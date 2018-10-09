DHA YURT BÜLTENİ 6

1)KONYA'DA İKİ KATLI EV ALEV ALEV YANDI KONYA'da iki katlı ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Dün merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Karatepe Sokak üzerindeki iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonrası tamamen söndürüldü. Yangın sırasında kimsenin olmadığı öğrenilen ev, tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (Görüntü dökümü:

---------------------------- - İki katlı binanın yanması

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

- Genel ve detaylar (Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)) 2)CEMİL ÖĞRETMEN, SADECE GİRİŞ KATTAKİ DERSLERE GİREBİLİYOR SAMSUN'da bulunan 3 katlı Vezirköprü İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürebilen bedensel engelli Türkçe öğretmeni Cemil Şahinoğlu, okulun asansörünün arızalı olması nedeniyle 16 yıldır giriş kattaki sınıfların dersine girebiliyor. Şahinoğlu, toplantı zamanlarında öğretmen odasına meslektaşları tarafından merdivenlerden taşınarak götürülüyor. Vezirköprü ilçesinde 2000 yılında Gazi Pansiyonlu İlköğretim Okulu adıyla hizmete açılan bugün ise Vezirköprü İmam Hatip Ortaokulu olarak hizmet veren okulda bulunan asansör yaklaşık 18 yıldır arızalı olması nedeniyle kullanılamıyor. İmam Hatip Ortaokulu'nda 2002 yılından bu yana okulda görev yapan bedensel engelli Türkçe Öğretmeni Cemil Şahinoğlu, okulun asansörünün çalışmaması nedeniyle mağdur oldu. Tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Şahinoğlu, asansörün çalışmaması nedeniyle 16 yıldır okulun sadece giriş katında bulunabiliyor. Okulun üst katlarında bulunan öğretmenler odası, kütüphane, kantin gibi bölümleri ise hiç kullanamayan Şahinoğlu, sadece giriş katta bulunan sınıfların Türkçe derslerine girebiliyor. Yapılacak toplantı programlarında meslektaşlarının merdivenlerden kendisini sandalyesiyle taşımasıyla diğer katlara çıkabiliyor. Yaşadığı mağduriyet nedeniyle asansörün yaptırılması için dilekçeyle başvuran Şahinoğlu, bu zamana kadar olumlu bir sonuç alamadı.

Türk Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı Bünyamin Kamçi, Şahinoğlu'nun çok büyük bir mağduriyet yaşadığını belirterek "16 yıldır bu okulda görev yapan engelli öğretmenimiz Cemil Şahinoğlu arkadaşımızın buradaki çilesi hiç bitmedi. Açıldıktan sonra asansörü çalışmayan bir okulun alt katında görev yapmak zorunda kalan, hiçbir zaman okulun öğretmenler odasına, çay ocağına, kantinine gidemeyen, merdivenlerini aşamayan öğretmenimiz ancak arkadaşlarının aracılığı ile onların merdivenleri çıkarmasıyla üst katlara çıkabiliyor. Bu konuda yetkililere defalarca başvuruda bulunulmasına rağmen hiçbir çözüm yolu bulunmadı. 16 yıldır okulun giriş katında görev yapmak zorunda kalan öğretmen arkadaşımız geçen yıl dilekçe vermesine rağmen konu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaştı ancak ardından yazı çok enteresan okula geri geldi. Gerekçe 'Biz bunu yapamayız sizler bunu kendi imkanlarınızla yapmak zorundasınız' böyle bir anlayışı biz kabul etmiyoruz. 1 yıldır resmi yazışmaların sonucunu bekledik sabrettik. Ancak bu vurdum duymazlığın ortadan kalkması lazım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Okul dışından ve içinden detay

-Asansörden detay

-Öğretmen Cemil Şahinoğlu'dan detay

-Türk Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı Bünyamin Kamçi'nin konuşması

