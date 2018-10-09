DHA YURT BÜLTENİ 6

Belediye başkanından pazarcıya 'fiyat' tepkisi GAZİANTEP'te, pazar denetimine çıkan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, fatura ile satış fiyatı arasında yüksek fark olan pazarcıya tepki gösterdi. Başkan, 75 kuruşa aldığı domatesi 5 liraya satan pazarcıya, ya fiyatı indirmesini ya da tezgahının kaldırılacağını söyledi. Gaziantep’te merkez ilçe Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekipleri ve Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte fiyat denetimi ile tüketici haklarının korunmasına yönelik toplantı düzenledi. Belediyede yapılan toplantının ardından Tahmazoğlu beraberinde zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri ile birlikte pazar denetimine çıktı. Kılıçoğlu Mahallesindeki pazarda denetim yapan Tahmazoğlu, vatandaşların domates fiyatlarının yüksekliğinden şikayet etmesi üzerine bir pazarcıdan 5 liraya sattığı domatesin faturasını göstermesini istedi. Aldığı faturada domatesin alış fiyatının 75 kuruş olduğunu fark eden Tahmazoğlu, ürünün 5 liraya satılmasına tepki gösterdi. Tahmazoğlu, tepki gösterdiği pazarcıya, Olmaz böyle. Ya fiyatı düşürüyorsun, ya tezgahı kapatıyorsun dedi.

Tahmazoğlu'nun tepkisinin ardından pazarda bulunan esnaflar tezgahlarındaki sebze ve meyve fiyatlarını düşürdü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Belediye Başkanı'nın bir esnafı ikazı

Toplantıdan görüntüler

Zabıta memurlarının görüntüsü

Belediye Başkanının konuşması

Denetimden görüntüler GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== Alkollü yakalandı, 'Hasta ziyaretine gidiyorum' dedi KARABÜK,(DHA)-KARABÜK'te, 1.83 promil alkollü olduğu belirlenen Mustafa O.(54), "Ben hasta ziyaretine gidiyorum, bir şey yapmadım ki?" dedi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri alkol denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Gece saatlerinde kontrol noktasında durdurulan otomobilin sürücüsü Mustafa O.'nun 1.83 promil alkollü olduğu belirlendi. Mustafa O., elinden hiç düşürmediği cep telefonuyla sürekli birileriyle görüştü. Mustafa O. kendisine ceza yazan polise, "Bir hasta ziyaretine gelelim dedik başımıza gelenlere bak. Benim alkolsüz birini mi bulmam lazım. Ehliyetime 6 ay mı el koyacaksınız? Yapma gözünü seveyim. Ben hasta ziyaretine gidiyorum, bir şey yapmadım ki?" dedi.

Mustafa O.'nun ehliyetine 6 ay konulurken, alkollü araç kullanmaktan 1002 TL ceza kesildi. Otomobili ise arkadaşına teslim edildi. 'ABİM ÇOK İÇTİ, YEMİN EDİYORUM BEN 2 BİRA İÇTİM'

0.53 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlenen otomobil sürücüsü Orçun G. (39) de polisi ikna etmeye çalışarak, "Ağabeyim çok içti. Yemin ediyorum ben 2 bira içtim. Lütfen" dedi. Orçun G.'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 TL, alkollü araç kullanmaktan 1002 TL ceza kesildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mustafa O'nun cep telefonunu polis ekiplerine vermeye çalışması

-Mustafa O'nun cep telefonun diğer ucundaki kişiyle ve polisle diyaloğu

-Orçun G’nin polisle diyaloğu Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

Süre:(03.28) Boyutu:(384 MB.) ====================================== Tüp satıyordu şimdi 5 ülkeye ihracat yapıyor ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde genç yaşta babasının tüpçü dükkanında ticarete başlayan Nezih Başaran(56), 20 yıl önce 30 işçiyle açtığı tekstil fabrikasında bugün ünlü markaların fason üretimleriyle İngiltere, Fransa, Belçika, İspanya ve Finlandiya gibi ülkelere ihracat yaparak 250'ye yakın kişiye iş imkanı sağlıyor.

Nezih Başaran, lise eğitiminin ardından babasının tüpçü dükkanında çalışmaya başladı. Babasının üniversite eğitimi almasını istemesine rağmen ticaretle uğraşmaya başlayan Nezih Başaran, 20 yıl önce Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi kurulmasıyla, ilk yatırım yapan iş insanlarından biri oldu. 30 işçiyle üretime başlayan Nezih Başaran, bugün 2 bin 300 metrekare üretim alanı içerisinde 250 çalışanı ile aylık 250 bin adetlik üretim kapasitesine kadar çıktı. Kurulduğu ilk günlerde küçük firmalara üretimler yapan fabrika, geçen yıllarda dünyaca ünlü giyim firmalarıyla çalışmaya başladı. Son 4 yıldır, fabrikada üretilen üst ve alt giyim ile spor kıyafetleri İngiltere, Belçika, Fransa, İspanya ve Finlandiya gibi ülkelere ihraç edildi. Evli ve 2 çocuk babası Nezih Başaran, Devrek ilçesinde beyaz eşya ve tüp satışı yaptıklarına içinde hep üretime yönelik yeni bir şeyler yapmanın hevesi olduğunu anlattı. Araştırmaları sonucu konfeksiyon işine girmeyi tercih ettiğini söyleyen Başaran, şöyle dedi: "Perakendeciliğin çözüm olmadığını ve bir şeyler üretmek gerektiğini düşündüm. Bu konuda araştırmalar yaptım. Konfeksiyon sektörüne girmeyi düşündüm ve 1998 yılında bu fabrikayı kurdum. Şu an 5 ülkeye ihracat yapar duruma geldim. Örme kumaştan tişört ve benzeri ürünler yapıyoruz. Çalışanlarımız bu bölgenin insanları. Avrupa'ya coğrafi olarak yakınlığımız Türkiye'nin bu sektördeki şansını çok yüksek kılıyor. Eğer birazcık destek görürse sektör çok daha büyük hacimlere ulaşabilir. Türk ürünleri kumaş kalitesi ve diğer kalite yönetimlerinde çok rağbet görüyor. Üretimimizi ve ihracatımızı daha da çok arttırmak için çalışıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fabrikadan detaylar

