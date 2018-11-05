DHA YURT BÜLTENİ 6

Benzin döktüğü aracına binip ateşe verdi, son anda kurtuldu OSMANİYE'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ömer Faruk B. (48), benzin döktüğü aracına binip kapıları kilitledikten sonra kendisini ateşe verdi. Patlamayla birlikte çevredeki polis ve itfaiye ekipleri uzaklaşırken, şahıs aracından inerek son anda kurtuldu. Olay sabah saat 10.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Palalı Süleyman Caddesi üzerindeki Cumhuriyet Meydanında meydana geldi. Aracına ve üzerine benzin döküp kendisini yakacağını söyleyen bir vatandaşı gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, şahsı ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen aracına binen ve kapıları kilitleyen vatandaş bu sırada kendisini ateşe verdi. Patlamayla birlikte çevredekiler uzaklaşırken, şahıs pantolonu tutuşmuş vaziyette aracından inip dışarı çıktı. Alev topuna dönen araç ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülüp, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Şüpheli Ömer Faruk B., pantolonu söndürüldükten sonra sağlık kontrolüne götürüldü. Ömer Faruk B., daha sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Aracın görüntüsü

Aracın ateşe verilmesi

Polislerin kaçışı

Sürücünün araçtan çıkması

Sürücünün yanan elbisesinin söndürülmesi

Detaylar Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, (DHA) ====================================== Dere beyaza bürüdü; mahalleli tepki gösterdi RİZE'de merkeze bağlı 10 mahallenin içerisinden geçen Çiftekavak Deresi beyaza bürünürken, yol ve tünel inşaatına ait atıklar nedeniyle derenin bu hale geldiğini savunan bölge halkı, kokudan ve canlı varlığının bitmesinden endişe ettiklerini belirterek yetkilileri göreve çağırdı. Rize merkeze bağlı bulunan Çiftekavak, Boğaz, Uzunköy, Topkaya, Çaycılar, Azaklı, Duzköy, Pehlivantaşı, Gölgeli ve Kambursırt mahallelerinden geçen Çiftekavak Deresi'nde yaşanan çevre ve atık kirliliği yöre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Bölgede yapımı süren yol ve tünel inşaatının atıklarının dereye bırakıldığını ve bu nedenle çevre kirliği oluştuğunu öne süren mahalle sakinleri, derelerinde yaşayan bütün canlıların öldüğünü söyledi. Atıklarla dere yüzeyinin beyaza büründüğü dikkat çekerken, yaşananlara tepki gösteren vatandaşlar da, atıklar ve beraberinde oluşup çevreye yayılan kötü kokudan da rahatsızlık duyduklarını ifade etti. Mahalleli, yetkililerin durumla ilgilenmesini istedi.

‘KOKUDAN ARTIK RAHATSIZ OLUYORUZ’ Dereye atılan atıklar yüzünden dere yüzeyinin beyaz, taşlarının da simsiyah olduğunu ifade eden mahalle sakini Mehmet Kan, “Dere yüzeyi bembeyaz oldu. Bizim deremizdeki taşlar simsiyah olmuş. Yapılan çalışmalardan çıkan bütün atıkları dereye atıyorlar. Bu derede artık ne bir balık yaşar ne de bir varlık yaşar. Kokudan artık rahatsız oluyoruz. Biz bu dereden su içer abdest alırdık. Şu an öyle bir şansımız yokö diye konuştu. ‘DEREDE BULUNAN BÜTÜN CANLILAR ÖLÜYOR’ Yöre sakini İbrahim Tiryaki de, derenin baş tarafında yer alan tünel inşaatının atıklarının dereye döküldüğünü, bu durumdan da rahatsız olduklarından yakınarak, "Bu yol yapımında kullanılan artık malzemeler dereye dökülüyor. Biz yetkililere bu konuyu iletmemize rağmen maalesef bir çözüm üretilmedi. Bu sorun epeydir devam ediyor. Derede bulunan bütün canlılar ölüyor. Yetkililerden bu konuda çözüm bekliyoruz. Bu dereden artık hiçbir hayvanımız hiçbir canlı su içemiyor. Deremiz o kadar pis ki, ineklerimiz dahi bu dereye gelip su içmeden dönüyorlarö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dereden beyaz akan görüntüler

Mehmet Kan ve İbrahim Tiryaki'nin açıklamaları HABER KAMERA: Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - ====================================== Van'da 1 kişinin öldüğü kazada yaralananlardan 15'i taburcu edildi Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN-Hakkari Karayolu'nda yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu Sait Cihan'ın (59) yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 18 kişiden 15'i, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında Van-Hakkari Karayolu'nun 130'uncu kilometresindeki dinlenme tesisleri önünde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, dinlenme tesisinden yola çıkan yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada, otomobil ve münibüste bulunan 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Sait Cihan, tedavi gördüğü Başkale Devlet Hastanesi'nden Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, yolda yaşamını yitirdi.

Hastanelerde tedaviye alınan 18 yaralıdan 15'i bugün taburcu edildi. Diğer 3 yaralının tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza sonrası olay yeri

Ambulansın gelişi ====================================== Uyuşturucu ticareti şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 19 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 86,90 gram skunk, 14,19 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ile bölücü terör örgütü PKK ile ilgili kitaplar ve dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerden 12'si, uyuşturucu madde kullanmaktan haklarında işlem yapıldıktan sonra, 1'i de Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınmasının ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Sorgulamaları tamamlanan 6 kişi ise bugün 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polis kamerasından, ekiplerin bir eve baskın yapmaları,

-Narkotik köpeğiyle evde yapılan aramadan,

-Ele geçirilen uyuştucu madde ve tabancanın,

-Şüpheilerin adliyeye getirilirken çekilen görüntüleri bulunuyor.)