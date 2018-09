DHA YURT BÜLTENİ-6

TOKAT'ın Niksar ilçesinde kurtlar bir hafta içerisin 4 eşeği telef ederken dün de akşam koyun sürüsüne saldırdı. Bölgedeki köylüler ise kurt saldırılarından tedirgin oldukları söyledi. Niksar ilçesine bağlı Kuyucak köyü sakinleri bir hafta içerisinde yaşanan kurt saldırılarından tedirgin. Köyde bir gün arayla kurtlar gece saatlerinde evlerin önünde bulunan 4 eşeğe saldırarak telef etti. Dün ise Kuyucak köyü Yayladalı mevkisinde kurtlar koyunlara saldırdı. Köyde yaşayan Mustafa Yılmaz, kendisine ait 76 koyunu bölgede otlatmaya başladı. Kısa süre sonra birkaç kurt sürüye saldırdı. Kurtların saldırısıyla kaçan koyunlardan 40'ı yaklaşık 300 metre yükseklikteki uçurumdan peş peşe atlayarak öldü. 4 koyun ise kayalıklarda mahsur kaldı. Mustafa Yılmaz, mahsur kalan koyunları kurtarmak için jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri mahsur kalan koyunları 2 saatlik çalışmayla kurtararak sahibine teslim etti. 'ATEŞ EDİP VURMA ŞANSINDA YOK' Sürü sühibi Mustafa Yılmaz (55) koyunlarının akşam saatlerinde ikiye bölündüğünü fark ettiğini söyleyerek, "Kurt dalmış belli ki 1-2 tane değil. Çünkü bir kurt bir kuzuyu yer, bir koyunu yiyemez. 3 tane koyunu yemiş. Diğer kalan koyunlarda 300 metrelik yar var oradan atlamış kendilerini kurtarmak için. Aynı denize atlar gibi atlamış. 15-20 gün sonra kuzulamaya başlayacaklardı. Bir tane kurt yüzünden zor ölümle ölmüşler. Bu kurtları besleyip daha sonra milletin üstüne salmaya gerek yok. Kurtların saldırdığını ben bilemedim. Bilsem de bir şey yapamıyorsun. Devletin bıraktığı bir şey. Boyunlarında tasmaları var. Ateş edip vurma şansı da yok. Bizi perişan etti. Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz" dedi. Koyunlarının telef olmasından dolayı çok üzgün olduğunu kaydeden Yılmaz, "Uçuruma 76 tane koyunum gitti. 35 tanesini canlı olarak aldık uçurumdan. Görmek istemiyorum can dayanmıyor. Ormanlık alan olduğu için koyun biraz fazla dağılıyor meyve yemek için. Bundan 2 yıl öncede bir olay gelmişti başıma. Şimdiki olan olayın 200 metre ilerisinde oldu. Yine böyle kurtların saldırısına uğradım. 12 koyunum da o zaman telef oldu.2 gün önce kahvenin önünde bağlı olan eşeği yemiş. Arazide yayılan düveyi yiyor. Bu hayvanlar bize zararlı, üreticiye zararlı. Bunları besleyip besleyip araziye salmanın anlamı yok. Kurdun bize yaptığı kahpelik. 50 60 bin zararım var" diye konuştu.

