Evi'ndeki kimsesiz çocuklara bayramda teslim edildi.

Aydınlı hayvansever Fırat Sert, arkadaşı Nihal Güven Çakır'ın da desteğini alarak kimsesiz çocuklar için bir kampanya yaptı. Sosyal medya üzerinden yapılan kampanyada Aydın Çocuk Evi'ndeki kimsesiz çocuklara hediye etmek için bisiklet istendi. Kampanyaya yoğun ilgi gösteren hayvanseverler, Türkiye'nin çeşitli illerinden toplam 20 adet bisiklet yolladı. Toplanan bisikletler, Kurban Bayramı arifesinde Aydın Valiliği Çocuk Evi'ndeki kimsesiz çocuklara hediye edildi. Büyük sevinç yaşayan çocuklar, bayrama da mutlu girdi. Bisikletlerin üzerlerine ise çocukların sokak hayvanlarına daha duyarlı davranması için, "Bu bisikleti sana Kahve yolladı. Kahve ve bizler sokaklarda yaşayan kimsesiz hayvanlarız", "Bu bisikleti sana arkadaşım Gofret ile ben yolladık. O benim en iyi dostum" yazılı notlar eklendi.

'SOKAK HAYVANLARI YOLLADI'

Hayvansever Fırat Sert, kimsesiz çocuklar için yaptıkları kampanyayı şöyle anlattı:

"Biz her yıl sokak hayvanları için mücadele edenler olarak, Ramazan ve Kurban Bayramlarında da kimsesiz çocuklar için de bir şeyler yapıyoruz. Bu Kurban Bayramı'nda da geçen yıl hizmete açılan Aydın Valiliği Çocuk Evi'nde kalan kimsesiz çocuklara ben ve arkadaşım Nihal Güven Çakır ile birlikte tüm arkadaşları sosyal medya üzerinden kampanya başlatık, organize ettik. Sosyal medyadan duyan tüm hayvanseverler kampanyaya büyük ilgi göstererek yurdun çeşitli illerinden bisiklet alıp bize yolladı. Bize verilen listede 19 çocuk vardı ama biz 20 bisiklet ayarladık. Ancak 3 tane daha bisiklet gelecek. Onları da geldiğinde teslim edeceğiz. Bu bisikletleri Ali Bey, Mehmet Bey veya Hatice Abla değil de sokak hayvanları yolladı. 'Sokaklarda yaşayan kimsesiz kedi, köpek gibi hayvanlar yolladı' diyerek üzerine notlar ekledik. Amacımız çocukların hayvanlara karşı duyarlılıklarının daha da artmasını sağlamak."

Hayvansever Nihal Güven Çakır da, "Ben de arkadaşımı yaptığı projelerde her zaman gönülden destekledim. Bundan sonra da ömrüm yettiğince destek vererek bunun arkasında olacağım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Bisikletlerin kamyona yüklenerek Aydın Valiliği Çocuk Evi'ne teslim edilmesi

-Kampanyayı düzenleyen Fırat Sert ve Nihal Güven Çakır ile röp.

-Aydın Valiliği Çocuk Evi'nin dışarıdan görüntüsü

-Bisikletlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Burhan CEYHAN /AYDIN, (DHA) =================== 10)VANLI KADINLAR KAPKAÇ VE ŞİDDETE KARŞI MUAY THAİ ÖĞRENİYOR Van'da kadınlar şiddet, taciz ve kapkaç olaylarına karşı savunma sporu Muay Thai eğitimi alıyor. Kadınlar, eğitimi almaya başladıktan sonra kendilerini daha güçlü hissettiklerini, sokağa çıkarken yaşadıkları tedirginlikten kurtulduklarını ve özgüvenlerinin arttığını söyledi.

Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'nde iş insanları Arda Boz ve Murat Kayran'ın açtığı bölgenin kadınlara özel tek spor merkezi olan Hidrofit Kadınlara Özel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne gelen 170 kadın plates, zumba, step aerobik, cordio, hit cardio, bölgesel zayıflama ile savunma sporu olan Mauy Thai eğitimi alıyor. Kadınlar, Mauy Thai eğitimi almaya başladıktan sonra kendilerini daha güçlü hissettiklerinim anlatarak, sokağa çıkarken yaşadıkları tedirginlikten kurtulduklarını ve özgüvenlerinin arttığını anlattı.

Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi Sahibi Arda Boz, bölgede, Türkiye'de ve dünyada artan kadına şiddet olaylarından dolayı kadınların kendilerini korumak için savunma sporu olan Muay Thai sporu eğitimini aldıklarını söyledi.

Kadınlara antrenörlük de yapan Boz, "Spor merkezimiz sadece kadınlara özel olup, Doğu Anadolu'nun en büyük spor merkezi. Burada sadece kadınlar eğitim görüyor. Plates, zumba, step aerobik, cordio, hit cardio, bölgesel zayıflama eğitimlerinin yanı sıra savunma sporu eğitimleri de veriyor. Bölgesel zayıflamanın Doğu Anadolu'nun tek eğitim veren merkeziyiz. Özellikle savunma sanatı eğitimleri çok yoğun ilgi görmeye başladı. Kadınların bu sporu bu kadar tercih etmesinin nedeni bölgede yaşanan kapkaç, kadına yönelik şiddet ve taciz olayları. Her seansımız dört kişiden oluşuyor. Merkezimiz, sadece kadınlara has olup, bu bölgenin 657 metrekare alan üzerindeki en büyük tesisi olma özelliğine sahip" dedi.