DHA YURT BÜLTENİ-6

Görüntü Dökümü

--------------

- Sagalassos Antik Kenti

- Aydın Kaplan ile röportaj

- Kenti gezenler

- Kentten detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

====================================================

3)30 YILDIR KAZANCINI KEDİLERLE PAYLAŞAN SEYYAR SATICI

MARDİN'in Derik ilçesinde yaz aylarında meyan şerbeti, kış aylarında çifköfte satan Halim Süer, 30 yıldır kazancını sokak kedileri ile paylaşıyor. Her gün kedileri beslemek için günlük kazancının bir bölümünü kasaptan ciger ve et alarak kedilere veren Süer, eşi ve 3 çocuğu bir süre önce İstanbul'a göçetmesne rağmen kendisi ilçede kalarak kedilere bakmaya devam ediyor. Derik ilçe merkezinde hayvanseverliğiyle bilinen 3 çocuk babası, 53 yaşındaki Halim Süer, seyar satıcılık yaparak geçimini sağlarken, kazandığı gelirinin bir kısmını sokak kedileri için harcıyor. Yaz aylarında meyan şerbeti, kışın ise çifköfte satarak günlük 50-60 lira para kazanan Süer, sokak kedileri için kasaptan hergün 10-15 liraya ciğer ve et alıyor. Eşi ve 3 çocuğu bir süre İstanbul'a yerleştiğini anlatan Süer, kedi sevgisinden dolayı Derik'ten ayrılmak istemediğini ifade ederek, "30 yıldan beridir sokak kedilerini besliyorum. Yazın meyan şerbeti, kışın ise çiğköfte satıyorum. Kazancımdan her gün 10-15 liraya ciğer getiriyor ve yediriyorum. Kediler getirdiğim ciğerleri yedikleri zaman ben daha mutlu oluyorum, yedirmediğim zaman huzursuz oluyorum" dedi.