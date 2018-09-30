DHA YURT BÜLTENİ-6

1)TOKAT'TA HURDALIK YANGINI TOKAT Organize sanayi girişi karşısında bulunan hurdalık alev aldı. İtfaiyenin kısa sürede müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın, dün gece saatlerinde Tokat - Turhal Kara yolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi karşısındaki özel bir şirkete ait hurdalıkta yaşandı. Hurdalık alandan yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Görüntü Dökümü:

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-Yangın görnütüleri

-İtfayineni söndürme çalışmaları Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA) ==================================================== 2)TOKAT'TA KÖYLÜLER KURT SALDIRILARINDAN TEDİRGİN TOKAT'ın Niksar ilçesinde kurtlar bir hafta içerisin 4 eşeği telef ederken dün de akşam koyun sürüsüne saldırdı. Bölgedeki köylüler ise kurt saldırılarından tedirgin oldukları söyledi.

Niksar ilçesine bağlı Kuyucak köyü sakinleri bir hafta içerisinde yaşanan kurt saldırılarından tedirgin. Köyde bir gün arayla kurtlar gece saatlerinde evlerin önünde bulunan 4 eşeğe saldırarak telef etti. Dün ise Kuyucak köyü Yayladalı mevkisinde kurtlar koyunlara saldırdı. Köyde yaşayan Mustafa Yılmaz, kendisine ait 76 koyunu bölgede otlatmaya başladı. Kısa süre sonra birkaç kurt sürüye saldırdı. Kurtların saldırısıyla kaçan koyunlardan 40'ı yaklaşık 300 metre yükseklikteki uçurumdan peş peşe atlayarak öldü. 4 koyun ise kayalıklarda mahsur kaldı. Mustafa Yılmaz, mahsur kalan koyunları kurtarmak için jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri mahsur kalan koyunları 2 saatlik çalışmayla kurtararak sahibine teslim etti.

'ATEŞ EDİP VURMA ŞANSINDA YOK'

Sürü sühibi Mustafa Yılmaz (55) koyunlarının akşam saatlerinde ikiye bölündüğünü fark ettiğini söyleyerek, "Kurt dalmış belli ki 1-2 tane değil. Çünkü bir kurt bir kuzuyu yer, bir koyunu yiyemez. 3 tane koyunu yemiş. Diğer kalan koyunlarda 300 metrelik yar var oradan atlamış kendilerini kurtarmak için. Aynı denize atlar gibi atlamış. 15-20 gün sonra kuzulamaya başlayacaklardı. Bir tane kurt yüzünden zor ölümle ölmüşler. Bu kurtları besleyip daha sonra milletin üstüne salmaya gerek yok. Kurtların saldırdığını ben bilemedim. Bilsem de bir şey yapamıyorsun. Devletin bıraktığı bir şey. Boyunlarında tasmaları var. Ateş edip vurma şansı da yok. Bizi perişan etti. Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz" dedi.

Koyunlarının telef olmasından dolayı çok üzgün olduğunu kaydeden Yılmaz, "Uçuruma 76 tane koyunum gitti. 35 tanesini canlı olarak aldık uçurumdan. Görmek istemiyorum can dayanmıyor. Ormanlık alan olduğu için koyun biraz fazla dağılıyor meyve yemek için. Bundan 2 yıl öncede bir olay gelmişti başıma. Şimdiki olan olayın 200 metre ilerisinde oldu. Yine böyle kurtların saldırısına uğradım. 12 koyunum da o zaman telef oldu.2 gün önce kahvenin önünde bağlı olan eşeği yemiş. Arazide yayılan düveyi yiyor. Bu hayvanlar bize zararlı, üreticiye zararlı. Bunları besleyip besleyip araziye salmanın anlamı yok. Kurdun bize yaptığı kahpelik. 50 60 bin zararım var" diye konuştu.

