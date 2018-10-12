DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ŞIRNAK'TA TOZ BULUTU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ SURİYE üzerinden gelen toz bulutları, Şırnak merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin düştüğü yerleşim merkezlerinde park halindeki araçların üzeri tozla kaplanırken, toz bulutu nedeniyle havanın kararması üzerine yol ve parklarda aydınlatma için lambalar yanmaya başladı. Merkez ve ilçelerde akşam saatlerinde etkili olan kum fırtınası, sabah saatlerine doğru yerini toz bulutuna bıraktı. Toz bulutunun büyük ölçüde etkisini gösterdiği Şırnak merkez ve ilçelerinde, görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte araçlar ve araç sürücüleri kazalara neden olmamak için hız limitlerini düşürüp, araç farlarını yakarak yollarına devam ettiği görüldü. Park halindeki araçların üzeri tozla kaplanırken, yol ve parklardaki aydınlatma lambaları da açıldı.

Etkili olan toz bulutu ile ilgili uyarılarda bulunan Şırnak Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Şule Gündoğdu, mecbur kalmadıkça özellikle de solunum ilgili hastalar ile yaşlıların dışarı çıkmaması gerektiğini belirterek, Son günlerde Şırnak'ta gördüğümüz toz bulutu öncelikli olarak çok ciddi bir halk sağlığı problemi. Hava kirliliği başta kalp ve akciğer hastalıkları olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına neden olmakta. Kronik akciğer hastalığı bulunan hastalarda hava kirliliği ataklara neden olmakta. Astımı ve koah'ı olan hastaların toz bulutu olduğu zamanlarda çok fazla dışarı çıkmamaları, toz bulutuna maruz kalmamaları gerekir. Havadaki toz partikülleri akciğere yerleşerek ataklara neden olmakta ve acil başvurularını arttırabilmekte. Halk sağlığı olarak bilenen toz bulutundan öncelikli olarak tüm halkımızın korunması, kronik akciğer hastalığı bulunan bireylerin bu konuda daha dikkat göstererek olabildiğince evlerinden çıkmamaları eğer çıkacaklarsa da maske kullanmaları faydalı olacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kentin genel görüntüsü

-Etkili olan toz bulutu

-Araçlar üzerindeki toz

-Dr. Şule Gündoğdu'nun konuşması

-Cizre'den görüntü

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ================================================== (özel) 2)DEFİNECİLER, SANTA HARABELERİNİ TALAN ETTİ; VATANDAŞLAR TEPKİLİ GÜMÜŞHANE’nin Dumanlı köyü sınırlarında yer alan, geçmişi Ortaçağ’a kadar uzanan, ‘Gökyüzüne yakın saklı kent’ olarak da bilinen arkeolojik doğal sit alanı Santa Harabeleri define meraklılarının kazıları sonucu hasar gördü. 2 gün önce aynı bölgede yakalanan 4 kişinin yaptığı kaçak kazıda zarar gören kemer köprüde yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar köylerine dadanan define avcılarından dert yanıyor. Gümüşhane’ye 72 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyü sınırlarında yer alan, Rumlar tarafından 17’nci yüzyılda kurulduğu bilinen 7 mahalleden oluşan Santa, taştan inşa edilen tek katlı yapılarla ve her mahallede bir kiliseden oluşuyor. Geçmişi Ortaçağ’a kadar uzanan, ‘Gökyüzüne yakın saklı kent’ olarak da bilinen arkeolojik doğal sit alanı bölgeye ulaşım zorluğu çekilmesi nedeniyle bakımsız kaldı. Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındıran ve bugüne kadar ayakta kalan yapılar, son yıllarda define meraklılarının kazıları ile tahrip edildi. Santa Harabeleri’nin hasar gördüğü bölgede defineciler tarihi kemer köprülere yöneldi. 2 gün önce aynı bölgede yakalanan 4 kişinin yaptığı kaçak kazıda zarar gören Sırganlı kemer köprüde yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar köylerine dadanan define avcılarından dert yanıyor, tarihin yok olduğunu belirterek önlem alınmasını istiyor.

