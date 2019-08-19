DHA YURT BÜLTENİ-5

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçleri, savaş uçaklarıyla bombardımana devam ediyor. Türk askeri konvoyunun geçiş güzergahı da savaş uçaklarıyla hedef alındı. Siviller ise bölgeden kaçışını sürdürdü. Suriye'de rejim güçlerinin bombardımanı, İdlib'de gece boyu devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Han Şeyhun bölgesinde bulunan 9 ve 10 No'lu gözlem noktalarına sabah saatlerinde gönderdiği takviye araç ile personelin bulunduğu konvoyun geçiş güzargahı da savaş uçaklarıyla vuruldu. Maaret el Numan ve Han Şeyhun arasındaki yolun hedef alınması nedeniyle TSK konvoyu, ilerleyemedi. Bunun üzerine konvoy, güvenli noktada durduruldu. Maaret el Numan ve Han Şeyhun kırsalındaki yerleşim alanları ile yollar, savaş uçaklarıyla vuruluyor. 19 MAYIS GÜNDEMİ Görüntü Dökümü ----------------------- - Türk askerinin Suriye otobanında konvoy halinde ilerlemesi - Suriyede sivillerin eşyalarını yüklediği araçlarla konvoyun yanından geçmesi - Bombalanan köprüden görüntüler - Bombalamanın ardından çekilen görüntüler - Bombalamadan genel görüntüler

SURİYE'de muhaliflerin elindeki son kale olan İdlib'e, rejim askerleri tarafından havadan ve karadan saldırılar devam ederken, can güvenliği endişesi yaşayan binlerce kişi, Türkiye sınırına yakın olan yerlere göç etmeye başladı. İdlib'de rejim askerleri tarafından son zamanlarda havadan ve karadan sivilleri hedef alan saldırıların artması bölge halkının can güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmeye başladı. İdlib'in güneyindeki ilçelerin bombalandığı bölgelerde son saldırıların ardından binlerce sivil, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hayatlarından endişe eden siviller, güvenli bölge olarak Türkiye sınırına yakın yerlere göç etmeye başladı. Binlerce sivil, kamyonet ve otomobillere yükleyebildikleri ev eşyaları ile ata topraklarından ayrıldı. Kadın ve çocukların eşyaların üzerinde seyahat ettiği binlerce sivilin bulunduğu kamyonetler yol boyuncu uzun araç kuyrukları oluşturdu. Öte yandan İdlib'in özellikle Han Şeyhun kasabası ve çevresindeki yerleşim alanlarına havadan ve karadan saldırılar devam ediyor. Suriye'nin iki önemli kenti Halep ve Şam'ı birbirine bağlayan otoyolun geçtiği kasabada yaşayanların büyük çoğunluğunun bölgeyi terk ettiği belirtildi. Stratejik öneme sahip olan yol ayrıca, Suriye'de muhaliflerin son kalesi olarak görülen İdlib'den geçiyor. Özellikle pazar günü hava karardıktan sonra bölgeye Suriye rejim askerleri yoğun saldırı düzenledi. Saldırıların ardından rejim askerlerinin karadan ilerleyerek sivillerin boşalttığı köyleri ele geçirdiği öğrenildi. Bu arada rejim askerlerinin ele geçirdikleri köylerdeki evleri de ateşe verdiği de iddia edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasıyla yerine atanan Hasan Basri Güzeoğlu, görevine başladı. Belediye binasına saat 09.00'da gelen Vali Güzeloğlu, yetkililerle gelişmelere ilişkin toplantı düzenledi. Terör soruşturması kapmasında görevden alınan Adnan Selçuk Mızraklı da sabah saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na geçerek, burada bir süre partililerle basına kapalı toplantı yaptı. Toplantının ardından Büyükşehir Belediyesi'ne gelen Mızraklı'ya, görevden alındığı, Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı tarafından bildirildi. Mızraklı, Vali Yardımcısı Helvacı ile yaptığı görüşmenin ardından makam odasındaki kişisel eşyalarını alarak, belediye binasından ayrıldı. SİBER SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİ BELEDİYEDE Vali Güzeloğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gelmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de belediye binasına gelerek, bilgisayarları incelemeye aldı. Ekiplerin incelemelerinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan mesainin başlamasının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi personeli, kimlik kartlarıyla belediye binasına giriş yaptı.

"Görevlendirme süreci ile birlikte, Mardin Büyükşehir Belediyesi hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükselterek, insan odaklı, katılımcı, yenilikçi bir yönetim anlayışıyla adaletli, verimli ve etkin şekilde hizmet sunmak amacıyla büyük bir özveri ile çalışacaktır. 'Sizin için çalışıyoruz' diyerek çıktığımız bu yolda hedefimiz kaynakları planlı, programlı, etkili ve verimli kullanarak, vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, medeniyetler şehri olan Mardin’i geçmişi kadar büyük ve görkemli bir geleceğe hazırlamaktır. 'Bir şehirden daha fazlası' diye ifade ettiğimiz bu kadim şehirde Mardinli hemşehrilerimizin daha huzurlu, daha güvenli, daha temiz, daha modern ve konforlu bir hayat sürmeleri için gayret edilecektir. Bu çerçevede beklentileri boşa çıkarmamak için kurumsal yapımız yenileyip güçlendirerek vatandaşlarımıza layık olmaya çalışılacaktır. Belediyemizin tüm kaynakları milletimizin hizmetine sunulacaktır. Vatandaşların vergileriyle oluşturulan bu kaynakların bölücü terör örgütüne ya da yandaşlarına aktarılmasının önüne geçilecek ve olması gerektiği gibi vatandaşa hizmet olarak geri dönecektir."

