DHA YURT BÜLTENİ 6

Freni boşalan hafriyat kamyonu, park halindeki 16 otomobili biçti ÇORUM 'da freni boşalan hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıktı, park halindeki 16 otomobile çarparak durabildi. Kaza, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 5'inci sokakta meydana geldi. İnşaattan yüklediği hafriyatla seyreden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonun freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, sokak üzerinde park halinde bulunan 16 otomobile çarptı. Özel bir hastane binasına 30 metre kala durabilen kamyon sürücüsü, kaza sonrası kayıplara karıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Araçlarda büyük hasar oluştu. Kaçan kamyon sürücüsü ise polis tarafından yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Kaza yeri detayları Detaylar Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR ÇORUM-DHA ====================================== Urartu kadın mezarından bilezik ve takı eşyaları çıktı Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- TARİHİ Van Kalesi civarında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında süren kazı çalışmalarında bir Urartu kadının mezarından 14 bilezik ve kazı çalışmalarında çok sayıda takı eşyası çıktı. Doç. Dr. Konyar, "Bu, Urartuda çok nadir karşılaşılan bir durum. Taşıdığı buluntular, halktan olmadığını gösteriyor. Yalnız şöyle bir sınır da çizmek gerekiyor; Urartu toplumunun büyük bir kesmi takıya çok düşkün" dedi.

Urartu Krallığı'nın başkenti Tuşpa'nın merkezi Van Kalesi, yaklaşık 3 bin yıldır bütün görkemiyle ayakta kalmaya devam ederken, çevresinde tarihin izlerini araştırma çalışmaları da sürüyor. Van Kalesi civarında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında bu yıl sona yaklaştı. Türkiye'nin birçok üniversitesinden, alanında uzman kişilerce 'eski Van şehri, kalesi ve höyüğü' alanındaki kazı çalışmalarında bu yıl bilim insanlarını heyecanlandıran birçok gelişme yaşandı. Höyükte, dönemin kadınlarına ilişkin birçok bulguya rastlandı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Erkan Konyar, yaptıkları kazı çalışmalarında kadınların takı modasını çok iyi takip etiklerini gözlemlediklerini söyledi. BİR URARTULU KADINDAN 14 BİLEZİK ÇIKTI Van'da kadının dönemin modasına karşı yaklaşımını bildiklerini belirten Doç. Dr. Erkan Konyar, "Bu tür buluntularla olayın boyutunu daha iyi gözlemleyebiliyoruz. Bu yıl sadece bir kadından 14 bilezik çıktı. Bu tabii o kadının süslenme durumu veya ailesinin ölümden sonra bıraktığı armağanlar olabilir. Biz biliyoruz ki bunlar gündelik yaşamda kullandıkları takılar, öldükten sonra da o takıları birlikte ölü armağanı olarak mezara götürüyorlar. Daha önce böyle buluntular vardı fakat, bir bireyin üstünde bu kadar fazla buluntu çok nadir karşılaşılan bir durum" dedi.