ANTALYA'da, Spinal Musküler Atrofi Tip- 1 (SMA) hastası 3,5 yaşındaki Arife Yıldırım'ın bir yıldır kullandığı, dozu 150 bin dolarlık ilaç, 'solunum cihazından ayrılmadığı' gerekçesiyle SGK tarafından kesildi. Anne Teslime Yıldırım, "Kızımın atan kalbinin durdurulmasını istemiyorum. Arife'min nefesini kesmesinler, prosedürler kalksın" dedi. Antalya'da oturan Teslime ve İsmail Yıldırım çiftinin çocukları Arife, henüz 5,5 aylıkken teşhisi konulan SMA hastalığı ile mücadele ediyor. Yıldırım ailesi, kızlarını hayatta tutabilmek için her yolu deniyor. SMA'nın tedavisinde kullanılacak ilacın ABD'de üretilmesiyle umutlanan aile, ilacın tek dozunun 150 bin doları aşması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Otelde garsonluk yaparak ailesinin geçimini sağlayan baba İsmail Yıldırım'ın maaşı ilacı almaya yetmedi. Teslime Yıldırım'ın da dahil olduğu SMA hastası çocukların aileleri, ilacın SGK kapsamına alınması için seslerini duyurmaya çalıştı. Birçok ilde eylem yapan ailelerin çabası sonunda Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle ilaç SGK kapsamında Türkiye'ye getirildi. İLACA SON VERİLDİ Sağlık Bakanlığı'nın SMA hastası çocuklara 4 dozluk sunduğu destekten yararlanan Yıldırım ailesi, ilk dozu geçen yıl aldı. Anne Teslime Yıldırım, yaklaşık bir yıllık tedavi boyunca ilaçtan 5 doz aldıklarını söyledi. Hastanın gelişim göstermesine bağlı olarak desteğin sürdürüldüğünü kaydeden Yıldırım, kızının ilaçtan sonra bazı hareketler yapmaya başladığını belirtti. 6'ncı dozu almak için başvurduklarını vurgulayan Teslime Yıldırım, kızı, solunum cihazından tamamen ayrılmadığı için Bakanlığın tedaviye son verdiğini söyledi. İlacı karşılayamayacaklarını kaydeden Yıldırım, "Bunu kabul edemiyoruz, tedavinin çok başındayız. 5 dozda ciddi gelişmeler gördük. İlaçtan önce Arife 5 dakika solunum cihazından ayrılamıyordu. İlaçtan sonra 12 saate kadar cihazdan ayrı kalabiliyordu. Mimikler ortaya çıktı ve kendi sıkıntılarını anlatabiliyordu. Vücuduna hareket geldi. Gözle görülür ciddi gelişmeler başlamışken, tedavinin başında ilaç kesildi" diye konuştu. Teslime Yıldırım, tedavinin devam etmesi için bir yılın sonunda hastanın 24 saat boyunca solunum cihazından ayrılması ve kendi başına solunum yapması gerektiğini, kızının ise 12 saat solunum cihazından ayrı kalabildiğini kaydetti. 'KABULLENEMİYORUZ' Arife'nin kaderine mahkum edildiğini savunan Teslime Yıldırım, ilacın şartsız ve koşulsuz tüm SMA hastalarının hakkı olduğunu söyledi. Diğer hastaların ilaca ulaşması için mücadele ederken Arife'nin ilacının kesildiğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu: "Durumu kabullenemiyoruz. İlacı ömür boyu kullanmaları gerekiyor. Bu ilaca muhtacız. 9 Eylül'de ilacı alması gerekiyordu ama alamadık. Şimdi sıkıntılar tekrar başladı. İlaç kesilirse Arife kaderine mahkum edilecek. Kızımın atan kalbinin durdurulmasını istemiyorum. Arife'min nefesini kesmesinler, prosedürler kalksın. İlaç en azından ölümünü engelliyor. İlaç sayesinde hastanelerden uzaklaştım. Kızımızla böyle de mutluyuz, Arife'me nefes olsunlar, ne olur ilacını kesmesinler. SMA ölsün, hastalar değil. İlaçtan önce umudumuz yoktu, ilaç sayesinde umutlandık, şimdi umudumuzu öldürmesinler."

TOKAT'ta iki katlı kiralık iş yerinde bir haftadır mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kent merkezinde yaşayan ev hanımı Mehtap Uluçay, Gaziosmanpaşa Bulvarı, Kız Meslek Lisesi karşısında bulunan 2 katlı boş iş yerinin önünden geçerken bir kedinin dışarıya çıkmak isteğini fark etti. Bunun üzerine çevredeki iş yerlerine giderek yardım istedi. İş yeri sahibinin yanında çalışan eleman dükkana gelerek kapıyı açtı. Kapı açıldıktan sonra polis ekipleri ve komşu esnaflar kediyi çıkarmaya çalıştı. Fakat kendisini dışarı çıkartmak isteyenlerden korkan hayvan bodrum katta bulunan soğuk hava deposunun arkasına kaçtı. Vatandaşların ve polis ekiplerinin 1 saat boyunca kediyi soğuk hava deposunun arkasından çıkarmaya çabaları sonuç vermedi. Bunun üzerine Tokat Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğuk hava deposunun üzerinden bir çubuk yardımıyla kediyi dışarıya çıkardı. Kaçan kediyi kısa bir kovalamacanın ardından 17 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan Ali Mert yakaladı. İtfaiye eri Mert'in kucağında dışarı çıkan kedi tekrar kaçarak gözden kayboldu. İtfaiye eri Ali Mert, "2 gün önce de kedi kurtardık. Oradaki kedide üzerime çişini yapmıştı. Can kurtarmış oluyorsun sıkıntı olmuyor" dedi.

