DHA YURT BÜLTENİ-5  

Posof'ta yaylacılara kar sürprizi Ardahan'ın Posof ilçesinin yüksek kesimlerine yağan kar, yaylacılara şaşırttı. Kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, çobanlar, yaylalardaki sürüleri ilçe merkezine indirmeye başladı. Posof ilçesinde iki günden beri etkili olan yağmur ve soğuk hava, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Posof'u çevreleyen Ilgar, Sahara ve Kodiyan dağlarına dün gece kar düştü. Zirveleri beyaza bürüyün kar dağlardaki yaylalarda bulunanları şaşırttı. Bölgeye Ekim ayının ortalarına doğru kar düştüğünü belirten bölge sakinleri, bu yıl kar yağışının erken başladığını söyledi. Kar kalınlığının 10 santimerteye yaklaştığı yaylalarda bulunan çobanlar, sürülerini ilçe merkezine indirmeye başladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yükseklerdeki kar

-Vatandaşların konuşması

-Çiçekler ve yükseklerdeki kar

-yaylalardaki kar ve kar üzerinde duran hayvanlar

-Çobanların hayvanları kar üzerinde götürmesi

-Detaylar

Haber-Kamera:Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),(DHA) ============================ Terörden temizlenen Herekol Dağı, bal üretim merkezi oldu

Siirt'te 2 bin 962 rakımlı Herekol Dağı, bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle, bal üretim merkezi haline geldi. Bir dönem güvenlik nedeniyle Herekol Dağı'nda gidemeyen arıcılar bölgede sağlan huzur ve güven ortamıyla organik bal üretimine başladı. Bal üreticilerinden Naci Adıgeçen, "Daha önce burada girmemiz mümkün değildi. Pervari İlçesine bağlı Herkol dağı eteklerinde arılarım vardı. Güvenlik gerekçesiyle gidemiyordum ancak bu sene rahat bir şekilde gittim" dedi. Güvenlik güçleri terör örgütü PKK'ya yönelik düzenledikleri son yılların en kapsamlı operasyonuyla Doğu ve Güneydoğu'daki birçok dağ ve yaylalarda artık huzur ve güven ortamı hakim. Dağların ve yaylaların huzurlu hale gelmesiyle tarım ve hayvancılık alanında üretim arttı. Huzurun hakim olduğu yerler arasındaki Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı, teröristlerden temizlenmesiyle bal üreticilerin kampı oldu. 2962 rakımlı Herekol Dağı'nda yüzlerce üreticileri, organik bal üretimine başladı. 'BİR DÖNEM BURALARA GELMEK MÜMKÜN DEĞİLDİ'

Herekol Dağı eteğindeki Gerzevan yaylasında yerleştirdiği kovanlardaki arılardan organik bal üretmeye başlayan Naci Adıgeçen (39), huzur ve güven ortamının oluşması üretimi de canlandırdığını söyledi. Bir dönem Herekol Dağı'na gelmenin mümkün olmadığın anlatan Adıgeçen, artık güvenli bir halde bölgeye gelip, üretim yaptıklarını söyledi. Adıgeçen, "Daha önce buralara gelmemiz mümkün değildi. Güvenlik gerekçesiyle gelemiyorduk. Ancak bu sene rahat bir şekilde geldim. Son yıllarda bu yaylaların güvenliği sağlandı ve şu an arılarımı buraya getirdim. Bu yıl bal hasadını yaptım ve bu yıl hasatta 2 kat ürün elde ettim" dedi.

'BURALARDA SİLAH SESLERİ EKSİLMEZDİ'

Adıgeçen, Herekol Dağı'nda bir zamanlar silah seslerinin eksilmediğini belirterek, sağlanan huzur ve güven ortamıyla kendileri de huzurlu olduğunu belirtti. Adıgeçen, "Buralarda silah sesleri kesilmezdi. Terör örgütü PKK, burada yol keserdi ve Gerzeven yaylasında hayvancılık, tarım ve bal üretimi yapılmazdı. Oysaki bu tür yaylalar gerek tarıma gerek hayvancılığa ve gersek bal üretimine müsait yaylalardır. Arılarımız bu yayla sayesinde bin bir çeşit bitki ile tanışıyor ve verimlerini bu bitkilerden alıyor. Aldığı verimi de bala yansıtıyor. Geçen yıl arılarıma doğru düzgün bakamadığımdan ötürü 15 ile 20 kilo arasında bal aldım. Ancak bu sene ise 268 kilo bal aldım. Benim özel müşterilerim var şeker hastası, böbrek hastası gibi ben balımı onlara gönderiyorum ve kilosunu 250 TL’den satıyorum" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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Pervari Herekol dağı eteklerinden görüntü Arı kovanlarından görüntü Dağların arasından bulunan kovanların görüntüsü Arıların yakın çekim görüntüsü

