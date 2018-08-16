DHA YURT BÜLTENİ 6

Adıyaman'da çatışma: Yaralı askerlerden biri şehit oldu (1) ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da 2 gün önce mermer ocağı şantiyesini ateşe verip kaçan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı. Çatışmanın sürdüğü bölgede ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerden biri kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında bulunan mermer ocağını salı gecesi basıp, ateşe veren PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon yürüten güvenlik güçleri, kırsalda bir grup teröristi fark etti. Sıcak temasın sağlandığı bölgede çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerden birinin kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Bölgeye takviye güvenlik gücü ile sağlık görevlileri sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaralı askerlerin hastaneye getirilmesi ================ Gökçeada'da feribot karaya oturdu ÇANAKKALE'de, Kabatape'den-Gökçeada'ya saat 09.00'da sefer gerçekleştiren 'Gökçeada 1' isimli feribot, Kuzu Limanı'na yaklaşık 30 metre kala, teknik arıza nedeniyle karaya oturdu. Feribotun içindeki 170 yolcu ve 64 aracın tahliye edilmeyi beklediği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Gökçeada Kuzu limanında karaya oturan gemiden görüntü. Haber-Kamera: Vural BOZOK/GÖKÇEADA(Çanakkale), (DHA) =============== Sivas'ta silahlı kavga: 1 yaralı SİVAS'ta, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen ve trafikte tartışan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Paşabey Mahallesi Arap Şeyh Caddesi üzerinde meydana geldi. Almanya'dan tatile gelen Ömer P. otomobiliyle seyir halindeyken iddiaya göre daha önceden arasında husumet olduğu öğrenilen Mustafa A. kullandığı otomobille önünü kesti. Otomobilinden inen Ömer P. yanında bulunan tabanca ile Mustafa A.'ya ateş etti. Sol bacağından yaralanan Mustafa A., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Mustafa A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ömer P. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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-Olay yerinden görüntü

-Olayda kullanılan silah

-Polislerin çalışmaları

-Saldırganın götürülüşü Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) =========== Asırlık yarışma öncesi koyunlarla renkli kortej yürüyüşü UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, Denizli'nin Çal ilçesinde yaklaşık 8 asırdır yapılan Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı'nın 845'ncisi, 25-26 Ağustos arası yapılacak. Öncesinde ise rengarenk boyanan koyunlar, çobanlarıyla birlikte başlarında kangal köpekleriyle birlikte kortej yürüyüşü yaptı. Aşağıseyit Mahallesi'nde yaklaşık 8 asırdır yapılan Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı'nın 845'ncisi gerçekleştirilecek. Çal Kaymakamlığı ve Çal Belediye Başkanlığı öncülüğünde 25-26 Ağustos arası yapılacak program öncesi, rengarenk boyanan koyunlarla kortej yürüyüşü yapıldı. Bayramyeri Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe kınalı koyunlar, onlara eşlik eden kangal köpekleri ve hayvan sahipleri katıldı. Delikliçınar Meydanına kadar süren ve renkli görüntülerin yaşandığı yürüyüş, ilgi çekti. Vatandaşlar cep telefonlarıyla koyunların ve kangal köpeklerinin fotoğraflarını çekti. Çobanlar, yürüyüşte zeybek oynadı.

AMAÇ İSPANYA BOĞA GÜREŞYLERİNE RAKİP YAPMAK Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, 8 asırdır süren sudan koyun atlatma geleneğinin bu yıl 845'incisi yapacaklarını belirterek, "Sudan koyun atlatma ve çoban bayramının asırlardır sürüyor. Biz de bu festivalin İspanya'daki boğa güreşlerine alternatif olacağını iddia ediyoruz. Hem yerli hem de yabancı binlerce kişinin geldiği bir festivale dönüştü. 45 çoban ve sürüsü yarışacak. Festivalimiz, 2 yıl önce UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı. Biz de bu yarışmamızı en güzel şekilde yapacağız" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yürüyüşten görüntü

- Koyunlardan ve köpeklerden görüntü

- Çobanlardan görüntüler

- Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan'ın konuşması Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ================= Milletvekilinden 'düğün magandaları'na ceza artırımı için kanun teklifi BURDUR Bucak'ta düğünde damadın babası Mustafa E.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaralanan ve 5 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini dün kaybeden Furkan Toprak'ın (14) yakınları yasta. Öte yandan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, havaya ateş etme eyleminin cezalarının artırılması ile ilgili TBMM'ye kanun teklifi verdi.

Bucak ilçesine bağlı Yüreğil köyünde, 11 Ağustos gecesi okul bahçesinde yapılan Cevat- Ayşegül E.'nin düğününde davetliler, tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada tabancaların birinden çıkan kurşun, düğün alanından yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bakkalın önünde oturan, 7'nci sınıf öğrencisi Furkan Toprak'ın başına isabet etti. Yaralanan Toprak, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Toprak, daha sonra Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyatla başındaki kurşun çıkarılan Furkan Toprak, yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan damat Cevat E.'nin babası Mustafa E., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

YOĞUN BAKIMDA KALBİ DURDU

Burdur Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Furkan Toprak, 5 gündür süren yaşam savaşını kaybetti. Dün saat 19.45'te yoğun bakım ünitesinde kalbi duran Furkan Toprak, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Furkan Toprak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Toprak'ın cenazesi, otopsinin ardından bugün yakınları tarafından morgdan alınarak, toprağa verilmek üzere Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze arabası ile Burdur'un Bucak İlçesi Yüreğil Köyü'ne götürüldü. MİLLETVEKİLİ CEZA ARTIRIMI İSTEDİ

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, toplumda 'maganda kurşunu' olarak bilinen havaya ateş etme eyleminin cezalarının artırılması ile ilgili TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi. Teklif ile ceza alt sınırı olan 6 ayın 2 yıla, üst sınır olan 3 yılın 5 yıla çıkarılması ve cezanın hiçbir sebeple para cezasına çevrilmemesi istendi.

Mehmet Göker, "Ülkemizde 'maganda kurşunu' tarafından ölen ve yaralanan insanlarımızın sayısı maalesef her geçen gün artmakta ve ciddi makamlara ulaşmaktadır. Genellikle bir eğlence anında ya da kutlama amacı ile havaya sıkılan bu kurşunların birisine isabet etmesi durumunda eğlence ortamı bir mateme dönüşmektedir. Havaya rastgele ateş açılmasının önlenmesi için söz konusu cezaların adli para cezasına çevrilmesinin önüne geçilmesi ve cezaların arttırılması gerekmektedir" dedi.