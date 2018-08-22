DHA YURT BÜLTENİ 6

AK Partili Ünal: Yeni sistemin ne kadar iyi çalıştığını kur atağında gördük AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni hükümet sisteminin Türkiye'ye önemli bir hız kazandırdığını belirterek, "Ekonomimize dönük bir kur atağı yaşandı. Bu, yeni hükümet sisteminin ne kadar iyi çalıştığının bir göstergesiydi" dedi.

Kahramanmaraş'ta protokol ve vatandaşlar valilik önünde düzenlenen programda bayramlaştı. Vali Vahdettin Özkan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma sonunda konuşan Mahir Ünal, huzur içerisinde bir bayram yaşadıklarını söyledi. Şu an hem siyasette hem hükümette hem de devlette yüksek bir görev dağılımı ile yüksek bir koordinasyon ve organizasyon olduğunu ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

"Bu da yeni sistemin Türkiye'ye kazandırdığı önemli bir hız, koordinasyon ve esneklik. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ekonomimize dönük bir kur atağı yaşandı. Bu, hem yeni hükümet sisteminin ne kadar iyi çalıştığının bir göstergesiydi, hem de ekonominin tek bir çatı altında toplanmasının sonuçlarını görmemiz açısından son derece önemliydi. Hazine ve maliyeden sorunlu bakanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve yüksek koordinasyonla bu kur atağı bir millet mukavemetiyle bertaraf edildi. Yani yeni sistem, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hem esnek, hem yüksek koordinasyon içerisinde, hem büyük bir kararlılık ve cesaretle yoluna devam ediyor. Bu da Türkiye'nin hızla yol alması anlamına geliyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mahir Ünal'ın Vahdettin Özkan ile bayramlaşması

- Ünal'ın vatandaşlarla bayramlaşması

- Ünal'ın açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

595 MB ================ Trabzon’da sağanak sel ve heyelana dönüştü, karayolu ulaşıma kapandı TRABZON’da sabah saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Düzköy ilçesinde sel ve heyelan sonucu karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı. Kentte sabah saatlerinde başlayan yağışlar etkisini gösterdi. Yağışlar özellikle Düzköy ilçesinde etkili oldu. İlçede aşırı yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Düzköy-Akçaabat karayolu Hıdırnebi kavşağı mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolunda çok sayıda araç yolda kaldı. Karayolları ve belediye ekipleri kapalı yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Trabzon'un Yomra, Araklı ve Sürmene ilçelerinde etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle derelerin su seviyeleri yükselmeye başladı. Trabzon Valiliği, yağışların günboyu süreceğini belirterek oluşabilecek sel, heyelan ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kapanan yol detayları

Detaylar Haber-Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== Aleyna, 4 kişiye can oldu ANTALYA'da 6 gün önce geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen Aleyna Hatun Budanır'ın (17) kalp, karaciğer ve böbrekleri, 4 hastaya nakledildi. Baba Şahimerdan Budanır'ın, "Kızımla bayramın birinci günü vedalaşayım, sonra organları alınsın" talebi üzerine makineye bağlı yaşatılan Aleyna'nın organları, dün sabah alınmıştı.

Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır, okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı Burdur- Antalya Karayolu üzerindeki çamaşırhaneden 16 Ağustos günü saat 08.00 sıralarında çıkıp servis aracına bindi. Antalya yönünde seyreden servis aracının sürücüsü, iddiaya göre, yan yola girmeden Aleyna'yı ana yol üzerinde indirdi. Yolun karşısına geçmek isteyen Aleyna'ya, H.K. yönetimindeki 07 FC 645 plakalı otomobil çarptı. Vücudunda birçok kırık bulunan ve iç organlarında hasar oluşan Aleyna Hatun Budanır, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

'KIZIMLA BAYRAMLAŞAYIM, SONRA ORGANLARINI ALIN'

Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Aleyna'nın, 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi koordinatörleri Nilgün Bilal ve Ali Tugay, organların bağışlanması için baba Şahimerdan Budanır ile görüştü. Kızının organlarının bağışlanmasına onay veren Budanır, koordinatörlerden bir istekte bulundu. Şahimerdan Budanır'ın "Kızımla bayramın birinci günü vedalaşayım, sonra organları alınsın" talebi üzerine Aleyna Hatun Budanır, makineye bağlı yaşatıldı.

Şahimerdan Budanır'ın dün sabah kızıyla vedalaşmasının ardından Aleyna Hatun Budanır'ın kalbi, böbrekleri, karaciğeri, akciğeri, pankreası ile 2 korneası, organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere operasyonla alındı.

