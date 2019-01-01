DHA YURT BÜLTENİ -6

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı ile beyaza bürünen yüzen adalar, eşsiz görüntü oluşturdu. Çat Barajı Petelik mevkiinde bulunan, oluşumu 3 bin yılda tamamlanan ve bitkilerden oluşan 80 yüzen ada, kar yağışı ile beyaza büründü. Turizm açısından büyük öneme sahip, suyun altında kalan bölümleriyle birlikte boyları 3 ila 5 metre, genişlikleri ise 100 ila 1000 metrekare arasında değişen adaları görmek için, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist bölgeye geliyor. Eşsiz doğa güzellikleri arasında gösterilen yüzen adalar, kar yağışı ile beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Baraj gölünde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Mustafa Büyüktaş, yüzen adalara ulaşımın daha kolay sağlanması için yolların yapılmasını beklediklerini, böylece bölgeye gelecek turist sayısında artış olacağını ifade etti.

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 237 MB

Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)

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BUZLU ZEMİNDE KAYARAK DÜŞEN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde buz tutan zeminde kayıp düşen Hasan Erdem (59) hayatını kaybetti.

Olay dün Akkışla ilçesi Ganişeyh Mahallesi'nde yaşandı. Çiftçilik yapan Hasan Erdem, karla kaplı evinin bahçesine indi. Ancak buz tutan zemine basınca, ayağı kayıp düştü. Başını zemine çarpan Erdem, olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın beyin kanamasına bağlı ölmüş olma ihtimali olduğunu bildirdi. Kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek olan Hasan Erdem'in ölümüyle ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Hayatını kaybeden Hasan Erdem'in görüntüsü

-Genel detay

Haber - Kamera: Özer KAYA/KAYSERİ,(DHA)

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YÜZYILLIK GELENEĞİ YILBAŞINDA YAŞATTILAR

Ardahanlı gençler yüzyıllık geleneklerini bu yılbaşında da devam ettirdi. Gençler, geleneksel 'Şişman Oyunu' ile ev ve işyerlerini dolaşarak bahşiş topdı.

Ardahan merkeze bağlı Bağdeşen köyü gençleri giydikleri hayvan postları ile ve adına 'Şişman oyunu' dedikleri geleneksel oyun ile cadde ve sokakları şenlendirdi. Kentin en işlek caddesinde söyledikleri türkülerle halaylar çekerek oynayan gençler, vatandaşlardan ilgi gördü. Garip giyimli 'Şişman oyunu' ekibini gören bazı sürücüler ise araçları ile geri dönmek zorunda kaldı. Cadde ve sokaklarda eğlenerek oynayan gençler işyeri ve evlerden bahşiş toplamayı da ihmal etmedi.

Bu geleneğin yüz yıllardır devam ettiğini söyleyen gençler, "Köyümüzün bir geleneği. Adına 'şişman oyunu' diyoruz. Bu oyunu her yılbaşında ve özel günlerde oynarız. Bu oyuna birkaç yıl ara verilmişti. Ancak biz bu geleneğimizi yaşatmak istedik" dedi.

Bağdeşen Köyü Muhtarı Selami Şenel ise "Bu geleneğimizi sürdürerek , bu gecede evleri ve işyerlerini tek tek geziyoruz. Eskiden yağ, peynir toplanıyormuş, şimdi ise biz para topluyoruz ve topladığımız paraları maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara dağıtıyoruz. Bu oyunların bu kültürümüzün ve geleneğimizin devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.