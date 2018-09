DHA YURT BÜLTENİ 6

Üniversitedeki çiftliğin Deve kuşu üretim sürecini anlatan Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ak, "Yumurtaları günlük olarak toplayıp serin bir odada bir hafta süreyle depoluyoruz. Yumurtaları haftalık olarak kuluçka makinesine yükleyerek 42 günün sonunda civcivlerimizi elde diyoruz. Bu süreçten sonra civcivlerimiz damızlık ve kasaplık olarak ayrılıyor "dedi. Ak, deve kuşu yetiştiriciliğinin en önemli sebebini sağlıklı kırmızı et üretmeleri ve kıymetli derileri olarak yorumlayarak şunları söyledi:

“Devekuşu'nun en önemli iki ürünü derisi ve etidir. Derisi, fil ve timsah derisinden sonra en değerli deri olarak görülüyor. Deve kuşu derisi cüzdan, kemer, ayakkabı, bot ve şapka gibi her türlü deri eşya yapımında kullanılıyor ve yüksek fiyatlarla alıcı buluyor. Eti ise yağ ve kolesterol olarak düşük değerlerde, özellikle belli yaşın üzerindeki kalp hastalığı olan bireyler için tüketime oldukça uygun. Deve kuşu eti, kırmızı etin en sağlıklı alternatiflerinden biridir. Türkiye'nin gündeminde olan sorunlardan biri de kırmızı et açığı ve buna bağlı olarak ithalatla gelen hastalıklarda büyük sorun. Bu noktada devekuşu, kırmızı et üretimini desteklemek için kullanabileceğimiz hayvanlardan birisidir.ö

Prof. Dr. İbrahim Ak, “Yumurtalar bazen yemeklik olarak değerlendirilebilse de genelde damızlık olarak önem arz ediyor. Boşaltılmış yumurtalar da dekoratif amaçlı kullanılıyor. Bu kabuklara giydirme resimler oyarak yapılan işlemeler, elle çizilmiş figürler yapılabiliyor. Yumurtalarımızın döllenmiş hali üreticiler tarafından rağbet görürken, boşu da eski bina ve camilerde çeşitli sinek ve böcekleri uzaklaştırdığı gerekçesiyle talep ediliyor. Bir girişimci üreticimiz, boş kabuklara figürler çizerek ürettiği dekoratif ürünleri yurtdışına 50 ile 90 Euro fiyattan ihraç etmişti. Ülkemizde özel çiftliklerde deve kuşu üretimi azaldığı için talep çok fazla, bize gelen taleplere yetişmekte zorlanıyoruzö dedi..