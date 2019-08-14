DHA YURT BÜLTENİ - 5

Çanakkale'de 118 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçiş yapmak isteyen Afganistan, İran ve Suriye uyruklu 118 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 2 operasyonda toplam 118 kaçak göçmeni yakaladı. İlk operasyonda, 'TCSG 28' Bot Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında 2 lastik botla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye çalışan 65 Afgan kaçak göçmeni yakaladı.
'TCSG KB 4301' Bot Komutanlığı ekiplerince Ahmetçe Altımevkii açıklarından düzenlenen ikinci operasyonda ise lastik botla Midilli'ye gitmek isteyen Afganistan, İran ve Suriye uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Yiyecek ve kıyafet yardımı yapılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Görüntü Dökümü
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-Kaçakların sahil güvenlik botu ile limana gelmelerinden görüntü.
-Kaçakların bottan inmelerinden görüntü.
Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)
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Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
Antalya'da hastane bahçesinde bankta erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin, İsmail Aslan (42) olduğu belirlendi.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde molaya çıkan hemşireler, bankta bir kişinin hareketsiz yattığını görünce önce hastane güvenliğine daha sonra da polise bilgi verdi. Bahçeye gelen sağlık ekibi, bankta oturur halde hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail Aslan olduğu belirlenen kişinin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılacak.
Görüntü Dökümü
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-Cenaze aracının görüntüsü
-Cenazenin sedyede görüntüsü
-Belediye doktorunun inceleme yapması
-Olay yeri inceleme ekibinin çalışması
-Acil servis dış plan görüntü
-Detaylar
186 MB /// 01.40"
HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)
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Tavuk, ördek yavrularına annelik yapıyor
Karabük’ün Eskipazar ilçesinde kuluçkaya yatan tavuk, yumurtalardan çıkan 3 ördek yavrusuna anneleri gibi sahip çıkıyor.
Eskipazar'a bağlı Karahasanlar köyünde yaşayan Sedat Karaca, hastalık geçirip ölen ördeğin yumurtaları için Hint tavuğunun kuluçkaya yatmasını sağladı. 27 gün sonra 3 ördek yavrusu dünyaya geldi. Ördek yavrularının yanından hiç ayrılmayan tavuk, onlara anneleri gibi sahiplendi. Tavuğun ördek yavrularına sahip çıkmasını görenlere şaşkınlık yaşattığını ifade eden Sedat Karaca, ’"Arkadaşlar olurdu olmazdı yapamazsın dediler ama ördek yavrularını çıkarmayı başardık. Gerçekten enteresan bir olay. Büyütüyor, annelik yapıyor. Hiç ayırt etmedi, seçmiyor. Önümüzdeki ay inşallah tavukların altına hindi yumurtası koyacağım. Hindi yavrusu çıkartacağız" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Kümesten detay
-Sedat Karaca, tavuklarını beslerken
-Tavuk ve 3 ördek yavrusu
-Sedat Karaca’nın açıklaması
Süre:(02.27) Boyutu:(274 MB.)
Haber-Kamera:ESKİPAZAR,(Karabük),(DHA)
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Adıyaman’da asayiş uygulaması
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde şok asayiş uygulaması yapıldı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ve mahalle bekçilerinde katıldığı uygulama şehrin farklı noktalarında yapıldı. Uygulamada durdurulan araç sürücülerin üst araması ve araçlar içerisinde aramalar yapıldı. Mahalle bekçileri tarafından ise şüpheli kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı.
Adıyaman Aşayiş Şube Müdür Vekili Mustafa Gök, "Bayram münasebeti ile Adıyaman’ın farklı noktalarında şok asayiş uygulamasını gerçekleştirdik. Bugün bekçilerimizde uygulamamızda yerlerini aldılar. Amacımız Adıyaman’ın huzur ve güveni sağlamak" dedi.
Vatandaşlar ise uygulamalardan memnun olduklarını söylediler.
Görüntü Dökümü
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- Uygulama noktası
- Polis ve bekçilerden görüntü
- Araçların durdurulması
- Şahısların üst araması yapılası
- Araçların aranması
- Vatandaşlar röportaj
- Genel ve detay görüntü
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 290 MB
Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)
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Hayalini kurduğu gelinlikleri şimdi yurt dışına satıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Sera Güder (23), İzmir'de gelinlik sektöründe 4 yıl çalıştıktan sonra memleketine dönerek gelinlik atölyesi kurdu. Güder’in tasarladığı ve diktiği gelinliklere yurt dışından da talep gelince İran ve Irak gibi ülkelere de satış yapmaya başladı. Gelinlik dikmenin çocukluk hayali olduğunu belirten Güder, amacının kendi markasını yaratmak olduğunu söyledi.
Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu’nu kazandıktan sonra maddi imkansızlıklar nedeniyle, 2015 yılında ikinci sınıftayken okulu bıraktı. Gelinlik sektöründe çalışmaya başlayan Güder, 4 yıl sonra memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine dönerek gelinlik atölyesi açtı.
Üniversite hayatını yarıda bırakıp iş hayatına atıldığını anlatan Güder, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümü'nde okuyordum. Maddi sıkıntılar nedeniyle okulu 2'inci sınıfta bırakmak zorunda kaldım. İzmir'in Çankaya sentimde bir arkadaşımın vasıtasıyla gelinlik sektöründe çalışmaya başladım. İşi öğrenmek için ilk başta maaş alamadım. Gelinlik benim için diğer kıyafet sektörlerden farklı bir sektördü. Yaratıcılık isteyen bir iştir. Yaratıcılığınızı kullanırsanız farklı tasarımları ortaya çıkartırsınız. Farklı tasarımlar insanların ilgi alanına giriyor. Kendi markamı yaratmak istiyorum ve atölyemi kurdum. Modellerimi sergilemek için showroom’u açtım. Evimin önündeki 3 metrekarelik kulübeyi, atölyeye çevirdim. Bir makine ile başladım. Ailemin büyük destekleri oldu. 'Solin' markamı kurmak için ailem bu konuda maddi ve manevi olarak çok destek verdiler."
İRAN VE IRAK'TAN TALEP VAR
Ailesinin desteğiyle de kısa sürede işlerini geliştirdiğini, İran ve Irak'tan talep almaya başladığını ifade eden Güder, "Şu an perakende satışa başladım. Gelin kendisi showroom’a geliyor. İstediği modeli bana söylüyor. Ben de çizerek, somut hale getiriyorum. Birlikte provaya giriyoruz. İstediği tasarımı ortaya çıkartıyoruz" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Dükkanın tabelası
-Sera Güder’in atölyeye girmesi
-Atölye için de detaylar
-Güder’in gelinlikleri çizmesi
-Atölyede çizilen gelinliklerin kesimi
-Makinda çalışması
-Çalışmalardan detaylar
-Gelinliklere yapılan ince işler
-Sera Güder ile röp
-Şhowrooom da gelinliklerin sergilenmesi
-Genel detaylar
Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari),DHA
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