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Haber-Kamera:Suat PALA/VERZİRKÖPRÜ(Samsun), (DHA) ================================================== 3)SOKAK HAYVANLARINA BAKTIKLARI İÇİN GENELEVDEN ÇIKARILDIKLARI İDDİASI EDİRNE genelevinde ruhsatıyla birlikte kiraladıkları evde sokak hayvanlarını besleyen Mürvet Taşvur ile 2 arkadaşı, hayvanları istemeyen diğer genelev patronları tarafından kovulduklarını iddia ederek, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Genelevde 30'dan fazla sokak hayvanına baktıklarını söyleyen Taşvur, "Ben çalıştığım genelevinde tuttuğum bahçeli evde birçok sokak hayvanına bakıyorum. Hem çalışıyoruz, hem hayvanlarımıza bakıyoruz. Bu yüzden bizi çıkardılar" dedi. Edirne genelevinde çalışan Mürvet Taşvur, birlikte çalıştığı 2 arkadaşıyla birlikte 10 ay önce, aylık 3 bin 500 lira aylık kira bedeli ile ruhsatı başkasının üzerine olan evi kiraladı. 3 kadın, bir süre sonra kiraladıkları ev ile birlikte genelevin bahçesine küçük bir kulübe yaparak, sokak hayvanlarına sahip çıkıp beslemeye başladı. İddiaya göre, diğer evlerin bazı çalışanları ile patronları sokak hayvanlarının beslenmesine karşı çıkarak, Mürvet Taşvur ile 2 arkadaşına tepki göstermeye başlayınca aralarında tartışmalar yaşandı.

Yaşanan tartışmaların ardından sokak hayvanlarını istemeyen diğer genelev patronları, Mürvet Taşvur'un kiraladığı evin ruhsat sahibine ulaşarak, ruhsatını geri almasını istedi. Bunun üzerine sahibi de ruhsatı alıp, kadınlarla olan kira sözleşmesini iptal etti. Genelevde denetim yapan polis ekipleri de ruhsatları bulunmayan kadınların evde çalışamayacağını belirterek, genelevi boşaltmalarını istedi. Şikayet üzerine ruhsatsız olan genelevi kapatılınca, kadınlar da evden ayrılmak zorunda kaldı.

Genelevden sokak hayvanlarına sahip çıkıp baktıkları için haksız yere çıkarıldıklarını öne süren Taşvur, "Ben çalıştığım genelevinde tuttuğum bahçeli evde bir çok sokak hayvanına bakıyorum. Hem çalışıyoruz, hem hayvanlarımıza bakıyoruz. Kiraladığımız evde 30 tane baktığım hayvanım var. Çalıştığımız, kiraladığımız evden bizi attılar. Hayvanlara bakıyoruz diye bizi çıkardılar. Benim Kınalı isimli kedim, genelevde pompalı tüfekle vuruldu. Kedimin vücuda 24 saçma isabet etti, 11'i çıkarıldı onu hala vücudunda, böyle yaşıyor. Bununla ilgili gerekli yerlere suç duyurusunda bulunarak başvuru yaptım. Sadece para cezası verildi, bunu yapanlara. Biz hayvanlara bakıyoruz diye hayvanları istemeyen başka genelevlerin patronları 'biz bunlardan bıktık, bu kadını buradan ne şekilde atabiliriz' diyerek ev sahibi arayıp ruhsatımı indiriyorlar ve bizi apar topar dışarı attılar. Ben bunun haksız yere yapıldığını söylemem rağmen evde çalıştığımız 3 arkadaşımızla sokakta kaldık. Biraz bu hayvanlara eziyet edenlere ceza kimler veriyor nasıl yapılıyor öğrenip onları şikayet edince beni burada istemez oldular. Oradaki insanlar, hayvanlara eziyet ediyor ve kendi kendilerine cezalarını veriyorlar" dedi.

'HAYVAN BAKTIĞIMIZ BAHANE EDİLEREK KOVULDUK'

Hayvanlarla birlikte bir yuva kurup çalışmak istediğini anlatan Taşvur, "Ben hayvanlarıma bakmak için hiç kimseden bir şey beklemiyorum. Benim 110 bin liram oraya gitti ama biz dışarı atıldık. Emniyette anlattığımızda, 'bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ruhsat indiği için biz sizi burada tutamayız' dediler. Biz hayatımızı bu hayvanlara adadık. Evime ancak 7 tane kedi getirdim, geri kalan 30 tane kedi orada. Genelevindeki insanlar cani, patronlar cani. Hayvan istemiyor, sevmiyorlar" diye konuştu.

