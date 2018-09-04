DHA YURT BÜLTENİ-6

1)İDLİB'E HAVA SALDIRILARI DÜZENLENDİ, SINIRDA ÖNLEMLER ARTIRILDI SURİYE'nin İdlib kentinde terör örgütü Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) kontrolündeki bazı bölgelere bugün hava saldırıları düzenlendi. Saldırı üzerine Türkiye sınırındaki güvenlik önlemleri artırıldı.

İdlib'in Cisir Şugur ilçesine bağlı Şagar kasabası ile Basnakol köyü arasındaki ve Türkmen Dağı'ndeki ormanlık alanlara öğle saatlerinde hava saldırısı düzenlendi. Hangi ulusa ait olduğu henüz net olarak bilinmeyen uçakların sortileriyle vurulan bölgelerden duman yükseldi. Saldırılarda ölüp olmadığı ise henüz açıklanmadı. İdlib'in Cisir Şugur ilçesinin güneyinde ise bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada 2 kişi yaralandı.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından saldırıların düzenlendiği İdlib çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı. GAZİANTEP, (DHA)- ================================================== 2)ÇAY TARLASINA ZİYARETÇİ AKINI RİZE'nin Çayeli ilçesi Haremtepe köyünde Kenan Çiftçi özenle ekerek düzenlediği çay tarlası, bitişiğindeki ahşap evle birlikte görsel şölen sunuyor. Sosyal medyada ünü yayılan çay tarlası, ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde en önemli geçim kaynakları arasında çay tarımı, bölgeye gelen yerli-yabancı turistlerinde ilgi odağı oluyor. Çayeli ilçesi Haremtepe köyünde Kenan Çiftçi özenle ekerek düzenlediği çay tarlası, bitişiğindeki ahşap evle birlikte görsel şölen sunuyor. Sosyal medyada ünü yayılan çay tarlası ziyaretçilerin akınına uğruyor. Yerli- yabancı turistler çay tarlasında fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor. Çay tarlası sahibi Kenan Çiftçi, hergün onlarca ziyaretçinin tarlayı görmeye geldiğini belirterek ilginin kendisini de mutlu ettiğini söyledi.Sosyal medyada gördüğü çay tarlasını görmek için geldiğini anlatan Yasemin Türkmen Yayla, "Evi ve bahçeyi canlı görmek mutluluk verici. Tek bir kare alabilmek için İstanbul'dan kalkıp geldim. Çok güzel bir bahçe. İnsanları da çok iyi ve bizi çok iyi karşıladılar" dedi.Doğayı çok sevdiğini belirten Fatma Ceyhan da "Burayı televizyonda görerek keşfettik. Karadeniz turumuz vardı, 'haydi o çay bahçesini de görelim' dedik. İyi ki gelmişiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Ziyaretçilerin sosyal medya paylaşımları

Drone ile bahçenin görüntüsü

Ziyaretçilerle röportaj

Bahçede çay toplayanlar Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

Süre: 3.53 dk. Boyut: 435 mb. 3)BAYBURT'TA TESADÜFEN KEŞFEDİLEN 'KEHRİBAR' İÇİN HAREKETE GEÇİLİYOR BAYBURT'un Aydıncık köyünde vatandaşların yıllardır kömür diye toplayarak yaktığı, ancak yapılan incelemede kehribar olduğu tespit edilen taş için harekete geçiliyor. Köyde önemli bir kehribar taşı rezervi tespit edilmesine öncülük eden müteahhit Ünal Heytam Haşlak, maden ocağı açılması için çalışma başlattı.

Aydıncık köyünde vatandaşların yıllardır kömür diye toplayarak yaktığı taş için araştırma başlatan müteahhit Ünal Heytam Haşlak, aldığı taş örneklerini, 9 Eylül Üniversitesi'ne gönderdi. Yapılan analizlerde taşların ağaçların korunma mekanizmaları arasında yer alan reçinelerin fosilleşmiş hali olan kehribar olduğu belirlendi. Yıllardır kömür diye toplayıp yaktıkları taşın değerli olduğunu öğrenen köylüler, harekete geçti, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne (MTA) başvurdu. Köyde yapılan incelemede kehribar olduğu belirlenen ekonomik değere sahip yaklaşık 200 milyon metreküp doğal taş tespit edildi. Kendi arazisinde çıkan kehribar için ruhsat alan müteahhit Ünal Heytam Haşlak, maden ocağı açılması için çalışma başlattı. Köyde işlenerek tespih ve kolye yapılan taşlar açılacak maden ocağı ile ekonomiye kazandırılacak.