Eski Van'ın ticari noktada da potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Doç. Dr. Konyar, "Urartu başkentinin hemen dibindesiniz. Dolayısıyla buranın sakinlerinin de diğer toplumlar gibi olmadığını biliyoruz. Mesela kendi evinde çivi yazılı bir tablet bulabiliyoruz. Örneğin bu yıl bir boğa başı bulduk. Muhtemelen kil topraktan yapılmış bir asa başı. Bu bize birazcık bölgedeki Teşup kültürünü de anımsattı. Fırtına Tanrısı Teşup'un halk arasındaki kültsel uygulamalarını bize gösteriyor. Urartu'nun son kadınları üzerinde bulduğumuz buluntuların büyük bir bölümü aslında bize çok şey anlatıyor" diye konuştu. Buluntular arasında Urartulu kadınların makyajda kullandığı malzemelerle birçok takı eşyasının da yer aldığını anlatan Doç. Dr. Erkan Konyar, şunları söyledi: "Bu da sıradan kadın olmadığını gösteriyor bize. Burada bakıyorsunuz ki hemen kendi evlerinin yanında gömülmüş insanlar söz konusu. Bunu da sıra dışı yapan şimdiye kadar geçen yıldan beri 7, bütün kazı sezonu boyunca da 10'dan fazla yerleşme içinde gömüyle karşılaştık. Bu Urartu'da çok nadir karşılaşılan bir durum. Taşıdığı buluntular, halktan olmadığını gösteriyor. Yalnız şöyle bir sınır da çizmek gerekiyor; Urartu toplumunun büyük bir kesmi takıya çok düşkün. Halktan olsun olmasın Urartulu, Doğu Anadolulu kadını günümüzden 2500-2700 yıl önceki periyotta yaşamış, Doğu Anadolu kadını süsüne, takısına, giyimine,kuşamına çok düşkün bir profil çiziyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------------- -Kazı alanından -Bulunan takılardan genel ve detay -Doç. Dr. Erkan Konyar ile röportaj ====================================== Minibüs, kamyonete çarpıp devrildi... 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, kırmızı ışıkta duran kamyonete arkadan çarpıp devrilen servis minibüsündeki 7 kişi yaralandı. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yeni Yalova karayolu Panayır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. O.G. (50) yönetimindeki 16 S 0754 plakalı servis minibüsü, kırmız ışıkta bekleyen 16 P 8712 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet devrilirken, minibüsü ise trafik lambalarına çarparak durabildi. Kazada, minibüs şoförü O.G. ile aynı araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çekirge Devlet ile Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bu arada kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Güvenlik kamerasından kaza anı -Olay yeri 1 dakika 7 saniye - 126 MB ====================================== Çay alım yerinde film gösterimi RİZE’de devam eden Çay, Doğa ve Gençlik Filmleri Festivali kapsamında, çay alım yerinde film gösterimi yapıldı. Gürcü çay işçisinin konu edildiği ve Rizeli gençlerin de rol aldığı ‘Elene’ adlı film, çay alım yerini dolduran yöre sakinlerince ilgiyle izlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile Rize Valiliği tarafından Çay, Doğa ve Gençlik Filmleri Festivali düzenlendi. Organize edilen festivalde, kentte çekilen kısa filmler seyirciyle buluştu. Festivaldeki filmlerin gösterimi için ilginç mekânlar seçilmesi dikkat çekerken, 3 yıl önce Kalkandere ilçesinde çekilen ve birçok film yarışmasında ödüle layık görülen, Gürcü çay işçisinin konu edildiği ‘Elene’ adlı film ise Çaykur’a ait İslampaşa çay alım yerinde seyirciyle buluşturuldu. Festival koordinatörü Rize Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esra Alemdaroğlu, Rize’de ilkini gerçekleştirdikleri film festivalinin çok dolu programlarla devam ettiğini belirtti. Alemdaroğlu, “Festival kapsamında özel bir gösterim yaptık. Yeri Rize olunca ve konu da çay olunca gösterimimizi de çay alım yerinde yaptık. Hem il dışından gelen misafirlerimize çay alım yerlerini tanıtmış olalım, hem de Rize’de bu tarz alanları farklı sosyal etkinlikler içinde kullanabileceğimizi göstermek istedik. Burada Rize’de çekilen ‘Elene’ isimli filmi izledik. Birçok yerde film gösterimlerimiz devam edecek” dedi.

‘ANLAMLI MEKÂNDAYIZ’ Rizeli gençlerin de rol aldığı ‘Elene’ filminin yönetmeni Sezen Kayhan’da filmin gösterimine katıldı. Kayhan, yaz dönemini geçirdiği Rize’de gördüğü Gürcü çay işçilerinin hikâyesinden esinlenerek bu filmin doğduğunu kaydetti. Kayhan, “Rizeli gençlerin oynadığı bu filmin ilk gösterimi Altın Portakal’da yapıldı, yurt dışında da gösterimleri oldu. Rize’de hiç gösterim yapmamıştık, bu festival vesilesi ile Rize ile buluştuk. Film için en anlamlı bir mekândayız. Daha önce sinema salonlarında gösterimi yapıldı. Konusu çay olması sebebiyle çay alım yerinde gösterimi olması çok anlamlı oldu” diye konuştu. ‘Elene’ filmi oyuncularından Alperen Kandemir ise, filmde yer aldığı için çok mutlu olduğunu aktararak, “Çayın hem güzellikleri hem de zorluklarının yansıtıldığı özel bir film oldu. Filmimizin ülke dışına da taşınması bizleri gururlandırdı” ifadesinde bulundu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Film gösterimi Çay alım yerinden görüntüler Konuşmalar ve detaylar Boyut: 441 mb HABER KAMERA: Arzu ERBAŞ/RİZE(DHA)-