Kentte kiraladıkları dairede 7 kediyle birlikte kalan kadınlar, genelev bahçesinde besledikleri 30 kediye, kadın hakları koruma örgütü ve hayvansever dernek üyeleriyle birlikte polis izniyle girdikleri genelevde yiyecek veriyor.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Konuyla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Mürvet Taşvur, "Kadın koruma dernekleri ve hayvansever üyeleri ile oraya giderek hayvanlarımızı besliyoruz. Bizi istemeyen kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yasal haklarımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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Mürvet Taşvur ve kedilerden

Kedilerden detay

Kedilerin beslenmesi

Mürvet Taşvur'un açıklaması

Cep telefonu kamerası

Genel evinde kedilerin beslenmesi

Genel evi bahçesinde kedilerden detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

============================================================= 4)TÜRKİYE'DA İLK DEFA VAN'DA ÜRETİLDİ VAN İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM)'de faaliyet gösteren bir firma tarafından Türkiye'de ilk defa Van'da dolu önleme makinası üretildi. Cihaz, kurulduğu yaklaşık bin dönümlük alanda yukarıya 12 kilometrelik uzaklığa püskürttüğü gaz ile suyun kristalleşmesini engelleyerek yere yağmur olarak düşmesini sağlıyor. Daha önce ithal edilen fakat şuanda Van'da üretimi yapılan dolu önleme makinasının ilk ihracatı da Azerbaycan'a yapıldı.

Van'da İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren 30 firmaya yenilerinin eklenmesi için AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı projesi kapsamında, 2016 yılında 9 milyon 200 bin euroluk 'Van İŞGEM Büyüyor' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, 30 yeni modern iş yeri yapıldı. Yeni firmaların eklendiği İŞGEM'de Türkiye'de ilk defa Van'da dolu önleme makinası üretimi yapılmaya başlandı.

İTHAL EDİLİYORDU ŞİMDİ İHRİCATI YAPILIYOR

İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, "Yapılacak tüm üretimlerde ihracat odaklı, teknolojiyi kullananan, yenilikçi iş fikirlerine yer vereceğiz demiştik. Burada bir ilki de başardık. Türkiye'de olmayan ilk kez Van'da üretilen dolu önleme makinasını Van İŞGEM'de üretmeye başladık. Bir girişimci bize müracaat etmişti kendisine yer ve imkan verdik. Bu üretimi başardılar. İlk üretimimizi ihracatımızı Azerbaycan'a yaptık. İkinci üretimimizi de Yozgat'taki Türkiye'nin en büyük meyve bahçesine göndereceğiz" dedi.

DOLU YAĞIŞI ÇİFTÇİLERE BÜYÜK ZARAR VERİYOR

Dünya genelinde artık mevsimlerin değiştiğine dikkat çeken Gedik, son dönemde dolu yağışının çiftçilere, üreticilere, büyük zararlar verdiğini söyledi. Bu cihazla bunun önüne geçeceklerini belirten Gedik, "Bu cihazın kurulduğu yaklaşık bin dönümlük alanda dolu yağmasını engelliyor. Sağlığa ve çevreye zararı yok. Bu ürün ithal edilen bir üründür normalde ama artık ithalatı yapılmıyor. Van'da üretimi yapılıyor ve yurtdışına ihracatı yapılıyor. Bu vesileyle çiftçilerimizin zarar görmesini engellemiş olacağız."

MAKİNA BAŞINDA OLMADAN DOLU YAĞIŞI ENGELLENİYOR

Bu cihazın Avrupa'dan gelen cihazlardan farkının da tam otomasyon sistem olması olduğunu belirten Gedik, "Makinanın başına gelmeden cep telefonuyla direk kumanda ederek talimat vererek dolunun yağmasını engellemiş oluyor. Bu cihaz yukarıya püskürttüğü yaklaşık 12 kilometrelik bir mesafe gidiyor bu gaz ve suyun kristalleşmesini engelleyerek yere yağmur olarak düşmesini sağlıyor. Bundan seralar otoparklar da yararlanabilir. Kullanım alanı oldukça fazla gittikçe de daha fazla ihtiyaç duyulan bir ürün" diye konuştu. Dolu önleme makinasının üretimini yapan firma sahibi Yadullah Nesurullahi dolu önleme makinasının kullanım alanının geniş olduğunu belirterek yurtiçinden ve yurtdışından talebin fazla olacağını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Dolu önleme makinasından genel görüntü