‘RUMLAR YAPTI, YERLİLER YIKIYOR’ Dumanlı köyünde yaşayan Osman Nuri Akgül, bölgede definecilerin tarihi yapılara zarar verdiklerini belirterek “Köyde 300 yıllık tarihi bir köprü defineciler tarafından hasar gördü. Yanlarında getirdikleri jeneratör ve hitli ile birlikte köprünün ayaklarını ve kenarlarını delmişler, kazmışlar. Bu kişiler yakalandı. İnşallah adalet yerini bulur. Bu gibi insanlardan kurtuluruz. Rumlar tarafından yapılan tarihi yapıları bizim yerliler yıkıyor. Çok garip bir olay.Daimi işlek olan bir yolun köprüsünü gelip tahrip ediyorlar. Bu köprü Irmakbaşı, İskordon ve Taşköprü yaylalarına geçişi sağlıyordu. Bu köprüyü tahrip ettiler. Bir seneye kalmaz yıkılır. Bu köprüyü hemen eski haline getirmemiz lazım. Çok vahim bir durumu var. Devletin burayı koruma altına alması gerekiyor. Santa Harabelerindeki evler, kiliseler ve mahalleler yıkılıyorö dedi. Dumanlı köyü eski bekçisi Hüseyin Demirci de “Santa Harabelerin aşağısındaki virajda bir araba gördüm. Arkadaşlara ‘bu araba neyin nesidir’ diye sordum. Her gelene de ‘niye geldin’ diye soramıyoruz. Sonrasında bir tane daha beyaz bir otomobil geldi ve köprüye doğru hareket etmişler. Köy sakinleri bakmış ki getirdikleri jeneratörler ve malzemeleriyle birlikte köprüyü yıkıyorlar. Vatandaşları görünce kaçmışlarö diye konuştu.

Fatma Demirci ise “Buralara gelip hayvanlarımızı otlatırdık. Şimdi köprümüzü zarar verdiler nasıl karşıya geçeceğiz? Bu definecilerden bıktıkö ifadelerini kullandı. Yaz boyunca inekleri ile geçtikleri köprüye zarar verildiğini belirterek “Biz buralarda olduğumuz zaman gelemediler. Bizim buralarda olmadığımız zaman gelip bu köprüyü tahrip ettiler. Hayvanlarımız bu köprüden geçmesi imkansızö diyerek köprünün onarılmasını istedi. 4 KİŞİ KÖPRÜDE KAZA YAPARKEN YAKALANMIŞTI Gümüşhane’nin Dumanlı köyü sınırlarında bulunan Santa Antik Kenti'ndeki tarihi Sırganlı kemer köprüde, 3 gün önce kaçak kazı yapan 4 kişi yakalanıp, gözaltına alınmıştı. Kazı sırasında sökülerek, çıkarılan taşlar nedeniyle köprüde hasar oluştu. Şüphelilerin, Arslanca köyü Balahor Deresi üzerindeyken, ortadan kaybolan 300 yıllık tarihi Kınalı Kemer Köprü'de de kazı yaptığı öne sürülmüştü. 4 kişi hakkında başlatılan yasal işlem sürüyor. SANTA HARABELERİ Doğu Karadeniz'deki Rum-Pontus Devleti'nin kültürel mirası olan Santa Harabeleri'nin, 17’nci yüzyılda inşa edildiği biliniyor. Rumlar'ın bölgeden 1923 yılında göç etmesiyle kaderine terk edilen harabeler, Gümüşhane’ye 72, Trabzon’a ise 42 kilometre uzaklıkta; Gümüşhane’nin Dumanlı köyü sınırlarında yer alıyor. Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındıran ve 1999'da arkeolojik doğal sit alanı ilan edilen Santa Harabeleri, 7 mahallede taştan inşa edilen tek katlı konutlardan ve her mahalledeki en az 1 kiliseden oluşuyor. 1700- 1900 yıllarında 5 bine yakın kişinin yaşadığı harabeler, ulaşım zorluğu nedeniyle az sayıda yerli- yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Santa Harabeleri’nin turizme kazandırılması için proje geliştirildi.

Görüntü Dökümü

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Santa harabaleri detayları

Kemer körpü detayları

Vatandaşlardan detay

Vatandaşlarla röp.