4 KİŞİYE NEKLEDİLDİ

Aleyna'nın kalp, karaciğer ve böbrekleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bugün 4 hastaya nakledildi. Aleyna'nın kalbi Burak Zeybek'e (24), karaciğeri Kemal Çevik'e (62), böbrekleri Mehmet Taşkın (42) ve Recep Dede'ye (55) nakledildi. Akciğer ve pankreas ise kullanılamadı. Aleyna Hatun Budanır'ın kornealarının da uygun hastalara nakledileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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/// DÜN SERVİS EDİLEN GÖRÜNTÜLER

- Şahimerdan Budanır görüntü

- Şahimerdan Budanır'ın cep telefonundan kızının fotolarına bakması

- Röp Şahimerdan Budanır

- Hastane dış plan Haber: Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- GÖRÜNTÜ TARİHİ: 21.08.2018 - Haber Kodu : 180821133 - SAAT: 16.03 ====================================== Anne kedi yanan binada yeni doğan yavrularını aradı BURSA'da bir sosyal yardımlaşma derneğinde sabah saatlerinde çıkan yangında bina kullanılamaz hale geldi. Yangından kaçan anne kedi, bina içinde kalan yavrularının kurtulmasını beklerken, yangının ardından binada dolaşarak yavrularını aradı. Yangın sabah saat 05.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi'nde Atatürk Kent Ormanı'nın yakınında bulunan bir sosyal yardımlaşma derneğinde meydana geldi. Dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. 5 itfaiye aracı gönderilmesine rağmen binanın büyük bölümünün ahşap olması nedeniyle uzun süre kontrol altına alınamayan yangının ormanlık alana sıçramaması için bölgeye helikopter sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Dernek yetkililerinin, binada iki kedi yavrusu olduğunu bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri, uzun süre kedileri bulmak için çaba gösterdi ancak yavrulara ulaşılamadı. Bu esnada kedi yavrularının annesi, yanan binadan ve itfaiye ekiplerinin yanından ayrılmadı. Yangının tamamen söndürülmesi üzerine anne kedi yanan binaya girerek 2 yavrusunu aradı. Kedi yavrularının yangında telef olduğu tahmin ediliyor.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. Elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturmaya başlandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yanan binadan görüntüler

-İtfaiye ekibi yangına müdahale ederken

-Yangın söndürme helikopteri müdahale ederken

-Yanan binada yavrularını arayan kedi

-Detaylar 5 dakika 6 saniye Boyut: 570 MB

Haber/Kamera: Mehmet İNAN, BURSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== Uyarılara aldırış etmediler, çocukların gözü önünde kurban kestiler DİYARBAKIR'da, Kurban bayramının ikinci gününde de kurban satış ve kesimleri devam ederken, izinsiz kurulan hayvan kesim yerinde, uzmanların daha önceki uyarılarına rağmen küçük yaştaki çocukların gözleri önünde kurban kesildiği gözlendi.

Merkez Yenişehir ilçesinde izinsiz kurulan hayvan satış ve kesim yerleri, çevre kirliğine neden olmasıyla birlikte hijyenik olmayan bir ortamda kurban kesimi çocukların gözleri önünde yapılması dikkat çekti. Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik semtindeki caddenin kaldırımlarında hayvan kesimi yapanlara belediyeler tarafından para cezası verilmesine rağmen, uyarıların dikkate alınmadığı görüldü. Uzmanların, hayvan kesiminin küçük yaştaki çocuklarının önünde kesilmemesi gerektiğini belirtmelerine aldırış etmeyen hayvan satıcıları ve kasaplar, kaldırımda kurbanları yine çocukların gözü önünde kesti.

Beledinin tüm uyarılarına, satış ve kesim yeri belirlemesine rağmen rağmen hayvanları kendi belirledikleri yerlerde kurbanlık satışı ve kesimi yapan satıcı ve alıcılar, şikayetlerini de dile getirdi. Geçen yıllara göre satışlarda ciddi bir düşüşün yaşandığını anlatan satıcılar, vatandaşların kurbanlık alacak güçlerinin olmadığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Kaldırımlarda hayvan satışı

-Kurbanlığın çocuklarının gözü önünde kesilmesi

-Kurbanlıklardan görüntü

-Satıcılarla röportaj

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)

====================================== İHH, Suriyelilere kurban eti dağıttı İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin farklı bölgelerinde 5 bin 357 hisse kurban keserek hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

'Paylaştığın senindir' sloganıyla çalışmalarını yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Afrin, İdlip, Halep, Hama, El Bab, Cerablus ve Azez bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar ulaştırdı. Kurban bayramı boyunca dağıtımı devam edecek olan etlerden yaklaşık 215 bin kişi yararlanacak. Bayramı savaş ortamında geçiren Suriye halkının yaralarını sarmaya çalıştıklarını ifade eden İHH Suriye çalışmaları Kilis Koordinatörü Serkan Öktem, "Bayram namazından hemen sonra Suriye’nin farklı bölgelerinde kesimlere başladık. Bu bölgeler Fırat Kalkanı bölgesi dediğimiz Cerablus, Elbab ve Azez, ayrıca Zeytin Dalı harekatıyla özgürleşen Afrin’de ve İdlip tarafında kesimlerimiz devam etmektedir. Kesilen etler paketlenip ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımına başladık" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kurbanlıklardan görüntü

- Kurban eti dağıtımı yapılırken

- İHH yetkilisinin konuşması

- Et almak için bekleyenler

- Genel ve detay görüntüler