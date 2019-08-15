DHA YURT BÜLTENİ - 5

Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı
Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.
Şırnak'ta, terör örgütü PKK'nın silahlı eylemlerinin yıl dönümü bahanesiyle güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şırnak Valiliği'nin açıklamasında, operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, şöyle denildi:
"PKK/KCK silahlı terör örgütünün ilk eylem yaptığı 15 Ağustos 1984 yılının yıl dönümü olması münasebetiyle terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde kurye, milis, işbirlikçi olarak faaliyet gösteren, geçmiş yıllarda ilimiz genelinde gerçekleşen el yapımı patlayıcı, molotof kokteylli saldırılara karışan, iştirak eden, haklarında teşhis, ifade beyanı bulunan sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahısların tespiti, yakalanması, eylem ve faaliyetlerini deşifre edilerek engellenmesi amacıyla 15 Ağustos 2019 günü 05.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda 21 şahıs gözaltına alınmıştır."
Görüntü Dökümü
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Operasyona katılan ekipler
Operasyondan görüntü
Evlerde yapılan aramalar
Gözaltına alınanlar
Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUT: 12 MB
Haber: Sekvan KÜDEN-Kamera: ŞIRNAK,(DHA)
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(Özel) - Sultan Sazlığı'na doğasever akını
Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Sultan Sazlığı Milli Parkı, Kurban Bayramı'nda doğaseverlerin akınına uğradı. Kayseri'nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinin kesiştiği üçgende bulunan Sultan Sazlığı'nda sala binen doğaseverler, parkurları gezip kuş türlerini gözlemledi.
2006 yılında Milli Park ilan edilen, 24 bin 357 hektarlık alanı kapsayan, tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu nadir yerlerden olan Sultan Sazlığı, Kurban Bayramı'nda doğasever turistleri ağırladı. 301 farklı kuş türünü barındıran Sultan Sazlığı'na bayram tatilini fırsat bilip gelenler, sandalla tur atıp, parkurlarda yürüyüş yaparak bol bol kuş gözlemledi.
Sakarya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Bölümü araştırma görevlisi Burak Atasoy (25), bölgenin, Manyas Kuş Cenneti'nden sonra Türkiye'deki en büyük sulak alanı ve kuş cenneti olduğunu söyledi. Sultan Sazlığı'nın ramsar alanı olmasının yanı sıra tatlı ve tuzlu suyun bir arada bulunduğu nadir yerlerden biri olduğuna dikkat çeken Atasoy, şunları söyledi: "Sultan Sazlığı, Kayseri ilinin Yahyalı, Develi ve Yeşilhisar ilçelerinin oluşturduğu üçgen bir havza içerisinde yer almaktadır. Sultan Sazlığı ismini tarihin önceki dönemlerinde özellikle Osmanlı dönemlerindeki sultanların askerlerine ve kendilerine alan olarak kullanmaları, askerlerin ve ordunun burada konaklama ihtiyaçlarının gidermesi sebebiyle ismini Osmanlı imparatorlarının padişahlarından, sultanlardan almıştır. Özellikle Sultan 4'üncü Murat'ın Revan Seferi sırasında askerleriyle birlikte ordusunu burada 3 ay konaklatması sebebiyle Sultan Sazlığı ismini almıştır. Sultan Sazlığı Manyas Kuş Cennetinden sonra Türkiye'nin önemli 2'inci kuş cennetidir. Sultan Sazlığı’nın sulak alanlar içerisinde önemli bir yere sahip olmasının sebebi, Afrika ile Avrupa arası göç yolu üstünde bulunmasıdır. Özellikle Avrupa içerisinde flamingo, turna, balıkçıl gibi endemik kuşların bir arada kuluçkaya yattığı tek saha olması sebebiyle kuş cennetleri içerisinde ayrı bir öneme sahiptir. Sultan Sazlığı içerisinde ziyaretçilerin gölde yürüyüş yapabilecekleri yürüyüş platformları, kuş müzesi kamu binaları olup, aynı şekilde özel turizm işletmeleri, butik oteller, pansiyonlar ve bunun yanı sıra fayton gezisi ve at biniciliği gibi sporları gerçekleştirebilen imkânlar mevcuttur."
Sultan Sazlığı Milli Parkı'na ilk kez geldiğini belirten Ayşe Gizem Ayan (29) ise "Valla Yahyalı'ya sürekli gidip geliyoruz. İlk defa bu sefer nasip oldu. Çok güzel, muhteşem bir yer. Yahyalı'da böyle güzel bir yer olduğunu bilmek bile insana gurur veriyor. Bence herkes ilk fırsatta burayı gelip görmeli" dedi.
'ÇOK BAKIMSIZ OLDUĞUNU GÖRDÜM'
Ömer Çınar (25) ise çevreye atılan çöplerin doğaya zarar verdiğine dikkat çekerek, "Buraya gelmeden önce internetten yazılanları okumuştum. Orada biraz daha güzel görseller vardı. Başka şeyler bekliyorduk. Buraya gelince biraz değişti. Çok bakımsız olduğunu gördüm. Biraz daha bakım yapılabilir, biraz daha ilgi olabilir. İlerde bir sorun yaşadığımızda bir görevliye falan rastlayamadık. Ama genel olarak doğa güzel" diye konuştu.