'EKONOMİYE KATKISI OLACAK'

Yıllardır kömür olarak yaktıkları taşın doğal kehribar olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçtiğini anlatan Ünal Heytam Haşlak, "Taşların kömür olduğunu biliyorduk. Siyahları ben de kömüre benzettim, ama renkli olanları görünce 'bunlarda bir şey var' dedim. 9 Eylül Üniversitesi’nde yaptırdığımız analizde, taşların doğal kehribar olduğunu öğrendik. Biz de şaşırdık. Yaptığımız araştırmada ülkemizde taşların değerli olduğunu öğrendik. Bir maden ocağı açarak taşları çıkarmayı planlıyoruz. İnşallah ülkemizin ekonomisine de katkısı olacak. Hakikaten de görünümü harika bir taş. Kehribarı değerlendireceğiz ve işleme merkezi kurup ülkemiz ekonomisine destek olacağız" dedi.

'SOBADA ÇOK DA İYİ YANIYORDU'

Köylülerden İlham Güzel de, "Doğma büyüme buradayız. Babam dağda dolanırken bu taşı bulmuştu. Biz bir iki ton çıkararak kış boyu bunu yakıyorduk. Çok da iyi yanıyordu. Kışı bunlarla ısınarak geçiriyorduk" diye konuştu.

Cevdet Kaymak ise, "Böyle değerli bir taş olduğunu bilmiyorduk. Dağdan toplar, sobada yakardık. Taşların değerli olduğunu öğrenince köyümüzle gurur duyduk" ifadelerini kullandı.

Aydıncık Köyü Muhtarı Osman Bayrak da taşların değerli çıkmasından dolayı çok memnun olduklarını belirterek, "Ünal arkadaşımız yıllardır uğraşıyordu. Kendisini tebrik ediyoruz. Biz taşların değerli olduğunu anlamıyorduk. Herkes topluyor, sobada yakıyorduk" diyerek köylerinde maden işletmesi açılmasını istediklerini söyledi.

KEHRİBAR NEDİR?

Kehribar bir taş olarak anılır ve ağaçların korunma mekanizmaları arasında yer alan reçinelerin fosilleşmiş halidir. Yapılan incelemeler neticesinde kehribarın içerisinde fosilleşmiş canlılara da rastlanmıştır. Şifalı taş olarak kabul edilen kehribarın bileşiğinde, oksijen, hidrojen, karbon ve de süksinik asit bulunmaktadır. Kehribar yapı itibariyle incelendiğinde, bu taşın aşırı derecede saydam olması dikkat çeken ilk özelliktir. Sahip olduğu ultra yumuşaklık ve hafiflik, kehribarın özelliklerinden bazılarıdır. Kehribarlar, oluşum itibariyle iki renkte bulunmaktadır. Bunlardan ilki sarı renktir. Fakat bu sarı tam renginde değil, kırmızımsı sarı şeklinde kendini gösterir. Diğer kehribar rengi ise, donuk sarı renge sahip kehribardır. Bu tür kehribarın diğer bir adı ise eskitilmiş kehribardır.

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-Derede kehribar toplayanlar

-Kehribar detaylar

-Kehribardan yapılan tesbihler

-Müteahhit Ünal Heytam Haşlak ile röp.

-Köylülerle röp. Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ BAYBURT DHA ====================================================== 4)BAŞKAN ÇETİN: ÇAĞRILDIĞIMIZ YER HERE GİDİYORU ADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Sen Sor Başkan Cevaplasın' etkinliğinde, sosyal medyadan evlerine ve işyerlerine davet eden vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinliyor.

