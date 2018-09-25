DHA YURT BÜLTENİ-6

(ÖZEL)

1)ETİKET FİYATLARINI GÖREN ŞAŞTI KALDI İZMİR'de kurulan pazar yerlerinde, ürünlerin etiketlerini görenler, şaşkına döndü. Tezgahlarındaki üzüm, mantar, badem, taze fasulye ve börülcenin fiyatı, pazar alışverişine çıkan tüketiciyi üzdü. İzmir'in Konak ilçesine bağlı Yenişehir semti ile Buca ilçesine bağlı Şirinyer semtinde kurulan pazar yerlerinde, ürünlerin fiyatları cep yaktı. Tezgahlardaki meyve ve sebzelerin etiketlerini gören tüketici, şaşkına döndü. Tezgahları süsleyen ürünlerden Kavacık üzümünün kilogramı 7- 8 lira arasında satılıyor. Taze fasulye ile börülce ise kilogramı 10 liradan alıcıya ulaştı. Mantarların kilogram fiyatı ise 12 lira. Pazar tezgahlarında badem, fındık gibi ürünlerin yanına yaklaşmak ise mümkün değil. Pazar esnafından Kasım Akgün (28), üzümdeki fiyat artışını rekolte azlığı ile açıklarken, "Geçen yıl rekolte daha çoktu. O nedenle üzümün fiyatı biraz daha düşüktü. Bu yıl ürün az, böyle olunca fiyat da yükseliyor. Bir de üzümün artık sezon sonu yaklaşıyor. İç piyasada ürün az olduğu için fiyatı yükseliyor" diye konuştu.Geçen aylarda 7 liradan satılan taze fasulyenin kilogramı 10 lirayı buldu. Pazarcı Hanife Kızıldağ (54), yüksek fiyatların kendilerini de huzursuz ettiğini, ürünleri satma endişe yaşadıklarını belirterek, "Taze fasulye ve börülceyi Ödemiş'ten getiriyoruz. Kilosunu 10 liradan satıyoruz. Ürünleri pazara getirirken 'Acaba satabilir miyiz' korkusu yaşıyoruz. Vatandaş, fiyatlardan şikayet ediyor ama ne yapsın. Yine de alıyor. Fiyatları bize göre de yüksek" diye konuştu.

5 LİRAYA 30 ADET BADEM ALDI Bazı pazarcı esnafı ise tezgahtaki yüksek fiyatlardan dolayı müşterilerin gelmediğini belirterek, ürün etiketlerine 1 kilogram değil de yarım kilogramın fiyatını yazıyor. O pazar esnafından biri de Ufuk Güneş (34). Güneş, "Etiketteki fiyatları görenler tezgaha yanaşmıyor. Biz de o nedenle yarım kilonun fiyatını yazıyoruz. Bu, tüketicilere daha cazip geliyor. Şartlar bizi buna zorluyor. Bize göre de fiyatlar yüksek, ürünleri satamıyoruz" dedi. Alıcıyı da satıcıyı da mutsuz eden fiyatlar, zaman zaman tüketiciyi şaşkına çevirebiliyor. Pazarda alışveriş yapan Ayşe Tatlı (50) isimli bir kadın, 5 liralık badem istedi. 5 liraya 60 gram yani 30 tane badem alan Tatlı, şaşkına döndü. Geçen yıl da aşure ayında 5 liraya 250 gram badem aldığını söyleyen Tatlı, her şeyin çok pahalı olduğunu belirtti. Görüntü Dökümü

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-İzmir'in Yenişehir ve Şirinyer pazarlarından görüntü

-Tezgah ve ürünlerden görüntü

-Esnaflarla röp.

-Genel ve detay görüntü Haber-kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)

====================================================== (ÖZEL) 2)SAGALASSOS'TA ZİYARETÇİ PATLAMASI BURDUR'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'ni yılın 8 ayında, geçen yıla göre, yüzde 55'lik artışla 39 bin 427 kişi ziyaret etti. Ağlasun Belediye Başkanı Aydın Kaplan, "Ziyaretçi sayısının artışından memnunuz. Sagalassos'a gelen yerli ve yabancı turistlerden dolayı ilçemize de ekonomik girdi oluyor" dedi.

