DHA YURT BÜLTENİ-6

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkarılan ocakta göçük meydana geldi, 4 işçi enkaz altında kaldı. İşçilerden 1'i ağır yaralı olarak kurtarılırken, 3'ünü kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Sarıkaya Mahallesi ile Labranda Antik Kenti arasındaki bölgede yer alan Yumrutaş mevkisindeki feldspat madeninde, bugün saat 10.30 sıralarında göçük oldu. 4 işçi, göçük altında kaldı. Maden ocağındaki çalışanların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla, olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada, işçilerden 1'i ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Göçük altında kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Dev kaya kütlelerinin altında iş makinelerinin de kaldığı görüldü.

BİTLİS merkezde 380 öğrencisi bulunan Cemil Özgür Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri spor salonları olmamasına rağmen imkansızlıklar içinde çalıştıkları branşlarda, yarışmalardan derece ile döndü. Okulda sosyal ve kültürel dallarda da eğitim veriliyor. Okul Müdürü Ali Yıldırım, amaçlarının çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu söyledi. Cemil Özgür Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri, gösterdikleri başarılarla göz dolduruyor. Spor salonu olmayan okulda savunma sanatı wushu, masa tenisi ve basketbol branşlarında eğitim alıp yarışmalara katılan öğrenciler dereceyle kente döndü. En son, 26 Ocak- 5 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen okullar arası wushu şampiyonasına 9 sporcu ile katılan lise, 4 Türkiye birinciği, 1 ikincilik ile 1 de üçüncülük kazandı. Okulda ayrıca gitar, bağlama, halk oyunları ve ahşap boyama gibi farklı sosyal ve kültürel alanlarda eğitimler de veriliyor. Lisenin spor salonu için geçen yıl ihale sürecinin tamamlandığını, nisan ayı ile birlikte inşaata başlanılacağını belirten Okul Müdürü Ali Yıldırım, imkan sunulduğunda öğrencilerin büyük başarılar elde edebildiğini söyledi. 300'ü yatılı, 380 öğrencileri olduğunu kaydeden Yıldırım şöyle konuştu: "Öğrencilerimizi derslerinin dışında kalan zamanlarında spor yapmaları için destekledik. Bunun hem kendi eğitimlerine katkı sunduğunu hem de kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu gözlemledik. Öğrencilerimize imkan verildiğinde başarılı olduklarını gördük. Okulumuzda çok çeşitli dallarda sportif faaliyetler bulunuyor. Öğrencilerimizin hemen hepsini bir spora yönlendirdik. Sporun dışında kalan öğrencilerimizi de sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirdik. Yaptığımız bu çalışmalar sonucunda başta ilimiz olmak üzere Türkiye'de düzenlenen çeşitli etkinliklerde başarı gelmeye başladı. Son olarak Antalya'da gerçekleştirilen wushu müsabakalarında 4 öğrencimiz Türkiye birincisi oldu. Kayaklı koşu dalında Türkiye 3'ncülüğü kazandık. İnşallah bu uygulamayla öğrencilerimizin sosyal yönünü güçlendireceğiz. Daha ayakları üzerinde durabilen ve sosyalleşen öğrenciler yetiştirmeyi düşünüyoruz. Hayat, sadece derslerden fizik, kimya, matematikten oluşmuyor. Onların sporla tanışıp daha iyi bireyler olarak yetişmesine imkan sağlamaya çalışıyoruz. Hayatta daha mutlu olabilecekleri imkanlar sunuyoruz. Hafta sonları kız öğrencilerimiz için ahşap boyama kursları açtık. Bağlama ve gitar kursları için girişimlerimiz var. Bu şekilde öz güvenlerine gelmiş bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Okulun tabelasından görüntü

-Öğrencilerden detaylar

-Halk oyunları çalışmaları

-Halk oyunları hocası Rıfat Kırmızızambak ile röportaj

-Ahşap boyama kursundan detaylar

-Üretilen ürünler

-Ahşap Boyama Kursu öğrencisi Nurgül Alabalık ile röportaj

-Wushu takımının kazandığı madalyalardan detay

-Okul Müdürü Ali Yıldırım ile röportaj

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)-

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4)KERATİNLİ ŞAMPUAN SAÇ DÖKÜLMESİNİ DURDURUYOR

ATATÜRK Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde Türkiye'de ilk kez keratin üretildi. Prof. Dr. Esabi Başaran Kurbanoğlu ve Dr. Murat Özdal tarafından üretilen doğal keratinden saç ve cilt bakım şampuanı geliştirildi. Keratinli şampuanın piyasadakilerden çok daha kaliteli olduğunu belirten Prof.Dr. Başaran, saç dökülmesini durdurduğunu ve hızlı büyüme sağladığını bildirdi.

