DHA YURT BÜLTENİ - 5

İzmir'de oyuncu Şevket Çoruh, meslektaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte sahnelediği tiyatro oyunundan sonra gittiği restoranın önünde köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulunduğu bir gup tarafından saldırıya uğradı. Olayın ardından bir barın çalışanları olduğu öğrenilen 2 kişi gözaltına alındı, kavgaya karışan diğer kişilerin de arandığı belirtildi. Çoruh, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "İzmir'in göbeğinde darp edildik. Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık" dedi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin de oyuncularından olan Şevket Çoruh, İzmir'in Narlıdere ilçesinde, oyuncu arkadaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte 'Bir Baba Hamlet' oyununu sahneledi. Oyundan sonra otele geçmeden önce Akkoyunlu ile Pasaport semtindeki restorana uğrayan Şevket Çoruh, bu sırada cadde üzerindeki sokak hayvanlarına çarpacak şekilde araç kullanan sürücüye sözlü müdahalede bulundu. Bu duruma tepki gösteren sürücü ve arkadaşları, Çoruh ile olaya müdahale etmeye çalışan Murat Akkoyunlu'ya saldırdı. Olay iki oyuncunun sığındığı restoran içinde de devam etti. Çevredekilerin müdahalesi ve polisin gelmesiyle, grup bölgeden ayrıldı. Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ise polislerle birlikte Kantar Polis Merkezi'ne gidip şikayetçi oldu. Yaklaşık üç saat polis merkezinde kalan oyuncular, çıkışta açıklama yapmadı. Bu arada polisin araştırmalarından sonra kavgaya karıştığı saptanan grup üyelerinden, yakındaki bir barın çalışanları olduğu öğrenilen 2 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler de iki oyuncunun kendilerine saldırdığını ileri sürüp şikayetçi oldu. Kavgaya karışan diğer kişilerin de arandığı belirtildi. Savcının, her iki tarafın da birbirlerinden şikayetçi olduğu olaya dair belgelerin, elden kendisine ulaştırılmasını istediği öğrenildi. YAŞADIKLARINA SOSYAL MEDYA HESABINDAN TEPKİ GÖSTERDİ Oyuncu Şevket Çoruh yaşadıklarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Şevket Çoruh, twitter hesabından "İzmir'in göbeğinde darp edildik. Servet'in içinde yirmiye yakını eli bıçaklı insan tarafından. Canımızı kurtardık şimdilik. Kantar Polis Merkezindeyiz. Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık" paylaşımlarında bulundu.

Yozgat'ta anlaşamadığı eşi Mustafa Köse'ye boşanma davası açarak Manisa'ye gelen yazar Sibel Köse (34), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından çocuğunun gözü önünde pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan ve sağ bacağı diz üstünden kesilen Sibel Köse, olayın ardından tutuklanan eşine en ağır cezanın verilmesini istedi. Yozgat'ta yaşayan ve biri ilk eşinden 2 çocuğu bulunan Sibel Köse, 12 yıllık ikinci eşi Mustafa Köse'ye geçen haziran ayında şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtı. Ancak Mustafa Köse, boşanmaya karşı çıkıp, eşini, "Seni sakat bırakırım" diyerek, tehdit etti. Sibel Köse önce eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırdı ardından da 1 Temmuz günü, 2 çocuğunu da alıp, evi terk ett. Köse, Manisa'ya gelip, burada yaşayan arkadaşının evine sığındı. 2 hafta sonra Mustafa Köse de Manisa'ya geldi ve eşini takibe aldı. Bir yandan tehditlerini sürdüren koca, 19 Temmuz akşamı, küçük oğlu ve arkadaşı ile birlikte Fatih Parkı'na giden Sibel Köse'nin karşısına çıktı. TÜFEKLE VURDU Mustafa Köse, saat 23.00 sıralarında eşini, oğlunun gözü önünde tekme atıp, yere düşürdükten sonra pompalı tüfek ile vurdu. Sibel Köse, sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Saçmalar, sol bacağını ise sıyırdı. BACAĞI KESİLDİ Saldırgan koca kaçarken, Sibel Köse, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Sağ diz kapağı parçalanan ve damarları kopan Köse, ameliyat edildi. Parçalanan bacak yerine dikildi. Ancak, 10 gün sonra Köse'nin bacağı diz üstünden kesilmek zorunda kaldı. Bir süre sonra polis tarafından yakalanan Mustafa Köse tutuklandı. Köse hakkında 'tehdit', 'ateşli silahla yaralama' ve 'rehin alma' suçlarından Manisa 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın görülmesine henüz başlanmadı. OLAYDAN 5 GÜN ÖNCE DE REHİN ALINMIŞ Sibel Köse, 12 yıllık evlliği boyunca hep tehdit altında yaşadığını, sürekli şiddet gördüğünü belirterek, şunları söyledi: "Boşanma davası açtım. Ancak, eşimin tehditleri bitmedi. Çareyi çocuklarımı alıp, memleketimi ve evimi terk etmekte buldum. Yozgat, küçük bir yer, göz önünde bulunmak istemedim. Kendi arkadaş çevremin yanında olmayı uygun gördüm. Manisa'ya yerleşmeyi tercih ettim. Beni burada da bulup, tehditlerine devam etti. Olaydan beş gün önce, kahvaltılık bir şeyler almak için evden çıkan arkadışımı pompalı tüfekle tehdit edip, yanıma kadar geldi. Eve girer girmez, enseme vurup, beni itmeye başladı. Çocuklarımdan biri de yanımdaydı. Beni ve arkadaşımı, 4 saat rehin aldı. Sürekli pompalı tüfeği bize doğrultup, tehditler savurdu. Onu sakinleştirmeye çalışıp, 'Sen herşeyini düzelt, ben eve döneceğim' diyerek, ikna ettim. Bunun üzerine evden çıktı.Bir saat sonra arayıp, 'Yalan söyledin, gelmeyeceksin' dedi. Polisi aradım, durumu bildirdim. Ancak, olay bittiği için o an bir şey yapılamadı. Sonrasında da parkta beni bulup, yaraladı. Bacağımdan oldum. En ağır cezayı almasını istiyorum." HAYIRSEVERLERDEN YARDIM İSTEDİ Yaşadıklarının şokunun atlatmaya çalışırken bir yandan da ekonomik sorunlarla boğuştuğunu belirten Sibel Köse, hayırseverlerden yardım istedi. Engelli raporu almak için sürecin devam ettiğini ifade eden Köse, "Maddi gelirim yok. Şu an oturduğum evin kirası bin lira. Acil tekerlekli saldalyeye ihtiyacım var. Maddi, manevi mağdur durumdayım. Çalışacak durumda değilim. Hayırseverlerimizden benden desteklerini esirgememelerini bekliyorum" dedi. Sibel Köse'nin 'Kaderim Sürgün', 'Katilim Sensin' ve 'Adalet İstiyorum'un da aralarında bulunduğu polisiye, aşk ve drama türü 5 kitabı bulunuyor.