Almanya'dan Kapadokya gezisi için gelen Uwe Schneider (57) de "Biz doğu Almanya'dan geliyoruz. Burası çok güzel bir yer benim için. Ben fotoğrafçı değilim. Biz Kayseri'ye Kapadokya gezisi için geldik. Bir gün de kısa bir süre için buraya geldik" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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Sultan Sazlığından genel görüntü
Sultan Sazlığı ve Erciyes'ten genel görüntü
Yürüyüş parkurundan görüntü
Sazlığın ordasında ki gölden genel görüntü
Gölde yüzen ördeklerden genel ve detay göründü.
Sultan sazlığını gezen yerli ve yabancı turistlerin görüntüsü
Röportajlar
Sığır balıkçıl kuşlarıyla atların bir arada beslenmesinden görüntü
Alman turist Uwe Schneider ile röportaj
Sultan sazlığı genel görüntü
Anadolu yer sincabı yuvadan çıkmaları
GÖRÜNTÜ BOYUTU 410 MB
Haber- Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR ,(DHA)
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Jammer cihazı ile kilitlenmesini engelledikleri otomobilden altın çalan hırsızlar yakalandı
Mersin'de jammer cihazı ile kilitlenmesini engelledikleri otomobilden küpe, kolye ve bileklikten oluşan altın set ve 3 çeyrek altını çalan 2 hırsız polisin bir haftalık takibi sonucu günlük kiraladıkları evde yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığı gerçekleştirdikleri itiraf eden zanlılar tutuklandı.
Olay merkez Mezitli ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşandı. V.M., eşine ait küpe, kolye ve bileklikten oluşan altın seti ve 3 çeyrek altını bankadaki kasadan alarak aracına doğru yürüdü. Altınları araca koyduktan sonra bir kişi V.M.'ye seslenerek elindeki parçayı göstererek aracına ait olup olmadığını sordu. Kendisine seslenen kişiye doğru hareket eden V.M., onunla konuşmaya başladı. Bu sırada başka bir kişi de araca yaklaşarak sağ kapısını açıp içerideki zihniyet eşyalarını alarak olay yerinden uzaklaştı.
'KAMERALARA YANSIDI'
Geri dönen V.M., araç içindeki altınların çalındığını fark edince soluğu poliste aldı. Şikayet üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi.
'JAMMER KULLANMIŞLAR'
Hırsızlık anının görüntülendiği olayda V.M.'nin aracının kilitlenmesinin jammer cihazı ile önlendiği de ortaya çıktı. Görüntüleri kare kare izleyen ekipler, olaya karışan her iki hırsızın kimliğini de belirdi. Zanlıların, Ankara, Mersin, Adana, Gaziantep'te de daha önce birçok suça karıştığı da ortaya çıktı. Zanlıların kullandığı aracın plakasını da belirleyen ekipler, plaka takip sistemi yardımı ile takibe aldı. Zanlıların Çiftlikköy Mahallesi'nde günü birlik kiralık evde kaldığını tespit eden ekipler, adrese baskın yaptı. Baskında A.A. (30) ile H.D. (42) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 cep telefonu olayda kullanılan jammer cihazına da el konuldu.
Sorgulanan zanlılar, ifadelerinde jammer cihazını kullanarak aracın uzaktan kumanda ile kilitlenmesini engelleyerek çaldıkları altını da Adana'daki bir kuyumcuya sattıklarını itiraf etti. İfadeden yola çıkan ekipleri, Adana'daki kuyumcunun aldığı altınları da alarak V.M.'ye teslim etti.
Sorgusu tamamlanan zanlıları ekipler tarafından adliyeye götürüldüğü sırada H.D., mecbur kaldıkları için hırsızlık yaptıklarını belirterek, "Yaşamak için başka şansım yok. İş ver bende hırsızlık yapmayayım" derken A.A ise, "Yaşasın Türk Cumhuriyeti" demekle yetindi.
Her iki zanlı çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntü Dökümü
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-Olay anının güvenlik kamera görüntüsü
-zanlının araca gelmesi
-Aracı kontrol etmesi
-Kapıyı açıp altınları alıp gitmesi
-Zanlının Adana’daki kuyumcuda altını satması
-Kuyumcudan çıkması
-Zanlının kuyumcudaki görüntüsü
-Jammer cihazının fotoğrafı
-Altınların fotoğrafı
-Zanlılar emniyetten çıkartılırken
-Zanlılar götürülürken
-Zanlının konuşması
-Zanlılar araca bindirilirken
-Genel ve detay
-Emniyet Müdürlüğü’nün bina ve tabela görüntüsü
(BOYUT:500 MB) (SÜRE: 4,27 DK)
Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)
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Tereyağı kovasında esrar ele geçirildi
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde durdurulan yolcu minibüsünde, tereyağı kovasına gizlenmiş 1 kilo 205 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün ilçedeki Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir yolcu minibüsünde arama yaptı. Arama sırasında şüpheli hareketler sergileyen yolcunun eşyalarını da inceleyen ekipler, minibüsün bagajında şüpheli yolcuya ait tereyağı kovasına gizlenmiş satışa hazır 1 kilo 205 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Görüntü Dökümü
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Jandarma ekiplerinin kova içerisinde yaptıkları arama
Tereyağı kovası
Ele geçirilen esrar
Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 8 MB
Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)
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