DHA YURT BÜLTENİ -6

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı divan katip üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit'te partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Fatma Kaplan Hürriyet tolantıda, TBMM Başkanlık Divanı divan katip üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Hürriyet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın henüz istifa etmemesinin Anayasa'nın tarafsızlık ilkesine gölge düşürdüğünü savunarak, "Binali Yıldırım, meclis başkanının uzun bir süre üzerine el basarak yemin ettiği Anayasa'nın, tarafsızlık ilkesine ve hükmüne karşı gelerek meclis başkanlığı görevinden istifa etmedi. Adaylığı açıklandığı dakikadan itibaren normalde meclis başkanlığı görevini sürdüremez ve istifa etmesi gerekiyordu. Bunun gerekliliği de Anayasamızın 94'üncü maddesinden ileri geriyor. Başkanın veya başkan vekilinin herhangi bir yere adaylığıyla ilgili herhangi bir problem yok, herkes her yere aday olabilir. Ancak meclis başkanının ve başkan vekillerinin hiçbir şekilde kendi partisi de dahil olmak üzere bir siyasi toplantıya katılması, bu adaylığı görevinden istifa etmediği sürece ne yazık ki tarafsızlık ilkesini ihlal etmiş oluyor" dedi. 'ŞAHSİ ARACIMLA ADAYLIK ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜYORUM' TBMM Başkanlık Divanı divan katip üyeliğinden istifa etme zorunluluğu olmamasına rağmen seçime gölge düşmemesi için istifa etmeyi gerekli duyduğunu söyleyen Hürriyet, sözlerine şöyle devam etti: "Anayasa'nın 94'üncü maddesine dayanarak istifa etme zorunluluğum olmamasına rağmen, adaylığım ilan edildiğinden bu yana devletin bana vermiş olduğu hiçbir imkanı kullanmadım. Çünkü adaylık çalışmaları sonuçta bir partiyi ilgilendiren çalışmalar, bizlerin şahsi çalışmalarını ilgilendiriyor. Dolayısıyla katip üye olmam nedeniyle devletin bana tahsis etmiş olduğu makam aracı var, o aracı da adaylığım açıklandığı günden bu yana kullanmadım. Makam aracını otoparka çektik. En başından beri kendi şahsi aracımla adaylık çalışmalarını yürütüyorum. Onun dışında zaten bir meclis başkanında olduğu gibi imkanlar ve haklar bizlerde yok. Ona rağmen biz dedik ki hem kul hakkını, yetim hakkını gözetmek adına istifa zorunluluğumuz olmamasına rağmen, bu tartışmaların hiçbir zaman ortasında olmamamıza rağmen biz milletimizin aklında kum zerreciği kadar şüphe kalsın istemiyoruz. Hiçbir vatandaşımızın devletin imkanlarını kullanarak seçime girdiğimizi düşünmesini istemiyoruz. Kırmızı plakalı aracı kendi partimizin siyasi yarışında zaten kullanmadık. Halkın cebinden çıkan her kuruş verginin hesabını sorma, verilen vergilerin nereye harcandığını sorgulama gibi bir sorumluluğumuz var bizim. Bu sorumluluk bizim üzerimizdeyken de yasal olmasına rağmen divan katip üyesi olarak milletimize karşı sorumluluğumuzu gözardı edemezdik. Bu sebepten de aday olduğumuz andan itibaren bunun da bilincinde olarak hareket ettik. Şimdi de bu bilinçle, aynı anlayışla vatandaşımızın, halkımızın kimsenin aklında ufacık bir şüphe kalmaması açısından, TBMM Başkanlık Divanı divan katip üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum. Bunun da en azından bir duruş, en azından ilkesel bir tavır sergilemek vatandaşımıza karşı manevi yönden, vicdani yönden, ahlaki yönden, siyasi etik yönünden yasal zorunluluğumuz olmamasına rağmen halka hesap verme sorumluluğumuz gereği ve dürüstçe yolumuza devam edelim diye istifa ediyorum."

AMASYA'da, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Merkezi'ne günde gelen yaklaşık 600 çağrının yüzde 60'ının asılsız olduğu açıklandı. Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, ekiplerin canla başla çalıştıklarını ifade ederek, sağlık hizmetinde zaman kaybına neden olan asılsız ihbarların yapılmaması gerektiğini söyledi.Amasya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu, 266 personel ve 32 ambulansla 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. 20 farklı istasyonda, acil sağlık hizmetleri personeli, her sabah ambulansların eksiklerini kontrol edip gerekli bakım ve onarımını yapıyor. Ambulansların içindeki sağlık aletlerini günde 2 kez kontrol eden ekipler, acil vakalara zamanında ulaşabilmek için hazır bekletiliyor. Ekipler, gelen ihbarları en kısa sürede değerlendirerek, olay yerine ulaşıyor. Acil çağrı merkezinde ekipler, günde ortalama 600 ihbarı değerlendiriyor. Çağrı Merkezi'ne günde gelen yaklaşık 600 çağrının yüzde 60'ının asılsız olduğu açıklandı.

'SAĞDUYULU OLUNMALI'

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, günde ortalama 600 ihbarın yüzde 60'ının asılsız olduğunu belirterek, asılsız ihbarların yapılmaması konusunda vatandaşı uyardı. Nergiz, "20 istasyonumuzla, 250'nin üzerinde personelimizle 7 gün 24 saat sağlık ordumuzun başındaki neferlerimizle hizmetimize devam etmekteyiz. Ekiplerimizle, günün her saatinde vatandaşımıza hizmet ermek için canla başla çalışmaktayız. Tabi asılsız ihbarlarda maalesef oluyor. Bu da ekiplerimize zaman kaybettiriyor. Bu konu da daha sağduyulu olmalıyız" dedi.

'GÖREVİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ'

112 Acil Sağlık İstasyonu çalışanı Özlem Bulut, da görevini severek yerine getirdiklerini söyleyerek, "Ben ve bütün arkadaşlarım sağlık ordusunun neferleri olarak işimizi severek yapıyoruz. 7/24 kar kış demeden, yeri geliyor çocuklarımızı evimizde bırakarak, çağrılan her an mesai kavramı gözetmeksizin buradayız. Bu işi yapıyoruz, severek yapıyoruz ve yapmaya da devam ediyoruzö diye konuştu.

'KAR KIŞ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ'

Acil Tıp Teknikeri Zülal Demir ise, "Yaptığımız işi zaten severek yapıyoruz. Kar kış demeden, merkeze bağlı köylerde, merkezdeki hastalarımıza 7/24 hizmet veriyoruz. Bizde zaten kadın ağırlıklı, eşimiz, çocuklarımız, ailemizden ayırdığımız zamanı burada hastalara hizmet vermek için kullanıyoruzö diyerek dertli oldukları asılsız ihbarların olmaması temennisinde bulundu.