DHA YURT BÜLTENİ - 5

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayhan Ceyhan, İç Anadolu'nun damızlık koyun ihtiyacını karşılamak için çalışma yaptıklarını belirterek, "Şu an 150 baş koyun ile faaliyetlerimize başladık" dedi. Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayhan Ceyhan, İç Anadolu bölgesinin damızlık ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalara başladıklarını söyledi. Ceyhan, "Niğde'nin ve bölgenin hayvansal küçükbaş yapısını incelediğimizde hemen hemen Ak Karaman olduğunu görüyoruz. Damızlık sorununda ciddi bir problem olduğunu değerlendiriyoruz. Bu kapsamda işletmelerden seçtiğimiz koyunlarla bölgenin damızlık ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Koyunculuk biriminde uygulama ve araştırma birinci hedefimiz. Hem bölge çiftçisine model olmak hem de bölge çiftçisinin ihtiyaçlarını karşılamak koyunculuk biriminin de ana hedefleri arasındadır" dedi. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Hayvansal Üretim bölümü öğrencilerinin hem yüksek lisans hem doktora hem de araştırma faaliyetlerine materyal sağladıklarını da belirten Ceyhan, şöyle konuştu: "Şu an 150 baş koyun ile faaliyetlerimize başladık. Tesisimiz modern bir sistemle çalışıyor. Hayvanların yemlenmesi, beslenmesi, su ihtiyaçları düzenli olarak sağlanıyor. Seçtiğimiz damızlık materyallerle özellikle Niğde bölgesinin koç ihtiyacını karşılayacağımızı düşünüyoruz. Ak Karaman ırkı yerli ırkımız. Bu yerli ırkı geliştireceğimiz, uygulayacağımız saf yetiştirme seleksiyon yöntemleriyle hem canlı ağırlıklarının artmasını hem de besi performansının iyileşmesini bekliyoruz. Niğde bölgesi esasında tüm iç Anadolu'nun damızlık ihtiyacını karşılama konusunda gelecekte faaliyette bulunacağımızı düşünüyorum."

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ByLock kullanıcısı oldukları ileri sürülen örgütün askeri mahrem imamlarının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheliler H.E., M.Ç., M.S.G. ve Ş.S. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Antalya'da, 55 binlik nüfusuyla kentin küçük ilçelerinden Korkuteli, Türkiye'de üretilen kültür mantarının yüzde 54'lük kısmını karşılayarak, 'mantarın başkenti' unvanını elinde tutuyor. Türkiye'de kültür mantar üretimi her yıl artmaya devam ediyor. 2018 yılında ülkede 46 bin ton mantar üretilirken, bunun 25 bin tonu Antalya'nın küçük ilçesi Korkuteli'nde sağlandı. 55 bin nüfusu olan ilçe, Türkiye'nin mantar ihtiyacının yüzde 54'ünü karşılıyor. Yüksekte kurulu olduğu için karasal iklim koşullarına sahip Korkuteli, lezzetli kültür mantarı yetiştiriciliği ve üretim miktarı nedeniyle 'mantarın başkenti' olarak anılıyor. Son yıllarda üretim için tesisleşme artsa da ilçede daha çok evlerin altına yaptırılan küçük işletmeler canlılığını koruyor. Yaklaşık 5 bin kişi doğrudan ve dolaylı geçimini mantardan sağlıyor. YILDA 25 BİN TON Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, kültür mantarının Türkiye'ye 1960'lı yıllarda girdiğini söyledi. Özellikle Antalya'nın Korkuteli ilçesinin mantarın merkezi haline geldiğini belirten Özen, "Ülkenin yüzde 54'lük mantar üretimi Korkuteli ilçesinden sağlanıyor. Yılda 25 bin ton mantar, Korkuteli'de üretiliyor. Mantarın başkenti olduğumuz için bize önemli sorumluluk düşüyor. Mantarcılık denetimimiz altında olan bir sektör. İlçede küçük aile işletmeleri şeklinde üretim var, her evin altında mantarhane olan bir format var. Korkuteli, mantar kompostunu da üreten bir merkez haline geldi. Türkiye'nin bu konudaki en önemli fabrikaları bu ilçemizde yer alıyor" diye konuştu. KORKUTELİ'DEN ÇUKURCA'YA UZANDI Mustafa Özen, 'Gelin Kardeş Olalım' projesi kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesi ile Korkuteli ilçesini kardeş yaptıklarını söyledi. Müdürlüklerine bağlı ekiplerin Çukurca'ya giderek kompost yapımı ve kültür mantarı yetiştiriciliğine yönelik yöre halkını bilgilendirdiğini belirten Özen, "Mantar yetiştirmeye yönelik Çukurca'da deneme süreci başladı" dedi. HAMMADDE SAMAN BALYALARI Mantarın hammaddesi olan kompost da ilçede üretiliyor. İlçede 4 büyük fabrika günde tonlarca kompost üretimi gerçekleştiriyor. Kompost üreticisi Şaban Tuğrul, hammadde olarak saman balyaları kullandıklarını anlattı. Tonlarca balyayı istifledikten sonra balyaları ıslattıklarını belirten Tuğrul, "Elde edilen kompostu pastörize odalarına dolduruyoruz. 62 derecede 6 gün boyunca pastörize oluyor. Eğer balyayı ülkezimde bulamazsak yurt dışından satın almak zorunda kalıyoruz" dedi. EVİNİN ALTINDA ÜRETİYOR Evinin altında 22 yıldır mantar üreticiliği yapan Halil Tokmak ise geçimini kültür mantarından sağladığını söyledi. Çalışanlarla birlikte ilçede yaklaşık 5 bin kişinin geçimini mantardan sağladığını belirten Tokmak, "Kompostu, evlerin altındaki depolara yerleştirdikten yaklaşık 40 gün sonra mantar oluşuyor. 2 aylık sürede yeniden depolarımızı mantar üretecek hale getiriyoruz. Yılda 100 tonluk üretim yapabiliyorum" diye konuştu. Kültür mantarının zehirli olma olasılığının sıfır olduğuna dikkati çeken Tokmak, "Doğadakiler çok riskli olabiliyor. Doğadaki mantar zehirli ise yendiğinde hemen fark edilmiyor. 2-3 içinde kendini belli ediyor. Ölümle sonuçlanabiliyor" dedi. KOCASIYLA TESİS KURDU Uzun yıllar evinin altında kültür mantarı yetiştiren Arzu ve Bayram Çınar çifti, daha sonra tesisleşmeye yoluna gitti. Üretici Arzu Çınar, içinde tohum ekili kompostu yeni tesislerdeki odalarına yerleştirdikten 45 gün sonra ürün elde ettiklerini söyledi. 25 kişinin çalıştığı tesiste yılın 12 ayı mantar üretir hale geldiklerini anlatan Çınar, "10 günde yetişen mantarları topluyoruz. Kendimiz üretip kendimiz satmak istedik. Karlı bir iş, Korkuleti'nin en önemli gelir kaynağı. Herkes de memnun" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı, kronik hastalıkların erken teşhisi için harekete geçti

