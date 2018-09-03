DHA YURT BÜLTENİ 6

KAMYONETİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK AĞIR YARALI GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kamyonetin çarpıp, kaçtığı bisikletli Abdülkadir Dilek (12) ağır yaralandı.

Kaza, dün gece, ilçeye bağlı Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Abdülkadir Dilek'in kullandığı bisiklete, henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet çarpıp, kaçtı. Devrilen bisikletten yola savrulan Dilek, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaralı Dilek'i ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Abdülkadir Dilek, hayatı tehlikesinin bulunması nedeniyle Gaziantep'e sevk edildi. Polis, küçük çocuğun yaralandığı kaza sonrası kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Polisin meraklı kalabalığı dağıtmaya çalışması

- Yaralının ambulansa konulması

- Görgü tanığının anlatımı

- Genel ve detay görüntüler (KJ: Haber: Kadir ÇELİK -Kamera- Ramazan TUNCER-BAHÇE-(DHA)

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========= O KÖPEK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ'NDE İŞE BAŞLADI MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde sahibi tarafından otomobilin arkasına iple bağlanarak sürüklenen ve daha sonra Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı'nda tedavisi yapılan kangal cinsi köpek, Zabıta Müdürlüğü kadrosunda işe başladı. Kendisine ait özel üniformasıyla 'Turizm Zabıtası' olarak göreve başlayan köpeğin, sıcaktan etkilenmemesi için 20.00- 24.00 saatleri arasında kordon, sahil bantları ve rekreasyon alanlarında huzur devriyesi yapacağı bildirildi. Geçen 26 Temmuz'da, Fethiye-Antalya Karayolu Bekçiler Mahallesi yakınlarında, 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasına iple bağlanıp, sürüklenen bir köpek olduğunu fark eden arkadan gelen başka bir otomobil sürücüsü o anları görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Video görüntülerinden, çekim sırasında araçta bulunan bir kişinin ağlama sesi gelirken, sürücünün de uzun uzun kornaya basarak köpeği sürükleyen otomobili durdurduğu görüldü. Görüntünün sosyal medyada yayınlanması üzerine Muğla polisine çok sayıda ihbar telefonu geldi. Şikayetler üzerine harekete geçen polis, köpeği otomobilin arkasına bağlayıp, sürüklediği ileri sürülen 55 yaşındaki çiftçi Ramazan D.'yi gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen, sahibi olduğu köpeği aracın bagajına koyduğunu, nasıl düştüğünü görmediğini söylediği belirtilen Ramazan D., ertesi gün sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

5-6 yaşlarındaki, erkek kangal cinsi olduğu belirlenen köpek ise Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Burada gerekli tedavileri yapılan ve sağlığına kavuşan köpek, Zabıta Müdürlüğü kadrosunda 31 Ağustos'ta işe başladı. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Fethiye Belediyesi, "Geçtiğimiz ay sahibi tarafından büyük bir travma yaşatılarak yaralanan, daha sonra Hayvan Bakım Merkezimizde veteriner hekimlerimizce tedavisi yapılan, hepinizin yakından tanıdığı dostumuz artık tamamen iyileşti ve Zabıta Müdürlüğümüz kadrosunda işe başladı" denildi. Kısa sürede herkesin sevgisini kazanan köpeği seven vatandaşlardan Mustafa Eren, "Bu tür hayvanlara sahip çıkmalıyız. Belediyenin sahip çıkması güzel. Umarım herkes bu tür hayvanlara sahip çıkar. Bir farkındalık yaratılmış olur" dedi. Köpeğe yapılanı canilik olarak nitelendiren Eda Varlışeflek de hayvanlara eziyet eden kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Kendisine ait özel üniformasıyla Turizm Zabıtası olarak göreve başlayan köpeğin, sıcaktan etkilenmemesi için 20.00- 24.00 saatleri arasında kordon, sahil bantları ve rekreasyon alanlarında huzur devriyesi yapacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Köpeğin zabıtalarla parkta dolaşması -Vatandaşların köpekle fotoğraf çektirmeleri ve sevmeleri -Vatandaşlar Mustafa Eren ve Eda Varlışeflek ile röp. -Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA) ========= YÜZÜ MASKELİ KİŞİLER KUYUMCUYU SOYMAK İSTEDİ:1 YARALI ADANA'da yüzü maskeli 3 soyguncu av tüfeği ve tabanca ile kuyumcuyu ateş açarak soymak istedi. Soygun girişimi sırasında, iş yeri sahibinin kardeşi yaralandı.

