DHA YURT BÜLTENİ-6

1)HASTANE ÖNÜNDE ARAÇTA DOĞUM YAPTI MERSİN'in Tarsus ilçesinde Zehra Aslan(19), hastane önünde getirildiği araçta doğum yaptı.

Tarsus Devlet Hastanesi önünde meydana gelen olayda, Hüseyin Aslan, doğum sancıları başlayan eşi Zehra Aslan'ı bir yakınını da yanlarına alarak araçla hastaneye götürdü. Tarsus Devlet Hastanesi önüne gelen pikapta sancıları artan genç kadın, içeri alınmaya fırsat kalmadan doğum yaptı. Bu sırada hasta yakınları ile hastane görevlileri arasında yaşanan diyalogda dikkat çekti. Hasta yakınları, 'bebek doğuyor yetişin' diye b1)ırırken, hastane görevlilerin rahat tavırları dikkat çekti. Daha sonra aracın yanına gelen bir görevli bebeği ayakların dan tutarak annesinin bacaklarının arasından aldı. Daha sonra anne ve bebeği görevliler tarafından hastaneye alındı. Görüntü Dökümü

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- Tarsusta hastane önünde doğum görüntüleri SÜRE:01'37" BOYUT:179 MB

Haber-Kamera:Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA) =============================================== 2)BÜFEDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

BOLU'da, elektrik kontağından çıkan yangında büfede maddi hasar oluştu. Yangın nedeniyle büfenin bulunduğu apartmandakiler panik yaşayarak dışarıya koştu.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir apartmanın altındaki büfede meydana geldi. İddiaya göre büfede bulunan elektrik sigortasında patlama meydana geldi. Patlamayı ve dumanları fark eden büfe çalışanı Mehmet Demirbaş itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumanları fark eden apartman sakinleri panikle dışarı çıktı. Bazı apartman sakinleri kucağında çocuğuyla, bazıları da kedisini alıp dışarı çıktı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında büfede hasar oluştu. Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Apartmandan çıkanlar

-Detaylar Süre: 00.55-Boyut: 105.2 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) =============================================== 3)KAHRAMANKAZAN’DA ÇİFTÇİ KAVUNDAN KABAĞA DÖNDÜ ANKARA’nın ‘ova kavunu’ ile meşhur Kahramankazan ilçesinde çiftçiler kavundan umduğunu bulamayınca kabak ekmeye başladı. Bu yıl kabaktan elde edilen mahsul çiftçinin yüzünü güldürdü. Kahramankazan’da son iki yıla kadar ‘ova kavunu’ diye adlandırılan kara kavunuyla meşhur Kahramankazan çiftçisi geçtiğimiz yıl çoğunlukla kabak ekimi yaptı.

ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

Son yıllarda ova kavununda baş gösteren verim düşüklüğü üreticisine zarar ettirmeye başladı. Arayışa giren çiftçi çareyi kabak ekmekte buldu. Çekirdeğinden dolayı daha çok getirisi olan kabak bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü.

'ÇALIŞMALAR SONUNDA KAVUN TEKRAR ESKİ VERİMİNE KAVUŞACAK'

İlçe Tarım Müdürü Suat Yılmaz ilçede çerezlik kabağın ekim alanının 2017 yılında 2 bin dekarken bu rakamın bu yıl 5 bin dekarı geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Verim olarak yüksek bir verim bekliyoruz. Bütün köylerimizde az veya çok kabak ekimi var. Daha önce 25 bin dekarda kavun ekiliyordu ancak kavunda baş gösteren hastalık ve zararlılardan dolayı bu rakam düştü. İlçe tarım müdürlüğü olarak üniversitelerle iş birliğine giderek kavundaki hastalıkların önlenmesi için 3 yıllık plan yaptık. Bu çalışmalar sonunda inşallah kavunda tekrar eski verimine kavuşacak.

