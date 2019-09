DHA YURT BÜLTENİ-5

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

'Aşureyi yılda bir kez değil, her zaman yemeliyiz'

Bursa Uludağ Üniversitesi Besin Hijyeni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, Muharrem ayının gelmesiyle birlikte yapılmaya başlanan aşure hakkında bilgiler verdi. Aşurenin içine baharatlarla beraber ortalama 41 çeşit malzeme girdiğini belirten Prof. Dr. Tayar, "Kuru kayısı, incir, nohut, ceviz, fındık, tarçın gibi malzemelerin olduğu aşure vitamin ve mineral deposudur. Aşureyi yaparken içine koyduğumuz şekeri azaltıp pekmezle tatlandırırsak daha sağlıklı olacaktır. Aşureyi yılda bir kez değil, sürekli yememiz gerekiyor" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Besin Hijyeni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, Muharrem ayının gelmesiyle birlikte hemen hemen her evde yapılmaya başlanan ve yılın sadece bir bölümünde yenilen aşure hakkında bilgiler verdi. Aşureyi şekerle yapmak yerine bal ve pekmezle tatlandırsak daha sağlıklı olacağını belirten Tayar, birçok farklı malzemeyle yapılan aşurenin vitamin ve mineral bakımından zengin olduğunu belirtti.

'AŞURE VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU'

Aşure ayı, herkesin yılda bir kere dört gözle beklediği zamanlardan birisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Tayar, şunları söyledi:

"Aşurenin paylaşımı güzel. Aşure pişen evler, komşularına mutlaka dağıtacak ve paylaşım yaşanacak. Eve gelen aşureye beslenme, diyet gözüyle bakınca da mutfakta bir muhteşem vitamin ve mineral deposu olduğunu görüyoruz. Diğer bütün tatlıları bir kenara ayıralım çünkü sütlü tatlı deyince süt, şeker ve katkı maddesi var. Diğer tatlılarda öyle. Aşure dediğiniz zaman kuralına uygun, ideal bir aşure yaptığınız zaman içerisinde 41 çeşit baharatın, kuruyemişin, kuru baklagilin karıştığı bir ürün karşımıza çıkıyor. Protein, vitamin, mineral var ve beslenmemiz için gerekli olan olmazsa olmazlar içerisinde. İçinde neler var, nelere iyi gelir dediğimiz zaman hemen buğday devreye giriyor. Buğdaya bakınca B vitamini bakımından zengin bir ürün tüketmeye başlıyoruz. Hemen yanında 41 çeşit baharat, kuruyemiş, kuru baklagil grubu içerisinde kayısılar, kuru incir gibi ürünler devreye giriyor ve aldığımız vitaminleri görmeye başlıyoruz. Bağışıklığa da destek olan bir ürün."

'AŞUREYİ PEKMEZLE TATLANDIRIN, HER ZAMAN YİYİN'

Aşureye koyulan her malzemenin insan vücuduna yararlı olduğunu belirten Tayar, "Aşurenin üzerine zevke göre yağlı tohumlardan cevizi fındık serpiliyor. Buradan aldığım doymamış yağ asitleri, omegalar, E vitamini, yaşlanmayı geciktiren, sağlığı koruyan başka malzeme grubu da devreye giriyor. Bunun dışında diğer karanfil ve benzer baharatlar devreye girmeye başlıyor. Bunlarında birçok antioksidan, kimyasal yapılarıyla beslenmeme destek olan, hastalıklarla savaşmama yardımcı olan ciddi silahlarla donanıyorum. Aşure yapanların, içinden şekeri çıkarıp pekmezi bal ile tatlandırırsa, bugün aşure dünyadaki tatlıları arasında açık ara önde olan vitamin deposu olduğu anlaşılmaktadır. Bence artık aşureyi sadece Aşure ayına, yılın bir haftasına, bir gününe mahkum etmek yerine, yılın her ayında, haftasında mutlaka tatlı olarak evlere girmesi gereken mükemmel bir gıda diye düşünüyorum" dedi.