DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ŞANLIURFA’YA TANK VE OBÜS SEVKİYATI HATAY'dan yola çıkan tank ve askeri mühimmat taşıyan 10 araçlık TIR konvoyu, Şanlıurfa'ya ulaştı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden yola çıkan konvoy, otoyolu kullanarak Gaziantep üzerinden Şanlıurfa'ya geldi. Polis araçlarının eşlik ettiği tank ve obüs taşıyan TIR'ların bir kısmı 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yaptı. Bir kısmı ise Mardin'e doğru ilerlemeye devam etti. Konvoydaki tank ve obüslerin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amaçlı gönderileceği öğrenildi. Görüntü Dökümü

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- TIR’ların askeri tugaya girmesi

- Trafik polisi askeri konvoya eşlik etmesi

- Askeri park alınanda bulunan TIR’ların üzerindeki tanklar

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 194 MB ==================================================== 2)ORMANA BIRAKILAN 9 KÖPEK YAVRUSU SOĞUKTAN DONARAK TELEF OLDU ADAPAZARI'nda ormana atılarak kaderine terk edilen 9 köpek yavrusu soğuktan donarak telef oldu. Adapazarı İkizce Osmaniye Mahallesi'nde Adapazarı Belediyesi Hayvan Barınağına birkaç kilometre uzaklıktaki ormanlık alana kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılan 9 köpek yavrusu soğuktan donarak telef oldu. Onlarca köpek ise olumsuz hava koşulları karşısında soğuk ve açlıkla mücadele ediyor. Dağlık ve ormanlık arazide yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan köpeklere mama götürmek amacıyla sık sık bölgeye ziyarete giden hayvansever Sibel Arin Sezer, dün akşam gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı. Açlıkla mücadele eden köpekler ise hayırseverler tarafından bağışlanan etler ile karnını doyurdu.

Onlarca köpeği ölüme terk edenlere tepki gösteren Sezer, "Yüzde 80 tabiki de belediyeler bıraktı. Çünkü barınaklar yavru köpek almıyor. Almayınca da bazı ilçe belediyeleri ormanlara terk ediyorlar bu hayvanları. Biz Çarşamba günü geldiğimizde bu hayvanlar hiçbiri bu bölgede yoktu. Yeni olan bir şey bu. Büyük köpekler kulübenin içerisine girdikleri için yavru köpekler dışarıda kalmış ve soğuktan donarak ölmüşler. Donarak öldükten sonra da diğer yaşayan hayvanlar kardeşlerini yemişler. Bunları buraya atanların hiç mi çoluğu çocuğu yok. Nasıl bir vicdanla atıyorlar. Atanların gerçekten insan olduklarına inanmıyorum. Sakarya'da genel durum gerçekten vahşet." dedi.

Şehir merkezinde kar yağdığında tüm belediyelerin mama dağıttığının belirten Sezer, "Şehir merkezindekiler zaten insanlar tarafından doyuruluyor. Niye ormanlardaki hayvanları beslemiyorlar. Bir kap mama bir kap su. Her yerde reklamlar, afişler ama ormandaki hayvanlara hiç bu mamalardan kaplardan yok. Biz buralarda belediyelerin, vatandaşların ormanlara attığı hayvanları kendi imkanlarımızla ve bizim gibi bir çok gönüllü insanların gönderdiği mamalarla besliyoruz." diye konuştu.

Her hafta belirli bir program dahilinde kısırlaştırma, aşılama adı altında ormanlık alana köpek getirip bırakıldığını ifade eden hayvansever Tunahan Hurma, "Şehir içinden toplanan hayvanlar ormana atılıyor. Ormanda doğal yaşam alanı kuralım diyorlar. Bunun neresi doğal yaşam alanı. Bir de dişi köpekleri kısırlaştıracaklarına erkek ve yavru köpekleri kısırlaştırıyorlar. İlçeden getirilen köpekler yeniden ilçeye dönmüyor." dedi. Soğuktan donarak telef olan yavru köpeklerin leşleri toplanarak, götürülmesi için Adapazarı Belediyesi'ne haber verildi.

Görüntü Dökümü

Ormanda telef olan köpekler

Hayvansever röportajı

Hayvanların beslenmesi HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) ================================================ 3)BİSKÜVİ KUTUSUNDAN ESRAR VE METAMFETAMİN ÇIKTI VAN'da, jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde seyahat eden Afganistan uyruklu kaçağın eşyalarının arasındaki bisküvi kutusuna gizlenmiş 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van- Bitlis karayolu üzerinde yaptığı yol kontrolleri sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramalarda, yolculardan Afganistan uyruklu kişinin eşyaları arasında bulunan bisküvi kutusunun içerisine gizlenmiş 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistanlı gözaltına alındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

JANDARMA KAMERASI

------------------------------- -Bisküvi kutusu içerisideki esrar ve emtamfetamini çıkartan jandarma ekipleri ================================================

4)DOLMUŞUN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU KARABÜK'te, yolun karşısına geçmek isteyen yaya, dubaları aşarak servis yoluna girmek için ani dönüş yapan dolmuştan hızlı adımlar atarak son anda kurtuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Safranbolu yönüne giden önündeki dolmuşun arkasından gelen dolmuş, ani bir dönüşle toplu taşıma, ambulans ve itfaiye araçlarının kullandığı servis yoluna girmek istedi. Bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, hızlı adımlar atarak dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yayanın arkasından baktığı dolmuşun sürücüsü, hiçbir şey olmamış gibi dubaları aşıp servis yoluna girerek yoluna devam etti. Ölümün teğet geçtiği o anın görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

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-Dolmuş ve yaya(Güvenlik kamera görüntüsü)

-Dolmuşun dubalar arasından servis yoluna girmesi Süre:(00.37) Boyutu:(4 MB.)

HABER: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)