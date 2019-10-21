DHA YURT BÜLTENİ - 5 

Haber: Emrah KIZIL, Mehmet Mucahit CEYLAN / DİYARBAKIR,(DHA)

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Trabzon'da oba kültürünü yaşatıyor

Trabzon’un Maçka ilçesinde emekli polis Salih Kantarcı, deniz seviyesinden 1200 metre yükseklikteki Livera Mahallesi'nde 15 dönümlük araziye kurduğu Türk oba kültürünü yansıtan 24 çadırlı kamp alanıyla, yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor. Kamp alanı, ziyaretçilerine eski Türk oba kültürünü yerinde yaşayarak öğrenme fırsatı sunuyor.

Kentte, girişimci emekli polis Salih Kantarcı, Maçka ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan deniz seviyesinden 1200 metre yükseklikteki Livera Mahallesi'ndeki 15 dönümlük arazisine, Türk oba kültürünü yansıtan 24 çadırlı kamp alanı kurdu. Kantarcı, kamp alanıyla, yerli ve yabancı turistlere hizmet sunmaya başladı. Çam ağaçlarının arasında doğayla iç içe, Türk oba kültürünü andırıp, Oğuz boylarının adlarını verdiği çadırlar, turistlerin yanı sıra doğa ve adrenalin tutkunlarının da ilgi odağı oluyor. Kamp alanına gelenler; ayran, komposto, likarba suyu gibi pek çok organik ürünlerle beslenerek, kent gürültüsünden uzak muhteşem doğada stres atıyor. Kamp alanı, ziyaretçilerine eski Türk oba kültürünü yerinde yaşayarak öğrenme fırsatı da sunuyor. Özellikle hafta sonu tatilcilerin ilgi gösterdiği alanda ziyaretçiler, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, rafting ve foto safari gibi etkinlerle, her mevsim tabiat ile iç içe zaman geçirme imkanı buluyor. Doğa güzelliklerini korumak adına her detayın düşünüldüğü kamp alanında çadırların aydınlatılması ise, güneş enerjisinden üretilen elektrikle sağlanıyor.

'HER ŞEYİ ELLERİMLE YAPTIM'

Salih Kantarcı, kamp alanında her şeyi kendi elleriyle yaptığını, amacının bölgede ekolojik turizm koridoru yaratmak olduğunu söyledi. Kantarcı, "Maçka'nın doğal güzelliklerini ekoloji içerisinde, çevreyi de kollayarak insanlarla paylaşmak benim eskiden beri hayalimdi. Emekli olduktan sonra da bu hayalimi hayata geçirdim. Çevreyi koruyarak, tarihi değerlerimizi ön plana alarak bunu yapmaya çalışıyorum. Amacım; ekolojik turizm koridoru yaratmak. Her şeyi kendi ellerimle yaptım. 3 yılık çalışmanın sonunda hayalimi hayata geçirdim. Çadırlarımız sağlam, kaliteli, nem ve rutubete dayanıklıdır. Kamp alanımıza otantik, eski Türk oba havasını vererek eskiyi yaşatmak ve nostalji yapmak istedim. Çadırlara ‘Çepniler’, ‘Avşarlar’ gibi eski Oğuz boylarının isimlerini verdim. Tam anlamıyla oba havası veren bir görüntü olsun istedim. Çadırların içine de yer yatakları döşedim. Gelenler gerçekten ilgi gösteriyor, çadırların isimlerinin anlamlarını soruyorlar. Onlara anlatıp, tarihi konularda da bilgi veriyoruz. Buradan memnuniyetle ayrılıyor. Bu durum beni daha da motive ediyorö dedi.

‘DOĞASINA AŞIK OLDUM’

Aslen Faslı olan ve Türkiye’ye belli aralıklarda gezmeye gelen Ahmed Oussous da, “Fas’tan İstanbul’a gezmeye gelmiştim. Sonra burayı internetten gördüm ve merak ettim. Daha öncede Karadeniz bölgesinde Rize, Trabzon ve Hopa’ya gitmiştim. Bu bölgenin doğasına aşık oldum. Buralar gerçekten çok güzel. Bu çadır kampına bir gün kalmak için gelmiştim ama bugün dördüncü günüm. Burası çok güzel bir yer. İstanbul çok kalabalık, çok ses var orada beni rahatsız ediyor. Ama burada tam anlamıyla dinlenebildim. Seneye tekrar geleceğimö diye konuştu.

‘ÇADIR YAPISI VE İSİMLERİNDEN ETKİLENDİM'

Arkadaşının tavsiyesiyle kampa gelen Sevde Öztürk, “Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde okuyorum. Arkadaşlarımla gurup olarak buraya arkadaş tavsiyesi üzerine geldik. Güzel bir ortam burası, gayet doğal. ‘Kınık’ isimli çadırda kalıyoruz. Türk Oğuz Boylarının adıymış. Çaıdırın yapısı ve ismi bizi etkiledi. Burada doğa yürüyüşü yapacağız, akşam kamp ateşi yakacağız. Güzel vakit geçireceğizö şeklinde konuştu.

'OBA KÜLTÜRÜNÜ YAŞAYACAĞIZ'

Bölgede arkadaşlarıyla kampa katılan Merve Tiftikçi ise, “Arkadaşlarımızla kamp kurmak için buraya geldik. Daha önce gelen arkadaşlarımız vardı. Burayı çok beğendiklerini söylüyorlardı. Merkeze uzak değil, doğa ile iç içe. Fiyatlarda çok iyi. Burada oba kültürü yaşatılıyor. Bizde bu kültürü yaşayacağız. Ben 'Çepni' isimli çadırda kalacağım. Burada birçok ince detaylar hoşumuza gitti. Burada güzel vakit geçireceğimize inanıyorumö ifadelerini kullandı.