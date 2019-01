DHA YURT BÜLTENİ -6

Anaokulu öğrencisi 5 saat minibüste unutuldu Samsun'un Atakum ilçesinde, anaokulu öğrencisi R.D. (4), servis minibüsünde unutuldu. 5 saat serviste kalan çocuk, okul çıkışı fark edildi. Görevliler, altını ıslatan ve titreyen R.D.'yi annesi Gülnür D.'ye teslim edip, özür diledi. Aile, görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olay, 16 Ocak’ta, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Fırat Özdemir Anaokulu'na giden R.D., annesi Gülnür D. tarafından öğlen saatlerinde servise bindirildi. Görevli kadın, çocuğu alarak servisle okula hareket etti. Servis okul önüne geldiğinde diğer çocuklar indirildi, iddiaya göre R.D. ise unutuldu. 5 saat serviste kalan çocuk, okul çıkışı fark edildi. Görevliler, altını ıslatan ve titreyen R.D.'yi annesi Gülnür D.'ye teslim edip, özür diledi.

Aile, görevliler hakkında Denizevleri Polis Merkezi’ne başvurarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

'BENDEN ÖZÜR DİLEDİLER'

Gülnur D. oğlunun serviste kilitli kaldığı süre içinde üşüdüğünü, ağladığını ve dışarı çıkmaya çalıştığını belirterek, "Ben oğlumu her zamanki saatinde servisten aldım. Teslim alırken oğlumu sürekli kucağıma alırım. Kucağıma almaya çalıştığımda, araçtaki hostes özür diledi ama ben anlam veremedim. 'Neden özür diliyor' dedim. Daha sonra şoför hemen yanıma geldi, bana 'Serviste unuttuk' deyince, ben hala inanamadım. O sırada yağmur vardı ve çocuğumun titrediğini, kucağıma aldığımda altının da ıslak olduğunu fark ettim. Hemen eve götürmek istedim. Servis şoförüne 'Neredeydi bu çocuk' dediğimde bana 'Rahat olun benim himayemdeydi, servisten dışarı hiç çıkmadı' dedi. Daha sonra olayın detayını öğrenince hemen polise gidip şikayette bulunduk. Oğlumu serviste unutmuşlar. Nasıl olur da bir çocuk serviste unutulabiliyor. Oğlumu arabada unutan servis görevlisi, şoförü ve öğretmeninden şikayetçiyim. İhmali olanlar hakkında devletimiz gereğini yapsın ki aynı olaylar tekrarlanmasın" dedi.

'İHMALİ OLANLAR HESABINI VERSİN'

Babaanne Ayten Aksoy ise bir ihmalin söz konusu olduğunu söyleyerek, "Bu konuda ihmali olan herkesin sonuna kadar bunun hesabını vermesini istiyoruz. Biz hemen o gece karakola ihbarda bulunduk. Yasal süreci başlattık, her ne olursa olsun bunun arkasında olacağız. Bizim çocuğumuzun şu anda sağlıklı olması bu sonucu hiç değiştirmiyor. Burada bir çocuğun hayatı söz konusu. Sonuçta ihmali olan herkes bunun hesabını vermeli. Bize göre öğretmen 'Ben sorumlu değilim' dese de onun da ihmali var. Biz çocuğumuzu okula göndermediğimiz zaman öğretmeni arayıp her seferinde bilgilendiriyoruz. Onun da çocuk yoksa bize dönmesi lazımdı. Eğer öğretmeni bize haber vermiş olsaydı, belki de o kadar saat boyunca serviste kalmazdı" diye konuştu.

'ÖLÜM KORKUSU OLUŞTU'

Olaydan çok etkilenen torununda ölüm korkusu oluştuğunu anlatan Ayten Aksoy, "Olaydan birkaç gün sonra yanıma gelip 'Ben aslında ölecektim ama ölmedim yaşıyorum' dedi. Serviste çok üşüdüğünü söyledi. Karne günü servis şoförü gelip torunumla konuşunca çocuk ona 'Beni bir daha serviste unutma' dedi. Şu anda belki de torunumun cenazesine ağlıyor olabilirdik. Biz bu yüzden yapılan ihmali kesinlikle affetmiyoruz. Sonuna kadar soruşturması yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- =================== Suriyelilerin döner bıçaklı, sopalı kavgası kameralarda Bursa'da Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan ve döner bıçakları ile sopaların konuştuğu kavgada 6 kişi yaralandı. Meydan savaşını andıran anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu D.S. eşi F.S. ile boşanma kararı alarak evini terk etti ve babasının evine yerleşti. Gece saatlerinde yakınları ve arkadaşlarını toplayan F.S., eşinin yaşadığı baba evini bastı. Baba evindeki yakınları darp etmeye başlayan şüpheliler yanlarında getirdiği döner bıçağı, satır ve sopalarla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan 6 kişi, civardaki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan meydan savaşına dönen kavga, güvenlik kameralarını da yansıdı. Şüphelilerin ellerindeki döner bıçakları, satır ve sopalar dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan olayın ardından 8 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