Urartuların "Menua Kanalı " turizme kazandırılacak

Van'da, Urartular tarafından yaklaşık 3 bin yıl önce bölgenin sulama suyu ihtiyacını karşılamak için yaptırılan, Anadolu ve dünya su mühendisliğinin bir harikası olduğu belirtilen 51 kilometre uzunluğundaki Menua (Şamran) Sulama Kanalı, günümüzde de halen kullanılıyor. Büyük bölümü Edremit İlçesi'nden geçen tarihi kanalın yanındaki yolun turizme kazandırılması için 'Urartu Gelişim Koridoru' projesi hazırlandı. Belediye Başkanı İsmail Say, projenin bölge turizmine önemli katkı sunacağını söyledi.

Urartu Kralı Menua tarafından Van'ın sulama suyu ihtiyacının karşılanması için yaptırılan 51 kilometre uzunluğundaki Menua Kanalı, su mühendisliğinin ilk örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Tarihi kanal, yaklaşık 3 bin yıl önce yapılmasına rağmen halen Gürpınar, Edremit ve Van'ın sulama suyu ihtiyacını kısmen karşılamaya devam ediyor. Tarihi kanalın geçtiği yol güzergahının turizme kazandırılması için de Edremit Belediyesi 'Urartu Gelişim Koridoru' projesi hazırladı.

TÜRKİYE'NİN İKİNCİSİ OLACAK

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Türkiye'deki ilk yürüyüş rotasının Likya Yolu olduğunu ve bu hazırladıkları projenin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye'de ikincisini Van'a ve bölgeye kazandırmış olacaklarını söyledi. Projenin bölge turizmi için çok büyük önem taşıdığını anlatan Belediye Başkan Say şöyle konuştu:

"Projemizi DAP idaresine sunduk ve burada uygun görüldü. Proje kapsamında Şamran kanalı boyunca bisiklet yolu, yürüyüş yolları,park yerleri, kamp yerlerini kapsayacak şekilde kapsamlı bir proje hazırladık. Türkiye'deki ilk yürüyüş rotası olan Likya Yolu ve biz de ikincisini Van'ımıza bölgemize kazandırmış olacağız. Urartu medeniyeti, tüm dünyada bilinan bir medeniyet. Van'da bu medeniyetin başkentliğini yapmış bir şehir. Edremit ise Urartuların çok yoğun kullandığı ve önemli eserlerini inşaa ettikleri merkezlerden biri. En önemli eseride Şamran (Menua) Kanalı. Bizde bu önemli eserin geçtiği yolun turizme kazandırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"