‘KÖYLÜDE TEDİRGİNLİK VAR’

Kuyucak Köyü Muhtarı Kemal Temel ise, bir hafta içerisinde kurtların köye indiğini ve köyde bulunan 4 eşeği telef ettiğini belirterek, "Kurtlar köyün içinde meskun mahalde 4 tane eşek yedi. Dünde yaylada koyunlara saldırmışlar. Bu kurtlar ile biz gelecekte ne yapacağız. Kış geldiği zaman vatandaş nasıl gidecek, gelecek. Bunlar insana da saldırır. Bugün hayvana saldıran yarın kış geldiği zaman insana da saldırır. Vatandaş eşeğini evinin yanına bağlamış. Bu zamana kadar böyle bir şey olmadı. Bu sene kurt saldırısı çok. Köylüde tedirginlik var. Bu ayda böyle olursa kışın ne yaparız. Domuzları yesinler diye geçtiğimiz yıllarda salmışlardı. Tasmalı olan kurtlarda görüldü. Bu hayvanları vurmak yasak, devlet üretim çiftliğinden geliyor. Devlet tarafından bir tedbir alınması bizim için uygun olur" dedi.

Tedirgin olduklarını söyleyen köy sakinlerinden Taşkın Başçı ise şöyle konuştu:

"Köyümüzde 4 tane eşek kurt tarafından saldırıya uğradı. Köylü olarak vatandaş olarak huzursuzuz. Kış geldiği zamanda insanlara saldırma durumu var. Buna bir çözüm yolu bulunursa halk olarak mutlu oluruz. Bu mevsimde aç kalarak köye inen hayvan kışın daha çok şeyler yapar. Vatandaşlar akşamları çocuklarını dışarı bırakmakta çekinir. Karanlıkta dışarı çıktığımız zaman ister istemez bir tedirginlik oluyor. Halk olarak buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz."

Görüntü Dökümü:

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-Köyden görnütüler

-Koyunlarin sahibi ile röportaj

-Köy muhtarının açıklamaları

-Köylülerin konuşmaları

-Detaylar Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL/NIKSAR,(Tokat), (DHA) ==================================================== 3)SMA HASTASI ARİFE'NİN ANNESİ: UMUDUMUZU ÖLDÜRMESİNLER ANTALYA'da, Spinal Musküler Atrofi Tip- 1 (SMA) hastası 3,5 yaşındaki Arife Yıldırım'ın bir yıldır kullandığı, dozu 150 bin dolarlık ilaç, 'solunum cihazından ayrılmadığı' gerekçesiyle SGK tarafından kesildi. Anne Teslime Yıldırım, "Kızımın atan kalbinin durdurulmasını istemiyorum. Arife'min nefesini kesmesinler, prosedürler kalksın" dedi.

Antalya'da oturan Teslime ve İsmail Yıldırım çiftinin çocukları Arife, henüz 5,5 aylıkken teşhisi konulan SMA hastalığı ile mücadele ediyor. Yıldırım ailesi, kızlarını hayatta tutabilmek için her yolu deniyor. SMA'nın tedavisinde kullanılacak ilacın ABD'de üretilmesiyle umutlanan aile, ilacın tek dozunun 150 bin doları aşması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Otelde garsonluk yaparak ailesinin geçimini sağlayan baba İsmail Yıldırım'ın maaşı ilacı almaya yetmedi. Teslime Yıldırım'ın da dahil olduğu SMA hastası çocukların aileleri, ilacın SGK kapsamına alınması için seslerini duyurmaya çalıştı. Birçok ilde eylem yapan ailelerin çabası sonunda Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle ilaç SGK kapsamında Türkiye'ye getirildi.

İLACA SON VERİLDİ

Sağlık Bakanlığı'nın SMA hastası çocuklara 4 dozluk sunduğu destekten yararlanan Yıldırım ailesi, ilk dozu geçen yıl aldı. Anne Teslime Yıldırım, yaklaşık bir yıllık tedavi boyunca ilaçtan 5 doz aldıklarını söyledi. Hastanın gelişim göstermesine bağlı olarak desteğin sürdürüldüğünü kaydeden Yıldırım, kızının ilaçtan sonra bazı hareketler yapmaya başladığını belirtti. 6'ncı dozu almak için başvurduklarını vurgulayan Teslime Yıldırım, kızı, solunum cihazından tamamen ayrılmadığı için Bakanlığın tedaviye son verdiğini söyledi.

İlacı karşılayamayacaklarını kaydeden Yıldırım, "Bunu kabul edemiyoruz, tedavinin çok başındayız. 5 dozda ciddi gelişmeler gördük. İlaçtan önce Arife 5 dakika solunum cihazından ayrılamıyordu. İlaçtan sonra 12 saate kadar cihazdan ayrı kalabiliyordu. Mimikler ortaya çıktı ve kendi sıkıntılarını anlatabiliyordu. Vücuduna hareket geldi. Gözle görülür ciddi gelişmeler başlamışken, tedavinin başında ilaç kesildi" diye konuştu.