-Olay yerinden görüntüler Süre: 3.53 Boyut: 434 MB Haber: Berktuğ ÖNCÜ- Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA) ================== Santral istemeyen mahalleliyi umutlandıran rapor Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Karaağız Mahallesi'ne yapılması planlanan biyokütle enerji santraline karşı çıkan yöre sakinleri, son gelişmelerle umutlandı. Mahalle sakinlerinin avukatı Eralp Atabek, İl Toprak Kuruluna karşı açılan davada bilirkişi raporunun kendilerini doğruladığını belirterek, "Bu gelişmelerle birlikte mahkemenin yürütme kararını durdurmaya yönelik bir karar vereceğini tahmin ediyoruz. Daha sonraki duruşmada da iptal kararı verilmesini bekliyoruz" dedi.

Büyükorhan ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Karaağız Mahallesi'nin sakinleri, 26 Haziran 2018'de, bölgede kurulmak istenen biyokütle enerji santraline karşı çıkarak iş makinelerinin çalışmasına izin vermedi. Kendi sağlıkları ve doğa için santrale karşı çıkan mahalle sakinleri, ayrıca bölgedeki tarihi eserlerle yol ve mezarlığın zarar görmesini istemediklerini belirtti. Eylem yaparak santral yapımını protesto eden mahalle sakinleri, o tarihten itibaren bölgede nöbet tutmaya başladı. Karaağızlılar, kurulmak istenen biyokütle enerji santrali hakkında hukuki girişimlerde de bulundu. Son gelişmeler yöre sakinlerini umutlandırdı.

Bursa Akademik Odalar Birliği'nin nöbet çadırına ziyarette bulunarak eylemcilere destek olan mahalle sakinlerinin avukatı Eralp Atabek, 3 kuruma dava açtıklarını ve bilirkişi raporlarının belirttikleri gibi çıktığını söyledi. Mahkemenin yürütme kararını durduracağını düşündüklerini belirten Atabek, "İl Toprak Koruma Kuruluna karşı açtığımız iptal davasında 3 bilirkişiden oluşan heyet bir rapor düzenledi. Rapor, dava dosyasında belirttiğimiz bütün hususları içerir ve bizim ifadelerimizi doğrular şekilde çıktı. Bilirkişi raporu önümüzdeki hafta bize tebliğ edilecek. Bu gelişmeler doğurltusunda mahkemenin yürütme kararını durdurmaya yönelik bir karar vereceğini tahmin ediyoruz. Daha sonraki duruşmada da iptal kararı verileceğini umuyoruz" diye konuştu.

'HAYVANCILIĞI DESTEKLEYECEK PROJELERLE GELSİNLER'

Mahalle sakinlerinden Mesut Korkmaz ise bölgede hayvancılığı geliştirecek projeler görmek istediklerini ifade ederek, "Biz hayvancılığı ve tarımı daha ileri götürmek istiyoruz. Şehirde oturan vatandaşlarımıza buradan süt, et, peynir gibi organik ürünler ulaştırmak istiyoruz. Bize hayvancılığı destekleyecek projelerle gelsinler, köyümüzü kapatacak projelerle değil" dedi.

Tarımı ve hayvancılığı korumak için sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Korkmaz, şunları söyledi:

"Biz bu enerji yatırımlarına karşı değiliz, ancak bunun için doğru yerin burası olmadığını biliyoruz. Bu yatırımların yerleşim yerlerinden daha uzak yerlere yapılması gerekiyor, burada köye 400 metre bir yerde bu tesis yapılamaz. Biz burada hayvancılıkla geçiniyoruz, tarımla geçiniyoruz, biz bu köyü kapatıp gidemeyiz. Bizim üretimimiz, yaşamımız burada. Bu nedenle sonuna kadar mücadele edeceğiz ve inşallah kazanacağız. Bizi burada farklı zihniyetler olarak düşünüyorlar ama biz burada köyümüzü, toprağımızı, tarımımızı, hayvancılığımızı savunuyoruz. Bizim başka çıkarımız da menfaatimiz de yoktur."

- Avukat ve vatandaşlar ile röportajlar Süre:04:41 Boyut: 527 MB Haber - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA) ================= Öldürülme korkusuyla yaşıyorlar Antalya'da iki kardeş arasında kuyu nedeniyle çıkan kavgada öz yeğeni tarafından öldürülen Burhan Arslan'ın eşi Hanım Arslan (50), hakkında ömür boyu hapis cezası verilen ancak 2 aydır firari olan katil zanlısı tarafından ölümle tehdit edildiklerini söyledi. Kızlarıyla ölüm korkusu yaşadıklarını söyleyen Arslan, zanlının İzmir'de sahte kimlik ile yaşadığını iddia etti.

