DHA YURT BÜLTENİ 6

Görüntü Dökümü

---------------

-Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü

EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

======================================

2)TESLİM OLAN TERÖRİST, ÖRGÜT ÜYELERİNE "TESLİM OLUN" ÇAĞRISI YAPTI

DİYARBAKIR'da, kendiliğinden silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist, terer örgütü saflarında bulunanlara teslim olmaları çağrısında bulundu. Valilik, "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından aranma kayıtları bulunan ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına silahsız ve teçhizatsız teslim olan bölücü terör örgütü üyesinin ifadelerini içeren video kayıtlarını medya kuruluşları ilye paylaştı. Kayıtta, yetkili birinin sorularını yanıtlayan teslim olan terörist ile yetkili arasındaki diyaloglar şöyle: Yetkili : Örgüte katılım hikayen nasıl gerçekleşti? PKK'lı: Ailemin sorunları vardı. Uuyuşturucu bağımlısıydım, işim gücüm yoktu. Bu zaafımdan örgüt elemanları, örgüte çalışan, hizmet eden, buyur eden kölelik yapanlar tarafından, bu zaafımdan yararlanarak, beni kandırıp Irak'a iş imkanı sunacağız diye, ayda 2 bin Dolar vaad ederek Irak'a gönderdiler. Ancak, gittiğimiz zaman öyle olmadığını, hepsinin yalan olduğunu, sadece gençlerin kandırıldığını gördüm. Yetkili : Kamplarda bulundun mu, günlük faaliyetleriniz nelerdi?

PKK'lı: Kamplarda bulundum Irak'ta. Irak'taki kamplarda insanın yaşayacağı yerler değildir. Herkesin bunu bilmesi gerekiyor. O kamplarda kalan kim olursa olsun, sağlıklı bir şekilde çıkamıyor. pislikten dolayı, kötü kokudan dolayı, hastalıklardan dolayı. Ordaki eleman başta gelmeye kalkıyor. Sadece örgüte hizmet eden, örgüte kölelik yapanlar tarafından, yeni katılanlara işte örgüt propangadası yaparak, örgüte kazandırmaya çalışılır. Ancak, bu tamamiyle yanlıştır. Sadece ordaki elemanın durabilmesi, kaçmaması için, onlara hizmet vermesi için, kölelik yapması için böyle bir uygulama yapılmaktadır.

Yetkili: Geçen yıla oranla yöre halkının örgüte bakış açısının değiştiğini düşünüyor musun?

PKK'lı: Evet düşünüyorum. Geçen yıllara oranla toplumun, yöre halkının PKK terör örgütüne tavrı çok değişti. Eskiye göre terör örgütüne güven çok düştü. Hatta şöyle diyebilirim; bir çok yerde örgüte tamamiyle güven ve inanç yok yani. Bu da PKK terör örgütünün çirkin yüzünü göstermektedir. Zaten bunu yıllarca yaptı. Toplumumuz, halkımız bunu çok iyi biliyor. PKK terör örgütünün ilk çıkışından günümüze kadar yaptığı tüm katliamlar, faili meçhul cinayetler, hepsi bir bir açığa çıkmaktadır. Toplum ve halkımız bunu görüyor. Bu yüzden sırtını PKK terör örgütüne dönmektedir. Güven ve inanç hiç yok, bayağı azaldı ve daha da azalacak. Halkımız bunu çok iyi görüyor. Yetkili: Örgüte katılımlar geçen yıllara oranla azaldı mı?

PKK'lı: Bayağı azaldı, düşüşler yaşanıyor. Katılımlar çok az yani, böyle parmak sayısını geçmeyecek kadar azaldığını belirtebilirim. Eskiye oranla katılımlar azaldı. PKK terör örgütüne güven, inanç yok. PKK terör örgütünın amacı yok, uluslararası güçlere karşı hamallık, kölelik yaparak, burdaki ayağını oluşturmaktadır. Gençlerimiz, halkımız zaten bunu görüyor. Bu yüzden geri tepti, geriye gidiyor, artık kimseyi kandıramıyor. Bilinçli gençlik ve halkımız var. Artık birlikte hareket ediyor. PKK terör örgütü ne derse desin, ona güvenmeyip, ona inanmayıp, kendi ailesini, vatanını topraklarını bırakmayıp, kendi topraklarında kendi ayaklarında yaşamayı benimsiyor. PKK terör örgtü hiç bir zaman sonuca nicelik olarak ulaşamayacaktır.