====================================== 80 yaşında, sevdiklerine hediyelik dokuyor Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde 6 çocuk annesi Zennure Aydın (80), yok olmaya yüz tutan yöresel el sanatlarından biri olan cecimi (ince kilim), evindeki tezgâhta dokuyarak, sevdiklerine hediye ediyor. Oltu'da Zennure Aydın, kaybolmaya yüz tutmuş yöresel el sanatlarından olan cecimi evinin balkonuna koyduğu el dokuma tezgâhında yaşatmaya çalışıyor. Büyük bir keyifle dokuduğu birbirinden güzel, rengârenk cecimleri sevdiklerine hediye ettiğini belirten Zennure Aydın, "15 yaşından beri bu el sanatını severek yapıyorum. Bir dönem evlerde yatak ve masa örtüsü, başörtüsü, hatta yer örtüsü gibi farklı birçok yerde kullanılabilen cecimler, şimdilerde hediyelik eşya olarak değerlendiriliyor. Yörede özellikle kadınların en önemli uğraşlarından biri olan cecim, şimdi neredeyse bitme noktasına geldi. Şimdiki gençler bizler gibi hevesli değil. Her şeyi hazır almak istiyorlar. Bir zamanlar bu cecimler evleri süslerdi. Şimdilerde sadece bu sanatın değerini bilenler ancak evlerinde bu cecimleri bulunduruyorlar. Ben de sevdiklerime hatıra olsun diye dokuyorum. Böylece hem mutlu oluyorum, hem de zamanımı değerlendiriyorum. Şimdiki gençler televizyon başında, internette vaktini öldürüyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Dolaptaki ipleri açması -İp sarılması -Dokuma tezgahında dokurken detaylar -Röportajlar -Dokuduğu ürünlerden görüntüler Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA) Süre: 4,27DK /487 MB ====================================== AK Parti Foça'da teknede toplantı yaptı AK Parti Foça İlçe Danışma Kurulu toplantısı, kiralanan bir gezi teknesinde yapıldı. Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, partinin kuruluşundan bu yana hep yanlış bir algının oluşturularak insanların yaşam tarzlarıyla ve inançlarıyla ilgilenen, ne yaptığını sorgulayan bir kurummuş gibi gösterilmeye çalışıldığını belirtti. Dün (cuma) saat 17.30'da gezi teknesinin bağlı bulunduğu Küçükdeniz Limanı'ndan ayrılmasıyla birlikte, Ak Parti Foça İlçe Danışma Kurulu toplantısı başladı. Ak Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, il yönetim kurulu üyeleri Tanfer Kemerli ve Hüseyin Özkan, il ve ilçe kadın ve gençlik kolları üyeleri ve partililer toplantıya katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Foça'da kötü bir belediyecilik olduğunu söyleyen AK Partili Milletvekili Kırkpınar, "Foça'yla başlayıp tüm İzmir'i Ak Parti belediyeciliğiyle buluşturacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu anlamda çok büyük sıkıntı içinde. Memnuniyetsizlik had safhada. Ak belediyeciliği, İzmir'e getirdiğimiz zaman ödevlerimizi yapmış olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Böyle bir sorumluluğumuz var" dedi. İl Başkanı Aydın Şengül ise Ak Parti için kuruluşundan bu yana hep yanlış bir algının olduğunu, insanların yaşam tarzlarıyla ve inançlarıyla ilgilenen, ne yaptığını sorgulayan bir kurummuş gibi gösterilmeye çalışıldığını ifade ederek "Bu da doğal olarak insanları rahatsız ve tedirgin ediyor. Birçok icraatını takdir etmesine rağmen bunları düşündüğü için Ak Parti ile arasına mesafe koyuyor. Şimdi tüm onlara Foça'daki şu fotoğrafı göstermek istiyorum. Biz Türkiye'yiz. Türkiye'nin ortalamasıyız. Türkiye'deki her yaşam tarzından, düşünceden, inançtan herkes bizim aramızda. Ak Parti ideolojik bir parti değildir. Tüm yaşam tarzlarına, inançlara saygılı bir partidir. Onların teminatı, onları koruyan bir partidir" dedi.

'CHP'DE KOLTUK KAVGASI VAR' Foça'nın 10- 15 yıl önceyle aynı olduğunu, sadece çöp toplamakla belediyecilik hizmeti verilemeyeceğini söyleyen Şengül, "Foça'nın muhteşem bir doğası, potansiyeli var. Buraya yatırım yapmazsanız, geliştirmezseniz insanlar 3 ay gelip tatil yapar gider. Çocuklarınızı da tutamazsınız burada. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri sürekli kendi içlerinde kavga halindeler. Koltuk kavgası. Ak Parti olarak biz Türkiye'nin teminatıyız. Cumhuriyetin de teminatıyız. Atatürk'ün de en büyük savunucusuyuz. En büyük Atatürkçüyüz. Biz Atatürk'e öyle kuru ideolojik söylemlerle sahip çıkmıyoruz. Onun söylediği gibi ileri medeniyet seviyesine ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. 'YABANCI TURİSTLERİN GELECEĞİ MUHTEŞEM BİR TESİS OLACAK' Foça Tatil Köyü'nün özelleştirmesinin yapıldığını da hatırlatan Şengül, "Tatil Köyü önümüzdeki yıl faaliyete geçecek. Hala kulağıma geliyor. 'Bunlar verdiler, haremlik selamlık yapacaklar'. O onların zihniyeti. O onların kalbinin kötülüğünü gösterir. Asla öyle bir şey yok. Foça'ya yakışır, herkesin rahatlıkla tatil yapabileceği bir tesis olacak. Dış ülkelerden, Avrupa'dan nasıl daha önce turist geliyorsa, yine onların gelip tatil yapabileceği, inşallah muhteşem bir tesis olacak. Sadece orası değil, 5 yıldızlı birkaç daha otel yaparak daha zengin ve kaliteli turistlerin buraya gelmesiyle, Foça'nın kalitesi ve refah seviyesi yükselecektir. Dünyayı gezdik, gördük. Foça gibi böyle Allah vergisi muhteşem bir doğası olan ayrıcalıklı oluşmuş böyle bir yerin atıl kalması hem ilçemiz hem ilimiz için büyük kayıp" dedi.