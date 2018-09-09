DHA YURT BÜLTENİ 6

İZMİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü coşkuyla kutlandı Binlerce İzmirli 'Zafer Yürüyüşü'nde buluştu İZMİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü törenlerle kutlandı. Resmi törenler öncesinde binlerce İzmirli, Basmane'den Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de katıldığı yürüyüş sırasında, 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı, marşlar söylendi. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "İzmir, bağımsızlık yolundaki direniş destanımızın simge kentidir. Bizim için İzmirli olmak ve İzmir'de yaşamak çok özel bir anlam taşır. Biliriz ki, bir ülkeyi sevmek, önce yaşadığı kenti sevmekle başlar. İzmir'i sevmek, Türkiye'yi sevmektir" dedi. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül'de resmi törenler öncesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği 'Zafer Yürüyüşü' düzenlendi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve 24 Haziran'daki seçimlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin yanı sıra ilçe belediye başkanları başta olmak üzere binlerce İzmirli, saat 09.00'da Basmane'de buluştu. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı 350 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı, yüzlerce İzmirli tarafından ellerde taşındı. Bu büyük bayrağın yanı sıra yürüyüşe katılanlar ayrıca Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıdı. Gaziler ile Efeler, bandonun hemen arkasında yürüyüş yaptı. Anafartalar Caddesi, İkiçeşmelik Caddesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yüründü. Yol boyunca vatandaşlar da alkışlarla destek verdi, bol bol fotoğraf çekti.

ÇELENK SUNULDU Kurtuluş törenlerinin resmi programı saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından törene katılan protokol üyeleri ve töreni izlemeye gelen İzmirliler, şehitler için saygı duruşunda bulundu. Hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylendi. Törene, aralarında milletvekilleri ve siyasi parti yöneticilerinin de yer aldığı protokol üyeleri de katıldı. Çelenk sunumu sonrası protokol üyeleri, Konak Meydanı'ndaki bayrak törenine katılmak için buradan ayrıldı. ATLI SÜVARİLERLE KONAK'TA TÖREN YAPILDI Konak Meydanı'ndaki tören protokol üyelerinin gelmesi ile saat 10.30'da başladı. Törende İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ak Parti ve CHP milletvekilleriyle kamu ve askeri yetkililer hazır bulundu. Törende ilk olarak süvari birliği temsili olarak İzmir'in kurtuluşunu canlandırıp, İzmir Valiliği binasına Türk bayrağı çekti. Ardından süvari komutanı Vali Erol Ayyıldız'a tekmil verip, alandan ayrıldı. Büyük Taarruz Atlı Birliği ise Afyon'dan getirdiği Türk bayrağı ve toprağını Vali Erol Ayyıldız'a teslim etti. Kutlama törenlerinin Konak Meydanı bölümü de tamamlandı.

SON ADRES CUMHURİYET MEYDANI İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü kutlamalarının son adresi bir kez daha Cumhuriyet Meydanı oldu. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'in yanı sıra AK Parti ve CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda İzmirli, törenlere katıldı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de yine töreni izleyenler arasında yer aldı. Murahhem İnce, protokolün hemen arkasındaki sırada töreni izledi. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu konuşma yaptı. Konuşmasına, "Ne güzeldir bugün İzmir'de olmak" diyerek başlayan Aziz Kocaoğlu, "Kan ve gözyaşı imtihanından 'yüz akı ve onurla' çıkıp bağımsızlığımızı tüm dünyaya haykırdığımız o şanlı, o destan, o kahramanlık gününün 96'ncı yıldönümünde bu coşkuyu, bu onuru, bu gururu bizimle paylaşmak... Ne güzeldir bugün İzmir'de olmak. Ne mutlu bize ki, İzmir tarih yazdı, tarih de İzmir'i. 1213 günlük işgalin sonlandırıldığı, Anadolu'nun düşman zulmünden, süngüsünden, dipçiğinden kurtarıldığı o günün üzerinden neredeyse koca bir asır geçti. Ama biz o kurtuluş heyecanını hep ilk günkü gibi hissettik. Her 9 Eylül sabahına umutla uyandık. Tıpkı bu sabah gibi. Bugün İzmir'in bayramı" dedi.

