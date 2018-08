DHA YURT BÜLTENİ 6

'İZMİR'İN, TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE DAMGA VURMAMASI İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK' Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak fuarın 3'üncü kez ana sponsoru olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Hepimiz İzmir'in gelecekte yücelmesini istiyoruz. Bu nedenle de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği tramvay projesi, körfez kıyılarının planlanması gibi projeler bu şehri sevenleri mutlu ediyor. Folkart olarak biz de İzmir'in bugününü ve geleceğini planlıyoruz. Şehre katkı verecek olan her projeyi de destekliyoruz. İzmir hem bugünün hem de gelecekte Türkiye'nin tartışmasız en önemli şehirlerden birisi. Biz de bunun farkındalığını yaşıyoruz. İzmir'in, Türkiye'nin geleceğine damga vurmaması için hiçbir neden yok. Farklılıklarını zenginlik olarak ortaya çıkaran İzmir, dünyada parmakla gösterilecek şehirlerini başında yer alıyor. İzmir Türkiye'de fuarcılığın doğduğu şehir. Folkart olarak 400 kişiyle fuarda olacağız. Fuarımızın yolu açık olsun" dedi.

KONSER, BALE, TİYATRO, DANS

İEF'de konserler, gösteriler, tiyatro oyunları ve dans gösterileri olacak. Konserler 7 Eylül Cuma günü saat 21.30'da Nazan Öncel ile başlayacak. Sertab Erener, Hakan Aysev, Kenan Doğulu, Hey Douglas, Ceza, Aleyna Tilki, Berkay, Gülşen, Fettah Can ve İrem Derici ile devam edecek.

Bu yıl geçen yıllardan farklı olarak Rock Sahnesi kurulacak. Rock müzik konserleri 3 No'lu Hol otoparkında gerçekleşecek. Saat 20.45'de başlayacak konserler 8 Eylül'de Gripin ile başlayacak. Rock Sahnesi'nde Adamlar, Feridun Düzağaç, Son Feci Bisiklet, Vera, Necati ve Saykolar, Moğollar, Kolpa ve Redd, rock müzik tutkunları ile bulaşacak. Çim ve Rock Sahnesi konserleri ücretsiz izlenebilecek. Mogambo Caz Geceleri bu yıl da caz müzik sevenlere keyifli geceler yaşatacak. Her gün saat 21.00- 23.00 arasında Grup Gündoğarken'in sahne alacağı Mogambo'da saat 23.00'ten itibaren ise her gün bir başka sanatçı konser verecek. İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde ünlü oyuncuların yer aldığı tiyatro oyunları sahnelenecek. Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda ise müzikli gösteriler ve dans toplulukları sahne alacak. 11 Eylül'de Rus balesinin seçkin topluluklarından Moscow State Ballet (Moskova Eyalet Balesi) “Romeo & Juliet"i sahneleyecek. Nükhet Duru "Kabare Nü", Bir Selami Şahin Müzikali "Seninle Başım Dertte", Gürcistan müzik topluluğu Arsiani ile Latin müzik ve danslarıyla Cuban Band - Swing Latino Grupları etkinlikleri Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.