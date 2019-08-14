DHA YURT BÜLTENİ - 5

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Hayalini kurduğu gelinlikleri şimdi yurt dışına satıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Sera Güder (23), İzmir'de gelinlik sektöründe 4 yıl çalıştıktan sonra memleketine dönerek gelinlik atölyesi kurdu. Güder’in tasarladığı ve diktiği gelinliklere yurt dışından da talep gelince İran ve Irak gibi ülkelere de satış yapmaya başladı. Gelinlik dikmenin çocukluk hayali olduğunu belirten Güder, amacının kendi markasını yaratmak olduğunu söyledi.

Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu’nu kazandıktan sonra maddi imkansızlıklar nedeniyle, 2015 yılında ikinci sınıftayken okulu bıraktı. Gelinlik sektöründe çalışmaya başlayan Güder, 4 yıl sonra memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine dönerek gelinlik atölyesi açtı.

Üniversite hayatını yarıda bırakıp iş hayatına atıldığını anlatan Güder, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümü'nde okuyordum. Maddi sıkıntılar nedeniyle okulu 2'inci sınıfta bırakmak zorunda kaldım. İzmir'in Çankaya sentimde bir arkadaşımın vasıtasıyla gelinlik sektöründe çalışmaya başladım. İşi öğrenmek için ilk başta maaş alamadım. Gelinlik benim için diğer kıyafet sektörlerden farklı bir sektördü. Yaratıcılık isteyen bir iştir. Yaratıcılığınızı kullanırsanız farklı tasarımları ortaya çıkartırsınız. Farklı tasarımlar insanların ilgi alanına giriyor. Kendi markamı yaratmak istiyorum ve atölyemi kurdum. Modellerimi sergilemek için showroom’u açtım. Evimin önündeki 3 metrekarelik kulübeyi, atölyeye çevirdim. Bir makine ile başladım. Ailemin büyük destekleri oldu. 'Solin' markamı kurmak için ailem bu konuda maddi ve manevi olarak çok destek verdiler."

İRAN VE IRAK'TAN TALEP VAR

Ailesinin desteğiyle de kısa sürede işlerini geliştirdiğini, İran ve Irak'tan talep almaya başladığını ifade eden Güder, "Şu an perakende satışa başladım. Gelin kendisi showroom’a geliyor. İstediği modeli bana söylüyor. Ben de çizerek, somut hale getiriyorum. Birlikte provaya giriyoruz. İstediği tasarımı ortaya çıkartıyoruz" diye konuştu.