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Esabi Başaran Kurbanoğlu ve Dr. Murat Özdal tarafından, AR-GE projesinin sonucunda doğal keratinden saç ve cilt bakım şampuanı geliştirildi. Fakülte laboratuvarında yıllar süren çalışma sonunda başarıya ulaşan Kubanoğlu ve Özdal, ürünlerini önce kendileri test etti, sonra Erzurum'daki kuaförlerle birlikte denedi. Yaptıkları testlerden başarılı sonuçlar alan Kurbanoğlu ve Özdal, keratinli şampuanlarını kamuoyuna tanıttı.

Türkiye'de ilk kez laboratuvar ortamında keratin üretmeyi başardıklarını söyleyen Prof.Dr. Esabi Bayaran Kurbanoğlu, 1990'lı yıllarda başlattıkları çalışmanın olumlu sonucunu almaktan mutlu olduklarını ifade etti. Yurtdışından döviz karşılığı getirilen keratini üretmek için patent projesi başlattıklarını söyleyen Kurbanoğlu, "İlk kez laboratuvar ortamında nano keratin elde ettik. Biz bu üretimin ticari bir hale gelmesini istiyoruz. Biz fakültemiz laboratuvarında şimdilik günde 6 grama yakın bir üretim sağlıyoruz. Şimdi bunu sanayi sektöründe nasıl uygulayabiliriz, endüstriyel hale nasıl getirebilirizi düşünmeye başladık. Gerekli araştırmalarımızı yapıyoruz, üniversite yönetimine bunu bir proje halinde sunacağız. Yakın zamanda kilogram seviyesinde nano keratin üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ürettikleri nano keratinin yurt dışından getirilenlerden daha kaliteli olduğunu vurgulayan Kurbanoğlu, saç ve cilt bakımına olan faydalarını test ettiklerini anlattı. Fakülteye davet ettikleri kuaförlerle birlikte de deneyler yaptıklarını kaydeden Kurbanoğlu, "Bizim ürettiğimiz keratin çok kaliteli. Yurt dışından getirilenlerle karşılaştırılıyor bizimkisi daha kaliteli. Bunu Erzurum'da hizmet veren kuaförler de söylüyor. Bizim nana keratinden ürettiğimiz şampuanı kullanan kadın erkek bir daha talep ediyor. Saf keratin, her hangi bir şey yok, doğal, kesinlikle toksik madde içermiyor. Saç dökülmesini durduruyor. Keratinin hızlı şekilde saç sakal uzaması deneyleri yaptık. Kesilen sakalın bir tarafını keratinle diğerini normal yıkadık. Sonuçta keratinle yıkanan tarafın hızla uzadığını gördük. Kuaför arkadaşlarla deneyler, ağırlık testleri yaptık. Şampuanların emilim değerlerini karşılaştırdık. Biz çok kaliteli bir keratin ürettiğimizden eminiz. Bu üretimi daha da artırarak Türkiye'nin döviz kaybını önlemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

YARA ONARIMI İÇİN POMAT YAPILABİLİR

Fakültede ürettikleri keratinle özellikle diyabetik hastaların yaralarının onarımı için pomat üretilebileciğini de kaydeden Kurbanoğlu, şunları söyledi:

"Bizim ürettiğimiz keratinle yara iyileştirici pomatların elde edilmesini istiyoruz. Keratinli pomatların yara onarımında etkili kullanıldığını biliyoruz. Bizim keratini de eczacılar deneylen yaparak yara onarımında etkili kullanılan bir pomat elde edebilirler. Keratinli pomatlar diyabetik hastalarda kullanılıyor. Bizimkisi belki ondan daha iyi sonuçlar verir. Bu konuda multi disipliner bir çalışma yapmayı planlıyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Fakülte binası

-Laboratuvarlar

-Kurbanoğlu ve ekibinin çalışması

-Kurbanoğlu'nun ekibiyle konuşması

-Elde edilen keratinin görüntüsü

-Kurbanoğlu ile röp

-Kurbanoğlu ve ekibinin görüntüsü

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)

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