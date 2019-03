DHA YURT BÜLTENİ -6

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinde inceleme yapan ekipler

-Bekleyen yakınları

-Cenaze aracının geçişi

-Cesedin çıkartıldığı derenin görüntüleri

SÜRE: 01'19" BOYUT: 72.1 MB

Haber-Kamera:Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU,(Adana),(DHA)

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR AİLELERİYLE DANS ETTİ

Adana'da 'Dünya Down Senromu Farkındalık Günü' nedeniyle düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklar aileleriyle birlikte dans etti. Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi, Mavisu Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Derneği, Gönüllü Aileler Topluluğu ve Suhar Duru Sanat Akademisi tarafından düzenlenen Down Senromu Farkındalık Günü'ne, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Ramazan Akyürek, Adana Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Ali Duran Karakaya, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Recep Kurtoğlu, Gençlik Merkezi Gönüllüleri, down sendromlu vatandaşlar ve aileleri katıldı. Konuşmasında Down sendromu hususunda toplumsal duyarlılık ve farkındalığın artması gerektiğini, bu konudaki çalışmaların daima destekleneceğini belirten Belediye Başkan vekili Ramazan Akyürek, "Evlatlarına göre hayatlarını şekillendirmek, onların sevinci ile sevinmek, onların derdiyle dertlenmek onların bir tebessümüne gününüzün tamamını feda edebilmek böylesine ulvi bir ruhla böylesine sarsılmaz bir inançla evlatlarına sahip çıkan tüm aileleri kutluyorum" dedi.

Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Ali Duran Karakaya ise, "Aslında bu çocukları anlatmaya kelimeler yetmiyor. Çünkü, hakikaten bu çocuklarımız kanatsız melekler ve bunların koruyucu melekleri de bugün burada bulunan sevgili anneleri. Dünyanın yükü o eli öpülesi annelerin omuzunda. Onları bir kez daha buradan saygıyla sevgiyle muhabbetle anıyoruz. Onların her daim yanındayız" diye konuştu.

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARA MORAL

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte sahne alan down sendromlu çocukların sergiledikleri bireysel gösteriler büyük ilgi ve beğeniyle izlendi. 21 özel çocuk ve annenin sahne aldığı gösterilerde, dans eden, halk oyunları ve işaret diliyle şarkı söyleyen çocuklar bol bol moral depoladı. Dünya Down Senromu Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen etkinlik sonunda, down sendromlu çocuklar ile aileleri, eğitmenler, gençlik merkezi gönüllüleri ve davetlilerinde katılımıyla oyun havası eşliğinde oyun oynadı.