Şanlıurfa'da 2011 yılında yaşanan olayda Burhan ve Salih Arslan adlı kardeşler, tarlalarında bulunan kuyu nedeniyel tartıştı. Ancak kardeşlerin tartışması ailelerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Burhan Arslan, kavga sırasında ilk anda kimin ateşlediği tespit edilemeyen tabancadan çıkan kurşunla vurularak, öldürüldü. Olaydan sonra gözaltına alınan Salih Arslan, tutuklandı. Oğlu Reşat Arslan ile birlikte yargılandığı davada olaydan 5 yıl sonra yani 2016 yılında mahkemece 'suçu sabit görülmediği' gerekçesiyle tahliye edildi. Salih Arslan, cezaevinden çıktıktan 22 gün sonra ise öldürülen kardeşi Burhan Arslan'ın zihinsel engelli oğlu Nihat Arslan tarafından öldürüldü.

KATİLİ YEĞENİ ÇIKTI

İkinci cinayet ile ilgili kovuştuma devam ederken Burhan Arslan'ın öldürüldüğü ilk cinayet davasını Şanlurfa 1'in Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Kasım 2018 tarihinde karara bağladı. Mahkeme, Salih Arslan'ın oğlu Reşat Arslan'ı amcası Burhan Arslan'ı öldürdüğüne kanaat getirerek, ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, duruşmalara katılmayan tutuksuz sanık Reşat Arslan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

'KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ'

Kararın üzerinde geçen 2 aya rağmen Reşat Arslan yakalanamadı. Burhan Arslan'ın eşi Hanım Arslan ise eşinin yeğeni firari Reşat Arslan tarafından tehdit edildiklerini ileri sürdü. Katil zanlısının, tanıdıkları aracılığıyla ya da sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşarak, tehditler savurduğunu iddia eden Hanım Arslan, "Reşat Arslan İzmir'de sahte kimlikle yaşıyor. Tehditlerin nedeniyle öldürülme korkusu yaşıyoruz. Yakınları da bizi tehdit ediyor. Para teklif edip, ifademizi değiştirmemizi istiyorlar. Kızlarımı Kobani'ye kaçırmakla tehdit ediyorlar. Reşat Arslan'ın yakalanmasını istiyorum. Korku içinde yaşıyoruz, bir aydır işe gitmiyoruz. Adalet bekliyorum" dedi.

-RöP. Hanım Arslan 232 MB// 2.05 SN HD Haber: Hasan DEMIRBAŞ- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA) ================= Demre'de çiçekler açtı Antalya'nın Demre ilçesinde son günlerde sıcak havanın etkisiyle birlikte bazı ağaçlar ve bitkiler çiçek açtı. Baharı andıran görüntülerin oluştuğu ilçede kısa süreli yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı hayran bıraktı.

Türkiye'nin turfanda sebze üretim merkezlerinden Demre'de son 4-5 gündür gündüzleri hava sıcaklığı 16-17 dereceye çıktı. Artan sıcaklık sonrası Demre-Finike yolu üzerindeki refüjdeki papatyalar açtı. Bir badem ağacının açtığı çiçekler, Şahin Tepesi mevkisinde çiçek açan elma ağacı, Noel Baba Meydanı'ndaki begonviller görenleri şaşırttı.

Çiçek açan elma ağacının başında oynayan Mehmet Özcan, "Kış mevsiminin ortasındayız. Demre'de elma ağacı çiçek açtı. Bu da Demre'nin güzelliği" dedi.

GÖKKUŞAĞI GÜZELLİĞİ

İlçede dün öğleden sonra da kısa süreli etkili olan yağmur sonrası güneş yüzünü gösterdi. Bu arada ortaya çıkan gökkuşağı da büyüledi.

- Röportaj 118 MB /// 03.42" Haber-Kamera: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) =============== Kaymakam Tortop otağı inceledi Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, geçen gün törenle açılışı yapılan iki katlı binanın üzerindeki otağı inceledi.

Kaymakam Eflatun Can Tortop beraberinde Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şükrü Ülgüner ile birlikte Sandıklı Yörükler- Türkmenler Derneği tarafından çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kiralanan iki katlı binanın çatısına 80 metrekarelik keçi kılından yaptırılan otağda incelemelerde bulundu. Kaymakam Tortop'a, Sandıklı Yörükler- Türkmenler Derneği Başkanı Ali Eren, otağın bulunduğu bina ve derneklerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyarette ve inceleme sonrası Dernek Başkanı Eren, Kaymakam Tortop'a üzerinde derneğin logosu ve kaymakamın ismi yazan poşu hediye etti.

Kaymakam Eflatun Can Tortop, açılışa gelmek istediğini ama şehir dışında olması nedeniyle katılamadığını belirterek, "Otağımız fevkalade güzel. Çok beğendim. Başarılarının devamını diliyorum. Güzel çalışmalara imza atmalarını bekliyorum. Tebrik ediyorum" dedi.