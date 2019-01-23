DHA YURT BÜLTENİ -6

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GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 12:09 | Son Güncelleme

  Arazide sular çekildi, yeni düdenler oluştu İzmir'in Menderes ilçesinde aşırı yağışlar sonrasında yağmur sularının toplandığı tarım arazisinde derin çatlaklarla oluşan düdenler suların çekilmesiyle iyice ortaya çıktı.

Arazide sular çekildi, yeni düdenler oluştu

İzmir'in Menderes ilçesinde aşırı yağışlar sonrasında yağmur sularının toplandığı tarım arazisinde derin çatlaklarla oluşan düdenler suların çekilmesiyle iyice ortaya çıktı. Vatandaşların bölgeye olan ilgisi sürerken, arazide küçük çaplı yeni düdenlerin oluştuğu görüldü.
İzmir'de iki hafta önce üç gün aralıksız devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düşmesiyle Menderes'in kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının etkisiyle yer altındaki çatlaklar ortaya çıktı. Yağmur sularının bu çatlaklardan yer altına şelale şeklinde akmaya başlaması ilginç görüntü oluşturdu. Düden olarak bilinen bu oluşum herkesin ilgisini çekti. Düdenlere akan su şelaleyi andıran görüntüleri görmek için vatandaşlar bölgeye akın etti. Öte yandan geçen süre içinde arazideki suların çekilmesiyle düdenler daha net görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde düdenlerin içindeki şekiller dikkat çekti. Arazide küçük çaplı düdenlerin oluşmaya devam ettiği görüldü. Bölgeye vatandaşların ilgisi hala devam ediyor. Düdeni görmek için İzmir'in merkezinden geldiğini söyleyen Yakup Sakur, "İlk defa gedik böyle bir şeyi ilk defa gördük. Yani normalde görülecek şey değil ilk defa gördüğümü belirtmek isterim" dedi. Elektrik şirketinde saha elemanı olarak çalışan Mehmet Atik, oluşan düdeni görünce çok şaşırdığını belirterek "Biz burada hatlara bakıyoruz. Genelde geçiyoruz buradan çukur oluşmuş baya şaşırdık. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Baya büyükmüş. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Drone çekimleri
- Vatandaşlarla röportaj
- Genel ve detay görüntü

Haber-Drone: Mehmet CANDAN

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