Teslime Yıldırım, tedavinin devam etmesi için bir yılın sonunda hastanın 24 saat boyunca solunum cihazından ayrılması ve kendi başına solunum yapması gerektiğini, kızının ise 12 saat solunum cihazından ayrı kalabildiğini kaydetti.

'KABULLENEMİYORUZ'

Arife'nin kaderine mahkum edildiğini savunan Teslime Yıldırım, ilacın şartsız ve koşulsuz tüm SMA hastalarının hakkı olduğunu söyledi. Diğer hastaların ilaca ulaşması için mücadele ederken Arife'nin ilacının kesildiğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Durumu kabullenemiyoruz. İlacı ömür boyu kullanmaları gerekiyor. Bu ilaca muhtacız. 9 Eylül'de ilacı alması gerekiyordu ama alamadık. Şimdi sıkıntılar tekrar başladı. İlaç kesilirse Arife kaderine mahkum edilecek. Kızımın atan kalbinin durdurulmasını istemiyorum. Arife'min nefesini kesmesinler, prosedürler kalksın. İlaç en azından ölümünü engelliyor. İlaç sayesinde hastanelerden uzaklaştım. Kızımızla böyle de mutluyuz, Arife'me nefes olsunlar, ne olur ilacını kesmesinler. SMA ölsün, hastalar değil. İlaçtan önce umudumuz yoktu, ilaç sayesinde umutlandık, şimdi umudumuzu öldürmesinler."

Görüntü Dökümü

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- Arife'den ve annesinden detay görüntüler

- Arife'nin fotoğraflarından görüntü

- Annesiyle röp

482 MB /// 04.00ö HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) ========================================================= 3)DÜKKANDA MAHSUR KALAN KEDİ İTFAİYE YARDIMIYLA KURTARILDI TOKAT'ta iki katlı kiralık iş yerinde bir haftadır mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kent merkezinde yaşayan ev hanımı Mehtap Uluçay, Gaziosmanpaşa Bulvarı, Kız Meslek Lisesi karşısında bulunan 2 katlı boş iş yerinin önünden geçerken bir kedinin dışarıya çıkmak isteğini fark etti. Bunun üzerine çevredeki iş yerlerine giderek yardım istedi. İş yeri sahibinin yanında çalışan eleman dükkana gelerek kapıyı açtı. Kapı açıldıktan sonra polis ekipleri ve komşu esnaflar kediyi çıkarmaya çalıştı. Fakat kendisini dışarı çıkartmak isteyenlerden korkan hayvan bodrum katta bulunan soğuk hava deposunun arkasına kaçtı. Vatandaşların ve polis ekiplerinin 1 saat boyunca kediyi soğuk hava deposunun arkasından çıkarmaya çabaları sonuç vermedi. Bunun üzerine Tokat Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğuk hava deposunun üzerinden bir çubuk yardımıyla kediyi dışarıya çıkardı. Kaçan kediyi kısa bir kovalamacanın ardından 17 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan Ali Mert yakaladı. İtfaiye eri Mert'in kucağında dışarı çıkan kedi tekrar kaçarak gözden kayboldu. İtfaiye eri Ali Mert, "2 gün önce de kedi kurtardık. Oradaki kedide üzerime çişini yapmıştı. Can kurtarmış oluyorsun sıkıntı olmuyor" dedi.

‘ONU KURTARDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ’

Çarşıdan evine dönerken boş dükkanda kediyi fark ettiğini söyleyen Mehtap Uluçay, "Kiralık boş dükkanda kedinin dışarı çıkmak isteğini gördüm. Polis ve itfaiye ekiplerine haber verdim. İşyeri sahibini aradılar kapı açıldı kedi bir haftadır içerideymiş. İçeride aç ve susuz olduğu için biraz hırçındı kendisi. İtfaiye ekipleri bir saate yakın bir sürede onu sıkıştığı yerden çıkartarak kurtardı.Her duyarlı vatandaşın yapması geren bir davranıştı. Onu kurtardığımız için mutluyuz" diye konuştu.

