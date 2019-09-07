DHA YURT BÜLTENİ - 5

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GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 11:48 | Son Güncelleme

  Ambulans helikopter, yaralı Berre için karayoluna indi Konya'da, tatilden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Ambulans helikopter, yaralı Berre için karayoluna indi

Konya'da, tatilden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralılardan Berre Hüseyinoğlu (9), karayoluna inen ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya-Seydişehir karayolu İnlice mevkiinde meydana geldi. Antalya istikametinden kent merkezine doğru gelen Aydın Hüseyinoğlu (37) yönetimindeki 04 DE 006 otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Hüseyinoğlu ile yanındaki eşi Havva (28) ve çocukları Mina (5) ile Berre Hüseyinoğlu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağrı'da doktor olduğu öğrenilen Aydın Hüseyinoğlu, araçtan fırlayan çocuklarına ilk müdahaleyi kendisi yaptı.
Durumu ağır olan Berre Hüseyinoğlu için ise olay yerine hava ambulansı gönderildi. Karayoluna inen hava ambulansı kız çocuğunu alarak Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Diğer yaralılar da kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ailenin Antalya'dan tatilden döndükleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Hava ambulansının karayoluna inmesi
-Yaralının hava ambulansına alınması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Otomobille cip kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hatalı solama nedeniyle otomobille cipin çarpıştığı kazada Recep Güler öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Çoru-Tekirdağ karayolu üzerinde meydana geldi. Çorlu'dan Tekirdağ istikametine giden Recep Güler yönetimindeki 59 FL 470 plakalı otomobile hatalı sollama yapması sonucu karşı yönden gelen Arzu Konyalı yönetimindeki 39 LA 339 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Recep Güler, ve Arzu Konyalı ile birlikte cipte bulunan 3 iki kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan Recep Güler, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Recep Güler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Çorlu-Tekirdağ karayolunun bir süre kapanmasına neren olan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kaza yeri
-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Otomobil sürücüne müdahale
-Otomobil sürücünün araçtan çıkartılması
-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

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