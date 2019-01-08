DHA YURT BÜLTENİ-6

1)TEKİRDAĞ'DA OTOMOBİL DEREYE UÇTU: 2'Sİ ÇOCUK 4 ÖLÜ

TEKİRDAĞ'da kontrolden çıkıp dereye uçan otomobilde 2'si çocuk 4 kişi öldü.

Kaza, Tekirdağ-Hayrabolu karayolunun Ortaca Mahallesi'nde meydana geldi. Derede bir otomobil bulunduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sabah saatlerinde giden ekipler, Ortaca Köprüsü üzerinden dereye uçan 22 UF 474 plakalı otomobili vinç yardımı ile çıkardı. Otomobilde Erkan Aslan (42) ile bir kadın ve 2 çocuğun cansız bedenleri bulundu. Ölenlerin kimliklerini belirleme çalışmaları sürüyor..

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TEKİRDAĞ/DHA

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2)KARADENİZ'DE BATAN GEMİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANDI

KARADENİZ'de, Samsun açıklarında dün batan Panama bayraklı 'Volgo Balt 214' isimli yük gemisinin kaybolan 4 mürettebatını arama 1 helikopter ve 2 botla sürüyor. Batan gemiden kurtarılan 7 mürettebat, Sahil Güvenlik ekipleri ve savcılığa da ifade verdi. Denizdeki fırtınalı hava nedeniyle dalga boyunun 20 metreyi aştığını anlatan mürettebatlar, dev dalgaların ön kısmını koparıp ikiye böldüğü geminin 5 dakika içinde sulara gömüldüğünü anlattı.

Samsun'da dün saat 08.10'da kıyıya yaklaşık 77 mil uzaklıkta Panama Bayraklı ‘Volgo Balt 214’ isimli 3 bin 300 ton kömür yüklü gemi, tehlike sinyali vererek yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Samsun ve Sinop’tan iki sahil güvenlik gemisi bölgeye ulaşmaya çalıştı. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle iki gemi geri dönmek zorunda kaldı. Kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait iki helikopter ile Merzifon 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkan 'Cougar' tipi helikopterin katılımıyla devam etti.Saat 09.05'de Çarşamba Havalimanı'ndan kalkan helikopter saat 09.54’de13 mürettebatı bulunan gemiye ulaştı. Kurtarılan 7 mürettebat ile 2 mürettebatın cenazesi helikopterlerle Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı’na getirildi. 7 kişi ambulanslarla ve ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. 2 mürettebatın cenazesi de otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

KAYIPLAR, 1 HELİKOPTER, 2 BOTLA ARANIYOR

Kaybolan 4 mürettebatın bulunması için de arama çalışmaları sürüyor. Samsun Valiliği, bölgedeki çalışmaların 1 helikopter ve 2 bot ile devam ettirildiğini açıkladı. Öte yandan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan 5 gemi mürettebatı dün gece diğer 2 mürettebatın bulunduğu kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Geminin 3 bin 300 ton kömür yüklü olduğu ve Samsun'daki Yeşilyurt Limanı'na gelmek için yola çıktığı belirtildi. 13 mürettebatın 11'inin Ukrayna, 2'sinin Azerbaycan uyruklu olduğu ifade edildi.

MÜRETTEBAT: DALGA İKİYE BÖLDÜ GEMİ 5 DAKİKADA BATTI

Karadeniz'de, Samsun açıklarında batan 'Volga-Balt 214' adlı Panama bandıralı yük gemisinin kurtarılan 7 mürettebatı Sahil Güvenlik ekipleri ve savcılığa da ifade verdi. Denizdeki fırtınalı hava nedeniyle dalga boyunun 20 metreyi aştığını anlatan mürettebatlar, dev dalgaların geminin ön kısmını kopardığını ve ikiye bölünen geminin aniden su almaya başladığını anlattı. Tahliye ettikleri geminin 5 dakikada sulara gömüldüğü belirten mürettebat, 4 saat boyunca denizdeki dalgalarla boğuştuklarını ve Sahil Güvenlik ekiplerince kurtardıklarını ifade etti. Mürettebat, soğuk denizde donmamak için sürekli hareket edip, vücut ısılarını artırmaya çalıştıkları ve bu sayede hayatta kalmaya çalıştıklarını da ekledi.