Pervari ve Şirvan Yaylarından görüntü Daha önce yasak olan yaylarda arılarına bak üreticinin görüntüsü Bal hasadı yapan üreticinin görüntü Üreteci ile röp. Balın yakın görüntüsü Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA) =========================== Otomobil çarpan sokak kedisi Gümüş'ün bir bacağı kesildi Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir otomobilin çarptığı sokak kedisi Gümüş'ün ezilen sol arka bacağı tedaviye cevap vermemesi üzerine kesildi. Sevimli Patiler Dernek Başkan Yardımcısı Nalan Çeviren, yaşamına artık engelli olarak devam edecek Gümüş'ü sahiplendirmek istediklerini belirterek, tedavisi için yapılan 3 bin liralık masraf için de hayvanseverlerden destek beklediklerini söyledi. Geçen 29 Ağustos'ta Veysiaşa Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 aylık 'Gümüş' isimli kediye otomobil çarptı. Kedinin sol arka bacağı, ezildi. Çevredekilerin durumu bildirdiği Aydın Sevimli Patiler Dernek Başkanı Jale Koç ve bazı dernek üyeleri, olay yerine geldi. Kediyi bulunduğu yerden alan hayvanseverler, kliniğe götürdü. Gümüş, isimli kedinin burada tedavisine başlandı. Bacağında kırılan kemiklerin parçaları vida ile sabitlendi. Eklem üzerindeki yumuşak dokular ve deri bütünlüğü bozulduğu için 3 hafta süreyle gereken müdahalede bulunuldu. Ancak zavallı hayvanın ezilen sol arka bacağı, tedaviye rağmen tekrar eski işlevini yerine getirmemesi nedeniyle kesildi.

'GÜMÜŞ'ÜN TEDAVİ MASRAFLARININ KARŞILANMASI İÇİN DESTEK İSTEDİ'

Sevimli Patiler Dernek Başkan Yardımcısı Nalan Çeviren, "Gümüş için klinikte ne gerekiyorsa yapıldı. Ancak bacağını kurtarmak mümkün olmadı. Klinikte tedavi gördüğü için yaklaşık 3 bin lira gibi bir masraf ortaya çıktı. Hayvanseverlere ve duyarlı vatandaşlara buradan sesleniyorum: Bizlere bu konuda destek olsunlar. Sürekli yaralı hayvanları tedavi ettirdiğimiz için bu kadar masrafın altından dernek olarak kalkamıyoruz. Herkesin yardım ve desteğini bekliyoruz. Bir de Gümüş'e bakabilecek bir yuva arıyoruz. Amacımız Gümüş'ün 3 bacağıyla da olsa yaşamını sürdürmesi. Eğer onu sahiplendirebilirsek bu bizi mutlu edecek. Başka bir şey istemiyoruz. Önemli olan onun yaşıyor olmasıdır. Bundan sonraki hayatını engelli olarak geçirecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gümüş adlı kedinin kesilen bacağından görüntü

-Gümüş isimli kedinin genel görüntüsü

-Aydın Sevimli Patiler Dernek Başkan Yardımcısı Nalan Çeviren ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) Ergene Nehri'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için yürüdüler Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen Kültür, Sanat ve Tarım Festivali kapsamında Ergene Nehri kirliliğine dikkat çekmek için tarihi Uzunköprü üzerinde yürüyüş düzenlendi. Uzunköprü Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Kültür, Sanat ve Tarım Festivali, çeşitli etkinliklerle sürdü. Vatandaşlar, festival alanında açılan yerel tatlarında bulunduğu stantları gezerek alışveriş yaptı. İğneden ipliğe, gıdadan tarım aletlerine kadar her türlü ürünün satıldığı stantlara yoğun ilgi gösterildi. Kadınlar evlerinde hazırladıkları kışlık yiyecekleri ve el işleriyle hazırladığı ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağladı. Gündüz stantları gezenler, geceleri düzenlenen konserlerle eğleniyor. Festival kapsamında, Trakya’da kirliliğiyle gündemden düşmeyen Ergene Nehri’nin üzerindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde bulunan dünyanın en uzun taş köprülerinden Uzunköprü (Ergene Köprüsü) üzerinde yürüyüş düzenlendi. Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'ın öncülüğündeki yürüyüşe CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çok sayıda kadın belediye başkanı ile vatandaş katıldı. Köprü önünde toplanan kalabalık yürüyüş öncesi nehir kıyısında halay çekti. Halay sonrası kirli akan nehir kıyısında gazetecilere açıklamada bulunan Akif Hamzaçebi, "Ergene köpükler saçarak dünyanın en verimli tarım arazilerinin arasından zehirli bir şekilde akıyor. Trakya insanı, Ergene Nehri'nin temizlenmesi için yıllardır mücadele veriyor. Ancak bu mücadele Ankara'da ses bulmuş değil. Ergene temizlenmesi için konuyu Meclise elbette taşıyacağız" dedi.

