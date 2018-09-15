DHA YURT BÜLTENİ 6

Şehit annesi: O teröristlerin oğlumun evlilik yıl dönümünde yakalanması en büyük armağan Olcay DÜZGÜN-Şeyda AŞATIR/KAYSERİ (DHA)- AFRİN'DE Zeytin Dalı Harekatı'nda 23 Ocak'ta şehit olan ancak cenazesi 2 ay sonra bulunarak memleketi Kayseri'de toprağa verilen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nı (25), şehit eden PKK/YPG'li teröristlerin yakalanarak Hatay'a getirilmesi, ailesini mutlu etti. Anne Sibel Muratdağı, teröristlerin oğlu ve gelinin evlilik yıl dönümünde yakalandığını belirterek, bunun en büyük armağan olduğunu söyledi. Anne Muratdağı, içinin soğuması için teröristlerin idamını istedi. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nı katleden PKK'lı teröristler MİT'in düzenlediği operasyonla yakalanarak, Hatay'a getirildi. Haberi alan anne Sibel Muratdağı, "Şu an bir taraftan mutluyum ama bir taraftan da acım tekrar tazelendi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Rabbimin izniyle yakalandılar. Onların en ağır cezayı almasını istiyorum. Bizim canımızı yaktılar. Yakalandılar, Allah emeği geçen herkesten razı olsun. O pislikleri bulup, yakaladılar. Benim içimin soğuması için idam edilmelerini istiyorum. İçeri girip devletin ekmeğini, suyunu yiyip, içerek yatmalarını istemiyorum. Bizim canımızı yaktılar, kendilerinin de canı yansın" ifadelerini kullandı.

"OĞLUMUN EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE YAKALANMALARI EN BÜYÜK ARMAĞAN' Yaşanan süreçte çok yıprandıklarını belirten anne Sibel Muratdağı, teröristlerin oğlunun evlilik yıl dönümünde yakalandıklarını ifade ederek, bunun kendilerine bir armağan olduğunu söyledi. Anne Muratdağı, "Biz, çok acı çektik. Cesedi uzun süre bulunamayınca, aklımıza hep yaşıyor olabileceğini getirdik. Bir uçak sesi duysam oğlum aklıma geliyor. Çocuklarımıza bir eziyet ettiler mi diye düşünüyorum. Dışarıda insanlara söylemesi çok kolay geliyor ama bizim için çok zor. Şehitlik çok güzel bir mertebe Allah herkese nasip etmiyor . Ancak, 2 aylık sürede yaşananlar bizi çok üzüyor. Ben bu katillerin harekat sırasında öldüğünü zannediyorum. Bir anda böyle duyunca 'bunlar hala yaşıyor mu?' dedim. Mutlu oldum. Ancak, içimin soğuması için en ağır cezayı çekmelerini istiyorum. Şehitlerimizin canına nasıl kıydılarsa onlar da ölsünler" dedi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın 1 yıldır evli olduğu eşi Birgül Muratdağı'nın yakalanan teröriistlerin getirildiği Hatay'a gittiği öğrenildi. .

HAREKATIN 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE ŞEHİT OLDU Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Kayseri 1'inci Komando Tugayı 2'nci Tabur emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, 23 Ocak'ta harekatın 4'üncü günü PKK/PYD'li teröristlerin saldırısında Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile birlikte şehit oldu. İki şehidin naaşına 2 ay kadar ulaşılamadı. Afrin'in ele geçirilmesinin ardından şehitlerin teröristler tarafından gömülen cenazelerine ulaşıldı. Afrin kırsalında 2 ay sonra ulaşılan cenazeler, Türkiye'ye getirildi. Üsteğmen Kaan Usta'nın naaşı Ankara'da, piyade uzman çavuş Mehmet Muratdağı'nın cenazesi ise Kayseri'de gözyaşları arasında askeri törenle toprağa verildi. Görüntü Dökümü:

--------------

-Şehit annesi Sibel Muratdağı ile röportaj

-Şehit Mehmet Muratdağı'nın fotoğraflarından görüntü

-Gözyaşı döken anne Muratdağı'ndan görüntü

-Genel detay

-Şehit Muratdağı'nın görüntüleri (24.03.2018)

-Diğer genel- detay görüntüler Haber: Şeyda AŞATIR Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

