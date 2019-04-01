DHA YURT BÜLTENİ -6

Gaziantep'in Araban ilçesinde içinde bulundukları otomobilin, yağmur nedeniyle taşan derenin sularına kapılması sonucu kaybolan 2 kişiden Zahir Gözüaçık'ın (33)'ın cesedine ulaşıldı.Olay, cumartesi gecesi ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Çat Deresi mevkiinde meydana geldi. Yoğun yağışlar nedeniyle taşan Çat Deresi üzerindeki köprüden geçmeye çalışan Zahir Gözüaçık ile Mehmet Hanifi Keser'in içinde bulunduğu otomobil, sel sularına kapıldı. İki arkadaş eve dönmeyince, yakınları güvenlik güçlerine başvurdu. Yapılan çalışmada, Gözüaçık'a ait araç, çamura saplanmış halde bulundu. Gözüaçık ve Keser'in araçta olmadığını belirleyen ekipler, arama- kurtarma çalışma başlattı.AFAD, UMKE, jandarma ve dalgıç polislerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalarda, bu sabah otomobilin bulunduğu noktaya 20 kilometre uzaklıktaki Gümüşpınar Mahallesi yakınlarında Zahir Gözüaçık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Dereden çıkarılan Gözüaçık'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mehmet Hanifi Keser'i arama çalışmaları devam ediyor.

BURDUR'da inşaat halindeki binanın balkonunda korkuluk montajı yaparken, elektrik tellerine temas ederek akıma kapılan Muammer İnci (56) yaşamını yitirdi. Olay, saat 10.00 sıralarında Menderes Mahallesi Ortayol Caddesi'ndeki üç katlı inşaatın en üst katında meydana geldi. Balkonda alüminyum korkuluk montajı yapan Muammer İnci, elindeki malzemenin binanın önündeki enerji nakil hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Balkonda yığılıp kalan Muammer İnci'yi gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Muammer İnci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İnci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Görüntü Dökümü

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- Kazanın yaşandığı yer

- Elektrik tellerine dokunan malzemeler

- İnşaat dış görünüş

- Muammer İnci opak

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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3)BURHANİYE'DE EVİ YANAN AİLE YARDIM BEKLİYOR

BALIKESİR'in Burhaniye İlçesi'nde, yaklaşık 3 ay önce çıkan yangında evleri küle dönen ve tüm eşyaları kullanılmaz hale gelen Çakır ailesi, yetkililerden yardım bekliyor. Yanan evden komşularının ve polislerin yardımı ile çıkarıldıklarını anlatan Emine Çakır, şuanda komşularının verdiği kıyafetleri giydiklerini ve devletten destek beklediklerini söyledi.

Burhaniye'nin Geriş Mahallesi Sakarya Caddesi'nde geçen 3 Ocak günü saat 23.30 sırasında çıkan yangın iki aileyi evsiz bıraktı. Ali Olgaç'a ait tek katlı evde çıkan baca yangını, bitişiğindeki Ramazan Çakır'a ait eve de sıçradı.

Yangında iki ev de küle dönerken komşularının yardımı ile evden çıkarılan Ramazan Çakır (61) ile eşi Emine Çakır (58) Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden çıktıktan sonra kızlarının evine taşınan aile yardım için Belediye, Kaymakamlık ve Valiliğe başvurduklarını anlatırken, baba Ramazan Çakır'ın emekli maaşı olduğu gerekçesiyle yardım alamadıklarını iddia etti.

Mağdur olduklarını anlatan Emine Çakır, "Komşunun evinde çıkan yangın bizim eve de sıçradı. Biz uyuyorduk. Bizi komşularla polisler kurtardı. Hastanede tedavi gördük. 2 ay kızımın evinde kaldık. Bu arada Belediye, Kaymakamlık ve Valiliğe başvurduk. Ancak hiçbir yerden yardım göremedik. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruzö dedi.

Kır bekçiliğinden emekli olan Ramazan Çakır da, "Evimizde yangın çıktı. Gözümüzü açtığımızda üzerimize ateşler düşüyordu. Sokakta kaldık. Emekliyim diye yardım alamadık. Mağdur olduk. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi olan oğlu Salih Çakır ise, "Balıkesir Valiliği'ne kadar gittik. Ancak hiçbir yerden yardım göremedik. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Devlet büyüklerinden sesimizi duymalarını istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yanan ev ve Çakır ailesinden görüntü.

- Detay görüntüler.

- Emine Çakır,.Ramazan Çakır ve Salih Çakır ile röportaj.

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)

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