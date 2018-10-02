DHA YURT BÜLTENİ 6

Jirki aşireti liderinden 'düğünlerde ateş' yasağı ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde oturan ve bölgenin etkili aşiretlerinden biri olan Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman, yeğeninin düğününde yaptığı açıklamada, bundan sonra düğünlerde havaya silah sıkılmasını yasakladığını söyledi. Türkçe ve Kürtçe şarkıların söylendiği 3 gün 3 gece süren düğünde, damada 280 bin lira, geline ise 1 kilo 150 gram altın takı takıldı. Beytüşşebap ilçesinde Jirki aşiret lideri Tahir Adıyaman, yeğeni Ferdi Adıyaman'ın düğününde aşiret düğünlerinde havaya silah sıkılmasını yasakladığını duyurdu. Aşiret lideri Tahir Adıyaman'ın kardeşi korucu başı Mehmet Adıyaman'ın oğlu Ferdi Adıyaman ve gelin Elif Adıyaman 3 gün 3 gece süren muhteşem bir düğün ile dünya evine girdi. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik ve binlerce kişinin katıldığı düğünde Türkçe-Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi. Düğüde konuşan Aşiret lideri Tahir Adıyaman, aşiret olarak 30 yıldan beri devlet ile beraber olduklarını, devletin kendilerine silahları terörle mücadele etmek için verdiğini ifade ederek, "Terör biti diye bu silahlar havaya sıkılmaya başlandı. Buradan Jirki aşiretine çağrımdır. Düğenlerde havaya atış yapılması yasaktır, kimse düğünlerde atış yapmasın" dedi. Adıyaman'ın korucu başı kardeşi Mehmet Adıyaman ise, "Liderimizin havaya sıkılan silahlarla ilgili verdiği talimat başımızın, gözümüzün üstündedir. Jirki aşiret lideri her zaman devletin yanındadır, devlet var oldukça bizler varız. Devlet olmasa biz de yokuz. Liderimizin verdiği talimatla havaya silahla atış yapması tamamen yasaklamıştır. Bundan sonra kim silaha havaya silah sıkarsa görevden alınacaktır" dedi.

Düğüne katılan İlçe kaymakamı İsmail Pendik de, Şırnak'tan gelirken araç yoğunluğu gördüğünü ve düğün olduğunu öğrenince tebrik etmek için geldiğini ifade ederek, "Bizim Tahir ağanın düğünü olduğunu öğrenince daha da sevindim. Gelin ve damadı tebrik ediyorum. Terör olayların bitmesi en başta Jirki aşiretini ve vatandaşlarımızın verdiği destekle oldu. Artık terör olayları biti, Şırnak aşiret düğünleriyle gündeme gelmesi bizleri sevindiriyor "dedi. Ayvalık köyünde 3 gün 3 gece süren düğünde gelin Elif Adıyaman'a davetliler 1 kilo 150 gram ağırlığında altın takı takarken, damat Ferdi Adıyaman'a ise 280 bin lira para takıldı. Gelin ile damadın, 11 yıllık arkadaşlıklarını düğün ile taçlandırdıkları ortaya çıktı. Görüntü Dökümü:

-Halay görüntüleri

-Düğünde gelen vatandaşların görüntüleri

-Jirki aşireti lideri düğe gelen misafirleri karşılama görüntüleri

-Düğünde binlerce kişinin halay çekmesi

-Düğünün dron ile çekilen görüntüleri

-Kaymakam ve Aşiret liderinin konuşması

-Korucu başının açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP,(Şırnak),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== Sokakta yumrukladığı eşinin boğazına bıçak dayadı ANTALYA'da sokakta kavga ettiği eşi A.D'yi yumruklayıp, boğazına bıçak dayayan H.D., polis tarafından gözaltına alındı.

Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki üst geçitte, saat 10.00 sıralarında H.D. ile eşi A.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H D., eşini tartaklamaya başladı. Eşinin kendisini yumruklaması üzerine sinir krizi geçiren A.D., kendisini üst geçitten atmak istedi. Genç kadını sürükleyerek üst geçitten indiren H.D., simitçiden zorla aldığı bıçağı eşi A.D.'nin boğazına dayadı. Bu sırada çevrede bulunan taksiciler, H.D.'nin elinden A.D'yi kurtardı. Bıçakla kendisine de zarar vermeye çalışan H.D., olay yerine gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. H.D. gözaltına alınırken sinir krizi geçiren A.D. ise polis ekiplerince sakinleştirildi. Yüzüne su dökülen kadın, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü.

Olayın görgü tanıklarından taksici Kadir Akça, A.D.'nin eşini tartakladıktan sonra boğazına bıçak dayadığını ifade etti. Arkadaşlarıyla birlikte şüphelinin ellerini tutarak kadını kurtardıklarını anlatan Akça, "Kadın sürekli 'Bana bunu yapmayacaktın' diye ağlıyordu. Biz de ne olduğunu anlamadık. Her şey çok kısa sürede yaşandı" dedi.