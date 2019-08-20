DHA YURT BÜLTENİ - 5

İdlib hayalet kente dönüyor Suriye'de rejim güçlerinin vurmaya devam ettiği İdlib, hayalet kente döndü. Suriye rejiminin düzenlediği saldırılarda bir cami de hedef alındı

Kurban Bayramı'ndan beri devam eden saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan siviller zorunlu olarak göç etmeye devam ediyor. Bu arada siviller kaçarken, rejim güçleri bölgeyi havadan ve karadan vuruyor. Han Şeyhun ilçesi kırsalındaki bir yerleşim birimindeki cami de devam eden saldırılardan nasibini aldı. Ali Bin Ebu Talip Cami neredeyse kullanılamaz hale gelirken, saldırıda kimsenin yaşamını yitirmediği, ancak çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Bu arada saldırılardan kaçan Suriyeli siviller, güvenli olan Türk sınırına doğru kaçışlarını sürdürüyor. Görüntü Dökümü

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*ÖZEL*

- Camiden görüntüler

- Bombalanan yerden görüntüler

- DHA Muhabiri Murat Kibritoğlu'nun anonsları

- Boşalan sokaklardan görüntüler

- Caminin içinde dua eden bir Suriyeli

- Caminin içindeki kırılan cam parçaları BOYUT: 328 MB Haber:Murat KİBRİTOĞLU-Kamera: Mustafa KANLI/İDLİB(Suriye), (DHA)

===================== Suriye'deki YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi.

Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin hareketliği görüntülendi. YPG'li bazı teröristlerin sınır hattında bekleyip Türkiye tarafını gözlerken, başka bir terörist grup ise araçlarla hareket ettiği anlar Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Öte yandan bir süre önce Kamışlı'da indirilen terör örgütü YPG'yi simgelen bez parçalarının tekrar asıldığı gözledi. Görüntü Dökümü

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Bir grup yaya gitmesi

Araçlar konvoy halinde ilerlerken bazılarında simgeler

Teröristler görüntüsü

Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 284 MB Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),(DHA) ======================= Kazada ölen tarım işçilerinin cenazeleri memleketlerine gönderildi Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR'a çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada ölen 7 kişinin cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.

Dün saat 13.00 sıralarında Acıgöl-Gülşehir karayolunun Yuva köyü mevkiinde meydana gelen kazada, tarım işçilerini taşıyan Musa Altınok yönetimindeki 50 ZB 455 plakalı minibüs, aynı yöne giden Ferhat Karaman idaresindeki 50 AG 452 plakalı TIR'a yandan çarpıp, takla atarak yol kenarındaki tarlaya şarampole yuvarlandı. Minibüste sürücü Musa Altınok ile Nazlı Parmak (51), Yavuz Parmak (59), Dede Çaldır (44), Emmeni Hamid (45), Fatma Cuma (29) ve Visal Süleyman (15) hayatını kaybederken, 11 tarım işçisi yaralandı. Yaralıların, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor.

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Kazada ölen 7 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ölen sürücü Musa Altınok ile işçiler Yavuz Parmak ve eşi Nazlı Parmak'ın cenazeleri Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi, Dede Çaldır'ın cenazesi Adana, Suriyeli Emmeni Hamid, Fatma Cuma ile Visal Süleyman'ın cansız bedenleri ise toprağa verilmek üzere ülkelerine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazelerin morgdan alınması

-Hastanedeki kalabalıktan görüntü

-Genel detay Süre:3.45 - 425 MB Haber-Kamera:Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,DHA ==================== 8 yaşındaki çocuğun şaşırtan hobisi Antalya'nın Finike ilçesinde oturan Muhammet Güler (8) birçok padişah, ünlü devlet adamı, ses ve sinema sanatçısının biyografileri ile 81 ilin plakasını ezbere bilmesiyle kendisine hayran bırakıyor.

Finike'de oturan 8 yaşındaki Muhammet Güler'in hayranlık uyandıran hobisi çevresinde şaşkınlık yaratıyor. 7 yaşındayken, padişahların, ünlü devlet adamlarının, ses ve sinema sanatçılarının biyografilerini araştırmaya başlayan Muhammet Güler, doğum tarihleri, ölüm tarihleri, nerede doğdukları gibi bilgileri ezberledi. Muhammet Güler, Türkiye'deki illerin plakalarını da ezberledi.

Satranç oynamayı çok seven Muhammet Güler'i durumu arkadaşlarının da dikkatini çekiyor. Arkadaşlarının akıllarına gelen sanatçıyı sorduğu Muhammet Güler anında cevaplıyor. Kendisinden 2 yaş büyük olan ağabeyi Ahmet Güler, ev ortamında kardeşine Müslüm Gürses'i sorarken; Muhammet, ünlü sanatçının asıl adının Müslüm Akbaş olduğunu hatırlatıyor. Padişahlardan, devlet adamlarına kadar birçok soruyu yanıtlayan Muhammet, 81 ilin plakalarını da takılmadan söylüyor.

'ARAŞTIRMAYA BAŞLADI'

İnşaat işçisi olan baba Ferman Güler, çocuğunun bu yeteneğini ilk defa satranç öğretmeninin fark etmesiyle öğrendiğini ve şaşırdığını belirterek, "2018 yılında 'Ne iş olsa yaparım be abi' adlı kitabım çıktı. O dönem kitabımla beraber sosyal medyada ünlülerin doğum ve ölüm tarihlerini, sanata başlama tarihlerini paylaşıyordum. Sanırım bu da biraz etkiledi çocuğu. Sonrasında ilgi duyarak araştırmaya başladı" dedi.

'ÖNCE KEMAL SUNAL'I ÖĞRENEREK BAŞLADIM'

Okula 5.5 yaşında başlayan ve bu yıl 4'üncü sınıfa gidecek olan Muhammet Güler de hobisinin, ikinci sınıfa giderken, 14 Aralık 2017 tarihinde öğretmeninin verdiği ödevle babasının sosyal medya paylaşımlarını takip etmesiyle başladığını anlattı. Muhammet Güler, "İkinci sınıftayken öğretmenimiz bir ödev verdi. Bu ödev, Hababam Sınıfı'ndaki oyunculardan birisinin hayatını araştırmaktı. Ben de akşam olunca babama bu filmin oyuncularını bilip bilmediğini sordum. Bildiğini söyledi. Önce Kemal Sunal'ı öğrenerek başladım. Babamın paylaşımlarını da takip ediyordum. Sonra tarihi kişiler ve sanatçıları araştırmaya başladım" diye konuştu.