Olay, Seyhan İlçesi Emin Ağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde kuyumcunun önüne gelen yüzleri maskeli 3 soyguncu, av tüfeği ve tabanca ile işyerine ateş açtı. Bu sırada kuyumcuda alışveriş yapan müşteriler büyük panik yaşadı. Ancak sokağın kalabalık olması ve insanların birden toplanması üzerine soyguncular, kuyumcuyu soyamadan ara sokaklara girdi. Bu sırada, zanlılar iş yeri sahibinin kendilerini takip etmemesi için havaya ateş açtı. Meydana gelen olayda ise iş yeri sahibinin kardeşi Duran Altunkaya, av tüfeğinden çıkan saçmalarla omuzundan hafif şekilde yaralandı. Kuyumcunun camları ise kırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda zırhlı polis ekipi sevk edildi. Ekipler kuyumcu sahibi Cengiz Altunkaya'nın ise ifadesini aldı. Polisler ise eşgalleri tespit edilen, zanlıları yakalama için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Görüntü Dökümü

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- Kuyumcudan genel görüntü

- Levhadaki kurşun izi

- Yerdeki boş kovanlar

- Olay yerindeki polisler

- Olay yerindeki kalabalıktan genel görüntüler

- Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

- Polisin güvenlik önleminden detay SÜRE: 01'54" BOYUT: 211 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA) ==================================================== TIR'IN YAKIT DEPOSUNDAN 140 KİLO EROİN ÇIKTI VAN'ın Gevaş İlçesi'nde şüphe üzerine durdurulan TIR'ın yakıt deposuna gizlenmiş 140 kilo 315 gram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü B.T. gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gevaş İlçesinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurduğu TIR'da arama yaptı. Narkotik köpeği 'Şila'nın tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, TIR'ın yakıt deposuna zulalanmış 269 paket halinde 140 kilo 315 gram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü B.T., gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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-TIR'da dedektör köpek 'Şila' ile yapılan aramalar

-TIR'ın yakıt deposunun çıkarılması

-Yakıt deposundan çıkarılan eroin

-Eroinin teşhir görüntüleri

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) -

=================================================== TÜRKİYE'DE İLK TOPRAKSIZ YERLİ VE MİLLİ PATATES ÇEŞİTLERİ ÜRETİLİYOR NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, Aeroponik (topraksız tarım) tekniği ile Türkiye'de ilk kez devlet eliyle yerli ve milli patates çeşitlerinin ilk üretiminin enstitüde gerçekleştirildiğini açıkladı. Patates Araştırma Enstitü Müdürlüğü'nce geliştirilen 8 yerli patates çeşidi, Aeroponik sistemle üreticilere daha kısa zamanda ve daha az maliyetle ulaştırılması için çoğaltılıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda ülke tarımına 8 yerli patates çeşidi kazandırıldığını belirten Pırlak, "Akabinde 4 çeşidimiz de tescil aşamasındadır. Onlar da tescil olduğunda toplam yerli ve milli patates çeşidimiz 12 olacak. Ayrıca Aeroponik sistemi ile tamamen topraksız bir şekilde patates tohumluğu elde ediyoruz. Bu teknik yurt dışında Peru, Kore, İspanya, Sri Lanka, Hindistan, İran ve Çin'de uygulanmış, ülkemizde ise devlet eliyle yerli ve milli patates çeşitlerinin ilk üretimi enstitüde gerçekleştirildi" dedi.

Aeroponik yöntemle geleneksel çalışmalara göre 25-30 kat fazla yumru üretilebildiğini belirten Pırlak şöyle konuştu: "Geleneksel yöntemlerle fide başına 5-6 adet mini yumru elde edilebilirken, Aeroponik yetiştirme tekniği ile fide başına 100-150 mini yumru elde edilebilmektedir. Geleneksel yönteme göre 25-30 kat fazla mini yumru üretilebilmektedir. Elde edilen mini yumrular açık arazide 3-4 yıl daha çoğaltıldıktan sonra yüksek kalitede tohumluk olarak kullanıma hazır hale gelir. Böylece yüksek kalitede tohumluk patates ihtiyacının karşılanması mümkün olacaktır. Enstitümüz bu teknik ile patates tohumluğunda ihtiyacın yerli imkânlarla karşılanması ve patates üretiminde tohumluk maliyetini düşürmeyi hedeflemektedir. Bu sayede de inşallah ileride daha fazla sayıda daha ucuz şekilde üretilen yerli ve milli çeşidimizi üreticilerimizle buluşturacağız. Hali hazırda Malatya ve Kayseri'de üretilen yerli ve milli çeşitlerimizin sertifikasyon süreci devam etmektedir. Bu sene itibariyle de çeşitlerimizi belirli miktarda üreticilerimize buluşturacağız."