Kiralık iş yerinin yan tarafında esnaflık yapan Fatih Turna ise, Yaklaşık bir haftadır bu kediyi görüyorum. Dükkan sahibini defalarca aramamıza rağmen kendisine ulaşamadık. Kedi bir haftadır mahsur içeride. Dükkan sahibine ulaşamadığımız için polisleri aradık onlarda geldiler" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Kurtarma çalışmaları

-İtfaiyenin kediyi yakalayıp çıkarması

-Konuşmalar Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) 4)AMELİYATLA 82 KİLO VERDİ, HAYALİ PARAŞÜTLE UÇMAK ANTALYA'da, opera sanatçısı Fatma Kalmaz (33), geçirdiği gastrik by-pass ameliyatı sonrası 153 kilodan 71 kiloya indi. Değişimiyle görenleri şaşırtan Kalmaz, "Hayatta en çok yamaç paraşütü yapmak istiyordum; ancak 120 kilo sınırına takılıyordum, artık engel kalmadı" dedi.Antalya'da yaşayan opera sanatçısı Fatma Kalmaz, gastrik by-pass (metabolik cerrahi yöntemi, ince bağırsağın son bölümünün mideye ikinci çıkış yapılarak bağlanması) ameliyatıyla 82 kilo verdi. Geçen yılın Ocak ayında, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Mehmet Tahir Oruç'un gerçekleştirdiği ameliyatla 153 kilodan 71 kiloya inen Kalmaz, içinden 2 insan çıktığını söyledi. 4 kilo 600 gram olarak dünyaya geldiğini ve 6 yaşından itibaren kilo almaya başladığını anlatan Kalmaz, "İlkokul 5'inci sınıfta kilom 49'du. Hayatım boyunca kilom, yaşıtlarımdan hep fazlaydı" diye konuştu.

'ASTIM HASTASIYDIM, KİLO İLE İNSÜLİN DİRENCİ BAŞLADI'

Yıllar içinde kilo nedeniyle insülin direnci başladığını, bunun diyabete dönüşeceğini bildiği için ameliyat olmaya karar verdiğini belirten Kalmaz, "Astım hastasıyım. Kilomun bir nedeni de hastalığım nedeniyle kortizon almamdı. Durdurulamayan bir kilo alma başlamıştı. Kiloyla birlikte başka hastalıklar da ortaya çıkmaya başladı. Hareketlerim giderek yavaşladı" dedi.

'DİYET, SPOR, HİPNOZ, AKUPUNKTUR HER YOLU DENEDİM' Türkiye'de, halk arasında obezitenin hala hastalık olarak kabul edilmediğini kaydeden Kalmaz, çocukluğundan itibaren yaşadığı durumun travmatik olduğunu söyledi. Kalmaz, “Aşağılamalar, bakışlar beni zorlamaya ve yormaya başlamıştı. Defalarca diyet yaptım. Defalarca spor ve diyeti bir arada denedim. Hipnoz, akupunktur dahil kilo vermek için denemediğim hiçbir yöntem kalmadı. Sonra bu kadar yüksek kilonun diyetle verilmeyeceğini anladım. Böyle olunca 2017 yılında ameliyat olmaya karar verdim" diye konuştu. 'MAĞAZADAN TİŞÖRT ALIP ÇIKMAK GÜZEL DUYGU' Yaklaşık 1,5 yılda 82 kilo veren Fatma Kalmaz, şu an kendisini çok hafif hissettiğini söyledi. Mutlu olduğunu belirten Kalmaz, "Bu mutluluğun ve kilo verdikten sonra gelen özgüvenin tarifi yok gerçekten. Herhangi bir mağazadan üzerime bir tişört alıp çıkmanın ne demek olduğunu ben şimdi öğreniyorum. Çok güzel bir duyguymuş" dedi. EN BÜYÜK HAYALİ, YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPMAK Kilo verdikten sonra spor yapmasına rağmen deride sarkmalar olduğunu anlatan Fatma Kalmaz, bu nedenle 7 ameliyat geçirdiğini belirtti. Kol, göğüs, karın ve bacak bölgesinden estetik operasyon olduğunu dile getiren Kalmaz, en büyük hayalinin ise yamaç paraşütü yapmak olduğunu; ancak hep 120 kilo sınırına takıldığını söyledi. Yamaç paraşütü için Muğla'nın Fethiye ilçesine gittiğini de anlatan Kalmaz, "120 kilo sınırı vardı, bense 153 kiloydum. Kabul etmediler. Şimdi onu yapmak istiyorum. Bu yaz estetik operasyonlar geçirdiğim için suya girmem yasaktı. İnşallah seneye yamaç paraşütünü yapacağım. Bir de tango öğreneceğim" diye konuştu.

