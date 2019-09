DHA YURT BÜLTENİ-5

SURİYE'nin kuzeyinde kurulacak Güvenli Bölge'de Türkiye ile ABD tarafından müşterek kara devriyesi bugün başladı. İki ülke askerleri tarafından yapılan ilk kara devriyesi yaklaşık 3 saat sürecek. Türkiye’nin güney komşusu Suriye'nin kuzeyinde kalan Fırat Nehri’nin doğusundaki bölge, iç savaş ile birlikte çeşitli grupların ardından terör örgütü PKK/YPG kontrolüne girdi. Terör örgütünün Suriye’nin kuzeyindeki alanları kontrol altına alması ve oluşturduğu sözde kantonları birleştirmek için Fırat Nehri'nin batısına geçme isteğini dillendirmesi Türkiye’nin tepkisine yol açtı. Terör örgütü PKK/YPG’nin Cezire ile Afrin kantonlarını birleştirme hayali, Türkiye'nin sınır ötesine 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı, 20 Ocak 2018'de ise düzenlediği Zeytin Dalı Harekatları ile sonlandırıldı. Türkiye'nin düzenlediği harekatlar ile terör örgütünün Fırat'ın batısına geçme hayali sonlandırılırken, Gaziantep, Kilis ve Hatay sınırı da terör tehdidinden kurtarılmış oldu. Aynı süreçte Fırat Kalkanı bölgesine komşu Menbiç'teki terör varlığının sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin talebi ABD’nin teröristlerin belirli bir takvim çerçevesinde bölgeden çıkarılacağını açıklaması ile buraya yönelik harekat durduruldu. Ancak, aradan geçen sürede Menbiç'te teröristlerin kentten çıkarılmasına yönelik takvimin uygulanmaması ve ABD'nin süreci uzatmaya yönelik hamleleri ile Türkiye, sınır güvenliğini sağlamak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu engelleyerek yerlerinden edilmiş sivillerin geri dönüşüne olanak tanımak için Fırat'ın doğusuna yönelik harekat mesajı verdi. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığı ve daha önce yaptığı sınır ötesi harekatlarındaki başarısı ile ABD, Suriye'nin kuzeyine askeri bir operasyon yapılmadan terör örgütü unsurlarından arındırılarak güvenli bir bölge oluşturulması önerisinde bulundu. Bu kapsamda Ankara’ya gelen ABD’li askeri yetkililer 5-7 Ağustos tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı’nda Türk askeri yetkililer ile birlikte toplantılar düzenleyerek hedeflenen güvenli bölgenin iki ülke tarafından ortak şekilde tesisi noktasında mutabakata varıldı. Mutabakatın ardından ABD'nin ilk askeri heyeti, 12 Ağustos günü Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa'nın sınır hattındaki Akçakale ilçesine gelen heyet, burada kurulan Türk ve ABD askerlerinin görev aldığı Müşterek Harekat Merkezi'nde çalışmaya başladı. Altyapı çalışması tamamlanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın TSK'nın komuta kademesi ile yakından takip edip ABD'li üst düzey askerlerin de ziyaret ederek bizzat incelemelerde bulunmasının ardından Suriye'nin kuzeyindeki hava sahası Türkiye'ye ait insansız hava araçlarının kullanımına açıldı. İnsansız hava araçlarından elde edilen görüntüler, istihbarat birimlerinin raporları ile desteklenerek yapılan analizlerin ardından Güvenli Bölge'de izlenecek yol haritası da belirlendi. Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının ardından da Türk ve ABD'li askeri yetkililer, iki ülkenin helikopterleri ile sınırın iki yakasında ortak uçuş yaptı. Bugüne kadar havadan yapılan 3 devriye faaliyetinin ardından sınırın Suriye tarafında karadan ortak devriyenin 8 Eylül günü yapılacağı duyuruldu. Türkiye'nin bu süreçte olası her türlü ihtimalin göz önünde tutulduğu, sürecin uzaması veya sekteye uğraması durumunda B ve C planlarının masada olduğu ve yalnız başına bölgeye harekat düzenlenebileceği mesajı ile sınır hattına sevkiyatta hız kazandı. Aylardır olası harekata karşı sınır hattına yapılan zırhlı araç ve personel sevkiyatı son süreçte de devam etti. Son olarak cumartesi sabahı sınır hattındaki Akçakale’ye sevk edilen zırhlı araçlar da üs bölgesinde son bakımları yapılıp yıkanarak temizlendikten sonra bayraklarla donatılarak ortak devriyede alacakları göreve hazır hale getirildi.

O ANLARI ANLATTILAR Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürerken, çöken evin enkazı altından yaralı kurtulup hastanede tedaviye alınan Mecit Alparslan'ın (85), sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sağanak yağışın etkisiyle meydana gelen heyelanda tek katlı bir evin çöktüğü mahalle sakinleri o anları anlattı. Mahalle sakinlerinden İsmet Alparslan, yağmurun şiddetini artırmasıyla panik yaşadıklarını anlatarak "Çok büyük bir yağmur yağdı, Başımızı dahi dışarı zor çıkarttık. Yeğenim geldi, 'amcamın evi yıkıldı' dedi. Bunun üzerine apar topar üzerimize dahi giymeden yardıma koştuk. Yıkılan evde bulunan diğer yeğenim Oğuz, amcasını evden çıkarmıştı. Bizlerde ekiplere hemen haber verdik. Güzergâhta da oluşan sel nedeniyle yol ulaşıma kapanmıştı. Kendi aracımızla yaralı akrabamızı, sağlık ekiplerine yolda teslim ettik. Panik yaşadık. Çok şükür bir can kaybı olmadı" dedi.

'EVİN YIKILDIĞINI DUYUP DIŞARI KOŞTUK'

Yöre sakinlerinden Hayriye Alparslan da "Dün sabah başlayan yağmur giderek şiddetini arttırdı. Oluk oluk yağmur yağıyordu. Evin yıkıldığını duyduğumuzda hemen dışarı koştuk. Çok ıslandık. Rize'de her zaman sel oluyor ama bu kadar şiddetlisine ilk kez tanık oldum" diye konuştu.

'TÜM YETKİLİLERLE SAHADAYIZ'

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekâr ise, ilçede metrekareye 175 kilogram yağış düştüğünü, yaraların kısa sürede sarılacağını kaydederek, "Dün sabah saatlerinde başlayan yağmur gece boyu sürdü. Teyakkuz halindeydik. Verilere göre metrekareye 175 kilogram yağış düştü. Yağmur sonrası afetin boyutlarını sabah görmeye başladık. Bir vatandaşımız heyelanda tek katlı ahşap evin çökmesiyle yaralandı. Şu an sağlık durumu iyi. İlçe merkezinde 24 dairelik bir apartmanın giriş katları sel sularının taşıdığı toprak ve balçıkla kaplandı. Bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Binada hasar tespit ve temizleme çalışmaları başlatıldı. Tek tesellimiz can kaybı yaşanması. Şu an yağış şiddetini azalttı. Tüm yetkililerle sahadayız. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. En kısa zamanda yaralımızı sarıp, eski halimize döneceğiz" ifadelerinde bulundu.