-Makinanın yapım aşamasından görüntüler

-Makinanın hazırlanması

-İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik ile röportaj

-Makinadan detay görüntüler

-Firma sahibi Yadullah Nesurullahi ile ropörtaj

-Makinanın cep telefonu ile kumanda edilmesi

-Makinanın Azerbaycan'da kullanılması (Cep telefonu görüntüleri)

-Detaylar Gülay KUYUCU -Orhan AŞAN / VAN,(DHA)- ======================================================= 5)DOĞAL YAŞAM PARKI'NA 10 YILDA 8.4 MİLYON ZİYARETÇİ İZMİR'de 10 yıl önce kapılarını açan Doğal Yaşam Parkı'nı bugüne kadar ziyaret edenlerin sayısı 8.4 milyona ulaştı. 133 farklı türde 2 bin 500 hayvanın barınağı olan parka, bu kasım ayında 4 yeni tür daha gelecek.

Avrupa'nın en nitelikli hayvanat bahçeleri arasında yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, 10 hizmet yılını geride bıraktı. Barındırdığı 133 türden 2 bin 500 hayvan ile kentin cazibe merkezleri arasındaki iddialı yerini koruyan park, yurtiçi ve yurtdışından gelen konuklarla her yıl ziyaretçi sayısını artırıyor. Belgesellerde izledikleri hayvan türlerini yakından görmek isteyen ziyaretçiler, buldukları her fırsatta adeta parka akın ediyor. 2016 yılının ilk 11 ayında 1 milyon ziyaretçi sınırını aşarak rekor kıran İzmir Doğal Yaşam Parkı, hizmete açılmasının 10. yılında da toplam 8 milyon 374 bin ziyaretçiyi ağırlamış oldu.

Doğal Yaşam Parkı'na sadece 1 yıl içinde gelen ziyaretçilerin sayısı, 2015 yılı nüfus verilerine göre, 61 kentin nüfusunu geride bıraktı. Parkı 2009 yılında 697 bin, 2010 yılında 608 bin, 2011 yılında 782 bin, 2012 yılında 762 bin, 2013 yılında 865 bin, 2014 yılında 968 bin, 2015 yılında 981 bin, 2016 yılında 1 milyon 6 bin, 2017 yılında 957 bin 176, 2018 Eylül ayına kadar da 745 bin 350 kişi ziyaret etti.

DOĞAL YAŞAM PARKI AİLESİ BÜYÜYOR

Avrupa Hayvanat Bahçesi ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi olan İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvan sayısı ve tür çeşitliliği, yurtdışından yapılan alımlarla artırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, koati, su aygırı, Kamerun koyunu, marmoset, bambu lemuru ve süt yılanı gibi ender türlerin yaşadığı parka, kasım ayında su samuru, Napolyon tavuskuşu, kapibara ve Yeni Gine su kaplumbağası gibi yeni türleri getirecek. Park ailesinin bütülmesi ve zenginleştirilmesine ilişkin çalışmalar önümüzdeki yıl da sürdürülecek.

PARKTA DOĞAN YAVURALARIN İSİMLERİNİ İZMİRLİLER KOYDU

Parkta doğan yavrulara İzmirlilerle birlikte isim koyma geleneğini sürdüren İzmir Doğal Yaşam Parkı yetkilileri, Türkiye'de doğan ilk fil olarak tarihe geçen yavrulara 'İzmir' ve 'Deniz', yavru develere 'Ege' ve 'Yağmur', yavru ayıya da 'Duman' isimlerini koymuştu.

YARALI HAYVANLAR TEDAVİ EDİLİYOR

Değişik türlerdeki hayvanları barından Doğal Yaşam Parkı, ayrıca bir hayvan rehabilitasyon merkezi gibi çalışıyor. Bugüne dek leylek, kerkenez, eşek, porsuk, şahin, doğan, martı, pelikan gibi yüzlerce hayvanı tedavi ederek doğaya salan park çalışanları, birçok kez yaralı hayvanları hayata döndürdü.