SINIR 18- 65 YAŞ Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Tahir Oruç, yaklaşık 8 yıldır bu ameliyatları yaptıklarını belirtti. Oruç, yılda 500, bugüne kadar yaklaşık 4 bin civarında ameliyat yaptıklarını söyledi. Obezite ve metabolik cerrahinin standartlarının belli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Oruç, şunları söyledi:

"Vücut kitle endeksi 40'ın üzerinde olan her hasta bu ameliyatları olabilir. Vücut kitle endeksi 35 ile 40 arasında olan hastalarda obeziteye bağlı diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi ve psikiyatrik sorunlar olup olmadığına bakılıyor. Bunlardan en az biri varsa bu hastalar ameliyata alınabiliyor. Yaş sınırı genel olarak 18 ile 65 yaş arası. Ama onun dışında 18 yaş öncesi de bu ameliyatlar yapılabiliyor. Bilinç düzeyi, ameliyat sonrası beslenme düzenine uyabilecek hastalara öneriliyor. 65 yaş üzerinde yapılmaz diye de bir şey yok aslında. Hastanın yaşam beklentisi ve performansına bakılıp bu ameliyatlar yapılabiliyor."

Fatma Kalmaz'ın kendisine başvurduğunda 153 kilo olduğunu belirten Doç. Dr. Oruç, "Hastanın insülin direnci vardı. Vücut kitle endeksi 47'ydi. Birlikte karar vererek, 'gastrik by-pass ameliyatı gerçekleştirdik. Şu anda hem ideal kilosuna ulaştı hem de insülin direnci problemi ortadan kalktı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi dış plan detay

- Fatma Kalmaz kedilerle ilgilenmesi detay

- Fatma Kalmaz doktoruyla yürümesi ve sohbet etmesi detay

- Fatma Kalmaz’ın poz vermesi detay

- Fatma Kalmaz’ın ‘daha güzel pozlar veriyorum’ demesi detay

- Detaylar

- RÖP 1: Fatma Kalmaz

- RÖP 2: Doç. Dr.Mehmet Tahir Oruç 491 MB /// 04.23

HABER: Selma KUNAR- KAMERA: İsmail ÖRS/ANTALYA, (DHA) ==================================================

5)İNEGÖL'DEN, HOLLANDA'YA 1100 TON SALÇA BURSA’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Hollanda’ya 6 yıldır acı biber salçası ihraç ediyor. Hollandalı INPROBA firması yetkileri, İnegöl’e gelerek tadına bir kez daha baktıkları salçayı beğendiler.

Hollanda’nın Baarn şehrinden İnegöl’e gelen İNPROBA firması Satın Alma Müdürü Kees Stalenhoef, Kalite Kontrol Müdürü Yuonne Rynders ve Kısım Şefi Ali Altındağ, Kulaca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden ithal edeceği ürünleri test etti. Geçtiğimiz yıl bin ton biber salçası ithal eden Stalenhoef, bu yıl ise miktarı bin 100 tona çıkardı. Ürünlerin ithalatının peyder pey yapılacağı bildirildi.

KULACA’DAN MEMNUN

Tercüman aracılığıyla bir açıklama yapan İNPROBA firması Satın Alma Müdürü Kees Stalenhoef, “6 senedir Kulaca Kooperatifiyle çalışmaktan memnunuz. Her sene aldığımız ürünü artırıyoruz. 400 tonla başladık, bu sene bin 100 ton istiyoruz. 3 senede bir, kaliteden sorumlu menajerle buraya kontrole geliyoruz. Kaliteyi yükseltmek için gerekenleri söylüyoruz. Kulaca’dan memnunuz, bu şekilde devam etmek istiyoruzö dedi.