Yetkili: Örgütten kopmalar yaşanıyor mu?

PKK'lı: Evet çok oluyor, kaçışlar çok oluyor. Bu da PKK'nın ne kadar zayıfladığını göstermektedir. Ancak şu var; hiç bir örgüt elemanı, başka birine güvenip de 'kaçıyorum' diyemez. Çünkü, kaçmaya teşebüs eden birini farkettiği zaman onu direk infaz ediyor. Bu PKK'nın tarihinde var. Bu PKK'nın gerçek kötü yüzünü göstermektedir. Bu PKK'nın doğasında var. İnsanları öldürmek, infaz etmek, tecavüz etmek sonra da öldürmek. Öldürülen hiç bir kişinin ailesine de haber vermeden. Binlerce kişiyi infaz edip, öldürüp farklı taşların altına gömüp, insanların ailesine haber vermeden. Artık bunu herkesin bilmesi gerekiyor. PKK'nın çok büyük infazlar yaptığını, kendi elemanlarını bile infaz ettiğini, öldürdüğünü gençlerimiz, toplumumuz, halkımız bunu çok iyi bilmesi gerekir.

Yetkili: Ailen, akrabaların örgüte katılmış olmandan ve bulunduğundan durumdan sence üzülmüşler midir?

PKK'lı: Her aile gibi benim ailem de çok üzülmüştür, peşime düşmüştür, beni aramıştır ama bu örgüt tarafından hep reddedilmiştir. Ailemle görüştüğümde beni ne kadar aradıklarını, ne kadar üzüldüklerini, acı çektiklerini, gözyaşı döktüklerini anlatmıştır. Ama, PKK terör örgütü tarafından nasıl düşürüldüklerini, nasıl tehdit edildiklerini, nasıl geri gönderildiklerini ve bir daha aramamalarını söylemişlerdir.

Yetkili: Bir şansın daha olsaydı eğer gençlere, örgüte katılanlara ne tavsiyede bulunurdun, neler yapıp, neler yapmamalarını isterdin?

PKK'lı: Gençlere şunu seslenmek istiyorum; Hiç bir gencimiz nerde olursa olsun, sonu ne olursa olsun, PKK terör örgütüne katılmasın. Vaadettiklerine inanmasın, kanmasın. Ailesini, yerini yurdunu, vatanını, toprağını, devletini bırakıp gitmesin. Sonu ne olursa olsun, sadece devletine sığınsın, devletinden yardım istesin. Zaten devlet büyük iş imkanı sağlar, bizi okutur, bizi sever, bizi sayar, bizi kucaklar. Tüm gençlerin bunu iyi bilmesi gerekiyor. En son şunu demek istiyorum; PKK terör örgütüne katılmak isteyen veya şu an onların içinde yeralan herkese şunu söylemek istiyorum; Lütfen lütfen lütfen. Gelin teslim olun. Devletimize sığının, PKK terör örgütünün devletimize yönelik kara propagandasını unutun. Öyle bir şey yok. Devletimiz her zaman bizi saymıştır, bizi sevmiştir. Tüm gençlerin bunu bilmesi gerekiyor. Şu an orda yeralan elemanlar da biran önce gelip teslim olsunlar, orda kalmasınlar. Orda sadece ölüm, gözayşı ve acıdan başka bir şey yok.

Yetkili: PKK terör örgütünden kaçmak isteyip, kaçamayan örgüt mensuplarına tavsiyelerin nelerdir?

PKK'lı: Şu anda PKK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütenler, öncelikle şunu çok iyi bilmeleri gerekiyor; PKK terör örgütünün sonunun geldiğini çok iyi görmeleri gerekiyor. Zaten devlet güçlerinin yaptığı başarılı operasyonlar ortadadır. Kaçmak isteyen bir çok kişi var örgüt içerisinde. Şunu diyorum; ben cesaretimi toplayıp, korkmadan gelip yüce devletimize sığındım, pişman oldum. Kaçmak isteyen, gelip teslim olmak isteyen, pişman olmak isteyen, hiç korkmasınlar, cesaretlerini toplasınlar. Korkacak hiç bir şey yok. Kimse kimseye zarar verecek durumda değil. PKK terör örgütü bu satten sonra kimseye zarar verecek durumda değil. Son saniyelerini yaşıyor diyebilirim. Bitti bitecek, zaten bütün dünya görüyor. Ve şu an faaliyet yürütünler de bunu görmek zorundalar.