'ÇEKİRDEK KABAĞINI KEŞFETTİK'

Çiftçi Cengiz Dikmendağı ise, “Kahramankazan’ımızın kavunu meşhur ve halada öyle aslında, fakat bazı sebeplerden dolayı toprakta oluşan hastalık ve kavunda böceklenme, kurtlanma sineklenme oluyor, o yüzden kavunlarımız tarlada çürüyor. Bundan dolayı çiftçi alternatif ürünlere yöneldi. Çekirdek kabağını keşfettik iyi ürün alıyoruzö dedi.

'2 GÜNDE BİR AVUÇ YENMESİ SAĞLIĞA YARARLI'

Diyetisyen Ayşe Nur Dikmendağı da kabağın insan sağlığı için çok önemli bir besin kaynağı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Kabak aslında insan sağlığı açısından çok sağlıklı bir besin. Posa yönünden çok zengin bir besin. Fosfor, magnezyum, demir yönünden çok zengin bir besin kalbi düzenliyor, kolesterolü düşürüyor, içerisinde E vitamini var, antioksidan bir besin ve birçok kansere karşı etkili bir besin. Diyabeti hastaları için çok önemli bir besin, ancak porsiyon kontrolü çok önemli. Kabak çekirdeğinin ise 2 günde bir yaklaşık bir avuç yenmesi sağlığa yararlı.

Görüntü Dökümü

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-Kabak tarlasından detaylar

-İş makinalarıyla kabak hasadı

-Kabak çekirdeğinin römorka dökülmesi ve serilmek üzere harman yerine götürülmesi

-Harman yerinde kabağın kurutulmaya bırakılması

-İlçe tarım müdürü Suat Yılmaz ile röportaj

-Çiftçi Cengiz Dİkmandağı ile röportaj

-Diyetisyen Ayşe Nur Dİkmendağı ile röportaj

Haber-Kamera: Hasan POLAT/KAHRAMAZANKAZAN, (Ankara), (DHA) - =================================================== 4)ÇEŞME VE DİKİLİ'DE 129 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinden yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, farklı milletlerden toplam 129 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, bugün saat 01.40 ve saat 02.20'de, Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi açıklarında 2 ayrı lastik bot tespit etti. Kontrol edilen lastik botlarda, 24'ü Suriye, 22'si Orta Afrika Cumhuriyeti, 15'i Filistin, 8'i Irak, 6'sı Yemen, 6'sı Mali, 4'ü Güney Afrika Cumhuriyeti, 3'ü Senegal, 3'ü Fildişi, 2'si Kongo, 2'si Eritre, 1'i Komorlar ve 1'i Togo uyruklu olmak üzere toplam 97 kaçak göçmen yakalandı. 31'i çocuk, 23'ü kadın olan 97 kaçak, Sahil Güvenlik botuna alındı.

Aynı gün saat 06.00 sıralarında ise Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu, bir lastik bot belirledi. Durdurulan botta 8'i Afganistan, 6'sı Suriye, 4'ü Dominik Cumhuriyeti, 3'ü Filistin, 3'ü Pakistan, 3'ü Yemen, 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Irak, 1'i Kongo ve 1'i Senegal uyruklu olmak üzere toplam 32 kaçak yakalandı. 9'u kadın ve 7'si çocuk olan 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. Dikili ve Çeşme'de yakalanan toplam 129 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Görüntü Dökümü

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- Kaçakların tespit edilmesi

- Kaçakların yakalanarak sahil güvenlik botuna alınması

- Genel ve Detay görüntü (Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: İZMİR, (DHA) ==================================================== 5)YARIM ASIRLIK, HASATTA ‘ÇATAL ELMA’ BULANI ÖDÜLLENDİRME GELENEĞİ ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinin Kazdağları sınırları içerisindeki köylerinde, elma yetiştiriciliğiyle geçimini sağlayan üreticiler, ‘çatal elma’ geleneğini 50 yıldır yaşatıyor. Hasat döneminde yapışık elma bulan işçiler, bolluk ve bereketin işareti olduğu inancıyla bahçe sahibi tarafından ödüllendiriliyor.Kazdağları’nın Kuzey yamaçlarında kalan Bayramiç ilçesinde, elma yetiştiriciliğinin yapıldığı elmasıyla ünlü Evciler köyünün yanı sıra Yeşilköy, Karaköy, Çırpılar ve Külcüler köylerinde yarım asırlık ‘çatal elma’ geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Elma bahçelerinin ağustos ve eylül aylarında hasadı yapılırken, bir elmadan diğer bir elmanın oluşması olarak ifade edilen çatal elma bulunursa, o bahçede bolluk ve bereket olacağına inanılıyor. Elma yetiştiriciliğiyle yaşamını kazanan üreticiler, elma hasadı sırasında bahçesinde çatal elma bulan işçiyi fazla yevmiye ile ödüllendiriyor.