"BİZ VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur ise, “Misafirlerimiz Hollanda’dan geldi. 6 yıldır yaptığımız ihracat her sene artarak devam ediyor. Ama Avrupa kriterleriyle, Türkiye kriterlere arasında oldukça farklılıklar var. O nedenle bu uyumu sağlayabilmek için elimizden gelen çabayı harcıyoruz. Yapılan inceleme sonuçları olumlu. İnşallah üretimi devam ettireceğiz ve ülkemize döviz kazandıracağız. Ama Türkiye’nin ürün potansiyeli iyi görünmüyor. Biz bin tonun üzerinde üretim yapacağımızı düşündük. Eğer Ekim ayı sonuna kadar havalar iyi giderse biz bu üretim rakamını yakalarız. Ama iklimle ilgili sıkıntı yaşarsak bin tonun altına düşebiliriz. Biz var gücümüzle çalışıyoruz. Ufak tefek eksiklerimiz var ama Türkiye’nin her tarafından acı biber getirerek, Hollanda’nın ihtiyacını göreceğiz. Çünkü önümüzdeki yıllarda da ihracatın devam etmesi için taahhüdümüzü yerine getirmemiz gerekiyorö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Genel görüntü

-Açıklamalar

-Detaylar HABER/KAMERA: Yavuz YILMAZ-İNEGÖL (Bursa), (DHA) ======================================================== 6)ÇIRALI'DA KORUMA ALTINDAKİ KUM ZAMBAKLARI İLGİ GÖRÜYOR ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Çıralı bölgesi koruma altında olan kum zambaklarına ev sahipliği yapıyor. Görüntüsü ve kokusuyla büyüleyen bu çiçekleri koparmanın ya da zarar vermenin cezası ise cep yakıyor.

Kemer'in Ulupınar Mahallesi'ne bağlı Çıralı bölgesi nesli tükenmekte olan bazı canlılara ev sahipliği yapıyor. Dünyaca ünlü Caretta caretta yuvalama alanlarından biri olan Çıralı, bu dönemde dünyada ve Türkiye'de çok nadir olarak görülen, koruma altındaki kum zambaklarına ev sahipliği yapıyor. Kum zambakları görüntüleri ve kokularıyla bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekerken, bu zambakları koparan veya yayılma alanlarına zarar veren kişi veya kişilere, biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten dolayı Çevre Kanunu kapsamında 48 bin lira idari para cezası uygulandığını öğrenince uzak durmayı seçiyor.

'ÇOK AĞIR PARA CEZASI VAR'

Ulupınar Muhtarı Habib Altınkaya, Çıralı'da çok sayıda kum zambağı bulunduğunu belirterek, Kemer Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte ortaklaşa bilinçlendirdikleri yerli ve yabancı turistlerin bu özel çiçeklere zarar vermelerini engellemeye çalıştıklarını söyledi. Habib Altınkaya, "Çıralı nesli tehlike altında olan canlılar ile ilgili en önemli alanlardan birisi. Deniz kaplumbağalarından sonra çok önemli bir bitki türümüz daha var, bu da kum zambağı. Bunları koparanlar hakkında çok ağır para cezası var. Çıralı'yı ziyarete gelenlerin bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi.

'MİSAFİRLERİMİZİN DİKKAT ETMESİNİ İSTİYORUZ'

Akdeniz'in özellikle batı kısmındaki kumsallarda ağustos sonu başlayarak ekim sonuna kadar devam eden çiçek açma dönemi olan kum zambağının çok önemli bir bitki türü olduğunu vurgulayan Habib Altınkaya, "Bu bitki Çıralı'da birçok alanda sahil bandında bulunuyor. Şu anda da dönemi. Çıralı'yı ziyaret eden misafirlerimizin bunlara dikkat etmesini istiyoruz. Bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Sadece buradan taşıyıp, köklerini alıp hiçbir yere götürmemelerini istiyoruz. Buranın bitkisinin burada kalmasını istiyoruz" diye konuştu.

'İNSANLAR BU KONUDA HASSAS' Çıralı'da kum zambağıyla ilgili şu ana kadar herhangi bir cezai işlem olmadığını da aktaran Altınkaya, şöyle dedi:

"İnsanlar bu konuda hassas. Birkaç küçük olayla karşılaştık. Buradaki görevli arkadaşlar onları uyardı. O konuda bizlere yardımcı oldular. Hiçbir sıkıntıyla karşılaşmıyoruz. Zaten buradaki pansiyoncular ve işletmecilerimiz buraya gelen misafirlerimizi uyarıyor. Kolluk kuvvetlerimiz, hem Tekirova Jandarma Karakolu, hem de Kemer Belediyesi zabıtasını bu konuda aydınlatıyoruz ve onlar da bu konuda bizlere yardımcı oluyor." Görüntü Dökümü