Ağlasun'da bulunan ve 1989 yılında Belçika Katolik Leuven Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Marc Wealkens başkanlığında kazı çalışmalarına başlanan, son 5 yıldır da aynı üniversiteden Prof. Dr. Jaroen Pablome başkanlığında kazıların yürütüldüğü Sagalassos Antik Kenti'nde bu yılın 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla ziyaretçi sayısında yüzde 55'lik artış oldu.

Geçen yılın 8 ayında, 24 bin 622'si yerli olmak üzere toplam 25 bin 286 kişinin gezdiği Sagalassos Antik Kenti'ni bu yılın aynı döneminde ise 37 bin 941'i yerli olmak üzere 39 bin 427 kişi ziyaret etti. Sagalassos'ta 2017 yılının tamamındaki 35 bin 727 olan ziyaretçi sayısı da 8 ayda geçilmiş oldu.

'ZİYARETÇİ SAYISININ ARTIŞINDAN MEMNUNUZ'

Ağlasun Belediye Başkanı Aydın Kaplan, bu yıl Sagalassos'u görmek için 40 bine yakın ziyaretçinin ilçelerine geldiğini söyledi. Kaplan, "Ziyaretçi sayısının artışından memnunuz. Sagalassos'a gelen yerli ve yabancı turistlerden dolayı ilçemize de ekonomik girdi oluyor" dedi.

YOL ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Sagalassos'un yol yapım çalışmalarının sürdürüldüğünü de aktaran Başkan Kaplan, "Yol çalışmalarının bitmesiyle ulaşım daha rahatlamış olacak. Sagalassos'un girişindeki karşılama merkezinin de önümüzdeki yıl daha güzel hizmet vereceğine inanıyorum. Belediye olarak ilçe girişinden Sagalassos'a kadar yerli ve yabancı turiste hitap edecek, yöresel el sanatı ürünlerinin satılacağı iş yerleri yapacağız" diye konuştu.

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- Sagalassos Antik Kenti

- Aydın Kaplan ile röportaj

- Kenti gezenler

- Kentten detay HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ==================================================== 3)30 YILDIR KAZANCINI KEDİLERLE PAYLAŞAN SEYYAR SATICI MARDİN'in Derik ilçesinde yaz aylarında meyan şerbeti, kış aylarında çifköfte satan Halim Süer, 30 yıldır kazancını sokak kedileri ile paylaşıyor. Her gün kedileri beslemek için günlük kazancının bir bölümünü kasaptan ciger ve et alarak kedilere veren Süer, eşi ve 3 çocuğu bir süre önce İstanbul'a göçetmesne rağmen kendisi ilçede kalarak kedilere bakmaya devam ediyor. Derik ilçe merkezinde hayvanseverliğiyle bilinen 3 çocuk babası, 53 yaşındaki Halim Süer, seyar satıcılık yaparak geçimini sağlarken, kazandığı gelirinin bir kısmını sokak kedileri için harcıyor. Yaz aylarında meyan şerbeti, kışın ise çifköfte satarak günlük 50-60 lira para kazanan Süer, sokak kedileri için kasaptan hergün 10-15 liraya ciğer ve et alıyor. Eşi ve 3 çocuğu bir süre İstanbul'a yerleştiğini anlatan Süer, kedi sevgisinden dolayı Derik'ten ayrılmak istemediğini ifade ederek, "30 yıldan beridir sokak kedilerini besliyorum. Yazın meyan şerbeti, kışın ise çiğköfte satıyorum. Kazancımdan her gün 10-15 liraya ciğer getiriyor ve yediriyorum. Kediler getirdiğim ciğerleri yedikleri zaman ben daha mutlu oluyorum, yedirmediğim zaman huzursuz oluyorum" dedi.