DHA YURT BÜLTENİ-6

ISPARTA'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada Fehmi Kartal (40) yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı. Kaza saat 08.00 sıralarında Anadolu Mahallesi 105. Cadde ile eski çevreyolunun kesiştiği kavşakta meydana geldi. Necmettin Tok'un (42) kullandığı 32 PD 047 plakalı minibüsle Tarık Sinan Kara'nın (25) kullandığı 32 AAR 509 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs refüje savrularak ters dönerken, otomobil de refüje çıkarak durabildi. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Otomobildekiler çevreden yetişenler tarafından araçtan çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüste yolcu olarak bulunan Fehmi Kartal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Minibüsteki sürücü Necmettin Tok, kardeşi Nusrettin Tok (39) ve Sadık Yılmaz ile otomobilde bulunan sürücü Tarık Sinan Kara, Yasin Kağan Kara (28), Fetiye Kara (54) ve Zülfü Çelikbaş yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Fehmi Kartal'ın cenazesi ise morga konuldu.

Bursa'da Uludağ'a kısa yoldan çıkmak için 2014 yılında açılan ve bu zamana kadar yaşanan otobüs kazalarında 3 kişinin öldüğü 100'ün üzerinde vatandaşın yaralandığı Dobruca Yolu'nda otobüs ve kamyonların kullanmalarını engelleyecek şekilde daraltılarak önlem alındı. Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dobruca Mahallesi'nde Uludağ'a kısa sürede ulaşım sağlamak için 2014 yılında kullanıma açılan Dobruca Yolu'nda, otobüs ve kamyonların girişi yasak olmasına rağmen son 5 yıl içerisinde yaşanan otobüs kazalarında 3 kişi ölürken 100'ün üzerinde vatandaş yaralanmıştı. Son olarak 1 Mart 2019 tarihinde öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrilmiş ve yol kazanın ardından trafiğe kapatılmıştı. Karayolları ve Belediye ekiplerinin çalışmalarının ardından otobüs ve kamyonların yolu kullanmamaları için, yolun giriş ve ve çıkışlarına beton bariyerler ile daraltma yapıldı. Ayrıca yine giriş ve çıkışlara demir yükseltiler kurularak yüksekliği 2 metre 60 santimetreyi geçen araçların yola girişleri engellenerek yol trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Alınan tedbirlerden detaylar

-Yaşanan eski kazadan detaylar

-Yoldan genel detaylar

-Yaşanan kazadan DRONE görüntüleri

Dosya adı: 2403yol_onlem

Süre:2.39 Boyut:269 MB

Haber: Muammer İRTEM

Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA(DHA)

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3)İPEK SAĞLIĞINA KAVUŞABİLMEK İÇİN UMUT ARIYOR

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki İpek Şimşek, halk arasında kemik kanseri olarak bilinen osteosarkom hastalığı ile mücadele ediyor. Ayağa kalkıp okula gitmek isteyen İpek, Küba'da uygulandığı belirtilen kanser aşısını olabilmek için hayırseverlerden yardım ve destek bekliyor. Bayraklı'da yaşayan Özlem Şimşek (43) ve Ekrem Şimşek (54) çiftinin kızları İpek Şimşek, lise eğitimine başlamadan hemen önce sol bacağında hissettiği şiddetli bacak ağrısı sebebiyle 2018 yılı Ağustos ayında doktora başvurdu. Gittiği hastanenin acil servisinde (Ege Üniversitesi Hastanesi) yapılan tetkiklerin ardından gelişim ağrısı yaşadığı söylenen İpek Şimşek, evine gönderildi. Süreç içinde Bayraklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitimine başlayan İpek, ağrılarının devam etmesiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde, sol bacağında, kemiği çoktan zedelemiş olan bir tümör bulunduğu fark edildi.

İpek'in bu süreçte çok yoğun ağrılar çektiğini dile getiren anne Özlem Şimşek sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"Daha sonra kalçaya kadar alçıya aldılar ve yürümesi yasaklandı. Patoloji raporları temiz çıktı, ancak öyle değilmiş. Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevki yapıldı. Ameliyatla tümörlü kemiğin alınacağı, yapay kemik takılacağı söylendi. Yaklaşık 7 saatlik bir ameliyat olması gerekiyordu, ancak 3.5 saatte çıktı. Ameliyatta doktor tümörü gördüğünde bir gariplik olduğunu fark etmiş ve sadece patoloji için örnek alıp ameliyatı iptal etmiş. Bunun iyi huylu bir tümör olamayacağını anlamış. Bu ameliyatta kırıklara çubuk yerleştirdiler ve tek faydası İpek'in acılarının dinmesi oldu. Daha sonra patoloji sonuçları belli oldu ve yapısı farklı osteosarkom tanısı konuldu. Yaklaşık 2.5 ay önce kemoterapi görmeye başladı. Kemoterapiyle birlikte 62 kilodan 52 kiloya düştü ve saçları döküldü."

'HİÇ TANIMADIĞIM İNSANLAR İPEK İÇİN AĞLAMAYA BAŞLADI'

Kemoterapi süreciyle birlikte İpek'in iyileşebilmesi için başka çareler aradıklarını söyleyen anne Şimşek, Küba'da uygulanan kanser aşısını için şu sözlerle destek istedi: "Çevremizdeki insanlardan bazıları Küba'da kanser tedavisinin yapılabildiğini söyledi. Araştırdık ve kanser aşısının olduğunu öğrendik. Bu aşının yan etkisi yokmuş ve kemoterapi gibi değilmiş. Bu süreçte eşim de ben de kızımızın yanında olabilmek için işimizi bırakmak zorunda kaldık, kırtasiye dükkanımızı kapattık. Bir işe girsek de haftada 3 gün izin alma lüksümüz olmuyor. Şu anda akrabalarımızın desteğiyle geçinebiliyoruz. Her anne kızını iyileştirebilmek ister ancak Küba benim için çok büyük bir hayaldi. Daha sonra İpek'in öğretmeni bize destek olabilmek için bir yardım kampanyası başlattı. O zamana kadar bize bir ihtiyacımız olup olmadığı sorulduğunda her zaman 'Dua edin yeter' derdim. Ancak hiçbir gelirimiz kalmamıştı, İpek'in dengeli beslenmesi, ilaçlarını alması gerekiyordu. Bu yüzden bizler de bu kampanya ile yola çıktık. O kadar çok insan bizimle beraber oldu ki, hiç tanımadığım insanlar İpek için ağlamaya başladı. Yaklaşık 15 günde verilen destek 30 bin TL'ye ulaştı. Bu bizim için büyük bir umut oldu. Rabbim nasip ederse, birilerinin Küba'ya gidebilmemiz için bize yol göstereceğine, destek olacağına ve maddi yardım yapacağına inanıyorum."

Görüntü Dökümü:

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-Özlem Şimşek ile röp.

- İpek Şimşek genel ve detay görüntüler

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA)