Sağlık Bakanlığı'nın, Türkiye'de kronik hastalıkların erken teşhisi için 4 ilde başlattığı pilot uygulama ile 18 yaş üstü kişilerin tansiyonu ölçülüyor, 40 yaş üstündekilerin ise şeker ve tansiyon ölçümü yapılarak kalp ve damar hastalık riskleri belirleniyor. Uygulama ile erken tanı sağlanıp insan sağlığı açısından sorun oluşma ihtimalinin düşürülmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de kronik hastalığı olanları tespit etmek ve takibe almak için proje başlattı. Projede pilot il seçilen Samsun’da, 18 yaş üstü kişilerin tansiyonu ölçülüyor, 40 yaş üstündekilerin ise şeker ve tansiyon ölçümü yapılarak kalp ve damar hastalık riskleri belirleniyor. Aile Sağlığı Merkezleri'nde yapılan ölçümlere ait değerler 'Hastalık Yönetim Platformu' programında toplanıyor, kişilerin risk durumu belirlenip hipertansiyon ve kalp ve damar hastalıkları ile ilgili erken tanı sağlanıp hastalık ihtimalinin düşürülmesi hedefleniyor. Pilot il seçilen Samsun, Kırıkkale, Manisa ve Adıyaman'nın ardından proje Türkiye geneline yayılacak.

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, uygulama ile ilgili bilgi verdi. Bulaşıcı olmayan hastalıkların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölümlerin, sakatlanmaların ve sağlıkta harcamaların en büyük kısmını kapsadığını söyleyen Oruç, "Kronik hastalıkların yönetilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığımız bir çalışma başlattı. Öncelikli olarak hipertansiyon ve kalp ve kan damarları hastalıkları ile ilgili olarak toplumsal farkındalığı sağlamak amacıyla olabilecek hastalıkla ilgili erkenden tanısını koyup semptomları ve komplikaslonları yönetmek için bir çalışma başlattı. Pilot olarak uygulanan illerden biri de Samsun. Bu çalışma ile amaç birinci basamaktaki aile hekimlerimizin olarak hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıklarla ilgili daha erken tanıyı koyup ve olabilecek kompikasyon ve diğer kronik sıkıntılarla ilgili olarak erkenden önlem alıp tedavi sürecini hızlıca başlatıp hastalarımızın engelli hale gelmesini önlemek" diye konuştu.

Oruç, uygulama ile aile hekimleri tarafından 18 yaşını geçmiş her vatandaşın yılda bir kez tansiyon ölçümünün yapılacağını, 40 yaşını geçmiş her vatandaşın da kardiyovasküler risklerinin hesaplanacağını dile getirerek "Yine vatandaşlarımızın yılda bir kez açlık kan şekeri takibini istiyoruz. Burada aile hekimlerimize büyük bir yük düşmüş oluyor. İnşallah bu çalışma pilot uygulamanın ardından tüm Türkiye'ye yayılacaktır. Önlemek her zaman tedavi etmekten çok daha kolaydır. 'Hastalık Yönetim Platformu' olarak adlandırılan bu programa tüm verilerek kaydedilerek değerlendirme yapılacak. Biz daha öncede kayıt altına alıyorduk ama bu platforma olabilecek riskler daha önceden belirlenecek. Hasta hekime başvurduğunda hekim bu çalışma ile hastanın riskini belirlemiş olacak. Veriler tek bir çatı altında toplanacak ve buradan değerlendirmesi çok daha kolay olacak" dedi.