Her hafta çarşamba günü saat 14.00’te bilgisayar başına geçen ve sosyal medyadan iletilen sorunlara anında yanıt veren Başkan Soner Çetin, halktan gelen davetleri de kırmıyor. Başkan Çetin, Seyhan İlçesi Kıbrıs Caddesi’nden Ali Zorluer ve Belediye Evleri Mahallesi’nden Şükran Yıldız'ın davetine katıldı. İlk olarak, Kıbrıs Caddesi’ne giderek Ali Zorluer’in işyerine misafir olan Soner Çetin, burada toplanan çevre esnafın da sorun ve taleplerini dinleyerek, yerel yönetimle ilgili hizmetlerini ve hedeflerini anlattı.

Belediye Evleri Mahallesi’nden sosyal medya hesabına yazan ve kendisini çay içmeye davet eden Şükran Yıldız’ı da ziyaret eden Başkan Soner Çetin, ev halkı ve komşuların da bulunduğu ziyarette, Belediye Evleri Kentsel Dönüşüm projesi ile ilgili bilgi vererek, “Sizlerin hakkını koruyarak yapılan projede, ben sizin yanınızdayım. Bu projeden belediyenin hiçbir çıkarı yok" diye konuştu.

Belediyecilik anlayışında, halkla içiçe ve katılımcı yönetime önem verdiğini belirten Başkan Çetin, “Biz, öyle sırça köşklerde oturup, halka tepeden bakan başkanlardan değilim. Davet edilen her yere gidiyorum. Ben halk çocuğuyum. Sizlerin içinden gelen biriyim. O nedenle de sorunları çok iyi biliyorum ve gelir gelmez bu sorunların çözümü için projeleri hayata geçirdim. Seçimden önce verdiğimiz hizmet sözlerimizin tamamını yerine getirmenin, hatta söz verdiğimizden fazlasını yapmanın9 huzuru içindeyim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Başkan Soner Çetin'in ekibi ile masada sosyal medyayı takip etmeleri

- Başkan Çetin'in Bir evi ziyaret etmesi

- Selamlaşması

- Ev halkı ile konuşmaları

- Çocuğu sevmesinden detay

- Bir esnafı ziyaret etmesi

- Esnaf ile konuşması SÜRE: 02'32" BOYUT: 281 MB Haber-Kamera: ADANA,(DHA) ==================================================== 5)11'İNCİ KATTAN ATLAMAK İSTEDİ ANTALYA'da bir sitede boya işi yapan A.Ş., işverenin sigortasını yaptırmadığını iddia ederek intihara teşebbüs etti. Polis genci intihardan vazgeçirdi.

Muratpaşa ilçesindeki Meydankavağı Mahallesi'nde bir sitenin boya işini yapan ekipte çalışan A.Ş., işverenin sigortasını yaptırmadığını iddia ederek 11 katlı binanın çatısına çıktı. A.Ş.'nin eline aldığı bıçakla aşağıya atlayacağını söylemesi üzerine arkadaşları polise haber verdi. Olay yerine polis ekipleri ile birlikte sağlık ekibi ve itfaiye de geldi. İtfaiye atlama ihtimaline karşı havalı yatağı hazır tuttu. Çatıya çıkan polis ekipleri A.Ş.'yi ikna ederek çatıdan indirdi. A.Ş., ifade için polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Sağlık ekiplerinden görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Atlamak isteyen şahıstan görüntü

- Detaylar 190 MB /// 01.34ö HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) ============================================================ 6)MİNİBÜS ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI, 1'İ ÇOCUK 9 YARALI OSMANİYE'de düğüne katılanları taşıyan minibüsün yol kenarındaki demir elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 9 kişi yaralandı.Kaza, dün gece Akyar Köyü Musa Şahin Bulvarı Polisevi Kavşağında meydana geldi. Yakınlarının düğününe katılanları evlerine götüren Cemal A., yönetimindeki 06 FD 5611 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araçta bulunan sürücü Cemal A. ile birlikte yolculardan Songül Aslan, Ayhan Kahveci, Murat Aslan, Özlem Atçı, Sultan Utku, Ayşegül Kahveci, Ayşe Nur Utku ve 10 yaşındaki Filiz Utku yaralandı. Ambulanslar ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.