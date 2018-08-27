DHA YURT BÜLTENİ-6

1)5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, OTOYOL ULAŞIMA KAPANDI KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç çarpışırken, İstanbul istikameti yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı. Kimsenin yaralanmadığı kazada, araçlar itilerek yoldan kaldırıldı.Kaza sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Körfez gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, tehlikeli araç kullanan bir sürücü nedeniyle Sadık Gümüş idaresindeki 34 AV 9111 plakalı otomobil aniden yavaşladı. Arkadan gelen Orçun Ciritoğlu idaresindeki 35 AAD 905 plakalı otomobil ile 34 GA 0531 plakalı hafif ticari araç duramayarak yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından trafiğin yavaşlaması ile birlikte yaklaşık 50 metre geride Basri Dargın idaresindeki 54 GB 902 plakalı otomobil duramayarak 34 ASJ 48 plakalı otomobile arkadan çarptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza sonrasında TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Otoyolda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların sürücüleri, yolun ulaşıma açılması için araçlarını yaklaşık 500 metre boyunca iterek gişelerin yanındaki alana çekti. Burada kendi aralarında kaza raporu dolduran sürücüler daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Karayolları ekiplerinin çalışmaları

-Sürücülerin araçlarını iterek otoyoldan çıkarmaları

-Sürücülerin rapor tutmaları

-Otoyoldaki araç kuyruğu

-Detay Haber: Nabi YAZICI-Kamera: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli) ====================================================== 2)NUSAYBİN'DE ATIK SU BORUSU TIKANINCA EVLERİ SU BASTI MARDİN'in Nusaybin ilçe merkezinde atık su borusunun tıkanmasıyla iki binanın zemin katındaki ev ve işyerini su bastı.Nusaybin ilçesindeki Yeşilkent mahallesi Altan sokakta yer altında geçen atık su borusunda dün sıkışma meydana geldi. Boruların sıkışmasıyla Tatlı ve Doğan apartmanındaki zemin katlarındaki bir çok daireyi ile bazı işyerlerini su bastı. Evlerini su basan bina sakinleri, kendi imkanlarıyla suyu tahliye edememelerinden dolayı dün geceyi komşularında geçirmek zorunda kaldı. Sabah saatlerinde olay yerine gelen Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) ekipleri, tıkanan atık su borularının arızasını gidermek için çalışma başlattı. Ekipler, evlerde biriken suyun tahliye edilmesi için ise çalışmalarını sürdürüyor. Evni su basmasından dolayı mağdur olduklarını anlatan Talat Alp, "Evimizi atık suyun basması nedeniyle halı, yorgan, bazı kuru gıdamız ıslanarak kullanılamaz hale geldi. Çaresizlikten engeli çocuğumu komşulara götürmek zorunda kaldım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Su basan evlerden görüntü

-Suyu tahliye eden bina sakinleri

-MARSU ekiplerinin çalışmaları

-Ropörtajlar

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) ========================================================= 3)DÜĞÜN SALONUNDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU VAN'ın İpekyolu ilçesi İkinisan Polis Evi karşısında bulunan düğün salonunda yangın çıktı. Yangında düğün salonu ile birlikte alt katında bulunan market ve fırında da hasar meydana geldi.İskele Caddesi İkinisan Polis Evi karşısında bulunan düğün salonunda bugün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden market ve fırın çalışanları durumu Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında düğün salonu ile birlikte alt katında bulunan market ve fırında da hasar meydana geldi. Yangında 1 itfaiye personeli ve 1 market çalışanı dumandan etkilenirken, olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edildi.