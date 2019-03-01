DHA YURT BÜLTENİ -6

Bakan Pakdemirli İzmir'de

Kadınlarla birlikte pişi yaptı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı kırsal mahallelerden biri olan Kavacık'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Sabah saatlerinde mahalleye gelen Bakan Bekir Pakdemirli, burada kadınlarla birlikte pişi yaptı. Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarına destek isteyen Pakdemirli, "24 Haziran'da bir destek verdiniz, şimdi bu desteğin gerisinde bir destek verirseniz, muhalefet gelecek, AK Parti'nin başında boza pişirecek. Diyecek ki, 'Hadi seçime gidelim, seçime gidelim, seçime gidelim.' Türkiye'nin artık seçime gitmeye ihtiyacı yok" diye konuştu.

Karabağlar'a bağlı Kavacık Mahallesi'nde kadınlarla birlikte pişi yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra mahallenin meydanında bulunan kahvehanede vatandaşlara seslenen Bakan Bekir Pakdemirli, köylerdeki üretimin önemine dikkat çekti. Kırsal kesimin kalkındırılması gerektiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, köylerin boş kalması halinde, buzdolaplarının da boş kalacağını ifade etti. Pakdemirli, "Önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde tüm Türkiye'de yüzde 50 daha fazla gıdaya ihtiyaç olacak. Bunu da üretecek olan sizlersiniz. Tarım sektörü günlük siyasete alet edilen bir sektör. Herkesin ağzında leblebi gibi çiğnediği bir sektör. Ama tarım, savunmadan daha önemli. Günlük siyasete alet edilmemeli. Eksik taraflarımız var ama genel çerçeve olarak Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI'NA DESTEK İSTEDİ

28 Şubat sürecine de değinen Bakan Bekir Pakdemirli, "Bizim milletin ferasetinin üstüne feraset yok. Dün 28 Şubat'tı. 28 Şubat özel bir gün. Neden? Postmodern darbe. Sonrasın bakın, AK Parti kapatma davası, ekonomik taarruz. Bunların hepsine baktığımızda Türkiye'nin istikrarlı bir bölge ve ülke olmasını istemiyorlar. Son 16 yılda vatandaş dedi ki, 'Arkadaş ben artık koalisyon istemiyorum, kuyruklar istemiyorum. 1970'lerdeki halimizi istemiyorum.' 16 yıldır sizlerin de desteği ile AK Parti, iktidar. Artık koalisyonların olmadığı bir sistem de getirdik. Şimdi aşmamız gereken bir adım daha var. 24 Haziran'da bir destek verdiniz, şimdi bu desteğin gerisinde bir destek verirseniz, muhalefet gelecek Ak Parti'nin başında boza pişirecek. Diyecek ki, 'Hadi seçime gidelim, seçime gidelim, seçime gidelim.' Türkiye'nin artık seçime gitmeye ihtiyacı yok. Seçim demek, beklentileri ertelemek demek. Sizin bize verdiğiniz 2023 yılına kadarki krediyi kullanacağız" diye konuştu. Pakdemirli, Cumhur İttifakı'na ve Karabağlar adayı Bilal Doğan'a destek istedi.

'İŞ VE AŞ KAYGISI VAR'

İzmir'in hizmet yoksunu bir kent olduğunu söyleyen Bakan Bekir Pakdemirli, "İzmir'i yeniden iş ve aş bulunabilecek bir kent haline getirmek zorundayız. Bakan olmama rağmen bu işler bitince 'Nereye dönerim' diye düşündüğümde, bir taraftan da 3 evladım var. Onları da düşünerek 'Acaba İzmir'de iş bulabilecekler mi' diye bir kaygım var. Herkesin iş ve aş kaygısı var. İzmir bunu hak etmiyor, İzmir daha güzelini hak ediyor. Karabağlar şehirleşme açısından çok kötü bir durumda. Buranın elden geçmesi gerekiyor. İktidar ile yerel yönetimlerin el ele hareket etmesi gerekiyor. Bunları yapacak olan bugüne kadar binlerce eser bırakan AK Parti. AK Parti'ye desteğinizin devamını istiyorum" diye konuştu.

KAVACIK PROJELERİNİ AÇIKLADI

Bakan Bekir Pakdemirli, Kavacık Mahallesi için yapmayı planladıkları projelere dair ise şunları söyledi:

"Mahalleye mesire yeri kuracağız. 100 dekar alanda 2 bin 700 fıstık çamı fidanı dikecez. 3 yıl bakımını Orman Genel Müdürlüğü üstelenecek. Sonra ücretsiz olarak mahalle halkına, 49 yıllığına kullanımını devredeceğiz. Üzüm işleme paketleme soğuk hava deposu da hayırlı olsun. Kadın girişimcilerin faaliyet gösterdiği kooperatife aite binada pekmez ve sirke üretimi paketleme tesisi hayırlı olsun. Tapulu arazilerin tespiti ile ilgili kadastro güncelleme çalışmalarını da yıl içinde başlatıyor olacağız."

31 Mart'ın İzmir için bir fırsat olduğunu söyleyen Bakan Bekir Pakdemirli, "İzmir'e en büyük yatırımı AK Parti yaptı. Bugünkü rakamlarla belki 60 milyara yakın bir yatırım yapmışız İzmir'e. AK Parti konuşmayan, iş yapan bir parti. Sizin de bu dönemde projeleri olana destek vereceğimize inanıyorum" dedi.

Bakan Bekir Pakdemirli, daha sonra vatandaşların sorunlarını dinledi.