4 Dakika 10 Saniye / 504 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== Kadın grişimci krediyle tamirci dükkanı açtı ANTALYA'de hemşire Filiz Sarıgöz (59), emekli olduktan sonra kayınpederinin mesleği olan deri ve ayakkabı tamirciliği yapmak istedi. Bu sırada Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) girişimcilik kursuna katılarak yüzde 80 destek aldı. Ailesinin de yalnız bırakmadığı kadın, 2 yıldır deri boyama, ayakkabı tamirciliği, cüzdan, çanta ve valiz gibi ürünlerinin bakım ve onarım işlerini yapıyor. Girişimci Filiz Sarıgöz, hemşirelikten emekli olduktan sonra boş kalmak yerine kayınpederinin mesleği olan ayakkabı ve deri tamirciliği yapmak istedi. Bu düşüncesini ailesiyle paylaşarak onların da desteğini alan Sarıgöz, televizyonda yayınlanan bir haberde kadın girişimcinin KOSGEB'den destek aldığını gördükten sonra harekete geçti. KOSGEB'in bu tür girişimciliğe hibe ve kredi verdiğini öğrenen Filiz Sarıgöz, 10 günlük girişimcilik kursunun sonunda yüzde 80 oranında hibe desteği almaya hak kazandı. Bunun üzerine Lara'da deri ve ayakkabı tamirciliği dükkanı açan Sarıgöz, yıllar önce vefat eden babasının mesleğini yürütmeye başladı.

'BU ERKEK İŞİ' DEDİLER

Etrafındaki insanların “Sen bu işi yapamazsın, bu erkek işi" demesine karşı hırslanan Filiz Sarıgöz, “Baba mesleğim olduğu için el yatkınlığım vardı. Kimsenin ne dediğine kulak asmadan, bu işe başladım. Kendime güvendim, ailemin desteğini aldım" dedi. EN BÜYÜK YARDIMCISI EŞİ

Girişimci kadının her zaman yanında olan en büyük destekçisi aynı yaştaki eşi Sabahattin Sarıgöz, “Evrak işlemlerini ben takip ediyorum. Aynı zamanda deri boyama gibi ağır işleri yapıyorum. Müşterilerden gelen tepkiler çok olumlu" diye konuştu.

KOSGEB İl Müdürü Şükrü Mısırlı, girişimcilik eğitimlerine devam ettiklerini, kendi işlerini kurmak isteyen girişimcilere eğitim düzenlediklerini ve bu eğitimi tamamlayarak KOSGEB'in desteklediği sektörlerden birinde 50 bin Türk Lirası hibe, 100 bin Türk Lirası'na kadar da sıfır faizli sabit yatırım kredisi verdiklerini ifade etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Dükkandan detay

- Makinelerden detay

- Filiz Sarıgöz çalışırken

- Eşi Sabahattin Sarıgöz çalışırken

- İkiliden detay

- Röp: Filiz Sarıgöz

- Röp: Sabahattin Sarıgöz

- Detay

- DHA Muhaberi Aslı Duran'ın anonsu

- Detay

Haber: Aslı DURAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

====================================== Kemik sapı kalıntılı 4 bin yıllık ağırşak bulundu

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde 5 bin yıllık geçmişe sahip Maydos Kilisetepe Höyüğü'nde, ilk defa kemik sapı kalıntılı, ağırşak bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, bu yılki kazılarda bulunan ağırşak ile bölgede 4 bin yıl önce dokumacılık yapıldığını söyledi. Eceabat ilçesindeki Maydos Kilisetepe Höyüğü'nde 2010 yılından bu yana devam eden kazı çalışmalarında yeni eserler ortaya çıkmaya devam ediyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göksel Sazcı başkanlığında, 25 kişilik ekip ile sürdürülen kazılarda, dokumacılıkta kullanılan ilk kez kemik sapı kalıntılı 4 bin yıllık ağırşak bulundu. Kazı ekibinin büyük titizlikle yürüttüğü çalışmalarla gün yüzüne çıkarılan ağırşağın ortasında yaklaşık yarım santim kalınlığında hayvan kemiği bulunuyor. Kazı çalışmaları sırasında bulunan 4 bin yıllık ağırşak hakkında bilgi veren Maydos Kilisetepe Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, “Bu gördüğünüz bir ağırşak. Türkiye’de prehistorik yapılan kazıların hemen hemen hepsinde bulunan bir buluntu. Fakat bu ağırşağın diğerlerinden farklı bir özelliği, içinde kemik kalıntılarının olması. Bu ilk defa bir kazıda ağırşakla birlikte içerisinde sap olması gerekirken, kemikle birlikte bulunuyor. Biz daha önceden bunların ahşap takılarak döndürüldüğünü düşünüyorduk ve kazılarda da böyle ‘bız’ dediğimiz kemik aletler ortaya çıkıyordu. Biz onların deri delme işlerinde ya da diğer örgü işlerinde, dokuma işlerinde kullanıldığını düşünüyorduk. Fakat bu tür ‘bız’ların ağırşakların içerisine konulup bir nevi kirmen şeklinde kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu da bir ilk. Yani ilk defa kemik sapının kalıntısıyla birlikte bir ağırşak burada ortaya çıktı. Yaklaşık 4 bin yıl öncesine ait. Bu ağırşak yün eğirmede, iplik oluşturmada ve dokumacılıkta kullanılıyor. Biz bu buluntuyla tabii ki 4 bin yıl öncesinde burada dokumacılık yapıldığını, iplik üretildiğini, çeşitli tekstil ürünlerinin oluşturulduğunu ve üretildiğini söyleyebiliriz" dedi.