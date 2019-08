DHA YURT BÜLTENİ - 5

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimi kazanan partisinin belediye başkanlarını ziyaret ve tebrik etmek için Balıkesir'e geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, kentte ilk olarak Erdek ilçesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu, Erdek Belediyesi önünde, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 günlük hak mahrumiyet cezası Yargıtay tarafından onanan ve seçimi kazanmasına rağmen Erdek Belediye Başkanlığı görevinden İçişleri Bakanlığı'nca alınan Hüseyin Sarı karşıladı. Vekaleten belediye başkanlığı görevini yürüten Hasan Yapakçı'nın da hazır bulunduğu ziyarette Kılıçdaroğlu, Erdek Belediyesi'nce cumhuriyetin değerlerinin korunarak, bölgeye gelenlere rahat tatil imkanı sağlama adına her türlü çabanın harcandığını kaydetti. 'BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVİ, GÜZELLİĞİ KORUMAK' Belediyede açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "10 bin kişiye göre bütçeniz varsa ve yazın bu sayı 50 bine çıkmasına karşın bütçeniz aynıysa belediyenin yaptığı fedakarlığı bundan daha güzel anlatan rakamlar bulamayız. Gerçekten de olağanüstü bir çaba harcıyorlar. Bu çabanın gereği olarak da gelen bütün yurttaşlara ve buradaki vatandaşlara iyi hizmet sunmak istiyorlar. Bölgenin güzelliklerini biliyorum. Doğası var, denizi var, her şeyiyle olağanüstü bir yer. Belediye başkanının görevi de bu güzelliği korumaktır. Ben hepinizin huzurunda özverili çalışmaları dolayısıyla sayın belediye başkanımıza teşekkür ederim. Zaman zaman büyük zorluklar yaşıyoruz ama çevre belediyelerden destek alıyoruz. Bütün mesele şu; bir belediye eğer kendi gücünü aşan bir sorun ile karşılaşırsa doğal olarak bizim CHP'li diğer belediyeler devreye giriyor ve yardım yapıyor. Bu da yardım kültürünün ne kadar önemli olduğunun ve bu yardım kültürünün özelinde insana yardım etmek olduğunun herkesin bilmesi gerekiyor" diye konuştu. Kılıçdaroğlu ayrıca bölgenin tarihsel açıdan da öneme sahip olduğunu ve bu konuda ciddi çalışmaların yapılacağını belirtti. Ziyarette CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Hüseyin Sarı tarafından şehrin anahtarı hediye edildi.

Denizli'de sahte içki üretimine 6 gözaltı

Denizli'de sahte rakı, viski ve votka üreten 6 kişi gözaltına alındı. 640 litre etil alkol ile 40 litre sahte içkiye el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli'de bir işyerinin deposunda sahte alkollü içki üretilip satıldığını öğrendi. Depoya yapılan baskında, 640 litre etil alkol, şişelenmiş halde 40 litre sahte votka, viski ve rakı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Antalya'yı kısa filmlerle tanıtıyorlar

Antalya'da bu yılın turizmde 'Aspendos' yılı ilan edilmesinin ardından Aspendos Antik Tiyatrosu ile ilgili kısa tanıtım film hazırlamak için çalışma başlatan Fraport TAV Antalya Havalimanı yönetimi, projenin kapsamını genişlenerek Antalya'yı tanıtan ikinci bir kısa film hazırladı. Antalya destinasyonunun sadece kum ve güneşten ibaret olmadığını göstermeyi hedefleyen ikinci videonun hazırlanması tam 1.5 yıl sürdü.

DÖRT MEVSİM ANTALYA

Fraport TAV Antalya Havalimanı Fraport Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, Antalya'da, dört mevsimde yapılan sportif ve kültürel etkinliklerin yer aldığı film için havadan ve karadan çekimler yaptıklarını söyledi. Geniş bir zamana yayılarak çekilen filmlerin yurt içinde farklı noktalarda yayınlanmaya başladığını belirten Yılmaz, özellikle havalimanının resmi internet sitesi başta olmak üzere sosyal medya hesapları üzerinden de filmlerin izlenilebildiğini, YouTube'de ise en çok izlenen videolar arasında yer aldığını kaydetti. Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bir kapı düşünün, ayaklarınızı yerden kesecek başka kapılara açılsın, eşiğinden geçtiğiniz anda sizi, farklı renkler, farklı kültürler, farklı aktiviteler, denizle, kumla, güneşle ve tarihle kucaklasın. Bir kapı düşünün, sizi rengarenk duygularla kucaklasın. Her kapının ardında farklı bir renk, farklı bir duyguyu saklasın. Düşleyin, kapının arkasında tatilin şehri Antalya. Özgürlüğün, düşlerin şehri. Tarihin, sanatın, edebiyatın şehri. Aktivitenin ve eğlencenin şehri. Biz bu düşüncelerle 1.5 yıl içinde filmimizi hazırladık. Antalya Havalimanı'nın tüm bu anlattıklarıma açılan ilk kapı olma özelliğinden dolayı bölgemizin turizm destinasyonuna çok önem veriyoruz."

'ANTALYA AİRPORT GATEWAY TO'

'Antalya Airport Gateway To' genel tanıtım filminin ardından, sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralarda Antalya'yı tanıtmak üzere filmlerin devam edeceğinin altını çizen Fraport TAV Antalya Havalimanı TAV Genel Müdürü Deniz Varol ise filmlerin içeriği hakkında bilgi verdi.

Filmlerin içeriğinde sporcu bir gencin kaya tırmanışı, rafting gibi etkinlikleri anlattığını, genç bir çiftin ise tarih ve kültür zenginliklerine dikkat çekerek trekkinge çıktığını belirten Varol, “Filmlerimizin her anı Antalya ve çevresindeki turistik faaliyetleri izleyene aktaracak şekilde projelendiriliyor. Örneğin bir iş adamının golf oynadığı lüks tatilinden tutun da dağcı bir gencin Torosları keşfetmesine kadar her ayrıntı saniye saniye toplanarak film haline getirildi. Amacımız Antalya'nın deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığı, aynı zamanda bir spor ve kültür kenti olduğunu anlatmak. Antalya için çok değerli bir proje olduğunu düşünüyorum" dedi.

