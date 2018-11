DHA YURT BÜLTENİ 6

Antalya'nın Kemer ilçesinde vergi tahakkuk veri girişlerinde haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli serbest bırakıldı. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında vergi tahakkuk veri girişlerinde mükelleflere ait borçları silerek kendilerine ve mükelleflere haksız kazanç sağladığı iddia edilen Kemer Belediyesi çalışanlarına yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri Antalya merkez ve Kemer'de 31 Ekim'de eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 19 belediye personeli ve 1 pazar esnafını gözaltına aldı. Kemer Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve 3 gün sorgulanan şüphelilerden 13'ü serbest bırakıldı. 7 şüpheli ise dün akşam adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan M.Y., S.K., M.E., A.Ş.T., İ.K., S.G. ve H.H.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren işlemler sırasında şüphelilerin aileleri de adliye önünde bekledi.

'Mikroplastikler besin zincirini tehdit ediyor'

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğretim Üyesi ve Uluslararası Avrasya Çevre Kimyası Kongresi Başkanı Prof. Dr. Münevver Sökmen, mikroplastiklerin suya ve dolayısıyla denizlere karıştığını belirterek, balık ve canlıların bunları besin olarak algıladıklarını söyledi. Prof. Dr. Sökmen, "Hem akuatik sistemdeki canlılar, hem de bunu tüketen besin zincirindeki canlılar risk altında" dedi.

Manavgat Side'deki 5 yıldızlı bir otelde 1'inci Uluslararası Avrasya Çevre Kimyası Kongresi düzenlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Kimyagerler Derneği tarafından düzenlenen kongreye 14 ülkeden 100'ü aşkın uzman katıldı.

'HER YIL DÜZENLENECEK'

KTÜ öğretim üyesi ve Kimyagerler Derneği Karadeniz Şube Başkanı Doç. Dr. Ali Alkan, kimyanın merkezi bir bilim olduğunu belirterek, dernek olarak her yıl farklı konularda çeşitli kongreler düzenlediklerini söyledi. Bu sene ilk defa düzenledikleri çevre kongresinin uluslararası nitelik taşıdığını, çeşitli ülkelerden 100'den fazla katılımcının yer aldığını anlatan Doç. Dr. Alkan, "Çevre önemli hayatımızda, çevre kimyası da hayatımızın önemli bir parçası. Bu konuda dernek olarak farkındalıkları artırabilmek anlamında farklı alt başlıkları da içerecek şekilde bir uluslararası kongre organize ettik. Bu kongre her yıl düzenlenecek ve çevre bilinciyle ilgili farkındalıkların artırılması noktasında ümit ediyorum ki önemli katkılar sağlayacak" dedi.