Detaylar Haber: Selçuk BAŞAR - Kamera: Tolga SAĞLAM GÜMÜŞHANE-DHA ===================================================== 3)1 AYDA İKİ FARKLI SONUÇ BELGESİ GELDİ, İTİRAZ EDİNCE ÖSYM 'GEÇ KALDIN' DEDİ MARDİN'in Savur ilçesinde oturan Nur Sema Demir, 31 Temmuz'da açıklanan üniversite sınavında, sayısal bölüm sorularından 253, sözelden 278 ve temel yeterlilik testinde 324 puan aldı. Aldığı puana göre tercih yapan Demir, 1 ay sonra açıklanan yerleştirme sonucunda sayısal puanının, '0' olduğunu ve 4 yıllık bir fakülte beklerken, 18'inci tercihi olan 2 yıllık Moda Tasarımı Bölümü'ne yerleştirildiğini öğrenince şok yaşadı. Demir ailesi, ilk sınav sonucunun yerleştirme sonucundan çok farklı olduğununu, 4 yıllık bir okula yerleştirilmesini sağlayan sayısal puanın ikinci sonuç belgesinde sıfır gösterildiğini ve sonuç belgesindeki doğru ve yanlış soru sayılarının farklı olduğunu görünce ÖSYM'ye itirazda bulundu. ÖSYM tarafından Nur Sema Demir'e gönderien yanıtta, itiraz için geç kaldığı belirtildi. Demir ailesi, yapılan yanlış nedeniyle kızlarının mağdur edildiğini söyledi.

YKS SONUÇ BELGESİNE GÖRE TERCİH YAPTI

Sınav sonucuna göre, kendisinden düşük not alan arkadaşlarının bile 4 yıllık fakülteye yerleştiğini öğrenen Demir, yerleştirme sonuç belgesini detaylı incelerken, ilk sınavda 253 olan sayısal puanının yerleştirme belgesinde '0' olduğunu fark etti. Bunun yanısıra derslerdeki doğru ve yanlış soru sayısının da değiştirildiğini fark eden Demir ailesi, ÖSYM'ye itirazda bulundu.

'SONUÇ BELGESİNİ DÜZELTİN, YERLEŞTİRMEYİ TEKRAR YAPIN'

ÖSYM'ye başvuran Nur Sema Demir diekçesinde, 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanan ve ekte sundukları YKS sonuç belgesi ile yerleştirme yapılan 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanan sınav sonuç belgesinde puanlar ve doğru yanlış soru sayısının değişmiş olduğunun fark edildiği belirtilerek, "Yukarıda anlatılan durumlar göz önünde bulundurularak sonuç belgemin düzeltme ve yerleştirmenin tekrar düzenlenmesini dava hakkım saklı kalmak şartıyla tekrar düzenlenmesini talep ediyorum" dedi.

ÖSYM, "SÜRE GEÇTİ, İTİRAZINIZ İNCELEMEYE ALINMAMIŞTIR"

ÖSYM'den Demir'e gönderilen cevapta, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzundaki, 'Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) başvurmalıdır' maddesi hatırlatılırak, "İtiraz isteğiniz incelemeye alınamamıştır. 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kayıtlarımızda, sonucunda oluşan puanlarınızda ve yerleştirme işlemlerinizde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Bilgilerinize sunulur" denildi.

AİLE BİR KEZ DAHA İTİRAZ ETTİ Demir ailesi, yaptıkları itirazdan sonuç alamayınca ÖSYM'ye bir kez daha itirazda bulundu. Dilekçede, bir ay ara ile açıklanan iki ayrı sonuç belgesindeki puanların ve doğru yanlış cevap sayısının değişimi ile ilgili bilgi istenildi. Dilekçede, "31.07.2018 tarihinde açıklanan ve çıktısı alınan sınav sonuç belgesine itirazımızın olmadığı ancak, 31.08.2018 tarihinde açıklanan yerleştirme ve yine çıktısını aldığımız sonuç belgesinin 31.07.2018 tarihli sınav sonuç belgesi ile aynı olmadığı puanlarda azalma olduğu gibi doğru-yanlış cevap sayısında da değişiklik olduğu, itirazımızın yerleştirme yapıldıktan sonraki belgelerdeki farklılıkların araştırılıp tarafımıza bilgi verilmesi içindir" denildi. Nur Sema Demir'in babası Gürkan Demir, kızının sınav sonucuna göre tercih yaptığını, ancak yerleştirme sonuç belgesini aldıklarında bunun ilk sonuç belgesinden çok farklı olduğunu belirterek, "Kızımın sayısıl puanları sıfırlanmış. Sayısal puanları sıfırlandığı için 2 yıllık bir okula yerleştirilmesi yapılmış. Ben kızımı söz konusu okula göndermeyeceğim. İtirazımız, geç kaldığımız için kabul edilmediği söyleniyor ama itiraza neden olan sonuç 31 Ağustos'ta açıklanan sonuçtur. Kızım mağdur edildi. Mahkemeye başvurucağız ama, sanırım ÖSYM, bu konuda sınav belgesinin incelenmesini de engelleme hakkına sahip. Olan benim kızıma oldu, yanlış yüzünden 1 yılı kayıp oldu" diye konuştu.