'İZMİR'İN KURTULUŞU AYNI ZAMANDA TÜRKİYE'NİN KURTULUŞU' İzmir'in kurtuluşunun, aynı zamanda Türkiye'nin kurtuluşu, özgürlüğümüzün dosta düşmana ilanı olduğunu da vurgulayan Aziz Kocaoğlu, "İzmir, bağımsızlık yolundaki direniş destanımızın simge kentidir. Bizim için İzmirli olmak ve İzmir'de yaşamak çok özel bir anlam taşır. Biliriz ki, bir ülkeyi sevmek, önce yaşadığı kenti sevmekle başlar. İzmir'i sevmek, Türkiye'yi sevmektir. İzmir'imizle övünür, tarihin ve coğrafyanın bizlere armağanı olan kentimizin üstüne titreriz. Bize emanet edilmiş şehrimizi, gelecek kuşaklara, içinde yaşamaktan mutlu olacakları bir kent olarak bırakmayı, tarihi, ahlaki ve vicdani bir ödev olarak görürüz. İzmirlilik sözde bir kavram değil, tüm değerleriyle bir kentlilik ve yurtseverlik göstergesidir. Onun için, daima geçmişimizi hatırlayarak ama orada çakılıp kalmadan, birlik ve beraberliğimizi her türlü değerin üzerinde tutarak, bilimle, kültürle, eğitimle ve sanatla örnek bir toplum haline gelmek zorunda olduğumuzu asla unutmayız. Yerelde kalkınmayı kendi kaynaklarımızla gerçekleştirebilecek güçte olduğumuzu iyi biliriz. Birbirimize inanır, güveniriz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti İzmir olarak, O'nun bize çizdiği bu rota doğrultusunda, yarınlara güvenle ve coşkuyla yürüyoruz. Bugünleri bize bahşeden, başta ulu önderimiz olmak üzere, bu vatan uğruna savaşan cesur ve onurlu şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla, minnetle eğiliyoruz. 9 Eylül'ümüz kutlu olsun. Yaşasın İzmir, yaşasın demokratik, çağdaş ve laik Cumhuriyetimiz, yaşasın Türkiye'miz" diye konuştu.

Törende, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kutlama mesajı okundu. Tören Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin folklor gösterisi, İzmir Devlet ve Operası Çocuk Korosu'nun şarkıları, lise öğrencilerinin şiir dinletisi, Devlet Opera ve Balesi çocuk ekibi gösterisi ile devam etti. Buradaki tören, Büyük Taarruz Bisiklet Turu ile getirilen Türk bayrağının Vali Erol Ayyıldız'a teslim edilmesiyle sona erdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Zafer yürüyüşünden görüntü.

Çelenk töreninden görüntü.

Konak Meydanı'ndaki törenden görüntü.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenden görüntü.

Kutlama etkinliklerinden görüntü. Haber: Taylan YILDIRIM - Mehmet CANDAN, Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============== Sümer Ezgü, Bakan Çavuşoğlu için Yörük havaları çalıp söyledi DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü'yü evinde ziyaret ederek oğlu Yaman'ın doğum gününü kutladı. Ezgü ise Bakan Çavuşoğlu için Teke Yöresi'ne ait bir 'cura' çeşidi olan 'üç telli' ile Yörük havaları çalarak seslendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya programı kapsamında, Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü'yü evinde ziyaret etti. Ezgü'nün oğlu Yaman'ın doğum gününü kutlayan Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Ezgü ailesiyle sohbet etti. Sümer Ezgü ziyaret sırasında Bakan Çavuşoğlu için Teke Yöresi'ne ait bir 'cura' çeşidi olan 'üç telli' ile Yörük havaları çalarak seslendirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Sümer Ezgü'nün Yörük havaları çaldığı anları Instagram hesabından paylaştı.

