DHA YURT BÜLTENİ -6

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde TIR ile yolcu midibisünün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı. Midibüs içerisinde can pazarı yaşanırken, sıkışan yolcular itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Kaza, bugün sabah saatlerinde Kars-Erzurum karayolu Sarıkamış ilçesi Keklik Deresi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 36 AY 851 plakalı yolcu midibüsü, yolun buzlu ve sisli olması nedeniyle 55 AAC 646 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs içerisinde can pazarı yaşandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan yolcular itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Çeşitli yerlerinden yaralanan 20 kişi Kars ve Sarıkamış Devlet Hastanelerine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, ortaokul öğrencisi Emel Urfalıoğlu (14), Bartın'da düzenlenen Okullar Arası Türkiye Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu. Urfalıoğlu, gümüş madalya ile döndüğü İncirliova'da Mehteran Takımı ile karşılandı. Sandıklı Nazmi Topçuoğlu Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Emel Urfalıoğlu, 5-10 Şubat tarihleri arasında Bartın'da yapılan Okullar Arası Türkiye Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye 2'ncisi oldu. Bugüne kadar katıldığı müsabakalarda 8 kez Ege Bölge Şampiyonu olan Urfalıoğlu'nun 3 Ege Bölge 3'üncülüğü, 1 Türkiye 2'nciliği bulunuyor. Madalyalarına bir yenisini ekleyen Emel Urfalıoğlu, İncirliova'ya dönüşünde, İncirliova Belediye Başkanı MHP'li Gürşat Kale ve AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek tarafından karşılandı. Mehteran Takımı eşliğinde karşılanan küçük sporcu beraberindeki kortej ile yaklaşık 2,5 kilometre yürüyerek, evinin bulunduğu sokağa geldi. 8 YILDA 13 MADALYA ALDI 6 yaşından bu yana kick boks sporu ile ile ilgilenen Emel Urfalıoğlu, "8 yıla toplam 13 madalya sığırdım. Bunlardan 8'i altın, 2'si gümüş, 3'ü de bronz madalya. İlk madalyamı Ege Bölge 3'üncüsü olarak Denizli'de almıştım. Şimdi de Bartın'da 5-10 Şubat tarihleri arasında okullar arası Türkiye Kick Boks şampiyonasına katılarak burada da 2'nci oldum ve Türkiye'yi nisan ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandım. Nisan ayındaki şampiyonaya tabii ki daha iyi hazırlanacağım. İncirliova Belediyespor adına müsabakalara katılıyorum" dedi. Urfalıoğlu, hedefinin Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu olduğunu söyledi. İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale de "Belediye olarak her zaman sporcunun yanındayız. Özellikle böyle şampiyon sporcular bizim gururumuz. Kızımız okullararası şampiyonada Türkiye 2'ncisi oldu. İlçemizden böyle genç bir sporcunun yetişmesi hepimizi gururlandırdı. Geçen hafta, Belediye Meclisi toplantısında da aldığımız kararla sporcumuza bir hediye takdim edeceğiz. İnşallah onu da kısa sürede kendisi ile paylaşırız" diye konuştu. 'KENDİM YAPAMADIM, ÇOCUKLARI TEŞVİK ETTİM' Küçük yaşta gönül verdiği 'kick boks' sporunu uzun yıllar amatör olarak yaptığını belirten baba Sebahattin Urfalıoğlu (46), "Ancak, maddi durumum müsait olmadığı için resmi müsabakalara katılamadım. Ben de çok sevdiğim bu spora çocuklarımı yönlendirdim. Çocuklarımın başarılı olabilmesi için elimizden geldiğince uğraştık. Allah'ın izniyle kızımız Türkiye ikincisi oldu. Ailecek sevinçliyiz" diye konuştu. 'EVDE ÇALIŞMAYA BAŞLADIK' Kız kardeşini hem abi hem antrenör olarak evde çalıştırdığını belirten Nazmi Urfalıoğlu(18) da "Babam zaten kendisi bu sporu yapıyordu. Televizyonda kicks boks müsabakalarını zevkle izliyorduk. 'Siz de bu spora başlayın' diyerek, bizi teşvik etti. Bunun üzerine biz de gerekli spor malzemelerini alıp, herhangi bir spor salonuna kayıt yaptırmadan, evde çalışmalara başladık. Biraz aşama kaydettikten sonra spor salonunda çalışmalarımızı sürdürdük. Ardından küçük maçlara çıktık. Antrenörlerimiz yetenekli olduğumuzu görünce bizi büyük maçlara çağırdı. Oralarda farklı dereceler elde ettik. İnşallah daha büyük maçlarda Türk bayrağını dalgalandıracağız" dedi.

Görüntü Dökümü

--------

- Güvenlik kamerası

- Pompalı tüfekle markete girmesi

- Market çalışanı araması

- Market çalışanına tüfeğini doğrultması

- Market çalışanının ellerini kaldırması

- Çalışanın kasayı açması

- Kasadan parayı soyguncuya vermesi

- Soyguncunun parayı alıp gitmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 175 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

===================

Çadırda yaşayan aile yardım bekliyor

Adana’da biri Down sendromlu, 2 torunlarıyla birlikte derme çatma bir çadırda yaşayan Orbay ailesi, geçinemedikleri gerekçesiyle devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden yardım istedi.

Osmaniye’de kiralık bir evde yaşadıklarını söyleyen Müslüm (52) ve Kiraz Orbay (50), oğulları Erhan (27) ile gelinleri Azize’nin (26) ayrılması üzerine torunları Down sendromlu Alican (7) ile Kalemzar’a (9) kendilerinin baktığını kaydetti. Orbay çifti, torunlarıyla ilgilenmeleri nedeniyle çalışamadıklarını ve ev kiralarını ödeyemedikleri gerekçesiyle ev sahibi tarafından evden çıkartılmaları üzerine Adana’ya taşınarak Seyhan ilçesindeki sebze hali yakınlarındaki boş araziye kurdukları derme-çatma bir çadırda yaşadıklarını anlattı. Müslüm Orbay kendisinin çevreden hurda, kağıt, plastik, cam şişe toplayıp sattığını, eşi Kiraz’ın ise sebze halinden topladığı sebze ve meyvelerle karınlarını doyurduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Engelli torunuma devletin verdiği 430 TL yetmiyor. Ev kiralasak kira, su, elektrik, mutfak, yetiştiremiyoruz. Osmaniye’deyken engelli torunum engelli okuluna, kız torunum ise ilkokula gidiyordu. Şimdi okullarından mahrumlar. Gelinim terk etti gitti, oğlum da kolundan bıçaklandı, çocuklarla biz ilgileniyoruz. Down sendromlu torunumu yalnız bırakamıyoruz, sürekli yola atlıyor. Tek bıraksak ya araba çarpacak ya kamyon. Çevredekiler Allah rızası için ekmek, yiyecek getiriyorlar. Çok mağduruz ve bir eve ihtiyacımız var. Düzenimizi tutturmamız için bana da bir iş versinler, herkes gibi yaşamaya çalışalım.ö