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- Gün doğumu detay

- Gün doğumunda kum zambağı detayı

- Kum zambağının çiçeği yakın detay

- Alandaki kum zambakları genel detay

- Ulupınar Muhtarı Habib Altınkaya röportaj

- Yeni doğan güneşle kum zambakları detay

- Kum zambağının çiçekleri yakın detay

- Ulupınar Muhtarı Habib Altınkaya röportaj

- Kum zambağı detay

- Ulupınar Muhtarı Habib Altınkaya röportaj

- Kum zambakları detayları 311 MB /// 02.46" Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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7)ANTALYA FİLM FORUM BAŞLADI ULUSLARARASI Antalya Film Festivali kapsamında bu yıl 5'incisi düzenlenen Antalya Film Forum başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, "Antalya Film Forum, Türkiye'den çıkacak projeleri dünyadaki profesyonellere tanıtmak, sinemacıları teşvik etmek için oluşturulmuş bir proje geliştirme marketidir" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Antalya Film Forum, açılış töreniyle başladı. Film oturumlarının da yapılacağı Hotel Su'daki açılış töreninde, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel forumun önemine değinen bir konuşma yaptı.

Forumun 5'inci yılında olduğunu hatırlatan Başkan Türel, geçen 4 yıllık süreçte sinema sektörünün forumda bir araya geldiğini söyledi. Sinema sektöründe yeni bir kuşağın ortaya çıkmasına forumun etkisinin büyük olduğunu ifade eden Başkan Türel, "Antalya Film Forum, Türkiye'den çıkacak projeleri dünyadaki profesyonellere tanıtmak, sinemacıları teşvik etmek için oluşturulmuş bir proje geliştirme marketidir. 6 platform ile yapım aşamasındaki uzun ve kısa metraj film projelerini desteklemeye devam ediyor. Paneller, atölyeler ve birebir etkinlikler ile öğretici bir platform oluşturuyor" diye konuştu.

Bu yıl düzenlenen festivalin ve forumda gerçekleştirilen etkileşimin artarak devam etmesini dileyen Başkan Türel, “Biz hayallerimize ulaşmak için çalışıyoruz. Bir gün Oscar'lık bir filmin köşesinde Antalya Film Forum'un imzası neden olmasın" dedi.

Açılışın ardından Antalya Film Forum Direktörü Zeynep Atakan, projeler ve etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Görüntü Dökümü

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- Başkan Menderes Türel ve katılımcıların görüntüsü

- Film formunu takip edenlerden görüntü

- Menderes Türel'in konuşması

- Detaylar 282 MB /// 02.33 (HD)

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA) ===================================================== 8)KADIN MİLLETVEKİLİ, KADINLARIN İŞLETMESİNDE, KADIN MÜŞTERİNİN ARABASINI YIKADI MERSİN'de kadınlar tarafından işletilen ve yine kadınların çalıştığı Mor Süpürge Oto Yıkama'yı ziyaret eden AK Partili Milletvekili Zeynep Gülyılmaz, kadın bir müşterinin aracını yıkadı.

ANKA Üreten Kadın Derneği'nce satın alınan ve yalnızca kadınların çalıştığı bir işyeri olarak öne çıkan Mor Süpürge Oto Yıkama, kadın bir milletvekilini ağırladı. Milletvekili Zeynep Gülyılmaz, beraberindeki heyetle birçok habere konu olan işyerini ziyaret etti. Dernek başkanı, çalışanlar ve müşterilerle bir araya gelen Gülyılmaz, hem sorunları dinledi hem de kadınlar için hayata geçirilmesi planlanan projelerden söz etti. Bağlama eşliğinde türkülerin de söylendiği ziyarette su tabancasını eline alan Gülyılmaz'ın, kadın bir müşterinin aracını yıkaması da çalışanlar tarafından kaydedildi.

Oto yıkama işini erkeklerden daha iyi yaptıklarını dile getiren çalışanlardan Burçin Çayırlı, "Araba işi sadece erkeklerin yaptığı bir iş değil. Kadınların da bu işi yapabileceğini göstermek için buradayız. En az erkekler kedar iyi yapabiliyoruz. Hatta onlardan daha iyi yapıyoruz" dedi.