Gelenek gereği, Evciler köyünde yaşayan elma bahçesi sahibi Mustafa Güler (30), bu hasat döneminde çatal elmayı bulan işçisi Şakir Aydın'ı (35), bir yevmiye fazla ücret vererek ödüllendirdi. Üretici Mustafa Güler, “Her elma bahçesi sahibi kendi maddi durumuna ve isteğine göre bir ödül veriyor. Elma bahçesinde çalışan diğer işçilere de çeşitli meşrubatlar ikram ettik" dedi.

Aynı köydeki üretici Hüseyin Zeybekoğlu da (37), çatal elmayı bulan işçisi Havva Nur Taşkın'ı miktarını açıklamak istemediği bir ücretle ödüllendirdi. Bahçesindeki diğer çalışan işçilere de, ilçenin meşhur tahin helvasından ikram etti. Ziraat Mühendisi Salih Bozkurt, meyvenin oluşumu sırasında yeterli soğuk havayı alamaması nedeniyle bahçelerde bu tür elmaların nadir olarak oluştuğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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Evciler köyünden genel görüntü

Elma bahçelerinden genel görüntü ve detay

Elma işçisi Havva Nur Taşkın ile röportaj

Tarla sahibi Mustafa Güler ile röportaj Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) ==================================================== 6)OSMANİYE'DE, SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETON YOL ÇALIŞMASI OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kırmıtlı'da devam eden ve ilde ilk kez uygulanan silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmalarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun ve İl Genel Meclisi Üyelerinin de yer aldığı inceleme programında esnasında, yapılan yol çalışmaları hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, Vali Coşkun’a bilgi verdi. Genel Sekreteri Yanık, yol yapımında yeni bir yöntem olarak silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasının Akdeniz Bölgesinde ilk kez Osmaniye'de uygulandığını ifade ederek, bu uygulamanın, silindirle sıkıştırılmış beton yolun bölgede uyum sağlayıp sağlamadığının görülmesi açısından bir deneme uygulaması olduğunu kaydetti. Bu yöntemin hızlı bir kaplama yöntemi olduğunu da ifade eden Yanık, silindirle sıkıştırılmış beton yolun ağır araçların geçişine de dayanıklı olduğunu söyledi.

YOL YAPIMINDA DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK İncelemelerinin ardından konuşan Vali Coşkun ise, asfalt yol yapımı için kullanılan hammaddenin yurtdışından ithal edildiğini şu an kullanılan yöntemde ise kendi öz kaynakların kullanıldığını belirterek, "Yolların daha uzun ömürlü olması, daha az bakım gerektirmesi ve daha iyi performansla daha konforlu hizmet verebilmesi oldukça önem arz etmektedir. Bu noktada silindirle sıkıştırılmış beton yollar, bu hususları sağlaması bakımında ciddi bir alternatiftir. Ayrıca bu yöntem, yol yapımında dışa bağımlılığın azaltılması açısından da oldukça önemli. Şu an İl Özel İdaremiz tarafından yapılan silindirle sıkıştırılmış beton yol yüzde yüz yerli malzeme ile imal ediliyor ve yol yapımında yüzde 40’lara varan bir tasarruf sağlanıyor. Eğer bu uygulama bölgemiz şartlarına uyum sağlarsa, silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasına devam edeceğiz. Yolun yapımında emeği ve katkısı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Yol yapımında çalışan işçilere de kolaylıklar dileyen Vali Ömer Faruk Coşkun, incelemelerinin ardından Kırmıtlı’dan ayrıldı.