'UMUTSUZ OLMAYA GEREK YOK'

CHP İstanbul İş Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Ergene Nehri’nin temizlenmesi konusunda umutsuz olmaya gerek olmadığını belirterek, "Ergene'deki bu kirlilik, insanın ürettiği, insanın sebep olduğu kirlilik, yine insanın vesile olacağı insanları bir araya getiren ve geleceği kurmaya çalışan anlayışın vesile olacağı anlayışla temizlenecektir" diye konuştu. Görüntü Dökümü: Stantlardan detay Festival alanından detay Muhabir Ali Can Zery, anons Yerel lezzetler stantları Satıcılar ile röp. Detay görüntü Vatandaş ile röp. Uzunköprü kıyısında toplananlar Halay çekenler Canan Kaftancıoğlu'nun alana gelişi Kaftancıoğlu ile röp. Detay görüntü Akif Hamzacebi ile röp. Kalabalıktan detay Köprü üzerinde kalabalık Kalabalık detay Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu Ergene Nehri Köprü detayı Kalabalıktan genel detay Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/UZUNKÖPRÜ,(Edirne)(DHA) =========================== Spor ve diyetle 7 ayda 37 kilo verdi (ÖZEL) Antalya'da kilosu nedeniyle yürümekte ve nefes almakta zorlanan, bu nedenle uyuyamayan DJ Medar Arıoğlu (39), spor ve diyetle 7 ayda 105 kilodan 68 kiloya düştü.

Antalya'da aşırı kiloları nedeniyle sosyal hayattan kendisini dışlayan, nefes almakta ve yürümekte zorluk çeken DJ Medar Arıoğlu, azmin zaferini kanıtladı. Düzenli diyet ve sporla 7 ayda 105 kilodan 68 kiloya düşen Arıoğlu, başarısını disiplinine borçlu olduğunu söyledi. 100 metre yürüyemediğini, vücudunun farklı yerlerinde ağrı ve kasılmalar yaşadığını anlatan Arıoğlu, kiloları nedeniyle bir gece uyku uyuyamamasının kırılma noktası olduğunu belirtti. Yürüyüşe çıktığı ilk günlerde bacağında ve belinde kasılmalar olduğunu anlatan Arıoğlu, kimi zaman yürüyüşü yarıda kesip evine taksiyle döndüğünü söyleyerek, "Zor zamanlardı. Çok zorlandım. Kilolu yaşamanın zorluğuna katlanamamak beni motive etti" dedi. Kilo vermek için çok mücadele ettiğini ve acı çektiğini hatırlatan Arıoğlu şöyle konuştu:

"Kimi zaman 20 kilometre yürüdüğüm oldu. Yediklerimi ve içtiklerimi tamamen değiştirdim. Yemeklerimde un, şeker ve tuza yer vermedim. Protein ağırlıklı beslenip, her gün spor yaptım. İlk günlerde 5 dakika aralıksız yürüyemezken, zamanla bu saatlere çıktı. 7 ayda verdiğim kiloların ardından bedenimde sarkmalar meydana geldi. Salon sporuna başlayarak sıkılaşma ve kas yapacak antrenmanlar gerçekleştirdim. Artık alıştım. Benim için spor, diyet ve düzenli beslenme vazgeçilmezim."

Kilo verip fit bir vücuda sahip olduktan sonra ailesinden ve yakın arkadaşlarından olumlu dönüşler aldığını, bu dönüşlerin motivasyonunu yükselttiğini belirten Arıoğlu, "Mutlu bir insan oldum. Kendimi seviyorum. En önemlisi, artık yürümek, koşmak beni korkutmuyor. Fiziksel gücümün artması, kilolarımın gitmesi beni ben yaptı" diye konuştu.