Ezgü, sosyal medya hesabı üzerinden Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Ezgü, paylaşımında, "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, rahmetli annesinin bendenizi evladım diye izlemesinin yakınlığı ve dostlukla evimizi ziyaret edip oğlumuz Yaman'ın doğumunu kutladı. Nazik ziyareti bizi ailece mutlu etmiştir. Ayrıca sanata ilişkin sohbetimiz için eşim Gülay Ezgü ve ben kendisine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sümer Ezgü ve Mevlüt Çavuşoğlu görüntü

- Sümer Ezgü üç telli çalıp türkü söylerken

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA- Kamera: /ANTALYA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============= Babasını tüfekle öldürüp, 'Herkese elveda cezaevine' notunu paylaşmış GAZİANTEP'te, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Gökhan D. (26), babası Hilmi D'yi (57) tüfekle vurarak öldürdü. Gökhan D. (26), cinayet sonrası sosyal medya hesabından 'Herkese elveda cezaevine' notuyla fotoğrafını paylaştı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Gökhan D., eve gelip, babası Hilmi D. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Baba- oğulun tartışması, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada Gökhan D., evde bulunan tüfeği alıp, babasına ateş ederek, kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Hilmi D.'yi ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste müdahale edilen Hilmi D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olay sonrası kaçan Gökhan D.'yi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDA 'ELVEDA' YAZMIŞ

Emniyete götürülen ve evli olduğu belirtilen Gökhan D.'nin, babasını tüfekle vurduktan sonra sosyal medya hesabından 'Herkese elveda cezaevine' notuyla kendi fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.

Öte yandan Hilmi D.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınıp, toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hilmi D'nin fotoğrafı

- Gökhan D'nin fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenazenin çıkarılması

- Cenazenin araca konulması

- Cenaze aracının çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP (DHA)

126 MB ================= Devrilen traktörün altında kalan baba öldü, oğlu yaralı BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, tarlaya devrilen traktörün altında kalan sürücü Salih İne (61) yaşamını yitirdi, oğlu Nuh Emre (14) ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, ilçenin kırsal Hamitabat Mahallesi'nde meydana geldi. Salih İne yönetimindeki 16 Y 6833 plakalı römork bağlı traktör, kontrolden çıkıp, tarlaya devrildi. Kazada traktörün altında kalan Salih İne ile oğlu Nuh Emre İne yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı baba- oğlu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Salih İne, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bacağı kırılan Nuh Emre İne'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yaralı sürücünün ambulans ile hastaneye getirilişi HABER/KAMERA: Yavuz YILMAZ, İNEGÖL (Bursa), (DHA)

6 MB, 36 SN ====================================== Yıldırımın isabet ettiği ağaç parçalandı ADIYAMAN'da yıldırımın isabet ettiği kayısı ağacı parçalandı.

Kentte önceki gün etkili olan yağış sonrası Bozpınar Köyü'ndeki kayısı bahçesine yıldırım isabet etti. Yıldırımın isabet ettiği bir ağaç parçalanırken, vatandaşlar korkulu anlar yaşadı. Bahçe sahibi Yusuf Öztürk, yıldırımın bahçedeki kayısı ağacına düştüğünü belirterek, "Köyümüzde etkili olan sağanak yağış sırasında köye düştüğünden şüphelendiğimiz yıldırım, köydeki evimizin bitişiğindeki bahçemize düşmüş. Bahçedeki kaysı ağacının köküne düşmüş. Ağacın kökü paramparça olmuş. Yağış anında dışarıyı gözetliyorduk. Gök aniden bembeyaza büründü. Arakasından da yüksek bir ses geldi. Meğer o zaman yıldırım yakınımıza düşmüş" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yıldırımın düştüğü kayısı ağacı

- Ağacın yerdeki hali

- Bahçe sahibi Yusuf Öztürk ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN (DHA)

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