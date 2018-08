DHA YURT BÜLTENİ 6

Baklavası ve fıstığıyla ünlü Gaziantep'te baklava üreticileri, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yurt içi ve yurt dışından gelen siparişleri yetiştirmek için gece-gündüz mesai yapıyor. Hamuru merdaneyle adeta kağıt haline getiren ustalar, yufkayı tek tek tepsiye yerleştiriyor. Üzerine tereyağı ve fıstık dökülen baklava, odun ateşinde yaklaşık yarım saat bekletildikten sonra şerbeti dökülerek müşteriye sunuluyor. Bayram nedeniyle 'tatlı' mesaisi yaptıklarını ifade eden Süleyman Erçelebi, "Gaziantep denince; fıstığıyla özdeşleşmiş Antep baklavası akla geliyor. Her zaman olduğu gibi yurt dışı ve yurt içine satışlarımız oluyor. Bütün esnaf bayrama sayılı günler kala yoğun çaba sarf ediyor, baklava yetiştirmeye çalışıyor. Talepler çok olduğundan büyük bir çalışma var" dedi.

Dün mesai saatinin bitmesiyle birlikte TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Her geçen saat trafik biraz da yoğunlaştı. Bu sabah saatlerinde TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Ankara istikametleri yola çıkan tatilcilerle kilitlendi. TEM Otoyolu'nda yaşanan yoğunluktan kaçanlar D-100 Karayolu'nu da doldururken, her iki yolda da trafik adım adım ilerledi. TEM Otoyolu'nda İzmit ile Tavşancıl mevkiinde, D-100 Karayolu'nda ise İzmit ile Körfez ilçeleri arasında yoğunluk yaşandı. Sıcaktan ve yoldaki trafikten bunalanlar yol üzerinde bulunan tesislerde durup dinlenerek vakit geçirdi. Trafik ekipleri güzergahlarda önlemlerini arttırdı.Bayram tatili nedeniyle yoğunluğun gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Çeşme'nin Ilıca Mahallesi'nin köklü ailelerinden hayvansever ve hayvan hakları savunucusu Mehtap Karabina, Alaçatı Çamlık yoldaki evinin yanında sahipsiz ve başıboş bir hamile at görünce korumaya aldı. Sevgi gösterilen at, bölge sakinlerinin de sevgilisi oldu. At, 4 gün önce de bir tay dünyaya getirdi. Hamile atı koruma altına alışını, doğurmasıyla yaşadığı mutluluğu anlatan Mehtap Karabina, şunları söyledi:

"Evimin yan tarafında bir at gördüm. At hamileydi. Hemen sahiplendim. 1.5 aydır bakıyorum. 4 gün önce de doğum yaptı. Seyisi ve bakıcısı var. Ben bir ameliyat geçirdiğim için tam olarak bakamıyorum. Ama yardımcılarım o kadar güzel bakıyorlar ki. Yavrumuzun doğması mutluluğumuzu arttırdı. Yavrumuzun adı Esmeralda. Annesinin de adı Fatmagül. Fatmagül çok sakin bir at. Ömrümüz olduğu, bizde kaldığı sürece ona ve yavrusuna bakacağız. Atın beslenmesine çok özen gösteriyoruz. Karpuz kabuğu, saman, yavrusuna süt yapması için üzüm, yaş meyveler, ekmek, yeşil ot gibi verilmesi gereken gıdaları veriyoruz. Üzümü çok seviyor. Özel olarak kova dolusu üzümü var. Bu bölgenin sevgilisi oldu. Komşularımız, gelip geçenler fotoğraflarını çekiyorlar. Çok ilgi çekti. İnsana çok alışkın bir hayvan."