Yaklaşık 1,5 yılda 82 kilo veren Fatma Kalmaz, şu an kendisini çok hafif hissettiğini söyledi. Mutlu olduğunu belirten Kalmaz, "Bu mutluluğun ve kilo verdikten sonra gelen özgüvenin tarifi yok gerçekten. Herhangi bir mağazadan üzerime bir tişört alıp çıkmanın ne demek olduğunu ben şimdi öğreniyorum. Çok güzel bir duyguymuş" dedi.

'DİYET, SPOR, HİPNOZ, AKUPUNKTUR HER YOLU DENEDİM'

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Tahir Oruç, yaklaşık 8 yıldır bu ameliyatları yaptıklarını belirtti. Oruç, yılda 500, bugüne kadar yaklaşık 4 bin civarında ameliyat yaptıklarını söyledi. Obezite ve metabolik cerrahinin standartlarının belli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Oruç, şunları söyledi: "Vücut kitle endeksi 40'ın üzerinde olan her hasta bu ameliyatları olabilir. Vücut kitle endeksi 35 ile 40 arasında olan hastalarda obeziteye bağlı diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi ve psikiyatrik sorunlar olup olmadığına bakılıyor. Bunlardan en az biri varsa bu hastalar ameliyata alınabiliyor. Yaş sınırı genel olarak 18 ile 65 yaş arası. Ama onun dışında 18 yaş öncesi de bu ameliyatlar yapılabiliyor. Bilinç düzeyi, ameliyat sonrası beslenme düzenine uyabilecek hastalara öneriliyor. 65 yaş üzerinde yapılmaz diye de bir şey yok aslında. Hastanın yaşam beklentisi ve performansına bakılıp bu ameliyatlar yapılabiliyor." Fatma Kalmaz'ın kendisine başvurduğunda 153 kilo olduğunu belirten Doç. Dr. Oruç, "Hastanın insülin direnci vardı. Vücut kitle endeksi 47'ydi. Birlikte karar vererek, 'gastrik by-pass ameliyatı gerçekleştirdik. Şu anda hem ideal kilosuna ulaştı hem de insülin direnci problemi ortadan kalktı" dedi.

5)İNEGÖL'DEN, HOLLANDA'YA 1100 TON SALÇA

BURSA’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Hollanda’ya 6 yıldır acı biber salçası ihraç ediyor. Hollandalı INPROBA firması yetkileri, İnegöl’e gelerek tadına bir kez daha baktıkları salçayı beğendiler.

Hollanda’nın Baarn şehrinden İnegöl’e gelen İNPROBA firması Satın Alma Müdürü Kees Stalenhoef, Kalite Kontrol Müdürü Yuonne Rynders ve Kısım Şefi Ali Altındağ, Kulaca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden ithal edeceği ürünleri test etti. Geçtiğimiz yıl bin ton biber salçası ithal eden Stalenhoef, bu yıl ise miktarı bin 100 tona çıkardı. Ürünlerin ithalatının peyder pey yapılacağı bildirildi.

KULACA’DAN MEMNUN

Tercüman aracılığıyla bir açıklama yapan İNPROBA firması Satın Alma Müdürü Kees Stalenhoef, “6 senedir Kulaca Kooperatifiyle çalışmaktan memnunuz. Her sene aldığımız ürünü artırıyoruz. 400 tonla başladık, bu sene bin 100 ton istiyoruz. 3 senede bir, kaliteden sorumlu menajerle buraya kontrole geliyoruz. Kaliteyi yükseltmek için gerekenleri söylüyoruz. Kulaca’dan memnunuz, bu şekilde devam etmek istiyoruzö dedi.

"BİZ VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur ise, “Misafirlerimiz Hollanda’dan geldi. 6 yıldır yaptığımız ihracat her sene artarak devam ediyor. Ama Avrupa kriterleriyle, Türkiye kriterlere arasında oldukça farklılıklar var. O nedenle bu uyumu sağlayabilmek için elimizden gelen çabayı harcıyoruz. Yapılan inceleme sonuçları olumlu. İnşallah üretimi devam ettireceğiz ve ülkemize döviz kazandıracağız. Ama Türkiye’nin ürün potansiyeli iyi görünmüyor. Biz bin tonun üzerinde üretim yapacağımızı düşündük. Eğer Ekim ayı sonuna kadar havalar iyi giderse biz bu üretim rakamını yakalarız. Ama iklimle ilgili sıkıntı yaşarsak bin tonun altına düşebiliriz. Biz var gücümüzle çalışıyoruz. Ufak tefek eksiklerimiz var ama Türkiye’nin her tarafından acı biber getirerek, Hollanda’nın ihtiyacını göreceğiz. Çünkü önümüzdeki yıllarda da ihracatın devam etmesi için taahhüdümüzü yerine getirmemiz gerekiyorö şeklinde konuştu.