-Nezih Başaran'ın fabrikada dolaşması

-İşçi ve ürünlerle ilgilenmesi

-Çalışan işçiler

-Nezih Başaran ile röp. Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Yeliz ALAGÖZ/ZONGULDAK,(DHA)

Süre: (5.48) Boyut: (648 MB) ====================================== Küçükbaş hayvan yüklü kamyonette eroin ele geçirildi Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da polisin küçükbaş hayvan yüklü kamyonette yaptığı aramada, kasanın altında zulalanmış 7 kilo 715 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özalp ilçesi Yukarıçavdarlık Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri küçükbaş hayvan yüklü kamyoneti durdurdu. Hayvanlar indirildikten sonra dedektör köpek 'Şila' ile detaylı arama yapıldı. Aramada, kasanın altına zulalanmış 15 paket halinde 7 kilo 715 gram eroin ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü A.G. gözaltına alındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hayvanların kamyonetten indirilmesi

-Dedektör köpek 'Şila' ile yapılan aramalar

-Eroinin zula yapılan yerde bulunması

-Eroinin çıkarılması

-Eroinin emniyette teşhir edilmesi

====================================== Ardahan'da yüksek kesimler beyaza büründü Dinçer AKTEMUR- Alper TURGUT/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı.

Kentte bir haftadır etkili olan soğuk hava beraberinde kar yağışı getirdi. Ardahan'ın Posof ilçesi ile Artvin'in Şavşat ilçeleri arasındaki Arsiyan Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı. Deniz seviyesinden 2 bin 750 metre yükseklikteki Arsiyan Dağı ile 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı ve çevredeki dağların zirveleri beyaza büründü. Hava sıcaklıklarında ani bir düşüş yaşandığını belirten vatandaşlar, "Sonbaharı yaşarken yüksek kesimlere kar yağdı. Bu zamanlarda dağlara kar yağması normal" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dağlardaki kardan genel detaylar

-Vatandaşlarla röp.

-Yüksek kesimlerdeki beyaz örtü

-Vatandaşların konuşması

-Çocuklar ve bisiklete binmeleri

-Yükseklerdeki kar

-Vatandaşların konuşması

-Şehir merkezinden görüntü

-Vatandaşların konuşması

-Detaylar Haber-Kamera:Dinçer AKTEMUR-Alper TURGUT/ ARDAHAN, (DHA)

====================================== Bisiklet turunda film çektiler İSTANBUL'dan bisikletleriyle organik tarım ve terse göç konuları ile ilgili belgesel filmler çekmek için yola çıkan Benian Kara (31) ve Uğur Cuya (31), 55 bin kilometrelik rotalarının 3 bin kilometresini tamamladı. Tur rehberi Benian Kara ve belgesel film yönetmeni Uğur Cuya çifti, belgesel film çekmek için rotalarını Türkiye'de organik tarım yapılan yoğun bölgeler olarak belirledi. 55 bin kilometrelik rotanın, 3 bin kilometresini tamamlayan çiftin, gittikleri yerlerde karşılaştıkları çok sayıda tersine göç yapmış yeni çiftçileri filmlerinde oynattı. Çift, tur öncesinde arkadaş çevrelerinin merakı üzerine İstanbul'da yaptıkları küçük bir film gösterimi sonrasında farklı kentlerdeki gıda toplulukları ile iletişime geçerek, buralarda da filmlerini gösterime sunduklarını belirtti. Organik tarımla ilgili insanlarla tanışırken aynı zamanda kırsala göç etmiş kendi yaş gruplarındaki yeni çiftçilerle tanıştıklarını anlatan Uğur Cuya, "Hayatımda bisiklet hep vardı ve kent hayatında bisiklet konusu ile ilgili filmler yapmaya çalışıyordum, daha sonra uzun bir yola çıkarken kırsalda tohum ve temiz gıdaya ulaşabilme süreçlerinde bisikletle gidersek daha fazla insana dokunabileceğimizi düşündük. Bursa, Çanakkale, İzmir, Antalya, Mersin ve Adana'daki organik çiftliklerine ve şehirden kırsala göçmüş insanların evlerine misafir olduk" dedi.