"Önümüzdeki dönemde bir taraftan kentsel alt yapı, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, kültür ve sanat, turizm gibi belediye hizmetleri sunulurken, diğer taraftan başta kadınlar olmak üzere gençlerimize yönelik faaliyet ve yatırımlarımız öncelikli olacaktır. Özellikle genç istihdamının desteklenmesine yönelik altyapıyı hazırlamak, mesleki eğitim kurslarının sayısının arttırmak, spor, sanat, kültür - turizm alanında belediye hizmetlerini geliştirmek ve çevreye duyarlı belediyecilik ön planda tutulacaktır. Bütün belediye çalışanlarının hakları korunacaktır. Ancak terör örgütleri ile iltisağı olanlar hakkında gerekli işlemler hemen başlatılacaktır. Sizin için çalışıyoruz sloganı ile tüm vatandaşlarımızın huzur ve ferahı için çalışmalarımız kaldığı yerden devam edecektir."

İNTERNET SİTELERİ GEÇİCİ OLARAK ERİŞİME KAPANDI

İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi HDP'li Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile Mardin Büyükşehir Belediyesi HDP'li Ahmet Türk'ün terör soruşturması kapsamında görevlerinden alınmalarının ardından belediyelerin internet siteleri geçici olarak erişime kapandı.Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerin internet sitelerine giriş yapanlara, sayfanın bakım aşamasında olduğu, en kısa sürede yayın hayatına başlayacağı bildirildi.

MARDİN/DHA

5)BOMBA GİBİ PATLAYAN ELEKTRİK TRAFOSU BİNA DUVARLARINI YIKTI

DÜZCE’nin Aziziye Mahallesi’nde bir binaya gelen yüksek akım nedeniyle binanın ana elektrik trafosu patladı. Patlama sonrası oluşan basınç binada ki duvarları yıktı, evlerin çelik kapılarını yerinden söktü.

Olay sabah 04.30 sıralarında Aziziye Mahallesi 1055 sokak üzerinde bulunan 12 daireli apartmanda meydana geldi. Aziziye Mahallesi’ne elektrik sağlayan ana trafoda yaşanan arıza nedeniyle elektrik akımının tekrar trafoya dönememesi nedeniyle tüm enerji binaya ait ana elektrik trafosunda toplandı. Trafonun yüksek akımı kaldıramaması nedeniyle binanın trafosunda patlama ve ufak çaplı yangın meydana geldi. Patlama sonrası oluşan basınç nedeniyle bina içinde ki dairelerin duvarları yıkıldı, çelik kapılar söküldü ve enerji binanın en üst katında ki tavan arası kapısını da yerinden sökerek binadan çıktı. Ayrıca binanın ana giriş kapısı ve bahçe kapısı da yaşanan patlama nedeniyle yerinen söküldü. Durumu Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ) ve emniyet ekiplerine haber veren bina sakinlerinin ihbarı sonrası SEDAŞ ekipleri binaya gelen tüm enerjiyi keserken, emniyet ekipleri ise bomba imha uzmanları ile incelemelerde bulundular. Sorunun elektrik ana hatlarından kaynaklandığı tespit edildi.

'YILDIRIM DÜŞTÜ ZANNETTİK'

Bina sakinlerinden Cihat Suncar, önce yıldırım düştüğünü sandıklarını ifade ederek “Saat 04.30 sıralarında büyük bir patlama oldu. Biz yağmur yağıyor, yıldırım düştü sandık ama kapıya çıktığımda zaten kapı açıktı. Bir duman kokusu hissettik. Baktık alev var. Yangın söndürücü ile yangına müdahale ettik. Trafo yerinden çıkmış, duvara vurmuş. Evlerin çelik kapıları zarar görmüş, kilitler yerinden çıkmış. Binanın ana demir kapısı yola fırlamış. Beyaz eşyalar ne durumda bilmiyoruz. Çünkü evde elektrikler olmadığı için sağlam mı bilmiyoruz. Sokağın başına büyük bir trafo var. Trafo patlayınca en son elektrik direği bizim binaya bağlı, direkten gelen elektrik binada ki ana trafoyu patlatıyor. Depremden daha kötü bir duygu yaşadık. Allah’tan can kaybı yok. Allah’tan binada fazla kişi yoktu, komşularımız fındıkta, çelik kapılar yerinden sökülmüş. Elle zorlasak o şekilde çıkmazö dedi.

'YANGINA MÜDAHALEDE BULUNDUK'

Yine aynı binada ufak çaplı yangına ilk müdahalede bulunan Turgay Gülaçtı ise “Sabah 4.5-5.00 saatlerinde bir patlama ile uyandık. Çelik kapıların hepsi patlamadan dolayı açılmıştı. Merdivenden aşağı indim bir yangın gördüm. Elektrik panosunun yanında yanıyordu. Yangını söndürdük. Bayağı bir kargaşa yaşadık. Bomba atılmış gibi biz deprem sandık ilk önce ama deprem değil büyük bir patlama oldu. Tam ne olduğunu anlayamadık. Arkada trafo patladı diyorlar. Yüksek akım son direk olduğu için tekrar trafoya dönemedi ve bizim binaya toplandı. Enerji bizim binada boşaldı. Bütün binanın içi kapılar, duvarlar büyük hasar var. Teknik cihazları bilemiyoruz. Sabah gelip SEDAŞ elektriği kesti ne durumdalar bilemiyoruzö ifadelerini kullandı.

SEDAŞ ve polis ekiplerinin binada ki hasar tespit çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Binadan görüntü

Yıkılan duvarların ve yerinden sökülen kapıların görüntüsü

Bina sakinlerinin dairlerin içinde oluşan çatlakları gösterirken görüntüleri

Bina sakinlerinin yerinden sökülen kapıları gösterirken görüntüleri

Bina sakinleri ile röp.

Elektrik hatlarının görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

