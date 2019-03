DHA YURT BÜLTENİ-6

Görüntü Dökümü

--------------------

-Yolda kar temizleme çalışması

-İş makineleri görüntüleri

-Hanefi Çimen konuşma

Boyut: 641 mb

HABER KAMERA: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)-

===================================================

2)HAMZA DAĞ: SEFERİHİSAR BELEDİYESİ'NİN 150 MİLYON TL CİVARINDA BORCU VAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı olan CHP'li Tunç Soyer'in, başkan olarak görev yaptığı Seferihisar'da, belediyeye ait olan birçok araziyi değerinin altında sattığını ileri sürdü. Dağ, "Seferihisar Belediyesi'nin 20 milyon olan borcu, bugün 150 milyon TL civarındadır" dedi. Dağ ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da bildiği şeyler olduğunu öne sürüp, bunları açıklaması gerektiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı CHP'li Tunç Soyer'in, mevcut Seferihisar Belediye Başkanlığı görevini yürütürken, ilçede birçok taşınmazı sattığını ileri süren Hamza Dağ, "Tunç Soyer göreve geldiğinde Seferihisar Belediyesi'nin 20 milyon lira toplam borcu bulunmaktaydı. Soyer bu borçları bahane ederek 2010 yılından itibaren büyük ve küçük satabileceği birçok taşınmazı satışa çıkardı" diye konuştu. İlçede satıldığını belirttiği taşınmazları tek tek açıklayan Hamza Dağ, şunları söyledi:

"Kullanım hakkı Çeçen asıllı İsmail Pepiev'in sahibi olduğu Prince Grup'ta olan ve üzerinde 5 yıldızlı bir otel bulunan 52 bin 183 metrekarelik arazi, aynı şirkete 14 milyon 200 bin liraya satıldı. Meşhur Ekmeksiz Plajı, kent meydanına bir park yapılması sözü alınarak kazak yatırımcılara satıldı. Bu alan 400 bin metrekare büyüklüğünde, değer biçilemeyen, tek başına Seferihisar'ın tüm borçlarını kapatabilecek kadar değerli ve bugün için en az 200 milyon lira edeceği söylenen bir arazi. Tek başına Seferihisar Belediyesi'nin tüm borcunu kapatacak, üstüne de birçok yatırımlar yapılmasını sağlayacak bir arazi. Kaç paraya satıldı biliyor musunuz? Bunu ben değil Tunç Soyer açıklasın."

'KOMİK BİR FİYATA SATILDI'

Yine Seferihisar Sığacık'ta bulunan ve Eşek Adası olarak da bilinen 28 bin metrekarelik adanın 2012 yılında 1 milyon 350 bin lira gibi komik bir fiyata satıldığını açıklayan Hamza Dağ, "Tamamı Seferihisar Belediyesi'ne ait olan ve üzerinde Neptün Turizm Ticaret Anonim Şirketi'ne ait bir otel bulunan 75 bin 547 metrekarelik arazi, 2015 yılında 19 milyon 500 bin lira gibi cüzi bir miktar ile yine bu şirkete satıldı ve kiralama hakkından pay alınmadı. Buranın şu an için değerini bölgede yaşayanlara sorduğumuzda ne cevap alıyoruz biliyor musunuz? Onların tabiriyle 'Ölüsü 120 milyon eder', yani 6 katı" diye konuştu.

'ARAZİLER DEĞERİNİN ALTINDA SATILDI'

Seferihisar'da 120 bin 642 metrekare alana sahip arazinin Hiddenbay Gayrimenkul'e 15 milyon 70 bin liraya satıldığını kaydeden Hamza Dağ, "Buranın ise şu an için ederi en az 150 milyon TL. Ayrıca 10 bin 364 metrekare alana sahip arazi Hiddenbay Gayrimenkul'e 1 milyon 750 bin liraya satıldı. Burası ise benzer şekilde satış değerinin 10 katı değerde bir arazi. 42 bin 278 metrekare alana sahip arazi Pars Petrol Anonim Şirketi'ne 3 milyon 400 bin liraya satıldı. 22 Mayıs 2013 tarihinde 121 bin 612 metrekare alana sahip arazi 19 milyon 863 bin liraya Hiddenbay Gayrimenkul'e satıldı. 2 bin 468 metrekare alana sahip arazi 1 milyon 572 bin liraya ÖZ-AR Limited Şirketi'ne satıldı" diye konuştu.

'20 MİLYON LİRALIK BORÇ KATLANDI'

Soyer'in, satışlarla ilgili bir televizyon kanalına yaptığı açıklamayı da izleten Dağ, bu arazilerin Seferihisar Belediyesi'nin 2010-2018 yılları arasında yaptığı önemli satışların bazıları olduğunu belirtti. Hamza Dağ, bunun gibi daha birçok arazinin, değerinin altında satıldığını savunarak, şöyle dedi:

"Bu satışlarda öne çıkan en önemli hususlar, satılan arazilerin değerinin altında satılıyor olması ve buralardan elde edilen gelirlerin hizmete dönüşmediği gibi belediye borcunun da her geçen gün artmış olmasıdır. Görüldüğü üzere Tunç Soyer satışını yaptığı arazilerle Seferihisar'ın kuş gibi hafifleyeceğini ve uçacağını ifade ediyor. Tunç Soyer Seferihisar Belediyesi'nin geçmişten gelen 20 milyon liralık borcunu bahane ederek birçok satış gerçekleştirdi. Maalesef satışlar yapıldıktan sonra da bu borçlar bitmemiş aksine Seferihisar Belediyesi'nin borcu gün geçtikçe artmıştır. O gün 20 milyon olan borç bugün 150 milyon TL civarındadır. Bu satışlardan gelen 10 milyonlarla Seferihisar'a bir hizmet yapılmış olsaydı, bugün burada bunları konuşuyor olmazdık. Ancak ortada hizmet olmadığı gibi borç da katlanarak artmıştır."

'BELEDİYE KANUNU'NA AYKIRI'

Seferihisar Belediyesi'ne ait olan ve Akkum Sırtlan Çukuru mevkiinde bulunan 87 ada 21 parselde kayıtlı 65 bin 229 metre kare alanın, 1990 yılında Güneş Turizm'e yani şirketin yüzde 7'si Tunç Soyer'e, geri kalanın ise ailenin çeşitli fertlerine ait olan şirkete 41 yıllığına kiralandığını da söyleyen Hamza Dağ, "Bu kiralamada herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir. Ancak şöyle bir durum var ki Tunç Soyer, 2010 ve 2012 yıllarında, yani belediye başkanı olduğu süre içerisinde, o yıllarda kendisinin de hissesi bulunan Güneş Turizm'in kira bedeli belirlenme toplantısına encümen başkanı olarak katıldı. Bu durum Belediyeler Kanunu'na aykırı olmak ile beraber etik de değildir. Soyer'in bu toplantılara encümen başkanı sıfatı ile katılması kendi vicdanını hiç mi yaralamamıştır" diye konuştu.