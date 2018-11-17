DHA YURT BÜLTENİ 6 Gelin adayı programında tanınmıştı, pompa görevlisi oldu İZMİR'in Torbalı ilçesinde yaşayan, katıldığı bir evlilik programı sonrası tanınan Hanife Gürdal, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Katıldığı evlilik programı sayesinde Türkiye genelince tanınan Hanife Gürdal, yeni işiyle şaşkınlık yarattı. Sosyal medya hesaplarından para kazanmasına rağmen, çalışmaktan vazgeçmeyen Hanife Gürdal, Torbalı'daki bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladı. 4 gündür İzmir- Aydın Karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda çalışan Gürdal, çok mutlu olduğunu, işini sevdiğini belirtti. Yıllarca farklı sektörlerde çalıştığını ve gocunmadığını söyleyen Hanife, yaptığı işin erkeklerle özdeşleşmesine de "Kadının yapamayacağı iş yok. Burada çok da olumlu tepkiler alıyorum. Hem artık sigortam var. İşimi de çok sevdim" yorumunu yaptı.

Pompa görevlisi olması sürecini anlatan Hanife Gürdal, "Asında İnstagram'dan çok iyi bir gelirim var. Çalışmaya ihtiyacım yok ama ben yine de çalışmak istedim. Bu istasyona da kendim başvurdum. Daha önce de bir çiğköfteciye yardım ediyordum. Benim için 'Buraya kadar mı düştü?' diyenler vardı. Alın terinin düşmesi olmaz. Bu işe muhtaç değilim ama çalışmaktan gurur duyuyorum. Bana bu şansı verdikleri için patronuma da teşekkür ediyorum" dedi. Akaryakıt istasyonuna gelen bazı müşterilerin kendisini tanıdığını söyleyen Hanife, "Tanıyanlar çıkıyor, genelde de takdir ediyorlar, özellikle de kadınlar" dedi. Hanife evlilik programlarıyla ilgili soruya da 'İyi ki katılmışım çünkü artık daha özgüvenliyim ve bu bana gurur veriyor' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜKÜ:

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- Hanife Gürdal akaryakıt doldururken

- Hanife Gürdal konuşma Haber- Kamera: İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), (DHA) ====================================== Kardeşini öldüren zanlı, 7 ay sonra böyle yakalandı Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- VAN'ın Başkale İlçesi'nde 7 ay önce tartıştığı kardeşi Akif Kesen'i uzun namlulu silahla vurarak öldüren ardından da kayıplara karışan Behram Kesen, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. İfadesinde kardeşi Akif Kesen'i miras meselesi yüzünden öldürdüğünü itiraf eden Kesen, tutuklanarak, cezaevine konuldu. Geçtiğimiz 4 Nisan günü Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi'ndeki bir evde yaşanan olayda 50 yaşındaki Behram Kesen ile 39 yaşındaki kardeşi Akif Kesen, miras konusu nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ağabey Behram Kesen, evde bulunan uzun namlulu silahı alarak, kardeşine ateşledi. Akif Kesen olay yerinde hayatını kaybederken, ağabey Behram Kesen kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kesen'i yakalamak için çalışma başlattı

Yaklaşık 7 ay süren çalışmanın sonunda Kesen'in, Van Merkez İpekyolu İlçesi Halilağa Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi. Özel Harekat Polisleri'nin desteğiyle eve operasyon düzenlendi. Behram Kesen, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kesen, ifadesinde, kardeşini miras meselesi yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü söyledi. Kesen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Behram Kesen'in yakalanması

-Behram Kesen'in adliyeye çıkarılışı ====================================== Şanlıurfa'da, 'Dengbej' geleneği yaşatıldı ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesince organize edilen "Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik" sempozyumu kapsamında, Güneydoğu Anadolu bölgesinin özellikle Kürt yöre halkının yaşam biçimi, gelenek ve göreneklerini yansıtan "Dengbej Geleneği" dinletisi düzenlendi. Tarihi Gümrük hanında bir araya gelen dengbejler, birbirinden güzel türküleri okuyarak dinleyicilerine unutulmaz bir geleneği yaşattılar.

"Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik" sempozyumu kapsamında unutulmaya yüz tutmuş ve Kürt kültüründe önemli bir yeri olan dengbej geleneği tarihi Gümrük hanında yaşatıldı. Toplumsal sorunlardan, yapılan zulümleri ağıt şeklinde Kürtçe olarak türkü şeklinde yorumlayan dengbejlerin sahne aldığı gösteri büyük ilgi gördü. Tarihi Gümrük Han'ında gerçekleştirilen etkinlikte, Hilvan ilçesinden gelen Dengbejler Mahmut Aydoğdu, Cuma Aktanbaş ve İsmail Turgut, yüzyıllar önce yaşanmış aşıkların ve acıların anlatıldığı uzun hava ve ezgileri Kürtçe seslendirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı programda dengbejleri tarihi hana gelerek dinlemeye çalışan yerli ve yabancı turistler uzun süre dengbejleri cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Zaman zaman vatandaşların da eşlik ettiği ezgileri, turistler ilgiyle dinledi. Büyük ilgi gören Dengbej Mahmut Aydoğdu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde dengbej geleneğinin yüzyıllardan beri sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Şanlıurfa'da böyle bir geleneğin yaşatılması için emek veren Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Daha önceleri televizyon, radyo yokken dedelerimiz, babalarımız sıra gecelerinden veya köy odalarında bir araya geldiklerinde, içlerinden geldiği gibi çeşitli ezgileri seslendirirdi. Dengbejlik bir kültürdür, bunun içinde yaşanmış aşklar ve acılar var. Bizler, dedelerimizden ve babalarımızdan kalan bu mirası yaşatmaya çalışıyoruz. Büyüklerimizden duyduğumuz aşkları ezgi şeklinde seslendiriyoruz. Bu ezgilerin ve uzun havaların kaynağı beli değil, dilden dile dolaşır. Yetkililerimizden talebimiz, bu kültürün ve geleneğin yaşatılarak destek çıkılmasıdır. Son yıllarda yörede dengbej sayısı çok azaldı. Yeni nesillere bu geleneği aktarmamız gerekiyor."

Dengbej İsmail Turgut da 40 yıldır dengbejlik yaptığını belirterek, "Bizler dengbejler olarak kültürümüzü yaşatıyoruz. Yöremizdeki ezgileri Kürtçe seslendiriyoruz. Son yıllarda kültürümüzün birçok değeri kayboldu. Sağ olsun büyükşehir belediyemiz böyle bir etkinlik düzenleyerek bu kültürü ayakta tutmaya çalışıyor. Onlardan talebimiz kentte bir dengbej evinin yapılması. Yeni nesil gelip bu kültürü görüp yaşaması gerekiyor." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tarihi Gümrük Hanında gerçekleşen dengbej geleneği

- Kürtçe türkü okuyan dengbejler

- Programı dinlemeyle gelen yerli ve yabancı turistler

- Genel ve detay görüntüler Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA (DHA)

32MB ===================== Ünye Belediye Başkanlığı'nda yeni görevlendirme Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın yerine, Ünye Belediyesi Meclisi 1'inci Başkan vekili Mehmet Yaşar Sezgül, görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu'nun Ünye İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Yapılan açıklamada; "Haklarında yürütülen soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş ili Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu ili Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar görevlerinden uzaklaştırılmışlardır" denilmişti.

Görevinden uzaklaştırılan Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın yerine, Ordu Valiliği tarafından, Ünye Belediyesi Meclisi 1'inci Başkan vekili Mehmet Yaşar Sezgül'ün görevlendirildiği belirtildi. ======================= Akdağ'da kartpostallık kar manzarası SAMSUN'un Ladik ilçesinde bulunan 1675 metre rakımlı Akdağ'a üç gün önce yağan kar sevindirdi. Beyaza bürünen Akdağ Kayak Merkezi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ'a üç gün önce yağan kar etrafı beyaz örtüyle kapladı. Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi’nde 2010 yılında 1675 metrelik kayak pisti ve 1300 metrelik de telesiyej bulunurken buradaki işletmeciler Kasım ayında yağan kar nedeniyle sevindi. Kar nedeniyle Akdağ'da kartpostallık görüntüler oluştu. Bölgeye yağan yılın ilk karını görmek isteyen vatandaşlar ise Akdağ'a gelerek karın tadını çıkardı. Nesrin Gürel, kar yağdığını duyunca yılın ilk karını görmek için Akdağ'a geldiklerini belirterek "Kar yağdığını duyunca eşimle oğlumla buraya gelmek istedik. İyi ki de gelmişiz çok güzel bir manzara var. Tablo gibi bir kar görüntüsü oluşmuş. Kasım ayında kar yağdığı için çok mutlu olduk" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Akdağ'dan drone görüntüsü

-Akdağ'dan detaylar

-Kar manzaraları

-Röportaj

-Detaylar

-Muhabir anonsu

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Haber-Kamera:Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/LADİK(Samsun), (DHA)